ความเบื่อโฆษณาเป็นปัญหาทั่วไปในแวดวงการโฆษณาดิจิทัล เมื่อผู้ใช้เห็นสื่อโฆษณาชิ้นเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า การมีส่วนร่วมจะลดลง ส่งผลให้มีอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ลดลงและสิ้นเปลืองค่าโฆษณาไปโดยใช่เหตุ โดยเฉลี่ยแล้ว CTR จะลดลง 15% ภายในสัปดาห์แรกของแคมเปญ โซลูชันแบบดั้งเดิม เช่น การทดสอบ A/B ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง ทำให้เวลาตอบสนองช้าลง และลดประสิทธิภาพของแคมเปญ
เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ MGID จึงได้พัฒนา CTR Guard ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับความเบื่อโฆษณาโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพ คาดการณ์ความเหนื่อยล้าจากสื่อโฆษณา และสร้างสื่อโฆษณาใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนของแคมเปญ
CTR Guard ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์ (GenAI) เพื่อไม่เพียงตรวจจับการลดลงของประสิทธิภาพ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญแบบเรียลไทม์อีกด้วย
CTR Guard ทำงานอย่างไร
CTR Guard จะเข้ามาช่วยโดยอัตโนมัติเมื่อโฆษณาของคุณเริ่มสูญเสียความน่าสนใจ โดยระบบจะทำงานดังนี้ เมื่อโฆษณาถูกระบุว่าหมดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าหมดประสิทธิภาพเมื่อ vCTR (อัตราการคลิกผ่านที่มองเห็น) ลดลง 15% หรือมากกว่านั้นติดต่อกันสามวัน AI ของเราจะเริ่มดำเนินการทันที
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
1. อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญ** เพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของความเบื่อโฆษณา
2. ผู้โฆษณาจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและแดชบอร์ด เมื่อ CTR แสดงสัญญาณการลดลง
3. CTR Guard จะสร้างโฆษณาใหม่โดยอัตโนมัติสูงสุดสามรายการ เพื่อแทนที่โฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานแต่ละรายการ
4. โฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI พร้อมให้ตรวจสอบและสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเองหรือผ่านการตั้งค่าเปิดใช้งานอัตโนมัติ เพื่อให้แคมเปญสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดทราบว่า CTR Guard ใช้ได้เฉพาะกับแคมเปญผลิตภัณฑ์และฟีดการค้นหาเท่านั้น นอกจากนี้ โฆษณาที่สร้างโดย AI ทุกรายการจะได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรองก่อนที่จะแสดงบนแดชบอร์ดของคุณ และจะถูกทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI
ควบคุมได้มากขึ้นด้วยการตั้งค่าเปิดใช้งานอัตโนมัติ
เราเข้าใจดีว่าผู้โฆษณาบางรายต้องการควบคุมเต็มรูปแบบ ในขณะที่บางรายชอบให้ระบบอัตโนมัติทำหน้าที่หนัก ๆ ตอนนี้ คุณสามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกได้
- ให้การตั้งค่า CPC และ CTA เหมือนกับงานสร้างสรรค์ดั้งเดิม
- ตรวจสอบและแก้ไขงานสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI (หมายเหตุ: การแก้ไขต้องได้รับการควบคุมก่อนเผยแพร่)
- เลือกว่าจะเปิดตัวงานสร้างสรรค์ที่แนะนำโดย AI ด้วยตนเองหรือเปิดใช้งานงานสร้างสรรค์ที่แนะนำโดย AI โดยอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์ที่ไม่ต้องใช้มือ
- กำหนดงบประมาณและขีดจำกัดการคลิกสำหรับงานสร้างสรรค์ที่สร้างโดย AI เพื่อควบคุมการใช้จ่าย
การหยุดสร้างโฆษณาด้วย AI ชั่วคราว: ไม่สแปม เพียงแค่ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด
เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI ที่ไม่จำเป็น CTR Guard จึงมีคุณฟีเจอร์หยุดชั่วคราวอัตโนมัติ
- หากโฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI ยังคงไม่ได้เปิดตัว ระบบจะหยุดการสร้างโฆษณาเพิ่มเติม
- คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อคำแนะนำ AI ถูกหยุดชั่วคราว
- คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำแนะนำ AI ได้ทั้งหมดผ่าน การตั้งค่า → การแจ้งเตือน → การสร้างโฆษณาที่หยุดชั่วคราว
ทำไมคุณถึงได้รับประโยชน์จากการอัปเดตเหล่านี้
CTR Guard เน้นที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุม นี่คือวิธีที่ผู้โฆษณาได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์นี้
- เปิดใช้งานแคมเปญได้เร็วขึ้น – ลดเวลาหยุดทำงานและทำให้โฆษณาแสดงสดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ของแคมเปญโดยรวม
- ใช้ความพยายามด้วยมือน้อยลง – ประหยัดเวลาด้วยการปล่อยให้ AI จัดการการสร้างและปรับแต่งโฆษณาในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาให้สูงสุด – ลดการใช้งบประมาณโดยให้แน่ใจว่าโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานจะถูกแทนที่ด้วยทางเลือกที่ปรับให้เหมาะกับ AI
- ปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณา – ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับโฆษณาใหม่ ๆ และป้องกันไม่ให้โฆษณาซ้ำซากจนทำให้ CTR ลดลง
- การตัดสินใจตามข้อมูล – รับรองว่าการปรับแต่งจะอิงตามข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่แค่การคาดเดา โดยใช้ AI
ผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง: การปรับปรุงประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนโดย AI
เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ CTR Guard เราได้วิเคราะห์การปรับปรุง vCTR ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นี่คือวิธีที่โฆษณาที่สร้างขึ้นโดย AI ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์เหล่านี้เน้นย้ำว่า CTR Guard ช่วยให้โฆษณายังคงมีความน่าดึงดูดใจ เพิ่มการสร้างลูกค้าและผลตอบแทนจากการใช้จ่ายค่าโฆษณาให้สูงที่สุด
บทสรุป
CTR Guard ของ MGID ไม่ใช่แค่เครื่องมืออัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนโดย AI เชิงกลยุทธ์อีกด้วย ด้วยการผสานการเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์เชิงทำนาย และ AI เชิงสร้างสรรค์ CTR Guard ช่วยให้นักโฆษณา:
- ลดความพยายามในการทำทุกอย่างด้วยตนเองและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ลดเวลาหยุดทำงานของแคมเปญให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
- ต่อสู้กับความเบื่อโฆษณาด้วยการปรับปรุงโฆษณาเชิงรุก
พร้อมที่จะปล่อยให้ AI ยกระดับแคมเปญของคุณหรือยัง เปิดใช้งานการเปิดตัวโฆษณา AI อัตโนมัติและดูว่าระบบอัตโนมัติจะทำงานให้คุณได้อย่างไร!