Битва за увагу глядачів усе посилюється. Маркетологи та журналісти змушені робити контент усе привабливішим і більш втягуючим. У 2012 р. New York Times, здається, потрапив у ціль своїм твором інтерактивного журналізму, який приємно вразив читачів та критиків.

«Snow Fall» не просто виграв Пулітцерівську премію, але й став зразковим прикладом того, як має виглядати та сприйматися інтерактивний контент на все наступне десятиліття. Він задав тон усьому майбутньому інтерактивному контенту.

В останні роки ми побачили зростання популярності цього формату: від вікторин та ігор до додатків доповненої реальності. Користувачам це подобається. Люди надають перевагу такому контенту, а не довгим статтям, які вони ніколи не дочитують до кінця. Це можливість дати бренду унікальний голос, що з кожним роком стає дедалі важче.

Але сенс впроваджувати інтерактивний контент є лише тоді, поки мережа ще не перенасичена ним. Маркетологи розраховують добре на ньому заробити, і для цього є свої причини. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше.

Користь для паблішерів

Створити унікальний голос для свого бренду завжди було важко, але зараз для маленьких паблішерів це взагалі майже неможливо. Якщо ви усвідомлюєте, що без допомоги інтерактивного контенту не обійтися, у вас є більше шансів охопити аудиторію, яка вже втомилася від реклами.

Такий контент підходить для користувачів, яким набридло день за днем слухати про нові продукти чи послуги. Мільйони брендів намагаються робити те саме: розповідають історії про те, чим «унікальний» їх бренд і розсилають повідомлення потенційним покупцям.

Інтерактивний контент відрізняється тим, що він не просто розповідає історію бренду будь-кому. Він робить користувача частиною історії. Він задіює аудиторію так, як майже ніколи не робить звичайний блог.

Це робить інтерактивний контент очевидно вигіднішим для паблішерів. Без нього ви просто ще один голос, який бореться за увагу мільйонів користувачів однаковими способами. Додаючи інтерактивний аспект у кожну редакційну статтю та брендовий контент, ви починаєте виділятися серед інших.

Таким чином ви отримуєте те, чого хоче кожен бренд: підвищення впізнаваності, більше залученості та прихильності користувачів. Усе це призводить до безпрецедентної генерації лідів на основі фактичних даних і, зрештою, до клієнтів, які більше платять.

Але в довгостроковій перспективі паблішерам більше корисна саме лояльність задоволених клієнтів. Ми говоримо про такий вид лояльності, якого не досягти без інтерактивного контенту, який підтримує користувачів протягом усієї пригоди.

Ключові формати 2021 року

Інтерактивний контент представлений багатьма форматами. Деякі з них — нові та захоплюючі, а деякі вже набридли. Робити акцент на інтерактивному контенті у 2021 році має сенс тільки якщо додавати до нього більше новизни. Це не означає, що попередні формати застаріли й більше не корисні. Вікторини та опитування все ще можуть залучити користувача та персоналізувати історію бренду, але це далеко не новинка.

Скролітеллінг

Скролітеллінг (англ. scrollytelling, поєднання «scroll» — прокрутка і «storytelling» — оповідання) використовує візуально-центричні елементи, щоб розповісти історію. Візуалом може бути все, що завгодно: високоякісні зображення, інфографіка, відео або навіть презентації.

Візуальні елементи супроводжуються реальною історією та сирою інформацією. Таке поєднання створює унікальну пригоду. Скролінг відіграє ключову роль і дає користувачам відчуття контролю та можливості спрямовувати історію. Це дозволяє їй розвиватися та розкриватися, даючи можливість користувачу у будь-який час за бажанням повернутися до конкретного розділу статті.

Комерційні відділи використовують скролітеллінг, щоб покращити довгі редакційні статті, збагатити брендовий контент та допомогти брендам донести своє повідомлення у більш інтерактивній формі. Це також чудовий спосіб подати нативні оголошення, які повинні відповідати відчуттю та оточенню редакційної статті.

Українська онлайн-медіа компанія Zaborona використовує скролітеллінг для візуалізації своїх репортажів-розслідувань. Це чудовий приклад, коли візуали та історія разом надають повну картину та роблять користувача частиною історії.

Ймовірно, скролітеллінг є одним із найбільш перспективних форматів інтерактивного контенту. Лише кілька інших стратегій настільки сильно задіюють користувача і дають йому причину продовжувати читати.

Доповнена реальність

Ступінь успіху використання доповненої реальності відрізняється від типу бізнесу, але, як не крути, це спокусливий формат інтерактивного контенту.

Накладення CGI на фізичне сприйняття світу знайшло набагато більше застосувань, ніж передбачалося спочатку. Ми всі стали свідками хайпу навколо відеоігор із доповненою реальністю, а ігри — це найінтерактивніший контент, який тільки може існувати.

Коли бізнеси почали інноваційно і по-новому використовувати доповнену реальність, фраза «інтерактивний контент» набула абсолютно нового змісту.

Напевно, найкращий приклад на сьогодні — IKEA Place. За допомогою AR ви можете візуалізувати частину меблів у своїй оселі ще до рішення про купівлю. Компанії нерухомості використовують це, щоб показати потенційним покупцям 360-градусний огляд будинку.

Ще кілька хороших кейсів

1. AdWeek

Спонсорована функція AdWeek розкриває потенціал Pinterest, пастельних тонів, коротких відео та розповідає історію Мари Лекок.

2. BBC iReporter

iReporter від BBC дає читачеві зіграти роль журналіста, який працює над останніми подіями. Це неймовірно захоплююче.

3. Solve

Solve — інтерактивний подкаст, з яким слухач вирушає на аудіопригоду. Слухач грає роль слідчого та працює над реальними історіями злочинів.

4. Aotearoa in 20

Aotearoa — чудовий приклад того, як візуалізація фактичних даних допомагає поширити певний меседж. Це серія графіків, що показують зміни новозеландської економіки та демографії. Вас навряд чи зацікавила б така суха інформація, якби вона не була інтерактивною.

5. Imperial College, London

Інтерактивна хронологія перших шести місяців пандемії — це не просто дуже пізнавальна робота, а й чудовий приклад інтерактивного контенту.

Висновок

Потрібно вчасно продумувати реалізацію інтерактивного контенту. Якщо ви хочете зробити все належним чином, ще в процесі формування ідеї потрібно звести в одній кімнаті розробників і дизайнерів.

Якщо ви зможете це зробити, ваша аудиторія отримає справді унікальний контент, адже інтерактивний формат дає паблішерам конкурентну перевагу та спосіб виділитися із сірої маси вебсайтів, які зовсім не надихають.