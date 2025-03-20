Війна триває. Завдяки силі і витримці Збройних Сил України тримається наш фронт, і кожен із нас може долучитися до підтримки тих, хто захищає країну.

Ми продовжуємо допомагати – цього разу наша команда перерахувала 500 000 гривень до Міжнародного благодійного фонду «Сталеві Крила», який заснував наш VP of Strategic Partnerships Владислав Стадник.

Ці кошти пішли на закупівлю 12 зарядних станцій потужністю 2 кВт для дронових підрозділів та прикордонників. В умовах постійної потреби в енергії на передовій, такі пристрої допомагають не тільки тримати дрони в бойовій готовності, а й зберігати життя.

Ми віримо в силу єдності й продовжимо підтримувати наших захисників. Долучайтесь до ініціативи – кожна гривня наближає перемогу.