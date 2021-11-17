Міжнародна рекламна платформа MGID анонсувала призначення нового віцепрезидента з продажу — ним стане Маді Бачар. Він забезпечуватиме реалізацію довгострокової глобальної стратегії компанії та розширення її географічної експансії на ключових ринках, серед яких Латинська Америка, Азійсько-Тихоокеанський регіон та Західна Європа.

Маді Бачар має понад 12 років досвіду в цифрових продажах. Працював у командах, що займалися розробкою SaaS-продуктів у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, Північної Америки та Європи. До приходу в MGID він обіймав посаду радника з B2B продажу та розвитку бізнесу в MBdigital, а також був віцепрезидентом з продажу та партнерства у сервісі програматик-реклами Gamoshi, де відповідав за побудову та реалізацію стратегії маркетингу та продажів. Завдяки кар'єрі на керівних посадах у сфері корпоративних технологій та програмного забезпечення Маді Бачар має досвід досягнення бізнес-результатів як у компаніях, що давно існують на ринку, так і в стартапах.

“Певний час я спостерігав за розвитком компанії MGID і тим, як вона розробляє рішення для рекламодавців і платформ, які дозволяють вирішували поточні та майбутні проблеми галузі, такі як зникнення сторонніх кукі. Я радий приєднатися до компанії, яка ставить на перше місце клієнтський сервіс і перебуває на передовій інновацій, — коментує своє призначення Маді Бачар. — Україна — один із ключових ринків для MGID. Ми й надалі активно долучатимемось до процесів формування індустріальних стандартів разом з IAB Ukraine та впроваджуватимемо найкращі світові практики digital-реклами в Україні”.

Генеральний директор MGID Сергій Денисенко ділиться очікуваннями від призначення: “Добре вибудувані процеси й налагоджена структура всередині компанії дозволяють нам залучати найкращих фахівців без прив’язки до країни. Маді живе і працює в Ізраїлі — світовому AdTech-хабі, і ми радіємо, що його досвід та експертиза підсилять нашу команду“.

Про MGID

Компанія MGID — міжнародна платформа розміщення нативної реклами, що сприяє зростанню доходів усіх учасників екосистеми. З моменту заснування у 2008 році MGID стала провідною платформою для рекомендацій щодо контенту, орієнтованою на 850 мільйонів унікальних читачів зі 185 мільярдами щомісячних рекомендацій. Платформа допомагає ресурсам утримувати та монетизувати аудиторію, водночас підвищуючи ефективність і впізнаваність брендів та пов'язуючи їх з унікальною аудиторією у потрібний момент за допомогою потрібного контенту.