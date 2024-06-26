MGID แพลตฟอร์มการโฆษณาระดับโลก ได้เปิดตัวโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับช่วยประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา โดยถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Memorable ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการวิเคราะห์โฆษณาอัจฉริยะชั้นนำ
ฟีเจอร์การคาดการณ์ประสิทธิภาพตัวใหม่นี้ถูกนำมาใช้งานในแพลตฟอร์มที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ MGID ซึ่งจะใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Memorable เพื่อประเมินผลกระทบของครีเอทีฟโฆษณา โดยจะสอดคล้องกับการตั้งค่าแคมเปญและการออกแบบโฆษณาที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการให้ประมวลผลและให้ข้อมูลโดยละเอียดที่เป็นไปได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ โซลูชันนี้จะทำให้ผู้โฆษณาสามารถเพิ่มผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดและลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่าให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแผนการขอการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ MGID ที่จะช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผ่านการโฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งเป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเกิดขึ้นหลังจากที่การพัฒนาล่าสุดของฟีเจอร์การสร้างรูปภาพด้วย AI แบบบริการตนเองเสร็จสิ้นลงแล้ว การลงทุนล่าสุดในความสามารถในการคาดการณ์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์โฆษณาที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาว่าควรแสดงโฆษณาในรูปแบบใด และการเปลี่ยนข้อความและหัวเรื่องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างไรบ้าง
จากข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาทั่วทั้งเครือข่ายโฆษณาที่กว้างขวางของ MGID การประเมินจะทำการพิจารณาพารามิเตอร์หลายร้อยรายการทันที รวมถึงองค์ประกอบของโฆษณา ผู้ชมเป้าหมาย ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และประเภทอุปกรณ์ที่ผู้ชมใช้ เพื่อคาดการณ์ว่าผลกระทบของโฆษณาจะอยู่ในระดับที่ไม่ดี ปานกลาง ดี หรือยอดเยี่ยม โดยความแม่นยำในการคาดการณ์โฆษณานั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90% การใช้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมระหว่างการทดสอบจะทำให้ผู้โฆษณาสามารถระบุแนวคิดโฆษณาที่ดีที่สุดในเชิงรุกได้ โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพที่อาศัยข้อมูลเชิงลึกและทำการทดสอบข้อความอีกครั้งโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่อย่างไม่รู้จบ
Oleksii Borysov รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ MGID กล่าวว่า "การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้ลงในกล่องเครื่องมือโฆษณาของเราถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ MGID ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา" "เนื่องจากเครื่องมือ AI มีบทบาทที่สำคัญในการผลิตโฆษณา โดยผลสำรวจให้ความชัดเจนมากขึ้นว่าเราจำเป็นต้องมีการทดสอบที่สามารถปรับได้ เป็นระบบอัจริยะ และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะคงอยู่อย่างยั่งยืนในทุก ๆ ขั้นตอน ด้วยการประเมินที่รวดเร็วจะทำให้ผู้โฆษณาสามารถเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ และทำให้สามารถคัดแยกโฆษณาที่มีประสิทธิภาพออกจากโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะเปิดตัวได้ ซึ่งหลังจากที่ได้รับการพัฒนาด้วย Memorable อย่างเข้มข้น เราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่สร้างขึ้นร่วมกันชิ้นนี้ และหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือของเราขยายออกไปในทิศทางอื่น ๆ ต่อไป”
"ด้วยความร่วมมือของเรา Memorable และ MGID กำลังบุกเบิกอนาคตของประสิทธิภาพในการโฆษณา ด้วยการใช้งานฟีเจอร์การวิเคราะห์โฆษณาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฐานลูกค้าทั่วโลกของ MGID จะสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของโฆษณาของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกแคมเปญจะประสบความสำเร็จ" Sebastian Acevedo ผู้ก่อตั้ง/ซีอีโอ กล่าวแสดงความคิดเห็น