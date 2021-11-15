Як ми вже з'ясували, цього святкового сезону очікується підвищений інтерес до онлайн-шопінгу. Після того, як велика кількість компаній перейшли на продаж через інтернет через коронавірусні обмеження, онлайн-шопінг став ще більш повсякденною справою. На що повинні звернути увагу рекламодавці?

Покупки на свята збільшуються незалежно від демографії

Вік

Повідомляється, що покупці будь-якого віку та статі купують на свята все більше і більше, як онлайн, так і у звичайних магазинах. За даними Finder, 69% людей віком від 18 до 24 років, імовірно, куплять щось, якщо їм підійде ціна. Але навіть у категорії 65+, що історично показує найменший інтерес до покупок, половина опитаних заявила, що купить щось на розпродажі, якщо пропозиція їх справді зацікавить.

Нижня межа

Відсоток чоловіків та жінок, які збираються брати участь у розпродажах: 59% чоловіків та 57% опитаних жінок висловили інтерес у покупках на святковому розпродажі, особливо якщо знижка буде близько 50% від звичайної роздрібної ціни.

Онлайн-покупки зростають у порівнянні з покупками у звичайних магазинах

У 2020 р. на 44% більше покупців віддали перевагу онлайн-покупкам ніж звичайним магазинам. У 2021 р. очікується невелике зростання тренду через постійні турботи про здоров'я, досвід онлайн-покупок і кращі ціни в інтернеті.

Важливо ще те, що онлайн-реклама збільшує офлайн-трафік. Цим ще не так просто керувати, але дослідження показують, що перегляд реклами святкового онлайн-розпродажу, ймовірно, підвищує офлайн-трафік та покупки.

Мобільний шопінг усе ще грає велику роль

Пандемія прискорила ріст мобільного шопінгу. Цей тренд, найімовірніше, продовжиться і після епідемії. У першу половину року мобільний шопінг виріс на 30%.

Однак, всупереч загальному зростанню мобільного трафіку, Adobe оцінює, що шопінг зі смартфонів у 2021 р. досягне плато. Це все ще 86 мільярдів доларів, що досить багато, і сегмент можна охопити належним налаштуванням реклами.

Принцип «Купи зараз, заплати пізніше» набирає популярності

Очікується зростання тренду «Купи зараз, заплати пізніше» (Buy Now Pay Later, BNPL), тому що він дозволяє всидіти на двох стільцях одразу. На 10% більше покупців у порівнянні з 2020 р. та на 40% більше, ніж у 2019, використовують цю опцію навіть для невеликих покупок.

BNPL застосовується як для великої електроніки, так і для невеликих замовлень із продуктового.

Лояльність бренду слабшає

Згідно з тогорічними висновками McKinsey, підтвердженими у різних індустріях та регіонах, близько 40% покупців змінили бренд чи продавця.

Понад половина тогорічного святкового шопінгу відбулась онлайн. Користувачі здобули позитивний досвід і довіра до онлайн-продавців зросла. Це сприяло бажанню змінювати бренди та продавців.

Якщо не лояльність, то що керує онлайн-шопінгом? Не дивно, що основною причиною змін бренду чи продавця стало найкраще співвідношення ціни-якості.

Багатоканальний та омніканальний користувальницький досвід

У 2021 р. підвищення онлайн-продажів повністю пов'язане з комфортним користувальницьким досвідом. Це включає доступ до пропозицій компанії через різні канали та пристрої. Багатоканальні продажі можуть складатися зі звичайних магазинів, WhatsApp, TikTok, Google Shopping, власного сайту компанії тощо. Омніканальність включає всі можливі опції, а багатоканальність — вибір найбільш релевантних або доступних каналів для більшого охоплення користувачів.

У 2021 р. омніканальність (назва прийнята для обох типів націлення користувачів) стала новою нормою. Користувач пробує продукт у звичайному магазині й потім купує онлайн, щоб отримати найдешевшу ціну; читає онлайн-огляди та купує в магазині; замовляє онлайн із самовивозом тощо.

Для раціонального результату необхідно спочатку орієнтуватися на канал, а не на аудиторію. Тренди в TikTok та Instagram різні, вони відрізняються у вебсайтів та соцмедіа. Нативна реклама чудово працює як сама собою, так і у поєднанні з іншими каналами. Наприклад, можна розглянути найгарячіші знижки в нативній редакційній статті або розважити користувачів вікториною чи іншим інтерактивним контентом, а потім провести ретаргетинг цієї аудиторії на інших платформах через пікселі MGID.

Під час пошуку відповідних каналів зв'язку потрібно враховувати демографію користувачів, їх взаємодію з каналами, інтереси, і, нарешті, економічну ефективність охоплення цієї аудиторії.

Запускайте святкову рекламу якнайшвидше!

Цього року інтернет-торгівля зіткнулася з безпрецедентним навантаженням на ланцюжок поставок. Передбачається, що це продовжиться у сезон свят та після них. Через передбачувані затримки покупці повинні мати реалістичні очікування.

Труднощі на шляху постачання продукту починаються ще на етапі виробництва через нестачу сировини й закінчуються на останній стадії. В e-commerce люди найбільше цінують швидке та легке отримання товару. Безплатна доставка і повернення більше не є бонусом, а обов'язковою умовою, як мовиться у звіті McKinsey. Ранній доказ: повідомлення «немає в наявності» цього року почастішали уже на 172%.

Покупці вже усвідомлюють можливість затримки, і 40% із них цього року розпочали святкові закупівлі раніше. Adobe оцінює, що шопінг до свят у цьому році почався вже у жовтні. Якщо покупці готові, а продавці ні, є великий потенціал для розчарування та втрати прибутку.

Як виділитися у цих переповнених пропозиціями святкових обставинах? Два ключових фактори успішної маркетингової стратегії на свята — чудовий дизайн реклами та оригінальність. Ось деякі конкретні рекомендації з різних категорій, які допоможуть привернути увагу і налаштувати аудиторію на покупки.