งบประมาณแคมเปญของคุณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ วิธีที่เร็วที่สุดในการค้นหาคือ ROAS (ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายค่าโฆษณา) ของแคมเปญ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและสำคัญที่สุดสำหรับผู้โฆษณา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถพึ่งพา ROAS เพียงอย่างเดียวในการวัดความสำเร็จของแคมเปญได้ การตีความตัวเลขนี้โดยอิงตามบริบทของแคมเปญของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ทำให้ความพยายามในการโฆษณาของคุณล้มเหลวโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ROAS จะผลักดันผลลัพธ์ และเมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับ ROAS ของคุณไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการโฆษณาของคุณ
ROAS ในการตลาดดิจิทัลคืออะไร
ROAS เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มักจะใช้ในการประเมินความสำเร็จของความพยายามในการโฆษณา ในทุกบริบท ROAS จะกำหนดรายได้ที่สร้างขึ้นสำหรับทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปกับแคมเปญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้ในการทำการตลาดในระยะสั้น เช่น การลดราคา Black Friday หรือในระยะยาวสำหรับแคมเปญที่ครอบคลุมชุดหนึ่ง ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ตราบเท่าที่คุณสามารถเชื่อมโยงกำไรกับการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ
CPA, ROI และ ROAS: แตกต่างกันอย่างไร
แม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีความจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากสำหรับการตลาดดิจิทัล แต่ CPA และ ROAS แสดงถึงสิ่งที่แตกต่างกันมาก การสำรวจ CPA และ ROAS เริ่มต้นจากการระบุการใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นทั้งสองอย่างก็จะแยกออกจากกัน
ความหมายของ ROAS สำหรับการตลาดคือ KPI ที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร ช่วยให้คุณสามารถคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญโฆษณาได้ ในขณะเดียวกัน ต้นทุนต่อการดำเนินการ (CPA) วัดผลของการใช้จ่ายค่าโฆษณา แต่ผลลัพธ์นั้นไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผลกำไร สุดท้าย ROI มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ROAS ในแง่ที่ว่า ROAS ยังประเมินผลตอบแทนด้วย อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ ไม่มีการชี้แจงว่าการลงทุนนั้นไปอยู่ที่ใด
วิธีคำนวณ ROAS
การรู้วิธีคำนวณตัวชี้วัดนี้มีความจำเป็นไม่เพียงแต่ในการสร้างตัวเลขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตีความผลลัพธ์ของ ROAS ด้วย ดังนั้น มาเริ่มด้วยคำถามพื้นฐานที่สุด: ROAS คำนวณได้อย่างไร เพื่อให้คุณเข้าใจหัวข้อนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันตัวอย่างบางส่วน เมื่อคุณเข้าใจ ROAS อย่างถ่องแท้แล้ว คุณก็พร้อมที่จะใช้เครื่องมือติดตามตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการคำนวณเหล่านี้ให้กับคุณได้ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราชื่นชอบด้วย!
สูตรผลตอบแทนจากการใช้จ่ายค่าโฆษณา
หากต้องการคำนวณ ROAS ให้ทำตามสูตรนี้:
ROAS = รายได้รวมจาก x / การใช้จ่ายค่าโฆษณารวมสำหรับ x โดยที่: X คือขอบเขตของความพยายามในการโฆษณา
ค่านี้จะให้ ROAS หากการคำนวณเป็นจำนวนบวก แสดงว่าแคมเปญของคุณกำลังสร้างรายได้ ในขณะเดียวกัน หากเป็นจำนวนลบ แสดงว่าคุณกำลังสูญเสียเงินจากการดำเนินแคมเปญ อย่างไรก็ตาม เราขอเน้นย้ำว่านี่เป็นการตีความการคำนวณที่ง่ายที่สุด และคุณควรใช้ค่านี้เป็นจุดเริ่มต้นแทนที่จะเป็นจุดตัดสินใจเพียงจุดเดียวในการชี้นำความพยายามในการโฆษณาของคุณ
สูตรคำนวณ ROAS ตัวอย่างการตลาด
ตอนนี้เรามีสูตรแล้ว เรามาเริ่มแทนค่าตัวเลขลงไปกันเลย มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามแบบเมื่อคำนวณ ROAS ซึ่งหมายความว่ามีการกำหนดแยกกันสามแบบ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจผลลัพธ์เหล่านี้ได้ มาแบ่งปันตัวอย่างเหล่านี้กับคุณ:
- กำไร: หากรายได้คือ 15,000 ดอลลาร์และการใช้จ่ายโฆษณาคือ 10,000 ดอลลาร์ ROAS คือ 1.50 ดอลลาร์
- จุดคุ้มทุน: จุดคุ้มทุนหมายความว่าคุณครอบคลุมต้นทุนแต่ไม่ได้สร้างกำไร ตัวอย่างเช่น 10,000 ดอลลาร์สำหรับทั้งการใช้จ่ายโฆษณาและรายได้ ทำให้ ROAS คือ 1.00 ดอลลาร์
- ขาดทุน: หากมีรายได้ 10,000 ดอลลาร์และการใช้จ่ายโฆษณา 15,000 ดอลลาร์ ROAS คือ 0.50 ดอลลาร์
การติดตามตัวชี้วัด ROAS: คุณสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง
เนื่องจากคุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้จำนวนมากโดยอัตโนมัติ จึงสามารถคำนวณตัวชี้วัดนี้ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณใด ๆ ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือโฆษณาใด ๆ ก็ได้ที่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ เช่น:
- Google Ads
- Meta Ads Manager
- Ads manager ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify
ดังนั้น คุณสามารถประเมิน ROAS ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เพียงแค่ใช้เครื่องมือที่คุณใช้ จากนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือตีความการคำนวณ ROAS ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถือว่าซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลลัพธ์ควรเชื่อถือได้
ความหมายของ ROAS ในตัวเลข: อะไรถือว่าประสบความสำเร็จ
เราได้เน้นย้ำถึงการออกแบบตัวชี้วัดหลักนี้เพื่อวัดความสำเร็จที่คุณได้รับจากความพยายามในการโฆษณาของคุณ แล้ว ROAS แสดงถึงความสำเร็จเมื่อใด คำตอบนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะกล่าวถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ ROAS ของแคมเปญของคุณ 3 ประการ เราจะกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานที่สุด ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณสำรวจเพิ่มเติมตามสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ
เป้าหมายของแคมเปญโฆษณา
ความพยายามในการโฆษณาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินทันที ตัวอย่างเช่น การดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณอาจส่งผลให้มี ROAS เป็น $0 ซึ่งหมายความว่าแคมเปญไม่ได้สร้างรายได้ใด ๆ เลย อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การที่ $0 ถือเป็นความล้มเหลวจริงหรือ ROAS อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุผลที่คุณลงทุนในโฆษณา แน่นอนว่าหากคุณจะกำหนดเป้าหมายที่ส่วนล่างสุดของช่องทางการขาย ความคาดหวังก็จะแตกต่างกัน ในกรณีนั้น ROAS สำหรับจำนวนเดียวกันจะถือเป็นการขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายคือการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง
ประสิทธิภาพพื้นฐานของโฆษณา
หากการรับรู้แบรนด์ของคุณยังไม่ถึงระดับที่คุณต้องการ การกำหนดเป้าหมาย ROAS เดียวกันกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงกว่าอาจใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น หากคุณเคยดำเนินแคมเปญอย่างน้อยหนึ่งครั้งมาก่อน ควรใช้ผลลัพธ์เหล่านั้นเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลลัพธ์ของคุณ ในกรณีนี้ การตีความ ROAS ที่คำนวณได้ของคุณจะถูกปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะของธุรกิจของคุณ สมมติว่า ROAS ก่อนหน้านี้คือ 1.05 ดอลลาร์ จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 1.15 ดอลลาร์ ซึ่งอย่างหลังอาจดูไม่น่าประทับใจนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง 1.05 ดอลลาร์และ 1.15 ดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 9.5%!
ROAS เฉลี่ยสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะ
การหาอัตรา ROAS เฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมของคุณยังคงมีประโยชน์อยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าสำเร็จรูปราคาไม่แพง การขายจะง่ายกว่าการขายสินค้าราคาสูง ROAS ของทั้งสองรายการนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากข้อควรพิจารณาในการซื้อนั้นแตกต่างกันมากเกินไป หากคุณต้องการประเมินระดับความสำเร็จของคุณ ให้พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันมากและเปรียบเทียบ ROAS
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ROAS ทางการตลาด
ส่วนใหญ่แล้ว เป้าหมายของคุณคือการเพิ่มค่าตัวชี้วัดนี้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหากคุณไม่เข้าใจปัจจัยที่อาจทำให้ค่าตัวชี้วัดผันผวน ขณะนี้ เราต้องการยืนยันว่าปัจจัยทุกประการมีผลไม่เพียงแค่ต่อ ROAS ที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ด้วย ดังนั้น ข้อเสนอแนะของเราคือ ค้นหาสมดุลที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดในขณะที่รักษา ROAS ที่เหมาะสมเอาไว้ ซึ่งหมายถึงรายได้ที่ได้รับจากทุก ๆ ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการโฆษณา วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแคมเปญของคุณคุ้มต้นทุนและยั่งยืนสำหรับการเติบโตในระยะยาว
คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของคุณอย่างแท้จริงจะมั่นใจได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาจะเป็นคนที่มีแนวโน้มจะดำเนินการมากที่สุด ซึ่งอาจรวมถึง:
- การกำหนดลักษณะเฉพาะ (ข้อมูลประชากร ข้อมูลจิตวิเคราะห์ ฯลฯ) เพื่อปรับแต่งการกำหนดเป้าหมาย
- การใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ที่อาจสนใจ
- การกำหนดเป้าหมายซ้ำผู้ที่ไม่ได้รับการแปลงในครั้งแรก
ROAS ของแคมเปญของคุณจะเป็นเท่าใดหากคุณกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง หากทุกอย่างเท่าเทียมกัน เราคาดว่าจะสูงเนื่องจากคุณไม่ได้เสียเงินไปกับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพต่ำ
ความคิดสร้างสรรค์และข้อความโฆษณา
น่าเสียดายที่การรู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณอาจไม่เพียงพอที่จะให้ผลลัพธ์ได้ด้วยตัวของมันเอง ความน่าดึงดูดทางสายตาและความเหมาะสมของข้อความสามารถส่งผลได้เช่นกัน ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์และข้อความโฆษณาของคุณต้องตรงประเด็นและต้องน่าสนใจเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ การพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ของโฆษณาของคุณไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ ROAS เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านและการสร้างลูกค้าอีกด้วย
ความเร็วในการโหลดหน้า
เมื่อพูดถึง ROAS หลายคนมักจะเน้นไปที่องค์ประกอบที่กำหนดโดยความเชี่ยวชาญด้านการตลาด อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ความเร็วในการโหลดหน้ายังสามารถกำหนดได้ด้วยว่าใครจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่ ความเร็วในการโหลดหน้าสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ แม้แต่ผู้ซื้อที่สนใจมากที่สุดก็จะไม่รอให้เนื้อหาของคุณโหลดนานจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีทางเลือกอื่น
การเพิ่มประสิทธิภาพ ROAS: โฆษณาและกลยุทธ์
ตอนนี้ เรารู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณแล้ว มาพูดถึงกลยุทธ์กัน ในที่นี้ สิ่งสำคัญคือต้องมองให้ไกลกว่า ROAS และพิจารณาให้ละเอียดขึ้นถึงสิ่งที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทน เราพบว่าการใช้ความรู้ของคุณเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนเป็นจุดเริ่มต้นนั้นดีที่สุด การตรวจสอบ ROAS โดยรวมอาจดูยุ่งยาก แต่การเน้นที่แง่มุมเล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำให้จัดการงานได้ง่ายขึ้น อย่าลังเลที่จะนำการพิจารณาเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดไปรวมไว้ในกลยุทธ์ของคุณตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงความจำเป็นในการมีผู้ชมที่ตรงกับข้อเสนอของคุณ อย่างไรก็ตาม สำหรับกลยุทธ์ของคุณ คุณต้องก้าวไปไกลกว่านั้น กลุ่มเป้าหมายของคุณยังคงมีความหลากหลายได้มาก หากแบ่งกลุ่มตามลักษณะที่เกี่ยวข้อง คุณจะสามารถส่งมอบข้อความที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะกระตุ้นให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมากขึ้น ตอนนี้ คุณกำลังพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ ROAS ที่ดีขึ้นแล้ว คุณจะรู้ได้ว่าการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ดีอาจทำให้แม้แต่ข้อความที่ดีที่สุดก็ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ค่อย ๆ ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้วิธีใดในการดำเนินการนี้!
ทดสอบเนื้อหาโฆษณาของคุณแบบแยกส่วน
นักการตลาดที่คุ้นเคยกับ ROAS จะต้องแน่ใจว่าการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ดังนั้น ให้ทำการทดสอบ ทดสอบ และทดสอบจนกว่าจะพบการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างข้อความและการออกแบบโฆษณาสำหรับแคมเปญของคุณ หากคุณต้องการยกระดับแคมเปญขึ้นไปอีกขั้น คุณจะดีใจที่ได้รู้ว่าคุณสามารถทำการทดสอบแบบแยกส่วนได้นอกเหนือจากเนื้อหาโฆษณา ในความเป็นจริง ทำไมไม่ใช้ประเภทโฆษณาที่แตกต่างกันด้วยล่ะ วิดีโออาจมีประสิทธิภาพมากกว่าแค่รูปภาพและข้อความ สิ่งสำคัญคือคุณต้องแก้ไขเทคนิคที่ใช้ หากคุณคิดว่าองค์ประกอบบางส่วนของโฆษณาอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อย่าลังเลที่จะทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ ของโฆษณานั้นด้วย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าแลนดิ้งเพจทำงานได้ดี
เว้นแต่คุณจะใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การซื้อจริงมักจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่การทำงานของหน้าแลนดิ้งเพจหรือการแสดงข้อมูลของคุณนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการสร้างลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากหน้าเว็บดูไม่เป็นมืออาชีพหรือดูไม่ตรงกับแบรนด์ ผู้ใช้ก็อาจคิดว่าเป็นการหลอกลวง หรือหากหน้าเว็บใช้เวลานานเกินไปในการโหลดหลังจากคลิกโฆษณา ผู้ใช้ก็อาจไม่ดำเนินการใด ๆ เลย ดังนั้น ตั้งแต่วินาทีที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของคุณจนกระทั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้ก็ควรจะได้สัมผัสกับเว็บไซต์ที่ทำงานได้อย่างราบรื่น
การเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับ ROAS ให้เป็นการกระทำ: วิธีใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของคุณ
ROAS มีประสิทธิภาพสูงมากในแคมเปญโฆษณา (โปรดทราบว่าเรากำลังพูดถึงแคมเปญโดยเฉพาะ!) เมื่อคุณเข้าใจว่าแคมเปญของคุณไปถึงไหนแล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันขอบเขตให้ไกลยิ่งขึ้น ก่อนอื่น คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายของ ROAS อย่างสมบูรณ์ เมื่อนั้นคุณจึงจะใช้ประโยชน์จาก ROAS ได้อย่างเต็มที่สำหรับความพยายามในการโฆษณาของคุณ
กำหนดเป้าหมายสำหรับ ROAS
วิธีที่คุณกำหนดเป้าหมายขึ้นอยู่กับคุณ นี่คือแนวทางบางประการที่คุณสามารถใช้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้มากกว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ ROAS:
- ดูว่าคู่แข่งสามารถบรรลุอะไรได้บ้าง
- กำหนดกำไรที่คุณต้องการได้รับจากแคมเปญโฆษณา
- กำหนด ROAS ขั้นต่ำที่ยอมรับได้เพื่อให้แคมเปญดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม เราต้องเตือนคุณให้กำหนดเป้าหมายที่สมจริง ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว
ประเมิน ROAS ในแคมเปญต่าง ๆ
สมมติว่า ROAS สำหรับแคมเปญ 1 อยู่ที่ 2.00 ดอลลาร์ ในขณะที่แคมเปญ 2 อยู่ที่ 2.20 ดอลลาร์ จากสิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับ ROAS คุณจะทราบว่าแคมเปญ 1 สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า จากข้อมูลนี้ คุณสามารถดูแคมเปญ 1 ได้อย่างละเอียดขึ้น มีสิ่งใดที่คุณปรับให้เหมาะสมเพื่อปิดช่องว่างด้านประสิทธิภาพที่มีอยู่หรือไม่ เราไม่ได้บอกว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวที่คุณสามารถทำได้ หากแคมเปญสมมติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ก็เป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งจะขายได้ง่ายกว่าอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เข้าใจ ROAS และผลกระทบของ ROAS อย่างสมบูรณ์ คุณอาจไม่สามารถใช้ศักยภาพของเงินทุกดอลลาร์ที่คุณใช้จ่ายได้สูงสุด
ปรับงบประมาณตาม ROAS
ROAS สามารถเผยให้เห็นว่าแคมเปญทำงานได้ดีเพียงใด ดังนั้น จึงสมเหตุสมผลที่จะมุ่งเน้นทรัพยากรของคุณไปที่แคมเปญที่มี ROAS สูงที่สุด ซึ่งหมายความว่าต้องจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อใส่เงินลงในแคมเปญที่สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่ามากขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรจากงบประมาณได้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อประเมินตัวชี้วัด ROAS
สำหรับหลาย ๆ คน ROAS เป็นตัวชี้วัดที่เรียบง่ายมากซึ่งให้ภาพรวมว่าแคมเปญทำงานได้ดีเพียงใด อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับผลกระทบที่แท้จริงของ ROAS ในด้านการตลาด บางคนเชื่อว่ามีปัจจัยภายนอกมากเกินไปที่ทำให้ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถแสดงถึงสถานะของแคมเปญของคุณได้อย่างแม่นยำ และพวกเขาก็คิดถูก! ตัวชี้วัด ROAS ไม่ควรถูกนำมาใช้เพียงตัวเดียว ดังนั้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตีความข้อมูลที่คุณมีผิด
สมมติว่า ROAS บอกคุณถึงผลกำไร
ตอนนี้ มาดูความหมายของ ROAS กัน R ในที่นี้หมายถึงรายได้ ในการคำนวณกำไร คุณยังต้องลบออกด้วย:
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
- ต้นทุนการผลิต/ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการ
- ต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายไปก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะลดผลกำไรลง โปรดจำไว้ว่า ROAS จะให้ภาพรวมของสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนตามค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเท่านั้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมี ROAS สูงในขณะที่ธุรกิจยังคงขาดทุน
ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดนี้มากเกินไป
คุณอาจคิดว่าการรู้เกี่ยวกับ ROAS จะมีประโยชน์อะไร หากมันไม่สำคัญเลย แม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่ ROAS จะจำเป็น แต่บางครั้ง การมีความรู้เกี่ยวกับ ROAS จะไม่ส่งผลต่อทิศทางของแคมเปญของคุณ สมมติว่าเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาของคุณคือการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ แม้ว่าสิ่งนี้อาจจำเป็นสำหรับกลยุทธ์โดยรวม แต่ก็ไม่คุ้มในระยะสั้น ในกรณีนี้ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ ROAS ให้มุ่งเน้นไปที่ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า เช่น อัตราการมีส่วนร่วม ถึงแม้ ROAS จะไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ แต่นั่นก็โอเค!
การใช้ ROAS เฉพาะเป็นตัววัดความสำเร็จและเป็นพื้นฐานสำหรับการวางกลยุทธ์
น่าเสียดายที่แม้แต่คนที่มีความเข้าใจทางเทคนิคที่ดีเกี่ยวกับ ROAS ก็ยังอาจจดจ่อกับตัวเลขนี้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น คุณควรใช้ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับ ROAS เพื่อระบุจุดที่ทำได้ไม่ดี ก่อนหน้านี้ เราได้กำหนดไว้แล้วว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ได้บอกคุณว่าธุรกิจมีกำไรจริงเพียงใด ในฐานะนักการตลาด ให้ดูตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้ข้อมูลนี้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ทำไมไม่ลองดูมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าด้วยล่ะ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์ของคุณ ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายลูกค้าประจำที่มีคุณค่าสูงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ต่อไป
การวัดและทำความเข้าใจ ROAS ในช่องทางโฆษณาต่าง ๆ
ช่องทางโฆษณาต่าง ๆ มีวิธีการจัดรูปแบบและการวัด ROAS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแม้ว่าความหมายของ ROAS จะไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม แต่การตีความตัวเลขอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น โฆษณาของ Amazon จะแสดงแบบต่อผู้ใช้ที่กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์เฉพาะ ดังนั้น ROAS จึงควรสูงกว่า ในขณะเดียวกัน สำหรับ Google Ads เราขอแนะนำให้ประเมินรูปแบบโฆษณาต่าง ๆ แยกกัน เนื่องจากประสิทธิภาพของโฆษณาแต่ละรูปแบบนั้นไม่เหมือนกัน สำหรับ Meta Ads คุณอาจเห็น ROAS ต่ำในตอนแรกหากคุณมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายใหม่มักจะมีประสิทธิภาพดีกว่า ดังนั้น คุณควรปรับความคาดหวังของคุณให้เหมาะสม
ความท้าทายในการวัด ROAS ในการทำการตลาด
ดังที่คุณเห็น การวัด ROAS จริงนั้นไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากแพลตฟอร์มสมัยใหม่รองรับการอัปเดตและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์อยู่แล้ว คุณจึงสังเกตได้ทันทีว่าความพยายามของคุณส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแคมเปญของคุณหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแพลตฟอร์มจะทำงานได้อย่างราบรื่นในทางเทคนิค แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ เพื่อให้เข้าใจบริบทของ ROAS และตัวเลขที่คุณได้รับจากการใช้ช่องทางโฆษณาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท้าทายความแม่นยำของตัวชี้วัดนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
การระบุแหล่งที่มาของรายได้
สมมติว่าผู้ซื้อเห็นโฆษณาบน Facebook เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อค้นหาแบรนด์และคลิกโฆษณาค้นหาแบบชำระเงินเท่านั้น ทำให้เรามีข้อมูลใน ROAS ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังวัดรายได้ แต่คุณควรระบุแหล่งที่มาของรายได้นี้ที่ใดกันแน่ แม้ว่าการค้นหาแบบชำระเงินจะถือเป็นการปิดการขายในที่สุด แต่การเห็นโฆษณาบน Facebook เป็นครั้งแรกก็ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการซื้อ โชคดีที่มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องไปสับสนกับความหมายของ ROAS มากนักเมื่อตัดสินใจว่าจะระบุแหล่งที่มาของการขายที่ใด ด้วยการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช ตอนนี้ทั้งสองช่องทางสามารถถูกระบุเป็นแหล่งที่มาได้ ดังนั้นการขายจึงมาจากการสนับสนุนของแคมเปญทั้งสองส่วน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ความสนใจใน ROAS พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการตลาดดิจิทัล เนื่องจากการระบุการดำเนินการใดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์บางอย่างทำได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR และ CCPA ที่กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถติดตามได้ ความถูกต้องของ ROAS อาจลดลง ในขณะนี้ มีความจำเป็นต้องแทนที่ข้อมูลของบุคคลที่สามที่ธุรกิจเคยรวบรวมได้อย่างอิสระ นั่นคือเหตุผลที่ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งและการติดตามฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยทางเลือกที่เป็นไปได้เหล่านี้ ตัวชี้วัด ROAS ยังคงมีความเกี่ยวข้องสำหรับนักการตลาดที่ต้องการพัฒนาทักษะในการดำเนินแคมเปญให้ดียิ่งขึ้น
วงจรการซื้อที่ยาวนาน
ในบางอุตสาหกรรม การปิดดีลอาจใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น กระบวนการตัดสินใจภายในองค์กรที่จัดซื้อหรือราคาของผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว คุณอาจเห็น ROAS ที่ต่ำลง ซึ่งหมายความว่าประสิทธิผลที่ชัดเจนของแคมเปญนั้นย่ำแย่ อย่างไรก็ตาม ROAS อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า ด้วยวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าตัวชี้วัดนั้นวัดประสิทธิภาพได้จริงหรือเพียงแค่แสดงถึงความพร้อมในการซื้อ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้และยึดมั่นกับความหมายของ ROAS เราขอแนะนำให้ติดตามการแปลงแบบล่าช้า ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถพิจารณายอดขายจาก 90 ถึง 180 วันที่ผ่านมาได้แทนที่จะพิจารณาจากสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้น
ROAS คืออะไร พื้นฐานขั้นสุดท้ายของความสามารถในการสร้างรายได้จากโฆษณา
ในท้ายที่สุด ผู้โฆษณาจะทุ่มเททำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาสู่ธุรกิจ ดังนั้น คำจำกัดความของ ROAS ในการตลาดจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการเพิ่มยอดขาย! หากต้องการให้โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายของคุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากขึ้น ให้รวมโฆษณาแบบเนทีฟเข้ากับการดำเนินแคมเปญของคุณ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ MGID เกี่ยวกับตัวชี้วัด ROAS ทรัพยากรชั้นยอดและผู้จัดการส่วนตัว คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงผลกำไร สมัครใช้งาน MGID ROAS มีความหมายอย่างไรในการทำการตลาด ROAS ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินแคมเปญของคุณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ให้เราช่วยคุณทำให้มันเกิดขึ้น!