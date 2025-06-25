การโฆษณาดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และตัวชี้วัดเก่า ๆ ก็ไม่สามารถตามทันได้ การคลิกไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ หลายครั้งแคมเปญ CPC มักจะสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการเข้าชมคุณภาพต่ำหรือผู้ใช้ที่ไม่เคยกลายมาเป็นลูกค้า ผู้โฆษณาติดอยู่ในวงจรการทำงานด้วยตนเอง: ปรับราคาเสนอ กรองแหล่งที่มา ติตตามประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ความพยายามสูง แต่ผลตอบแทนมักจะไม่เป็นเช่นนั้น
นั่นคือเหตุผลที่ MGID สร้าง CPA Tune — โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เปลี่ยนโฟกัสจากการคลิกไปที่การสร้างลูกค้า โดยที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบการซื้อของคุณ
ก่อนที่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไร ต่อไปนี้คือความท้าทายที่ทำให้การสร้าง CPA Tune จำเป็น
##ทำไม CPC เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป
การเพิ่มประสิทธิภาพตาม CPC ถือเป็นมาตรฐานในการโฆษณาแบบเนทีฟและแบบแสดงผลมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ชัดเจน
- การคลิกที่มีคุณภาพต่ำและการถูกแบนเนอร์บัง: ตามการวิเคราะห์เชิงอภิมานของ First Page Sage ในปี 2025 อัตรา CTR เฉลี่ยสำหรับโฆษณาแบบแสดงผลอยู่ที่เพียง 0.089% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน PPC ปี 2025 ของ Promodo รายงานว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 0.5% การแสดงผลส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับความสนใจ ส่งผลให้ต้องเสียเงินจำนวนมากก่อนที่ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมด้วยซ้ำ
- การเสนอราคาด้วยตนเองไม่มีประสิทธิภาพ: การปรับราคาด้วยตนเองในแคมเปญและแหล่งที่มาของการเข้าชมหลายรายการต้องใช้เวลาและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ต้องใช้แรงงานอย่างมากนี้เพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของมนุษย์และความล่าช้าในการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพลวัตของตลาด ซึ่งมักนำไปสู่การสร้างลูกค้าที่ไม่ดีหรือการจ่ายเงินสำหรับการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามากเกินไป
- การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเองไม่ได้รับการปรับขนาด: การจัดการการเสนอราคา ตำแหน่งโฆษณา และประสิทธิภาพของแหล่งที่มาด้วยตนเองนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ในระดับที่เป็นขนาดใหญ่ ทีมงานใช้เวลาอันมีค่าไปกับงานซ้ำ ๆ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการเติบโต
ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎี แต่เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในวิธีการทำงานของอุตสาหกรรม ทำให้ผู้โฆษณาต้องเสียเงิน เวลา และโอกาสไปทุกวัน
เส้นทางที่ชาญฉลาดกว่า: การปรับแต่ง CPA
เมื่อตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ MGID จึงได้พัฒนา CPA Tune — กลยุทธ์การเสนอราคาที่เน้นประสิทธิภาพซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนโฟกัสจากการได้รับคลิกไปสู่การขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
คุณยังคงจ่ายแบบต่อคลิก แต่ความคล้ายคลึงกับโมเดลเก่าก็มีเพียงแค่นั้น
CPA Tune ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคาของคุณตามสิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างลูกค้า แทนที่จะกระจายงบประมาณของคุณอย่างเท่า ๆ กัน โปรแกรมนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าชมที่มีแนวโน้มจะกลายมาเป็นลูกค้าได้มากกว่า และลดงบประมาณกับส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ลง ต่างจากแคมเปญ CPC มาตรฐานที่ทุกคลิกจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน CPA Tune จะปรับราคาเสนอแบบไดนามิกตามช่วงสัญญาณแบบเรียลไทม์และประวัติย้อนหลัง รวมถึง:
- แหล่งที่มา อุปกรณ์ การแสดงผลตามกลุ่มเป้าหมายและภูมิศาสตร์
- ความตั้งใจของผู้ใช้และรูปแบบการมีส่วนร่วม
- โอกาสในการกลายมาเป็นลูกค้าตามผลลัพธ์ในอดีต
- การแข่งขันและการกำหนดจังหวะ
โดยสรุปแล้ว การซื้อสื่อที่ชาญฉลาดจะเน้นไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่การคาดเดา
CPA Tune เหมาะกับคุณหรือไม่
CPA Tune ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่เน้นประสิทธิภาพซึ่งใส่ใจผลลัพธ์จริงมากกว่าการดึงดูดผู้เข้าชมเพียงอย่างเดียว เหมาะอย่างยิ่งหาก:
- เป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างลูกค้า ไม่ใช่แค่การคลิกหรือการแสดงผลเท่านั้น
- คุณต้องการเสนอราคาอัตโนมัติและลดเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งด้วยตนเอง
- คุณใช้กลยุทธ์ CPA บนแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วและต้องการการตั้งค่าที่คล้ายกันบน MGID
- คุณกำลังมองหาการปรับขนาดแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังต้องการควบคุมต้นทุนการซื้อ
###CPA Tune ทำงานอย่างไร
- คุณเปิดตัวแคมเปญตามปกติ แต่เลือก CPA เป็นเป้าหมายการเสนอราคาของคุณ
- คุณกำหนดเป้าหมาย CPA (เช่น 5 ดอลลาร์ต่อการสร้างลูกค้า)
- CPA Tune จะปรับราคาเสนอให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในเป้าหมายต้นทุนนั้นในขณะที่เพิ่มการสร้างลูกค้าให้สูงสุด
- ระบบจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทุกวันเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น
คุณยังคงควบคุมงบประมาณ การกำหนดเป้าหมาย และโฆษณาของคุณได้ แต่ไม่จำเป็นต้องคอยควบคุมกลยุทธ์การเสนอราคาอย่างละเอียดอีกต่อไป
ผลลัพธ์เบื้องต้น: สิ่งที่ CPA Tune ทำได้ในตอนนี้
CPA Tune ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแคมเปญ CPC แบบดั้งเดิม ทำให้การทำงานด้วยตนเองลดลง ผู้ใช้รายแรกได้รายงานว่า:
- อัตรา CVR เฉลี่ยสูงขึ้น 155% ในทุกแคมเปญ
- อัตรา CVR เติบโตสูงถึง 300% ในกลุ่มเป้าหมายและตลาดเฉพาะ
- อัตรา CPA ลดลง ขับเคลื่อนโดยการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายแบบเรียลไทม์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- วงจรการเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยแคมเปญส่วนใหญ่เข้าที่ภายใน 7–10 วัน
- ภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: สหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นอัตรา CVR เพิ่มขึ้นสูงสุด
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่โดดเด่นบางส่วนของการปรับปรุงอัตรา CVR หลังจากเปลี่ยนมาใช้ CPA Tune
|ประเทศ
|กลุ่มเป้าหมาย
|การเพิ่ม CVR
|สหรัฐอเมริกา
|การดูแลผิวหนัง
|+350%
|บราซิล
|ยาทางเลือก
|+158%
|เยอรมนี
|ลดน้ำหนัก
|+136%
|อิตาลี
|สุขภาพเท้า
|+136%
|เวียดนาม
|อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
|+74%
|ฝรั่งเศส
|ประกันภัย
|+42%
ในหลายกรณี ผู้โฆษณายังพบว่า CPA ลดลง 30–50% โดยใช้เวลาน้อยลงในการเพิ่มประสิทธิภาพรายวัน** เมื่อแคมเปญมีการสร้างลูกค้าประมาณ 10 ครั้ง อัลกอริทึมจะเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การปรับแต่ง CPA ในการดำเนินการ: ภาพรวมประสิทธิภาพ
MGID ช่วยให้ผู้โฆษณาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ปลดล็อกประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย CPA Tune แคมเปญในโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเสนอราคาที่ชาญฉลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นพร้อมการทำงานด้วยตนเองที่น้อยลง
Caviargan (กลุ่มความงาม: สหรัฐอเมริกา)
การขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ชลอวัยแบบขายตรงในตลาดความงามของสหรัฐฯที่มีการแข่งขันสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ CPA Tune ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยร่วมมือกับ GuruMedia แคมเปญนี้มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องที่มีผลกระทบสูงและปล่อยให้อัลกอริทึมจัดการส่วนที่เหลือ
- CPA ลดลงมากกว่า 60% ทำให้ต้นทุนการซื้อต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมาก
- อัตราการสร้างลูกค้าเพิ่มขึ้น 80% ส่งสัญญาณถึงประสิทธิภาพหลังการคลิกที่ดีขึ้น
- ระบบอัตโนมัติมาแทนที่การเสนอราคาด้วยตนเอง ทำให้ทีมงานมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การโฆษณา
สรุป: ด้วย CPA Tune แม้แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มความงาม ก็สามารถขยายขนาดได้อย่างมีกำไร โดยไม่ต้องปรับแต่งใด ๆ
Magic Slim (กลุ่มสินค้าลดน้ำหนัก: เวียดนาม)
แคมเปญพันธมิตรนี้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้มือถือด้วย CPA สูงสุดที่ 7 เหรียญสหรัฐ โดยใช้ CPA Tune เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งให้ผลลัพธ์เกินความคาดหมาย:
- สร้างผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ 3,880 รายการ จากพื้นที่โฆษณาบนมือถือ
- CPA เฉลี่ย 6.31 ดอลลาร์ สอดคล้องกับช่วงราคา 6–7 ดอลลาร์อย่างสมบูรณ์แบบ
- คุณภาพผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สูงขึ้น และความสม่ำเสมอที่ดีขึ้นในต้นทุนต่อผลลัพธ์
สรุป: CPA Tune พิสูจน์แล้วว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโมเดลพันธมิตรที่มีมาร์จิ้นต่ำ โดยมอบปริมาณและประสิทธิภาพที่ดีได้
OlavitaBotox (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: สหรัฐอเมริกา)
หลังจากที่หยุดพักและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลาย แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแห่งนี้กลับมาพร้อมกับกลยุทธ์ใหม่: การกำหนดเป้าหมายเริ่มต้นแบบกว้าง (RON) โฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และมี CPA Tune เป็นแกนหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ
- เปิดตัวแคมเปญ 3 แคมเปญ เข้าถึง**การแสดงผลมากกว่า 29 ล้านครั้ง
- การแปลงมากกว่า 2,000 ครั้ง ด้วย CPA เฉลี่ยประมาณ 67 ยูโร ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 65 ดอลลาร์
- ประสิทธิภาพที่เสถียรเมื่อขยายขนาด แม้ไม่มีการกรองข้อมูลย้อนกลับในช่วงแรก
- การจัดส่งที่ปรับให้เหมาะสม โดยไม่ต้องปรับราคาเสนอรายวัน
ข้อคิดเห็น: ด้วยการจัดการโฆษณาที่ดีขึ้นและ CPA Tune ที่สามารถควบคุมได้ จึงสามารถขยายขนาดลูกค้าได้อย่างมีกำไรในหนึ่งในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงที่สุด พิสูจน์ให้เห็นว่าการลองครั้งที่สองด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ชัยชนะครั้งใหญ่ได้
##การเริ่มต้นใช้งาน CPA Tune
การเปิดตัวแคมเปญด้วย CPA Tune นั้นง่ายมาก ตั้งค่าใน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดและเน้นการสร้างลูกค้า
- เลือกกลยุทธ์การเสนอราคาของคุณ — CPA: การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งานอัลกอริทึม CPA Tune ซึ่งปรับการเสนอราคาแบบไดนามิกเพื่อช่วยให้คุณบรรลุ CPA เป้าหมาย
- กำหนดเป้าหมาย CPA เป้าหมายของคุณ: กำหนด CPA ที่สมจริงโดยอิงจากข้อมูลแคมเปญในอดีต อัลกอริทึมจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างการสร้างลูกค้าที่หรือต่ำกว่าเกณฑ์นี้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาด้วยตนเอง
- กำหนดงบประมาณรายวัน: เลือกประเภทงบประมาณของคุณและป้อนขีดจำกัดงบประมาณรายวัน เพื่อช่วยให้อัลกอริทึมเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ MGID ขอแนะนำให้กำหนดงบประมาณรายวันที่ 5–7 เท่าของ CPA เป้าหมายของคุณ
โบนัส: [รายการตรวจสอบก่อนเปิดตัวขั้นสุดท้ายของคุณ](https://help.mgid.com/target-cpa-with-cpa-tune#bestpractices)
ก่อนจะเผยแพร่ โปรดตรวจสอบว่าแคมเปญของคุณพร้อมให้ CPA Tune ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว:
ครีเอทีฟโฆษณา:
- เกณฑ์มาตรฐาน CTR > 0.8%
- ไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด/ไม่อนุญาต
- รูปแบบไดนามิกหรือภาพเคลื่อนไหวหากเป็นไปได้
การตั้งค่าและงบประมาณ:
- เป้าหมาย CPA เป็นจริงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- งบประมาณรายวัน = 5–7 เท่าของ CPA เป้าหมาย
- คาดว่าจะมีการคลิกมากกว่า 1,000 ครั้งสำหรับการฝึก
- CPC เหมาะกับตลาดของคุณ
การติดตาม:
- ติดตั้งและทดสอบ Pixel แล้ว
- ตรวจสอบพารามิเตอร์ UTM แล้ว
- URL สำรอง (หากจำเป็น)
การควบคุมแหล่งที่มา:
- บล็อกรายการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานจากข้อมูลในอดีต
- เปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติ (เช่น RBO)
- ไม่รวมตำแหน่งโฆษณาที่มีความเสี่ยงเอาไว้ (เช่น Outlook หรือ MSN)
การตรวจสอบง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณเปิดตัวได้ราบรื่นยิ่งขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง
ใช้ประโยชน์จาก CPA Tune ให้ได้มากที่สุด: เคล็ดลับง่าย ๆ เพื่อความสำเร็จ
เปิดตัวแคมเปญของคุณแล้วใช่ไหม เยี่ยมเลย! นี่คือวิธีที่จะช่วยให้ CPA Tune มอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย CPA ที่ยืดหยุ่น
อย่าเริ่มต้นด้วย CPA ที่ต่ำ ในความเป็นจริง ให้ตั้งเป้าหมาย CPA ที่สูงกว่าตัวเลขที่ "สมบูรณ์แบบ" ประมาณ 20% ซึ่งจะทำให้ระบบมีพื้นที่ในการเรียนรู้ โปรดทราบว่าระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดการสร้างลูกค้าสูงสุดภายในชุด CPA ของคุณ และสามารถเอาชนะได้ภายใต้เงื่อนไขการเข้าชมที่เอื้ออำนวย
กำหนดงบประมาณรายวันที่จะให้พื้นที่ในการทำงาน
ในอุดมคติ คุณควรมีงบประมาณ 5–7 เท่าของเป้าหมาย CPA งบประมาณที่มากขึ้นจะช่วยให้อัลกอริทึมสามารถทดสอบการเข้าชมได้มากขึ้นและค้นหาสิ่งที่ได้ผลเร็วกว่า
###ติดตามเหตุการณ์การสร้างลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์
ระบบต้องการคำติชมเพื่อเรียนรู้ การติดตามขั้นตอนของช่องทางหลายขั้นตอน (ด้านบน/กลาง/ด้านล่าง) จะทำให้การเรียนรู้ฉลาดขึ้น
ปล่อยให้ระบบทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (7–14 วัน)
อย่าปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ เร็วเกินไป ให้เวลากับระบบในการเรียนรู้ ระบบจะปรับปรุงได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลที่เสถียร
ค่อย ๆ ขยายขนาด
เมื่อแคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพดี ให้ค่อย ๆ เพิ่มงบประมาณเพื่อให้ผลลัพธ์คงที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อโฆษณาของคุณพร้อมแล้ว
ใช้โฆษณาที่ได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงตำแหน่งโฆษณาได้มากขึ้น โดยเฉพาะในการเข้าชมแบบโปรแกรม
อย่าจำกัดมากเกินไป
หลีกเลี่ยงการกำหนดเป้าหมายที่เข้มงวดเกินไป ใช้โฆษณาเวอร์ชันเดียวเท่านั้น หรือบล็อกแหล่งที่มาจำนวนมากเกินไป ปล่อยให้อัลกอริทึมสำรวจ แล้วระบบจะค้นหาสิ่งที่ได้ผล
ต้องการใช้ CPA Tune อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นใช่ไหม สำรวจฐานความรู้ MGID หรือเคล็ดลับและเทคนิคที่มีประโยชน์อื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
นี่เป็นรูปแบบการเรียกเก็บเงินแบบใหม่หรือไม่ ไม่ คุณยังจ่ายต่อคลิก (CPC) อยู่ CPA Tune เป็นอัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่รูปแบบการกำหนดราคาแบบใหม่
ฉันปรับราคาเสนอ CPC ด้วยตนเองได้หรือไม่ ไม่ CPA Tune ต้องควบคุมการเสนอราคา CPC อย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม การปรับค่าด้วยตนเองอาจขัดขวางกระบวนการเรียนรู้
ฉันเปลี่ยนเป้าหมาย CPA ระหว่างแคมเปญได้หรือไม่ ได้ เป้าหมาย CPA คือคันควบคุมหลักของคุณ เริ่มต้นด้วย CPA ที่สูงขึ้นในช่วงการเรียนรู้ จากนั้นจึงปรับตามประสิทธิภาพที่คงที่หรือปรับขนาด
ฉันต้องรอนานแค่ไหนจึงจะเห็นผลลัพธ์ แคมเปญส่วนใหญ่จะคงที่ภายใน 7–14 วันโดยมีการสร้างลูกค้าอย่างน้อย 10 ครั้ง ปล่อยให้อัลกอริทึมเรียนรู้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ฉันจำเป็นต้องติดตามช่องทางการสร้างลูกค้าทั้งหมดหรือไม่ ไม่จำเป็น แต่เราแนะนำให้ทำ เหตุการณ์ที่ติดตามได้มากขึ้น (เช่น เพิ่มลงในรถเข็น ลงทะเบียน ฯลฯ) จะทำให้อัลกอริทึมมีข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดมากขึ้น
CPC ของฉันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ไม่เสมอไป CPA Tune อาจเสนอราคาสูงขึ้นสำหรับการเข้าชมที่มีคุณภาพสูงขึ้น แต่ก็ต่อเมื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย CPA ของคุณเท่านั้น คุณอาจเห็น CPC ที่สูงขึ้นในตำแหน่งโฆษณาพรีเมียมบางตำแหน่ง แต่โดยปกติแล้ว อัตราการสร้างลูกค้าที่ดีขึ้นจะชดเชยได้
ฉันยังสามารถควบคุมการกำหนดเป้าหมายและโฆษณาได้หรือไม่ ได้ คุณสามารถจัดการกลุ่มเป้าหมาย โฆษณา และการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของคุณได้ CPA Tune จะควบคุมเฉพาะตรรกะการเสนอราคาเท่านั้น
ฉันสามารถทดสอบ CPA Tune โดยไม่เปลี่ยนแคมเปญหลักได้หรือไม่ ได้ เพียงแค่ทำซ้ำแคมเปญของคุณ เปิดใช้งานการเสนอราคา CPA และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบเคียงข้างกัน
ฉันสามารถหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนกลับไปใช้การเสนอราคาด้วยตนเองได้หรือไม่ แน่นอน คุณสามารถหยุด CPA Tune ได้ตลอดเวลาหรือเปลี่ยนกลับไปใช้ CPC แบบทำด้วยตนเอง
ใช้งานได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายและภูมิศาสตร์หรือไม่ CPA Tune ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีปริมาณการสร้างลูกค้าที่สม่ำเสมอ ผู้จัดการ MGID ของคุณสามารถช่วยประเมินความเหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
CPA Tune จะบล็อกแหล่งที่มาหรือสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือไม่ ไม่ใช่โดยค่าเริ่มต้น CPA Tune จะลดการเปิดรับแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพต่ำ แต่จะไม่บล็อกทั้งหมด คุณสามารถบล็อกแหล่งที่มาด้วยตนเองหรือใช้การเพิ่มประสิทธิภาพตามกฎสำหรับการทำงานอัตโนมัติได้
##ทำไม CPA Tune จึงเป็นขั้นต่อไปที่ชาญฉลาด
ในสภาพแวดล้อมที่ประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย CPA Tune นำเสนอการอัปเกรดที่ชัดเจนจากการเพิ่มประสิทธิภาพ CPC ด้วยตนเอง สร้างขึ้นสำหรับผู้โฆษณาที่พร้อมจะปรับขนาดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่า และมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ไม่ใช่การมานั่งทำสเปรดชีต
หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญเนทีฟโดยเน้นที่การสร้างลูกค้า CPA Tune สามารถช่วยให้คุณปลดล็อกมูลค่าเพิ่มเติมจากทุกการคลิกได้
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเริ่มการทดสอบ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชี MGID ของคุณหรือทำซ้ำแคมเปญที่มีอยู่ และกำหนดเป้าหมาย CPA ของคุณได้เลยวันนี้