Навряд чи ви заперечите, що розміщення реклами має значення. Успіх реклами значною мірою залежить від того, де — і наскільки добре — вона розміщена. Тож як обрати найкраще місце для розміщення реклами?

У цьому випадку сила у знаннях. Тому в цій статті ми докладніше розглянемо різні типи розміщень, а також їхні переваги та недоліки, щоб ви обрали розміщення реклами на своєму сайті, яке буде для вас найбільш вигідним.

Що таке розміщення реклами?

Розміщення реклами означає конкретне місце на сайті, де відображається реклама. Це місце потрібно обрати так, щоб реклама досягла цільової аудиторії. Розміщення реклами може відрізнятися за розміром, форматом і видимістю залежно від платформи та рекламної стратегії.

Крім того, розміщення реклами може залежати від конкретної рекламної мережі. Різні рекламні мережі можуть мати свої інструкції, вимоги та доступні рекламні формати, що може вплинути на варіанти розміщення реклами.

Рекламні мережі зазвичай надають паблішерам інструменти, щоб знайти місця розміщення реклами на їхніх сайтах і скористатися ними. До таких інструментів можуть належати рекламні теґи, коди розміщення реклами та варіанти інтеграції, які дозволяють паблішерам зазначити, де саме і як саме реклама має відображатися в їхньому контенті.

Чому розміщення реклами має таке велике значення?

Неправильно розміщене рекламне оголошення — це втрачена можливість, а кожна втрачена можливість — це втрачені гроші. Це лише загальне пояснення, але насправді правильне розміщення реклами значною мірою впливає на різні аспекти вашого сайту.

Видимість і увага. Розміщення рекламних оголошень у стратегічних місцях гарантує, що їх побачить більша кількість користувачів. Добре видні й помітні розміщення мають вищі шанси привернути увагу аудиторії та спонукати її до взаємодії з оголошенням. Процес користування сайтом. Продумане розміщення реклами забезпечує повну її інтеграцію в інтерфейс сайту, не допускаючи безладу й дотримуючись належного балансу між контентом і рекламою. Якщо рекламні оголошення розміщені безладно, це зводить нанівець увесь зміст сайту й заохочує користувача якнайшвидше його закрити. Таргетування та релевантність. Розмістивши рекламу на доречних місцях або поруч з пов'язаним із нею контентом підвищує ймовірність, що її побачать люди, яким це актуально, і правильно її сприймуть, а це збільшує ефективність рекламної кампанії.

Типи рекламних оголошень

Перш ніж повністю описати класифікацію розміщень реклами, почнімо з визначення ключових типів рекламних оголошень. За допомогою цих знань ми краще зрозуміємо зв'язок між різними типами реклами, їхній вплив на процес користування сайтом, а також унікальні показники ефективності та методології вимірювання для кожного виду.

Банерна реклама

Банерна реклама — це форма онлайн-реклами, яка зазвичай відображається на вебсайтах у вигляді прямокутного або квадратного зображення. Вона може містити зображення, текст та інтерактивні елементи, які спрямовують користувачів на цільову сторінку.

Плюси банерної реклами:

Широкий діапазон рекламодавців. Банерні оголошення цікавлять різноманітне коло рекламодавців, які шукають можливості просувати свої продукти, послуги чи бренди. Це дає сайтам можливість співпрацювати з авторитетними брендами, розглядати різні варіанти співпраці та залучати більшу кількість рекламодавців, щоб максимізувати можливості отримання прибутку. Просте впровадження. Додати рекламні банери на сайт відносно просто, оскільки є надійні рекламні мережі та платформи, які полегшують процес. Паблішери можуть легко інтегрувати рекламні банери та мінімізувати технічні складності, використовуючи код від рекламних мереж. Контроль над розміщенням реклами. Паблішери мають контроль над розміщенням рекламних банерів на їхньому сайті чи платформі. Вони можуть стратегічно розташувати оголошення в зонах з високою видимістю на сайті, щоб максимально збільшити охоплення та взаємодію користувачів з рекламою.

Мінуси банерної реклами:

Вплив на взаємодію користувача з сайтом. Якщо не бути максимально обережним з банерною рекламою, вона може негативно вплинути на перебування користувача на сайті. Нав'язлива чи нецікава реклама може порушити процес перегляду контенту, роздратувати користувачів чи призвести до втоми від реклами. Через це в користувачів може виникнути незадоволення, вони почнуть менше взаємодіяти з сайтом чи навіть скористаються блокувальником реклами. Проблеми з блокуванням реклами та видимістю. Програми для блокування реклами або розширення вебпереглядача можуть перешкоджати показу рекламних банерів, обмежуючи потенційний дохід для паблішерів. Крім того, якщо рекламні банери розміщуються в зонах, де їх важче побачити, це зменшує їхню видимість, а отже й ефективність. Залежність від доходу від реклами. Паблішери, які покладаються виключно на банерну рекламу для отримання прибутку, можуть натрапити на труднощі, оскільки ставки на рекламу можуть коливатися та залежати, наприклад, від ринкового попиту та бюджету рекламодавців. Коли паблішери залежні від банерної реклами і при цьому не диверсифікують джерела доходу, вони можуть стати вразливими від коливань на рекламному ринку.

Відеореклама

Відеореклама — це форма онлайн-реклами, в якій рекламні повідомлення користувачам демонструють через відеоконтент. Такі рекламні оголошення зазвичай показують у відеопрогравачах, які відображаються перед, під час чи після онлайн-відео на різних платформах. Залежно від цього різняться і рекламні формати. Тривалість такого відео коливається від кількох секунд до кількох хвилин.

Плюси відеореклами:

Вищий потенціал доходу. Відеореклама цікавіша та привабливіша, ніж звичайна банерна, тому ставки на неї зазвичай вищі у порівнянні з іншими рекламними форматами. Відповідно, це дає паблішерам вищий дохід, особливо якщо в них є значний запас відеоконтенту або якщо вони співпрацюють з популярними платформами розміщення відео. Покращений інтерес з боку користувачів. Як зазначено вище, відеореклама з більшою ймовірністю захопить і зацікавить глядачів завдяки динамічним візуальним елементам, сторітелінгу й аудіоелементам. Збільшений інтерес означає, що користувачі довше залишаються на платформі, частіше взаємодіють з рекламою та більш задоволені її переглядом, що може позитивно вплинути на показники паблішера й утримання користувачів. Різноманітні можливості монетизації. Відеореклама забезпечує різні варіанти монетизації для паблішерів. Окрім реклами на початку, в середині та після закінчення відео, паблішери також можуть спробувати варіанти з накладанням відеореклами, інтеграцією спонсорованого контенту чи навіть скористатися платформами відеоконтенту з підтримкою реклами. Така гнучкість дозволяє паблішерам вибирати метод монетизації, який найкраще відповідає їхньому контенту та цільовій аудиторії.

Мінуси відеореклами:

Виробництво та ресурсомісткість. Для створення високоякісного відеоконтенту та підтримки інфраструктури відеореклами потрібно вкласти чимало часу, зусиль і ресурсів. Паблішерам потрібно визначити для себе, чи точно вони мають змогу створювати цікаві відео та підтримувати технічні вимоги до показу відеореклами так, щоб при цьому не шкодити ефективності сайту. Потенційна втома від реклами та порушення процесу користування сайтом. Не забувайте, що навіть найяскравіша відеореклама — однаково реклама. Паблішерам потрібно знайти баланс між розміщенням реклами та оригінальним контентом, щоб відеореклама не перевантажувала і не дратувала користувачів. Проблеми з блокуванням реклами та видимістю. Блокувальники реклами, налаштування браузера чи поведінка користувача можуть знижувати видимість відеореклами, потенційно зменшуючи покази реклами, а отже й дохід. Крім того, труднощі у паблішерів можуть викликати і складні технічні вимоги до показу відеореклами на різних пристроях і платформах — особливо стосовно оптимізації та сумісності.

Нативна реклама

Нативна реклама — форма реклами, яка максимально інтегрується у візуальний дизайн сайту і процес перегляду сайту чи платформи користувачем. Нативна реклама буває в різних формах, зокрема це можуть бути спонсоровані статті, віджети рекомендованого контенту, реклама у стрічці, рекомендовані товари в інтернет-магазинах і реклама в соцмережах. Всі вони відповідають стилю та формату платформи. Щоб уникнути непорозумінь і скарг, нативна реклама завжди позначається як спонсорований чи рекламований контент.

Плюси нативної реклами:

Покращений процес перегляду сайту. Як ми зазначали, нативна реклама бездоганно вписується в довколишній контент і в процес перегляду сайту користувачем. Відповідно, коли реклама користувачам не заважає, вони зазвичай більше часу проводять на сайті та більше взаємодіють з його контентом. Вища доречність і ефективність реклами. Нативна реклама вписується не лише в контент, а й у контекст. Така підвищена доречність може дати вищі показники кліків (CTR), кращу ефективність реклами і в результаті — вищий дохід для паблішерів. Розширені можливості монетизації. Нативна реклама дає паблішерам більше можливостей монетизації, ніж традиційна дисплейна реклама. Інтегруючи нативну рекламу на сайт, паблішери можуть урізноманітнити джерела доходу та використати популярність платформ нативної реклами собі на користь.

Мінуси нативної реклами:

Труднощі з інтеграцією. Для розміщення на сайті нативної реклами потрібна ретельна інтеграція та налаштування, щоб вона поєднувалась із загальним дизайном і вписувалась у процес перегляду сайту користувачем. Це може зайняти чимало часу та потребувати технічної експертизи чи підтримки, особливо якщо у паблішера складний чи кастомізований дизайн сайту. Однак MGID може вам допомогти. Як досвідчена платформа нативної реклами ми пропонуємо широкий вибір типів інтеграції, щоб максимально спростити процес запуску. Баланс нативного та звичайного контенту. Паблішерам потрібно знайти баланс між нативною рекламою та звичайним контентом, щоб зберегти довіру користувачів не перевантажувати користувачів надмірною кількістю рекламного контенту. Важливо перевірити, щоб нативна реклама була чітко позначена та не порушувала доброчесність чи автентичність власного контенту на платформі. Обмежений контроль над контентом рекламодавця. Паблішери мають менше контролю над змістом нативної реклами порівняно з традиційною дисплейною рекламою. Хоча інструкції та процеси перевірки можуть забезпечити якість і доречність реклами, все одно паблішер змушений частково покладатися на те, що рекламодавець надасть якісний контент, який відповідає цінностям паблішера та вподобанням аудиторії.

Інші типи рекламних оголошень

Ви також можете побачити такі терміни як реклама на всю сторінку, реклама на пів сторінки та спливаюча (попап) реклама. Часом їх все ще використовують, але оскільки вони нав'язливі й агресивно перешкоджають перегляду сайту, вони зараз не вважаються ефективними методами реклами. Вони закривають контент половини сторінки чи всієї сторінки, відволікають користувача та заважають йому, через що відвідувачі сайту починають дратуватися і навряд чи вдруге зайдуть на сайт. Тому ми не рекомендуємо використання таких типів реклами — особливо зважаючи на те, що зараз є сучасні, ефективні її види.

Типи рекламних розміщень

Тепер ми розглянули основні типи рекламних оголошень і можемо перейти до питання розміщення реклами. Насамперед потрібно знати два ключові терміни, які стосуються розміщення реклами: без прокручування (на першому екрані) та після прокручування.

Без прокручування

Тут йдеться про частину вебсторінки, яку користувачеві видно на першому екрані, не скролячи далі. Англомовний термін «above the fold» («вище згину») походить зі сфери друкованих газет, коли важливі новини та рекламні оголошення розміщували у верхній частині першої сторінки, яку було видно, навіть коли газета була складена вдвічі.

Плюси Мінуси Підвищена видимість Обмежений простір Вищі показники кліків Потенційне втручання в користування сайтом Краща популяризація рекламодавця Рекламна сліпота

З прокручуванням

Тут мається на увазі частина вебсторінки, яку видно тільки після того, як користувачі скролять нижче. Англомовний термін «below the fold» — «нижче згину» — так само походить від газет. На нижній частині першої сторінки й на наступних сторінках свого часу розміщували менш важливі статті та реклами.

Плюси Мінуси Більша увага до оригінального контенту Знижена початкова видимість Покращення перебування користувача на сайті Нижчий рівень взаємодії Повна інтеграція Обмежене просування

Бічна панель

Як випливає з назви, тут йдеться про розміщення реклами на бічній панелі веб-сторінки — у вертикальних стовпцях, розташованих ліворуч або праворуч від основного контенту. Реклама на бічній панелі зазвичай прямокутна чи квадратна, і може бути статичною чи динамічною залежно від дизайну та функціоналу сайту. Часто така реклама показується водночас з основним контентом, а видно її протягом усього перебування користувача на сторінці незалежно від прокручування.

Плюси Мінуси Підвищена видимість Обмежений простір Постійне відображення Рекламна сліпота Зміст, який доповнює основний Труднощі з мобільними пристроями

Реклама всередині контенту

Реклама всередині контенту означає, що рекламні оголошення демонструються в тілі вебсторінки в межах її основного змісту. Ключова риса реклами всередині контенту — її інтеграція з потоком контенту, щоб вона виглядала, як частина оригінального редакційного чи інформаційного матеріалу. Іншими словами, такі оголошення розробляються таким чином, щоб відповідати вигляду довколишнього контенту, щоб перебування користувача на сторінці залишалося цілісним. Оголошення всередині контенту можуть бути у формі тексту, зображення чи відео.

Плюси Мінуси Нативна інтеграція Відволікає від контенту Відповідність контексту Може ввести в оману користувачів Високий CTR Нижчі результати через блокувальник реклами

Проміжна (міжсторінкова) реклама

Проміжна реклама — це повноекранні рекламні оголошення, які з'являються при зміні контенту, наприклад, коли користувач переходить з однієї сторінки на іншу чи чекає, поки завантажиться сторінка. Зазвичай така реклама займає весь екран і вимагає певної дії від користувача — натиснути кнопку або закрити рекламу — щоб перейти до контенту, до якого збирався перейти користувач. У проміжних оголошеннях часто використовують візуально привабливі формати, які привертають уваги, такі як Rich Media, відео чи інтерактивні елементи, оскільки мета — привернути увагу користувача в момент переходу між сторінками.

Плюси Мінуси Висока видимість і вплив Може заважати користувачу на сайті Захопливі й інтерактивні формати Збільшений час завантаження Ефективна для монетизації Ризик, що користувач закриє сторінку

Увага: яким буває погане розміщення реклами

При виборі розміщення реклами помилки неминучі. Погане розміщення по суті означає, що реклама відображається в недоречних локаціях на сайті чи заважає користувачам. Ми наведемо кілька прикладів випадків, які варто врахувати.

Нав'язливе розміщення, яке заважає користувачам. Реклама, яка з'являється серед сторінки, закриває весь екран чи загороджує основний контент може сильно дратувати користувачів і заважати їм. Такі типи розміщень можуть призвести до фрустрації та заважати перебуванню користувача на сайті. Їх варто використовувати обережно і в розумних межах. Контент, який не відповідає контексту. Розміщення реклами, яка недоречна чи навіть суперечить контенту, поряд з яким вона розміщена, може заплутати й роздратувати користувачів. Наприклад, якщо на сторінці описуються переваги певного бренду і при цьому показується реклама продукту конкурента, це може заплутати користувача й послабити загальну ідею. Надмірна щільність реклами. Якщо перевантажити сторінку завеликою кількістю реклами, в результаті на сайті вийде безлад, який заважатиме користувачам. Це може сповільнити завантаження сторінки, перервати потік контенту і не дати користувачам зосередитися на бажаній інформації. Оманливе розміщення реклами. Розміщення реклами таким чином, що вона не відрізняється від авторського контенту чи хитрістю змушує користувачів натиснути на оголошення, вважається неетичною практикою. Це руйнує довіру між користувачами, рекламодавцями та паблішерами. Розміщення, не оптимізоване для мобільного перегляду. Якщо рекламні розміщення не оптимізувати під мобільні пристрої, реклама може накладатися одна на одну чи на контент, текст може стати нечитабельним, а час завантаження сторінки може збільшитися. Це може роздратувати користувачів, які переглядають сайт з мобільного, і призвести до його негативного сприйняття.

Як обрати найкраще місце розміщення реклами на своєму сайті?

Зважаючи на таку величезну кількість видів і розміщень реклами, виникає логічне запитання — як же обрати найкраще розміщення реклами на сайті? Звичайно, потрібно враховувати цільову аудиторію та мету, якої ви хочете досягти. Крім того, при виборі найкращого розміщення реклами на сайті також важлива і верстка сайту. Щоб прийняти виважене рішення, використовуйте оптимізацію розміщення: порівняльне (А/В) тестування, створення теплової карти, аналіз відгуків користувачів і рішення на основі даних.

Але ж вам цікаві не лише загальні поради?

За роки експериментів і роботи з численними паблішерами команда MGID зробила висновки та готова поділитися наступними ідеями, які принесуть результати, не заважаючи при цьому користувачу. Ось деякі з них:

Використовуйте рекламу всередині контенту (in-content ads). Така реклама, бездоганно вписана в контент довкола неї, має вищі шанси привернути увагу користувача. Перевірте, щоб реклама відповідала довколишньому контенту й надавала користувачу доречну інформацію чи рішення. Оптимізуйте розміщення оголошень на мобільних пристроях. Перевірте, щоб ваша реклама була оптимізована для менших екранів і використовуйте такі формати, як банери в застосунках і нативна реклама. Уникайте попап-оголошень, які закривають весь екран, а використовуючи відеорекламу, спробуйте зробити її беззвучною чи використати варіант, у якому користувачі можуть ввімкнути звук за бажанням. Використовуйте нативну рекламу. Нативна реклама вписується в контент і виглядає менш нав’язливою, що веде до покращення взаємодії з користувачами та позитивного перебування користувача на сайті.

Висновок

Коли ви як паблішер розумієте сильні сторони й обмеження всіх варіантів розміщення реклами, ви приймаєте більш обґрунтовані рішення, які допомагають вам успішно монетизувати сайт. А у співпраці з MGID ви зможете отримати вичерпні поради щодо найкращих способів розміщення реклами в кожному конкретному випадку — просто перейдіть за посиланням, щоб більше дізнатися про те, чого ви зможете досягти за допомогою MGID.