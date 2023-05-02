Від вірусних Тіктоків до рілз у YouTube та сторіз в Інстаграмі — популярність короткого контенту в цифровому світі тільки зростає.

Онлайн-аудиторію приваблює стислий цінний контент у формі відео та зображень — і саме завдяки такому контенту можна донести свою інформацію до людей.

Але коли є стільки популярних платформ, як взагалі можна виділитися серед інших? Є один недооцінений інструмент, який допоможе вам підвищити видимість, трафік і заробіток: вебсторіз.

Далі в матеріалі ви дізнаєтеся, як використовувати вебсторіз, щоб привернути увагу й налагодити зв'язок з користувачами по всьому світу!

Що таке вебсторіз?

Вебсторіз — це колекції короткого контенту, наприклад, зображень, відео, гіфок і анімацій, які можна публікувати онлайн і ділитися ними. Вони дуже схожі на рілз у YouTube, контент у TikTok та класичні сторіз в Інстаграмі.

Однак між вебсторіз та цими альтернативами є одна велика різниця: їх можна переглядати будь-де в інтернеті, незалежно від платформи. Це означає, що користувачі не мусять перебувати в конкретній програмі, а можуть переглядати ваш контент де завгодно — навіть на вашому власному сайті.

Це дає кілька ключових переваг:

Зв'язок з більшою аудиторією;

Не потрібно дотримуватися суворих умов або інструкцій окремих програм;

Можна спрямовувати трафік безпосередньо на свій сайт, а не в профілі у соцмережах.

Що найважливіше, вебсторіз роблять ваш контент помітнішим. Пони відображаються не лише в стандартному пошуку Google, а й в Зображеннях і Рекомендованому контенті.

Крім того, можна додавати свої вебсторіз до інших онлайн-публікацій і навіть підв'язувати їх до профілів у соцмережах. Що більше ваших публікацій з'явиться в інтернеті, то більше зростатиме органічний трафік вашого сайту.

У вебсторі є три ключові компоненти: постер, обкладинка та сторінки.

Постер. Постер — це «передня обкладинка» вашої вебсторі. Це перше, що побачать користувачі — а отже, саме від цього залежить, чи захочуть вони переглянути контент, чи проскролять його. Обкладинка. Обкладинка — це перша повна сторінка вашої вебсторі. Якщо користувач клікне на постер, то перейде на цю сторінку. Саме тут можна почати проявляти творчість і розповідати історію за допомогою зображень, відео, текстів чи анімацій. Сторінки вебсторі. Сторінки — це власне суть вашої вебсторі. Саме тут можна перейти до деталей. Ви можете поєднати текст і візуальні елементи, щоб розповісти повноцінну історію від початку до кінця.

Переваги вебсторіз

1. Більше трафіку, більше уваги

Створення вебсторіз — неймовірний спосіб збільшити трафік і привернути увагу онлайн. Сторіз доступні по всьому інтернету, а не лише на певній платформі соцмереж, а це означає, можна миттєво охопити більшу аудиторію та ширшу демографію.

Крім того, вебсторіз можна ділитися як посиланнями на особистий сайт, пост у соцмережах чи будь-який інший контент. Можна також додавати лінки в самі сторіз, а це може допомогти спрямувати трафік на ваш сайт за допомогою маркетингової «воронки».

2. Контроль належить вам!

Від тестів і зображень до відео, анімацій і не тільки — вебсторіз дають вам майже нескінченні можливості донести свою ідею. А найкраще тут те, що ви все контролюєте.

TikTok, Instagram і YouTube досить суворо обмежують формат вашого контенту (як і сам контент), а ось вебсторіз дають вам значно більше творчої свободи. Це чудова можливість створювати дійсно унікальний контент, за допомогою якого ви зможете виділятися на фоні інших паблішерів.

3. Легко відстежувати результати

Щоб зрозуміти ефективність вашого контенту, важливо уважно стежити за даними, зокрема показниками клікабельності, частотою відкриття та показами. За допомогою цієї інформації можна зрозуміти, що працює, а що ні, щоб можна було в майбутньому розробити ще ефективнішу стратегію.

За допомогою вебсторіз це все дуже легко зробити, а отже, ви зможете самостійно займатися аналітикою для свого контенту — навіть не маючи в цьому досвіду!

4. Необов'язково бути технічним експертом

Ви не надто знаєтеся на технічних деталях? Не страшно. В більшості випадків вебсторіз дуже швидко й легко створювати. Платформа розроблена так, щоб бути максимально простою та зручною для користувача. Не зважайте на технічні деталі — натомість зосередьтеся на тому, як розказати історію!

5. Легко монетизувати

Привернувши заслужену увагу до своїх вебсторіз, ви зможете без проблем монетизувати їх і почати заробляти на рекламі. А нижче ви дізнаєтеся, як можна заробляти за допомогою сторіз.

В чому різниця між AMP-сторіз і вебсторіз?

Якщо ви вже вивчали питання вебсторіз, можливо, ви бачили, як їх називають AMP-сторіз. Ці два поняття легко сплутати, однак важливо розуміти різницю між ними.

AMP означає Accelerated Mobile Pages (прискорені мобільні сторінки), і це основна технологія, яка використовується у вебсторіз.

Насправді вебсторіз називали AMP-сторіз, коли Google вперше опублікував такий контент у 2018 році. Тоді цю технологію описували як спосіб візуально розповідати історії в інтернеті.

Але до 2020 року Google почав називати AMP-сторіз просто «вебсторіз». Ця нова вдосконалена версія дозволяє всім онлайн-користувачам з легкістю створювати контент на основі соцмереж, який доступний до пошуку через Google.

Сучасні вебсторіз можна сприймати просто як покращену версію колишніх AMP-сторіз. Це новий захопливий спосіб доносити інформаці, який дає нескінченні можливості.

Як створювати вебсторіз

Готові створити свою першу вебсторі? Є три способи це зробити: самостійно, за допомогою автономних інструментів, а також за допомогою CMS-плагінів. Тут немає правильних чи неправильних варіантів — все залежить від того, як вам більше подобається.

1. Самостійне створення

Є багато інструментів і шаблонів, з допомогою яких ви можете створити вебсторіз. Яле якщо ви дійсно хочете взяти цей процес на себе, ви можете спробувати самостійно розробляти сторіз з нуля.

Головна перевага цього варіанту очевидна: контроль повністю у ваших руках. Ви не обмежені заздалегідь визначеними шаблонами і можете керувати процесом розробки від початку до кінця.

Однак є деякі недоліки. Коли ви розробляєте сторіз самостійно, доводиться багато вчитися, і відповідальність за дизайн і макет повністю на вас. Крім того, без платформи для редагування, яка значно спрощує процес, на це можна витратити більше часу.

2. Автономні інструменти для вебсторіз

Такі інструменти — сторонні програми, які допомагають створювати та редагувати сторіз. Вони зазвичай включають усе необхідне, щоб швидко втілити в життя ваше бачення — якісні шаблони, елементи, які можна перетягувати, візуальний редактор та додаткові функції, які допомагають збільшити трафік і залучення.

Якщо хочете уникнути технічних деталей і перейти до створення відразу, цей варіант вам ідеально підійде. Ось три чудові (й безкоштовні!) інструменти для створення вебсторіз, з допомогою яких ви зможете відразу перейти до творчості:

3. CMS-плагіни для вебсторіз

Також можна застосовувати вебсторіз як плагін для CMS (системи контент-менеджменту) на зразок Wordpress чи Webflow. Ці платформи дозволяють розробляти особистий сайт без необхідності писати код, а вебсторіз туди можна додати як розширення.

Але це ще не все...

Коли ви створите вебсторі, треба перевірити кілька моментів, перш ніж можна буде її запускати.

1. Перевірте, чи ваша вебсторі сумісна з AMP. Пам’ятайте, AMP (Accelerated Mobile Pages) — технологія, яка лежить в основі вебсторіз. Це означає, що для максимальної ефективності сторі необхідно дотримуватися певних характеристик AMP. Ось три інструменти, які можна використовувати для перевірки:

2. Перевірте метадані. Щоб ваші вебсторіз точно показувалися в Google-пошуку та Рекомендаціях, включіть у неї необхідні метадані. Повний перелік інструкцій доступний за посиланням.

3. Перевірте, чи ваша вебсторі індексується. Скористайтеся Інструментом перевірки URL-адрес або Звітом про індексування сторінки, щоб підтвердити, чи ваша вебсторі індексується. Якщо ні, додайте посилання на сторі на своєму сайті. Це допоможе Google легше знаходити цю сторі та показувати її в результатах пошуку.

Якщо ви пройшли всі ці етапи, вітаємо — вам вже майже вдалося збільшити трафік і привернути увагу за допомогою вебсторіз!

Як використати свої вебсторіз на максимальному рівні

Ось кілька порад, як зробити вебсторіз максимально успішними:

Використовуйте відеоконтент. Найбільшу увагу онлайн привертає саме відеоконтент, тож обов'язково його включайте в свої вебсторіз. Насамперед обирайте швидкі, короткі відео, які цікаво та приємно дивитися. Пам'ятайте про вимоги AMP. Початківці часто забувають про вимоги AMP, але важливо їх дотримуватися, якщо ви дійсно хочете, щоб ваші вебсторіз принесли вам серйозні результати. Застосовуйте практики SEO. SEO (оптимізація для пошукових систем) підвищує рейтинг вашого контенту в результатах пошуку, що призводить до збільшення кількості кліків і переглядів. Спробуйте використовувати доречні ключові слова, створювати унікальні назви та відстежувати результати, щоб з часом покращувати пошукову оптимізацію.

Як заробляти за допомогою вебсторіз

А тепер перейдемо до того, що вам, певно, найцікавіше — як заробляти за допомогою вебсторіз. Є три дуже прості способи перетворити ваші сторіз на прибуткові джерела доходу:

Партнерські посилання. Додавайте у сторіз партнерські посилання, які ведуть до інших сайтів, магазинів і продуктів. Коли хтось переходить за вашим посиланням і робить покупку, ви отримаєте комісію від продажу. Алгоритмічна реклама. Алгоритмічна реклама зазвичай демонструється на звичайних вебсторінках, але у сторіз її також можна використовувати. Просто зареєструйтесь у допоміжній рекламній мережі, наприклад, у Google Ad Manager чи в Google AdSense, і можна відразу почати цим займатися. Реклама прямого продажу. Рекламу прямого продажу можна створити в Google Ad Manager або у MGID, і на вигляд вона не відрізняється від алгоритмічної (programmatic) реклами. Єдина відмінність полягає в тому, що для її запуску потрібно трохи більше технічних знань.

Рекламні мережі, які можуть вам допомогти:

Google Ad Manager. Google Ad Manager — це платформа, яка допоможе вам налаштувати Google-рекламу для своїх сторіз, відстежувати дані та керувати доходами від реклами. Вона найкраще підходить для великих паблішерів, які очікують високий рівень продажів. Google AdSense. Як і Google Ad Manager, AdSense — централізований сервіс, де можна створювати рекламу для своїх сторіз і показувати її. Це чудовий вибір для невеликих і середніх паблішерів, або для новачків у рекламі Google. MGID. MGID — це перша стороння рекламна платформа для вебсторіз за межами стандартних варіантів від Google. У ній доступний дуже зручний інструментарій для монетизації сторіз і для безпосереднього доступу до цього додаткового потоку доходу.

Як монетизувати вебсторіз за допомогою MGID

Коли ви будете готові до монетизації своїх вебсторіз, MGID вам допоможе! Ми надаємо єдину авторизовану Google сторонню платформу, яка допоможе вам додавати рекламу у свої сторіз — а ще ми зробили цей процес максимально швидким і простим.

За допомогою MGID ви можете повністю уникнути технічного аспекту налаштування реклами. Крім того, ви отримаєте цілодобову підтримку та рекомендації від наших експертів із цифрового маркетингу.

Ось коротка інструкція, як почати:

Зв’яжіться з нами. Спершу напишіть нашій команді й розкажіть нам, що ви зацікавлені налаштувати рекламу для вебсторіз. Отримайте код. Далі ми призначимо вам менеджера, який надасть вам персоналізований фрагмент коду для вашого сайту. Код виглядатиме приблизно так:

3. Додайте код на сайт. Далі можна просто додати цей фрагмент коду до наявного HTML-коду на вашому сайті. Щойно ви це зробите, новий код автоматично запустить у ваших сторіз дисплейну рекламу. 4. Монетизуйте свої сторіз. Щойно ви інтегруєте код, ми показуватимемо у ваших сторіз доречні рекламні оголошення, а ви зможете отримувати дохід від кліків і показів. Вітаємо — ви успішно монетизували свої вебсторіз!

У вас ще є запитання? Натисніть сюди, щоб дізнатися більше про монетизацію вебсторіз з MGID.

Як виміряти ефективність вебсторіз

Коли ви опублікуєте вебсторіз, важливо стежити за тим, як вони працюють. Це можна зробити, зосередившись на показах, кліках, показниках клікабельності чи середньому часу перегляду.

Покази. У цьому показнику йдеться про те, скільки разів ваша вебсторі з'явиться у стрічці чи в результатах пошуку користувача.

У цьому показнику йдеться про те, скільки разів ваша вебсторі з'явиться у стрічці чи в результатах пошуку користувача. Кліки. У цьому показнику вимірюється, скільки разів користувачі клікнули на вашу сторі.

У цьому показнику вимірюється, скільки разів користувачі клікнули на вашу сторі. Клікабельність (CTR). Це відсоткове відношення кліків до загальної кількості показів. Наприклад, якщо у вашої сторі було 100 показів і 5 кліків, ваш CTR становитиме 5%.

Це відсоткове відношення кліків до загальної кількості показів. Наприклад, якщо у вашої сторі було 100 показів і 5 кліків, ваш CTR становитиме 5%. Середній час перегляду. У цьому показнику вимірюється, скільки часу в середньому користувач переглядав вашу вебсторі.

Висновок

Найважливіший актив будь-якого паблішера — увага користувачів. Що більше люде й будуть бачити ваш контент і що більше відвідувачів буде на вашому сайті, то краще. Але конкуренція зараз дуже висока, тому важливо шукати нові способи встановити зв'язок з аудиторією й утримувати її увагу.

Якщо ви вже регулярно працюєте над створенням контенту на інших платформах, вебсторіз — чудовий наступний етап збільшення вашого трафіку й онлайн-присутності. Вони цікаві та нескладні, але при цьому мають величезний фінансовий потенціал.

У вебсторіз найкраще те, наскільки легко їх монетизувати — а за допомогою команди MGID це ще простіше. Кілька кліків — і ви вже інтегрували рекламу в сторіз, щоб отримувати дохід і водночас збільшувати онлайн-аудиторію.

Ну що — годі чекати! Почніть зі створення своєї першої вебсторі вже сьогодні!

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