MGID แพลตฟอร์มโฆษณาระดับโลก ประกาศเปิดตัว CPA Tune ในวันนี้ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติอันทรงพลังที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าและประสิทธิภาพสูงสุดในแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟ การเปิดตัวครั้งนี้เป็นอีกก้าวหลังจากการเปิดตัว CTR Guard ของ MGID ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบแคมเปญเพื่อหาความเบื่อโฆษณา เพื่อให้สื่อโฆษณามีความสดใหม่และมีประสิทธิภาพ CPA Tune มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไป: เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการคลิก และจะคาดการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์เหล่านี้ได้อย่างไร
ผู้ที่นำ CPA Tune มาใช้ในช่วงแรกได้รายงานว่า:
- อัตราการสร้างลูกค้าเฉลี่ยสูงขึ้น 155% (CVR)
- อัตรา CVR เติบโตสูงถึง 300% เฉพาะกลุ่มและตลาด
- อัตรา CVR เติบโตสูงสุดที่สังเกตเห็นในสหรัฐอเมริกา — ตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการปรับแต่ง CPA
- CPA ลดลงผ่านการกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยกลไลปรับราคาเสนอต่อคลิก (CPC) แบบเรียลไทม์ที่ทำงานและขับเคลื่อนด้วย AI อัตโนมัติ CPA Tune ช่วยให้นักการตลาดด้านประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายราคาเสนอต่อการซื้อ (CPA) ได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ทำให้มั่นใจได้ว่าผลงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเข้าถึงผู้ใช้ที่มีคุณค่ามากที่สุด CPA Tune คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของโฆษณาเนทีฟ ซึ่งในอดีตนั้นมักจะทำธุรกรรมกับจำนวนการเข้าชมเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน นักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจจริง ไม่ใช่แค่จำนวนคลิกอีกต่อไป
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ โดยอัตโนมัติ
CPA Tune ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้โฆษณาที่เน้นประสิทธิภาพที่ต้องการก้าวข้ามจากการใช้กลยุทธ์แบบเร่งรัดและเข้าถึงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจของตนเท่านั้น ด้วยการใช้ข้อมูลประสิทธิภาพในอดีตของแคมเปญในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันควบคู่ไปกับพฤติกรรมของผู้ใช้และสัญญาณความตั้งใจ อัลกอริทึม CPA Tune จะปรับราคาเสนอ CPC แบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงโฆษณาต่อหน้ากลุ่มผู้ใช้ที่มีปริมาณการเข้าชมที่มีการสร้างลูกค้าสูง
ผู้โฆษณาเพียงแค่:
- กำหนดเป้าหมาย CPA ที่สมจริง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการสร้างลูกค้า
- จัดสรรงบประมาณรายวัน (5–7 เท่าของเป้าหมาย CPA)
จากนั้น อัลกอริธึมจะจัดการส่วนที่เหลือ ลดความจำเป็นในการปรับแต่งตำแหน่งโฆษณาและการเสนอราคาในแต่ละวัน ขณะเดียวกันก็เรียนรู้วิธีลด CPA ให้ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน แต่เครื่องมือนี้จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป
มีความยืดหยุ่นและโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
ด้วย CPA Tune ทุกการคลิกจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างลูกค้า โมเดลนี้ต้องใช้เวลาเรียนรู้สั้น ๆ — การสร้างลูกค้าประมาณ 10 ครั้งและใช้เวลา 7 วัน — เพื่อรักษาความเสถียรและส่งมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
CPA Tune ยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย ผู้โฆษณาสามารถหยุดชั่วคราวและปรับเปลี่ยนแคมเปญได้ตลอดเวลา การควบคุมโฆษณา งบประมาณ และการกำหนดเป้าหมายยังคงเหมือนเดิม ทำให้มั่นใจได้ว่าการปรับให้เหมาะสมจะเกิดขึ้นในเบื้องหลัง ในขณะที่ลูกค้ายังคงควบคุมดูแลเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่
“ด้วย CTR Guard ที่ต่อสู้กับความเบื่อโฆษณาและ CPA Tune ที่เพิ่มการสร้างลูกค้า MGID ไม่ได้พูดถึงแค่ศักยภาพของ AI เท่านั้น แต่เรายังพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถส่งมอบคำมั่นสัญญาในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายได้”
Oleksii Borysov รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ MGID กล่าว
"CPA Tune ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำข้อดีของการเสนอราคา CPA อัตโนมัติมาใช้ — ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป เช่น Google หรือ Meta — ในระบบโฆษณาแบบเนทีฟบนเว็บเปิด ช่วยให้นักการตลาดด้านประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขับเคลื่อนการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมในไม่กี่คลิกโดยไม่ต้องเสียสละการควบคุมหรือความโปร่งใส"
CPA Tune พร้อมให้บริการแก่ผู้โฆษณา MGID ทั่วโลกแล้ว