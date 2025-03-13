MGID แพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลก ประกาศเปิดตัว CTR Guard ซึ่งเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เชิงนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากโฆษณาเดิมๅ และปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาดิจิทัลในเชิงรุกโดย CTR Guard ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) และ AI เชิงสร้างสรรค์ (GenAI) เพื่อคาดการณ์และป้องกันการลดลงของอัตราการคลิกผ่าน (CTR) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้โฆษณาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของตนให้สูงที่สุดได้ด้วยความพยายามที่น้อยที่สุด
นักการตลาด 41% ระบุว่าความเหนื่อยล้าจากโฆษณาเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคต้องเห็นโฆษณาเดียวกันซ้ำๆ หลายครั้ง ประสิทธิภาพของแคมเปญจึงลดลงอย่างรวดเร็ว โดย CTR ลดลงโดยเฉลี่ย 15%* ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเปิดตัวแคมเปญ วิธีทดสอบ A/B แบบดั้งเดิมนั้นเป็นวิธีเชิงรับเพื่อจัดการกับความเหนื่อยล้าจากโฆษณา แต่บ่อยครั้งที่วิธีการดังกล่าวมาช้าเกินไปเมื่อประสิทธิภาพลดลงแล้ว
MGID ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมนี้ จึงได้พัฒนา CTR Guard ซึ่งเป็นโซลูชันเชิงรุกที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ คาดการณ์การลดลงของ CTR ก่อนที่จะเกิดขึ้น และแนะนำโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมไว้
ต่างจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาทั่วไป CTR Guard ผสมผสานการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่ล้ำสมัยและการพัฒนาโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อรักษาให้แคมเปญมีความสดใหม่และน่าสนใจ กระบวนการนี้เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่ทรงพลัง:
- การตรวจจับแต่เนิ่นๆ – อัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนด้วย ML ที่เป็นกรรมสิทธิ์จะวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญในอดีต และข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับสัญญาณแรกของการหมดความสนใจในโฆษณา
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ – เมื่อ CTR มีความเสี่ยงที่จะลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำคัญ ผู้ลงโฆษณาจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีทางอีเมล และการแจ้งเตือนบนแดชบอร์ด
- การเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟด้วย AI – CTR Guard แนะนำครีเอทีฟโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI สามรายการ ซึ่งได้รับการปรับแต่งด้วยภาพและหัวข้อที่สอดคล้อง ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
- การปรับใช้เพียงคลิกเดียว – ผู้ลงโฆษณาสามารถอนุมัติ แก้ไข หรือปฏิเสธครีเอทีฟโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI ได้ ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินการแคมเปญได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ลดการดำเนินการด้วยตนเองได้อย่างมาก
จากการวิเคราะห์เบื้องต้น โมเดลการทำนายของ CTR Guard นั้นมีความแม่นยำมากกว่า 90% ในการระบุการลดลงของ CTR ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพ โดยการจัดโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์ CTR Guard จึงสามารถปรับปรุง CTR ที่มองเห็นได้ (vCTR) โดยเฉลี่ย 29%
"ผู้ลงโฆษณากำลังเผชิญการต่อสู้ดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการมีส่วนร่วม และวิธีการดั้งเดิมในการต่อสู้กับความเหนื่อยล้าของโฆษณานั้นไม่รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ”
Kenneth López Triquell รองประธานฝ่ายขายของ MGID กล่าว
“CTR Guard ถือเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการปรับแต่งโฆษณา โดยทำให้การทำงานที่น่าเบื่อหน่ายและต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก สู่ระบบอัตโนมัติ ในขณะที่ให้ผู้ลงโฆษณาสามารถควบคุมทิศทางครีเอทีฟโฆษณาของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ"
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันใหม่ของ MGID แต่การดูแลโดยมนุษย์ยังคงมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งแตกต่างจากโซลูชัน AI แบบเดิม ๆ CTR Guard ช่วยทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถควบคุมการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ โดยนำเสนอแนวทางที่โปร่งใสและควบคุมโดยผู้ใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
CTR Guard พร้อมให้บริการแก่ผู้ลงโฆษณาของ MGID ทั่วโลกแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ บล็อกของเรา.