ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีที่ผู้คนค้นหาผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะคลิกโฆษณาแบนเนอร์แบบสุ่ม ผู้ใช้ต้องการคำแนะนำที่ให้ความรู้สึกเกี่ยวข้อง มีประโยชน์ และเป็นกันเอง ความต้องการค้นพบผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ผ่านการคัดสรรเป็นหนึ่งในเหตุผลที่การตลาดแบบพันธมิตรกำลังพัฒนา และในการวิวัฒนาการนี้ AI มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง
แทนที่จะมาแทนที่นักการตลาด AI มาเพื่อมอบเครื่องมือให้พวกเขาทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ปรับปรุงเวลา และปรับแต่งสิ่งที่มีประสิทธิภาพ ตามสถิติล่าสุด ภาคส่วน AI สำหรับการตลาดมีมูลค่าราว 20.45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 25% ในแต่ละปีจนถึงปี 2030 การเติบโตในลักษณะนี้ทำให้สิ่งหนึ่งชัดเจนขึ้น นั่นคือ นักการตลาดแบบพันธมิตรที่นำเครื่องมือ AI มาใช้ในปัจจุบันจะมีความพร้อมมากขึ้นในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในปีต่อ ๆ ไป
ในคู่มือนี้ เราจะดูว่าเครื่องมือ AI ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์พันธมิตรอย่างไร นักการตลาดตัวจริงใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างไร และคุณจะเริ่มต้นได้อย่างไร แม้ว่าจะมีตัวเลือกแบบฟรีก็ตาม
บทนำสู่ AI ในการตลาดแบบพันธมิตร
AI ไม่ใช่แค่คำศัพท์เฉพาะอีกต่อไปในการตลาดแบบพันธมิตร แต่กลายเป็นข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดกว่าไปจนถึงการทดสอบที่เร็วขึ้น เรามาวิเคราะห์กันว่าอะไรทำให้ AI เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับแคมเปญแบบพันธมิตรยุคใหม่
AI ในการตลาดแบบพันธมิตรคืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในการสร้างพันธมิตรทางดิจิทัล
สำหรับนักการตลาดหลาย ๆ คน ปัญญาประดิษฐ์ยังคงดูเหมือนเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว AI กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้าง ปรับแต่ง และปรับขนาดแคมเปญแบบพันธมิตรอยู่แล้ว แม้แต่สำหรับครีเอเตอร์คนเดียวและทีมเล็ก ๆ ในการตลาดแบบพันธมิตร AI หมายถึงเครื่องมือและระบบที่วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้การดำเนินการซ้ำ ๆ เป็นแบบอัตโนมัติ และเสนอแนะอย่างชาญฉลาดตามแนวโน้มประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จินตนาการในอนาคต เครื่องมือเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังในแดชบอร์ด กระแสอีเมล และเครื่องมือเนื้อหา ในความเป็นจริง คุณอาจรู้จักผู้จัดการโฆษณาบางคนที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้ว
โดยพื้นฐานแล้ว การตลาดแบบพันธมิตรด้วย AI คือการช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้เร็วขึ้นและดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ AI สามารถสแกนข้อเสนอหลายร้อยรายการและแนะนำข้อเสนอที่มีแนวโน้มจะสร้างลูกค้ามากที่สุดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถปรับแต่งหัวข้อข่าว สร้างเนื้อหาที่หลากหลาย หรือแบ่งกลุ่มผู้ชมได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นแบบเรียลไทม์ นอกจากนั้น AI ยังช่วยปรับแต่งแคมเปญโฆษณาตามการดำเนินการที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการจริง ไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วมในวงกว้าง แทนที่จะพึ่งพาสัญชาตญาณหรือการทดสอบ A/B แบบช้า ๆ พันธมิตรสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดรูปร่างโดยพฤติกรรมและรูปแบบที่แท้จริงได้
การเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในความร่วมมือทางดิจิทัล ซึ่งการคลิก การแสดงผล และการสร้างลูกค้าทุกครั้งมีความสำคัญ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดพันธมิตรเข้ากับขั้นตอนการทำงานประจำวัน นักการตลาดจะได้รับความชัดเจนและการควบคุม ไม่ใช่แค่ข้อมูลที่มากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ประสบการณ์หรือกลยุทธ์ แต่ช่วยขจัดความยุ่งยากและการคาดเดา ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับใครก็ตามที่พยายามเพิ่มผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องเพิ่มปริมาณงาน
AI ช่วยให้พันธมิตรและผู้โฆษณาได้เปรียบอย่างไร
การตลาดแบบพันธมิตรนั้นเป็นเกมตัวเลขเสมอ: การติดตามการคลิก การทดสอบสื่อโฆษณา การวิเคราะห์การสร้างลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามตัวเลขเหล่านี้ด้วยตนเอง นั่นคือจุดที่การตลาดแบบพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความได้เปรียบที่แท้จริง: การประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้เร็วกว่ามนุษย์ โดยระบุรูปแบบและปรับแต่งแบบเรียลไทม์
ยกตัวอย่างการทดสอบแคมเปญ แทนที่จะทำการทดสอบแบบแยกส่วนหลายสิบครั้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ AI สามารถจำลองผลลัพธ์ แนะนำการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และปรับแต่งได้ในขณะนั้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงินทุน การใช้ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูงในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการส่วนที่เหลือ: การปรับราคา การแบ่งกลุ่มผู้ชม แม้แต่การปรับแต่งเนื้อหา
สำหรับพันธมิตร ความได้เปรียบของ AI อยู่ที่การปรับแต่งส่วนบุคคล เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมและปรับแต่งข้อเสนอตามความสนใจ อุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง และเวลา ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น และสุดท้ายคือค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น และเนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคุณใช้บ่อยขึ้น แคมเปญของคุณจึงมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแต่ละรอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่กลยุทธ์แบบเดิม ๆ ไม่สามารถเทียบได้
ทำไม AI จึงทำให้การทำงานเร็วขึ้น การปรับขนาดที่ชาญฉลาดขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การตลาดแบบพันธมิตรจะจัดการได้ยากขึ้นเมื่อคุณเติบโต มีข้อเสนอมากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น ตัดสินใจมากขึ้น และนั่นคือจุดที่ AI ในการตลาดพันธมิตรพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์ เนื่องจากไม่ได้มีไว้เพื่อแย่งงานของคุณ แต่เพื่อลดภาระและช่วยให้คุณตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นและเร็วขึ้น
มีข้อดีของ AI สามประการที่ควรใส่ใจ
1. ทำงานประจำวันได้เร็วขึ้น แทนที่จะจัดการการทดสอบทั้งหมดหรือเขียนโฆษณาทุกเวอร์ชันด้วยตัวเอง เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดพันธมิตรแบบอัตโนมัติสามารถจัดการงานซ้ำ ๆ ในเบื้องหลังได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมได้ ในขณะที่ขั้นตอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ดูแลตัวเอง
2. การเติบโตที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องวุ่นวาย เมื่อกลยุทธ์หนึ่งได้ผลดีในแคมเปญหนึ่ง AI จะช่วยให้คุณนำไปใช้ในที่อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะได้รับภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการควบคุมที่มากขึ้นเมื่อคุณเติบโต
3. การกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น จังหวะเวลาที่ดีขึ้น AI รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจริงของกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น คลิกที่ใด ออกจากแคมเปญเมื่อใด สิ่งใดดึงดูดความสนใจของพวกเขา และนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกลุ่มเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าจะติดต่อใครหรือเมื่อใด AI จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) ด้วย AI การตัดสินใจของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจริง ไม่ใช่การคาดเดา
##AI เปลี่ยนแปลงการจัดการโปรแกรมพันธมิตรอย่างไร การดำเนินโปรแกรมพันธมิตรเกี่ยวข้องกับการติดตามลิงก์และการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมากกว่า ในเบื้องหลัง ผู้จัดการโปรแกรมจะจัดการการติดต่อพันธมิตร การตรวจสอบการฉ้อโกง และเสนอการปรับให้เหมาะสม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ นั่นคือจุดที่การตลาดแบบพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI นำมาซึ่งการปรับปรุงที่วัดผลได้ ช่วยให้ผู้จัดการพันธมิตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นในระดับขนาดใหญ่
การสรรหาและคัดกรองพันธมิตรอัตโนมัติ
โดยปกติแล้ว การค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานและใช้เวลานาน ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตร ทำให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์คุณภาพการเข้าชม ผลงานที่ผ่านมา และการจับคู่ผู้ชมของพันธมิตรที่มีศักยภาพได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือ AI บางตัวให้คะแนนผู้สมัครรายใหม่ตามความน่าจะเป็นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่แท้จริง ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูงแทนที่จะต้องคัดแยกผ่านสเปรดชีต
ค่าคอมมิชชั่นที่ชาญฉลาดและการจ่ายเงินที่ยืดหยุ่น
แทนที่จะเป็นอัตราคงที่ AI ช่วยปรับการจ่ายเงินตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ หากพันธมิตรรายหนึ่งขับเคลื่อนผู้ใช้ที่มี LTV สูงอย่างสม่ำเสมอหรือสร้างยอดขายจากตลาดหลัก ระบบจะแนะนำโบนัสแบบไดนามิกได้ แนวทางนี้ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีขึ้นและให้รางวัลแก่พันธมิตรที่มอบคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ปริมาณ กล่าวโดยย่อ การตลาดพันธแบบมิตรที่ใช้ AI จะทำให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน
การตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์และการควบคุมคุณภาพการเข้าชม
การฉ้อโกงเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ดังนั้น คลิกปลอม กลุ่มเป้าหมายปลอม และกลอุบายอื่น ๆ อาจทำให้เงินงบประมาณของคุณหมดไปโดยที่คุณไม่ทันสังเกตเห็น นั่นคือเหตุผลที่โปรแกรมพันธมิตรจำนวนมากขึ้นจึงใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อตรวจสอบปริมาณการเข้าชมแบบเรียลไทม์ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การคลิกซ้ ำๆ จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งหรือกลุ่มเป้าหมายคุณภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ระบบจะสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น แทนที่จะมาเก็บกวาดความเสียหายในภายหลัง คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ ถือเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการปกป้องแคมเปญของคุณและรักษาความไว้วางใจในเครือข่ายพันธมิตรของคุณ
##การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญที่ขับเคลื่อนโดย AI ความสำเร็จของพันธมิตรมักจะขึ้นอยู่กับว่าคุณปรับตัวได้เร็วแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ประสิทธิภาพของข้อเสนอ หรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การปรับเปลี่ยนด้วยตนเองสามารถทำได้เพียงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการแคมเปญในหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มผู้ใช้ นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรสามารถยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพไปอีกขั้นได้ ด้วยการตอบสนองแบบเรียลไทม์และช่วยให้พันธมิตรสามารถปรับตัวได้ ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์เชิงทคาดการณ์สำหรับการเลือกข้อเสนอ
การเลือกข้อเสนอที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้หากไม่มีข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตร AI สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในอดีต พฤติกรรมของผู้ใช้ และฤดูกาล เพื่อแนะนำข้อเสนอที่มีแนวโน้มสูงสุดที่จะสร้างลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แทนที่จะวนซ้ำข้อเสนอด้วยการลองผิดลองถูก พันธมิตรสามารถพึ่งพาโมเดลเชิงทำนายที่:
- ระบุแนวโน้มก่อนที่จุดสูงสุดจะถึงจุดสูงสุด
- จับคู่ข้อเสนอกับแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เหมาะสม
- จัดลำดับความสำคัญให้กับแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงตามข้อมูลในอดีต
วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้งานที่สูญเปล่าและช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ก่อนใครในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ
การปรับราคาเสนอแบบเรียลไทม์และการจัดสรรงบประมาณ
ตลาดเปลี่ยนแปลงไปทุกชั่วโมง และการเสนอราคาของคุณก็ควรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ด้วยการตลาดพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบจะขึ้นหรือลดราคาเสนอโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับเวลาของวัน ประเภทอุปกรณ์ ความตั้งใจของผู้ใช้ หรือแม้แต่รูปแบบของสภาพอากาศ ใช่แล้ว งบประมาณสามารถแจกจ่ายใหม่ระหว่างแคมเปญและช่องทางต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์โดยอิงตามประสิทธิภาพจริง ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น ส่งผลให้:
- ROI ที่ดีขึ้นในทุกช่องทาง
- ตอบสนองต่อกลุ่มที่ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานได้เร็วขึ้น
- ใช้งบประมาณรายวันหรือรายเดือนได้สม่ำเสมอมากขึ้น
###การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบไดนามิก (DCO) โฆษณาที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างหรือทำลายแคมเปญได้ แต่สิ่งที่ได้ผลในวันนี้อาจไม่ได้ผลในวันพรุ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่ควรใช้ AI ในการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อทดสอบและปรับแต่งหัวเรื่อง รูปภาพ และ CTA เครื่องมือ DCO จะแสดงโฆษณาที่แตกต่างกันให้กับกลุ่มต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และเรียนรู้ว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด คุณจะได้รับ:
- อัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องทดสอบด้วยตนเอง
- การปรับปรุงโฆษณาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกแบบใหม่บ่อยครั้ง
- ข้อความที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและบริบทของผู้ใช้
การปรับแต่งและการกำหนดเป้าหมายผู้ชมด้วย AI
การตลาดแบบพันธมิตรสมัยใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับการดึงดูดผู้เข้าชมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเข้าถึงผู้คนที่เหมาะสมด้วยข้อความที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม นั่นคือจุดที่ AI โดดเด่นอย่างแท้จริง ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ บริบท และสัญญาณแบบเรียลไทม์ AI ช่วยให้พันธมิตรปรับแต่งประสบการณ์ในระดับต่าง ๆ และเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าได้แม้ในระบบอัตโนมัติ
การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม บริบท และความตั้งใจ
ลืมรายชื่อผู้ชมแบบเดิม ๆ ไปได้เลย ในปัจจุบัน พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะอาศัยแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรที่ใช้เครื่องมือ AI เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้แบบไดนามิก แทนที่จะแบ่งกลุ่มผู้คนตามข้อมูลประชากรทั่วไป การแบ่งกลุ่มในปัจจุบันจะคำนึงถึง:
- รูปแบบการเรียกดูและความลึกของการเลื่อนดู
- เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าหรือหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาของวัน และแม้แต่สภาพอากาศ
ตัวอย่างเช่น ผู้ชมที่เรียกดูอุปกรณ์เทคโนโลยีในตอนดึกบนมือถืออาจตอบสนองต่อ CTA แบบเร่งด่วนและส่วนลดเวลาจำกัดได้ดีกว่าผู้ใช้เดสก์ท็อปในเวลากลางวันที่ค้นหาตัวเลือกต่าง ๆ ด้วยการตลาดแบบพันธมิตรที่ใช้ AI แคมเปญจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามสัญญาณบริบทเหล่านี้
การสร้างแบบจำลอง Lookalike เพื่อปรับขนาดสิ่งที่ได้ผล
เมื่อคุณทราบแล้วว่าใครคือผู้ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาผู้คนที่มีลักษณะเหมือนพวกเขามากขึ้น AI จะช่วยสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกันโดยวิเคราะห์ลักษณะทางพฤติกรรม การโต้ตอบกับเนื้อหา ประวัติการซื้อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม
ตัวอย่าง: หากแคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีกับผู้ใช้ที่มักจะซื้อของโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่คลิกหน้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ AI จะสามารถค้นหาผู้ชมใหม่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาเคยโต้ตอบกับข้อเสนอของคุณมาก่อนหรือไม่
การใช้เครื่องมือการตลาดแบบพันธมิตร AI ทำให้คุณไม่ถูกจำกัดด้วยการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง ระบบจะค้นหาและขยายกลุ่มที่ทำกำไรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
แชทบอทและ AI เชิงสนทนาที่สร้างลูกค้า
การปรับแต่งไม่จำกัดอยู่แค่การกำหนดเป้าหมาย แต่ยังเกิดขึ้นในบทสนทนาแบบเรียลไทม์ด้วย แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางพันธมิตรที่มีอัตราการสร้างลูกค้าสูงในปัจจุบัน พวกมัน:
- แนะนำผู้ใช้ให้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่เหมาะสม
- ตอบคำถามทันที (เช่น "ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายในประเทศของฉันหรือไม่")
- ผลักดันข้อเสนอแบบไดนามิกตามการตอบสนองและพฤติกรรมของผู้ใช้
การตลาดแบบพันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประเภทนี้สร้างความไว้วางใจและลดการเลิกใช้ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ แพลตฟอร์มบางแห่งยังรวมเครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร ซึ่งช่วยให้ทีมเล็ก ๆ ใช้งานแชทบอทได้โดยไม่ต้องมีนักพัฒนา ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ขาดแคลนทรัพยากร
การสร้างเนื้อหาและการทำ SEO อัตโนมัติ
เนื้อหาถือเป็นราชาของการตลาดแบบพันธมิตร แม้ว่าการสร้างบทความใหม่และปรับให้เหมาะสมในระดับขนาดใหญ่จะไม่ใช่เรื่องง่าย ระหว่างการเขียนบทวิจารณ์ การอัปเดตการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการตอบคำถามในการค้นหา พันธมิตรจำนวนมากก็ดิ้นรนเพื่อให้ตามทัน นั่นคือจุดที่ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรเข้ามาช่วย โดยทำให้การผลิตเนื้อหาและงาน SEO อัตโนมัติโดยไม่เสียสละคุณภาพ
การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับบทความพันธมิตร
ไม่ว่าคุณจะเขียนเกี่ยวกับ VPN ที่ดีที่สุด เปรียบเทียบแพลตฟอร์ม SaaS หรือวิจารณ์อุปกรณ์ในครัว เครื่องมือ AI สำหรับผู้สร้างการตลาดแบบพันธมิตรสามารถช่วยคุณได้:
- สร้างการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้าง
- เขียนใหม่หรือปรับปรุงบทวิจารณ์เก่าด้วยข้อมูลจำเพาะหรือราคาที่อัปเดต
- ปรับโทนเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (เป็นทางการ เป็นกันเอง ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ)
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนบทความที่คล้ายกันห้าบทความตั้งแต่ต้น คุณสามารถฝึกโมเดล AI ให้แสดงผลแบบต่าง ๆ ตามประเภทข้อเสนอ โครงสร้างลิงก์พันธมิตร และภูมิภาคเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในขณะที่รักษาการแสดงผลเนื้อหาที่สม่ำเสมอ
NLP สำหรับ SEO และการจับคู่เจตนาของผู้ใช้
เครื่องมือค้นหาให้รางวัลแก่เนื้อหาที่ตอบคำถามของผู้ใช้จริง ไม่ใช่แค่การยัดเยียดคีย์เวิร์ด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพันธมิตรจำนวนมากจึงพึ่งพา AI และแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อ:
- วิเคราะห์ SERP สำหรับเจตนาและแบบสอบถามตามคำถาม - แนะนำคีย์เวิร์ดและวลีแบบหางยาวที่มีแนวโน้มจะติดอันดับ
- ปรับแต่งหัวข้อ ข้อความสั้น ๆ และคำถามที่พบบ่อยให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาจริง
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พิมพ์ว่า "โทรศัพท์เล่นเกมราคาประหยัดที่ดีที่สุดราคาต่ำกว่า 300 ดอลลาร์" เครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย NLP สามารถช่วยให้คุณสร้างส่วนเปรียบเทียบเฉพาะที่มีภาษาและโครงสร้างที่ตรงกัน ช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับและการสร้างลูกค้า
โบนัส: การเชื่อมโยงภายในและการเพิ่มประสิทธิภาพเมตาดาต้า เครื่องมืออัตโนมัติทางการตลาดพันธมิตร AI บางตัวยังแนะนำว่าควรเพิ่มลิงก์ภายในที่ใด ควรเขียนคำอธิบายเมตาที่เป็นมิตรกับ SEO อย่างไร และควรครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องใดต่อไป ทำให้ระบบนิเวศเนื้อหาของคุณแข็งแกร่งและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
การวัดและรายงานประสิทธิภาพของพันธมิตรด้วย AI
การติดตามประสิทธิภาพของพันธมิตรนั้นถือเป็นความท้าทายมาโดยตลอด เนื่องจากมีแพลตฟอร์มมากเกินไป ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และความล่าช้าในการรายงาน แต่ด้วย AI ในการตลาดแบบพันธมิตร การรายงานจะย้ายจากการตอบสนองเป็นแบบเรียลไทม์ ทำให้พันธมิตรและผู้โฆษณาสามารถดำเนินการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการรายงานอัจฉริยะ
แทนที่จะดึงข้อมูลจากเครือข่ายโฆษณา แหล่งที่มาของการเข้าชม และแพลตฟอร์มพันธมิตรที่แตกต่างกันด้วยตนเอง เครื่องมือ AI สมัยใหม่จะนำเสนอ:
- แดชบอร์ดรวมที่มีข้อมูลแคมเปญสด
- การติดตามแนวโน้มภาพตามอุปกรณ์ ภูมิศาสตร์ หรือขั้นตอนของช่องทาง
- รายงานประสิทธิภาพที่สร้างโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น หากหน้าแลนดิ้งเพจหน้าใดหน้าหนึ่งพบการลดลงของการสร้างลูกค้าอย่างกะทันหัน AI จะสามารถเน้นย้ำถึงการลดลงนั้นได้ทันทีและแม้แต่แนะนำสาเหตุที่เกิดขึ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องรอเพื่อค้นหาว่าอะไรผิดพลาด
การคาดการณ์รายได้และการขยายผลลัพธ์ของผู้ชนะ
นอกเหนือจากการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น ระบบอัตโนมัติในการตลาดแบบพันธมิตรด้วย AI ยังช่วยให้คุณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อีกด้วย ระบบขั้นสูงสามารถวิเคราะห์โมเมนตัมของแคมเปญปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของผู้ชม และแนวโน้มภายนอก (เช่น ฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด) เพื่อ:
- ประมาณการรายได้ในอนาคตตามแคมเปญหรือข้อเสนอ
- ระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีศักยภาพสูงก่อนที่แหล่งที่มาจะถึงจุดสูงสุด
- แนะนำแคมเปญที่จะขยายขนาดและหยุดชั่วคราว
การพยากรณ์ประเภทนี้เคยสงวนไว้สำหรับทีมงานขนาดใหญ่ที่มีนักวิเคราะห์เท่านั้น ปัจจุบัน แม้แต่ผู้ร่วมงานเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโมเดลการพยากรณ์ที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการคาดเดา
การนำ AI มาใช้: การเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มของ MGID
แม้ว่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำนวนมากจะยังคงทดลองใช้ AI แต่ MGID ก็ได้เปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับทั้งในด้านโฆษณาและประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิผลมากที่สุดของ MGID คือ CTR Guard ซึ่งเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์สัญญาณพฤติกรรมและระบุสัญญาณของความเบื่อโฆษณา โดยเฉลี่ยแล้ว ระบบนี้จะช่วยเพิ่ม CTR ที่มองเห็นได้ 29% ช่วยให้พันธมิตรได้รับคุณค่ามากขึ้นจากการแสดงผลแต่ละครั้งโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
MGID นำเสนอเครื่องมือคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งประเมินศักยภาพด้านประสิทธิภาพของงานโฆษณาก่อนที่แคมเปญจะเริ่มต้น โดยอิงจากข้อมูลภายในและสัญญาณพฤติกรรม โฆษณาแต่ละรายการจะได้รับการจัดอันดับคุณภาพ (จาก "แย่" ถึง "ยอดเยี่ยม") ซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้นักตลาดเลือกเนื้อหาที่มีแนวโน้มมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นการสร้างลูกค้าที่คุ้มทุน ในขณะที่ CTR Guard ช่วยลดความเบื่อโฆษณาได้ ขั้นตอนต่อไปคือการจัดสรรงบประมาณอย่างชาญฉลาด นั่นเป็นเหตุผลที่ MGID ได้พัฒนาอัลกอริทึมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับการเสนอราคาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ช่วยให้โฆษณาที่ดีที่สุดของคุณเข้าถึงผู้ใช้ที่มีคุณค่ามากที่สุดได้
นอกจากนี้ MGID ยังใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับการกำหนดเป้าหมายขั้นสูงและการปรับแต่งแคมเปญ โดยใช้สัญญาณบริบท ข้อมูลประชากร ความรู้สึก พฤติกรรมของอุปกรณ์ และความสามารถในการกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ อีกมากมาย โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดได้ โดยขยายไปไกลกว่าพารามิเตอร์ทั่วไป เช่น ภูมิศาสตร์หรือระบบปฏิบัติการ
พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ MGID แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อ AI ถูกฝังไว้ในเทคโนโลยีโฆษณาอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถสร้าง ทดสอบ กำหนดเป้าหมาย และปรับแต่งแคมเปญที่มีประสิทธิภาพจริงได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงของการใช้ AI ในการตลาดแบบพันธมิตร
AI ในการตลาดแบบพันธมิตรไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไป แต่ได้มอบผลลัพธ์ที่แท้จริงให้กับแบรนด์ใหญ่ ๆ ของโลกแล้ว ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงที่บริษัทต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ ปรับปรุงการสร้างลูกค้า และส่งเสริมพันธมิตรในเครือข่ายของตน
Optmyzr: AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพันธมิตร
Optmyzr เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยอดีตพนักงานของ Google หันมาใช้ AI เมื่อการติดตามด้วยตนเองเริ่มทำให้การเติบโตของโปรแกรมพันธมิตรช้าลง ด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานจึงลดเวลาที่ใช้ในการจัดการแคมเปญและปรับปรุงวิธีการระบุพันธมิตรที่มีคุณค่าได้ ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ซ้ำซากจำเจลงได้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำและดำเนินการได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ พันธมิตรที่ทำงานกับ Optmyzr จึงได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและโปร่งใสยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตได้จริง
Sephora: ช่วยให้ผู้ซื้อเลือกได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย AI
Sephora ใช้แนวทางใหม่ในการขายปลีกผลิตภัณฑ์ความงามด้วยการเปิดตัวแชทบอทที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวมากกว่าเครื่องมือขาย แทนที่จะต้องเรียกดูหน้าผลิตภัณฑ์มากมาย ผู้ใช้จะได้รับแบบทดสอบด่วนและคำแนะนำทันทีที่สมเหตุสมผลกับโทนสีผิว สไตล์ หรืออารมณ์ของพวกเขา ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรด้วย เพราะหมายถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะได้รับการแนะนำต่อผู้คนที่มีแนวโน้มจะซื้อมากกว่า เนื่องจากพวกเขาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะกับพวกเขาที่สุดแล้ว
Amazon: โปรโมชันส่วนบุคคลในระดับขนาดใหญ่
Amazon เป็นผู้นำในการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการเดินทางของลูกค้ามาอย่างยาวนาน และโปรแกรมพันธมิตรก็ไม่มีข้อยกเว้น เครื่องมือสร้างลิงก์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ขายจับคู่ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์การตั้งค่าของผู้ใช้และพฤติกรรมการท่องเว็บช่วยให้พันธมิตรโปรโมทเนื้อหาที่ตรงใจได้จริง นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการตลาดพันธมิตรที่ใช้ AI ทำให้ประสิทธิภาพคาดเดาได้มากขึ้นและสร้างกำไรได้มากขึ้น
OneOff: การค้นพบแฟชั่นที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
OneOff กำลังเขย่าวงการแฟชั่นด้วยการผสมผสาน AI และวัฒนธรรมของผู้มีอิทธิพล แทนที่จะเลื่อนดูแรงบันดาลใจเกี่ยวกับชุดอย่างไม่สิ้นสุด ผู้ใช้จะอธิบายว่าพวกเขาต้องการอะไร (ตัวอย่างเช่น "ลุคสุดสัปดาห์ของ Hailey Bieber") และระบบจะแนะนำเสื้อผ้าที่เข้ากับข้อความ ในเบื้องหลัง OneOff ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อกรองตัวเลือกและทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัว สำหรับพันธมิตร สิ่งนี้แปลเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน: ผู้ชมได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องให้พันธมิตรดูแลร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ
PayPal Honey: ช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดและสร้างลูกค้าได้ง่ายขึ้น
Honey ส่วนขยายยอดนิยมที่เป็นของ PayPal ทำมากกว่าการใช้คูปอง มันทำให้การชำระเงินฉลาดขึ้น AI ช่วยสแกนและใช้รหัสโปรโมชันที่ดีที่สุดที่มีโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อรู้สึกเหมือนได้ส่วนลด ช่วงเวลาเชิงบวกดังกล่าวช่วยเพิ่มความไว้วางใจและมักจะส่งสัญญาณการขาย สำหรับพันธมิตร นั่นหมายถึงผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ซื้อสินค้าและรับคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น
ความท้าทายและการพิจารณาทางจริยธรรม
AI เปิดโอกาสอันทรงพลังในการตลาดพันธมิตร แต่ยังนำมาซึ่งคำถามสำคัญเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูล การตัดสินใจ และจริยธรรมทางการตลาด เรามาดูกันว่าด้านใดบ้างที่ความรับผิดชอบและกลยุทธ์ต้องดำเนินไปควบคู่กัน
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แคมเปญพันธมิตรที่ขับเคลื่อนโดย AI อาศัยข้อมูลของผู้ใช้ และเมื่อข้อมูลนั้นรวมถึงนิสัยส่วนบุคคล การตั้งค่า หรือแม้แต่ตำแหน่งที่ตั้ง นักการตลาดจะต้องปฏิบัติตามกฎ เช่น CCPA ในสหรัฐอเมริกาหรือ GDPR ในสหภาพยุโรป
ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร
- ต้องได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากผู้ใช้เสมอ ก่อนรวบรวมหรือใช้ข้อมูล
- เลือกเครื่องมือ AI สำหรับการทำการตลาดแบบพันธมิตรอัตโนมัติ โดยอธิบายวิธีจัดการข้อมูล
- หากเป็นไปได้ ให้ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อลดความเสี่ยง
หากเครื่องมือ AI ของคุณติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม คุณอาจไม่เพียงแต่สูญเสียความไว้วางใจ แต่ยังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลของผู้ใช้จะต้องได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมด
การรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยให้มนุษย์เป็นผู้นำ
AI เก่งในการจัดการงานซ้ำ ๆ แต่เมื่อต้องวางแผนหรือตัดสินใจ นักการตลาดควรเป็นผู้ตัดสินใจ วิธีที่ดีกว่าในการทำงาน:
- ปล่อยให้ AI จัดการส่วนที่ซ้ำซาก แต่ให้กลยุทธ์อยู่ในมือคุณ
- ปล่อยให้มนุษย์จัดการความสัมพันธ์ การส่งข้อความของแบรนด์ และการอนุมัติขั้นสุดท้าย
ด้วยวิธีนี้ คุณจะควบคุมได้ และ AI จะทำงานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ไม่ใช่ทางลัดที่เสี่ยง
แนวโน้มในอนาคต: คลื่นลูกต่อไปของ AI ในการตลาดแบบพันธมิตร
AI ในการตลาดแบบพันธมิตรเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เรากำลังเห็นเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการคิด สร้างสรรค์ และเชื่อมต่อของนักการตลาดเป็นระบบอัตโนมัติ แต่ยังช่วยปรับปรุงวิธีคิด สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงอีกด้วย นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และทำไมจึงมีความสำคัญ
AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับการระดมความคิดและการเขียนบทโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
สมัยที่ผู้ร่วมธุรกิจต้องจ้องหน้าว่างเปล่าเพื่อพยายามคิดหัวข้อข่าวหรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนั้นหมดไปแล้ว เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรช่วยเหลือผู้สร้างเนื้อหาอยู่แล้ว:
- สร้างรูปแบบโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- เขียนบทโฆษณาใหม่โดยใช้โทนหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน (เช่น ให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวใจ)
- ดึงข้อมูลเทรนด์และภาษาแบบเรียลไทม์จากข้อมูลการค้นหาหรือโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเนื้อหา
ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง “สมาร์ทวอทช์ 5 อันดับแรก” สามารถรับข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบ และคำแนะนำทางภาพได้ภายในไม่กี่วินาที พวกเขายังปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับ SEO ได้อีกด้วย เมื่อ AI และการตลาดแบบร่วมทำงานร่วมกัน กระบวนการสร้างเนื้อหาจึงรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
การสร้างลูกค้าผ่านการเปิดใช้งานด้วยเสียงผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ
เนื่องจากการค้นหาด้วยเสียงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรจำเป็นต้องคิดนอกกรอบ ลองนึกภาพผู้ใช้ถาม Alexa ว่า "โปรตีนผงชนิดใดดีที่สุดสำหรับนักวิ่ง" และถูกส่งต่อไปยังคำแนะนำที่เชื่อมโยงกับลิงก์พันธมิตรของคุณ
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับ:
- เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเสียงและบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์
- ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเช่น Google Assistant หรือ Amazon Echo
- การตลาดพันธมิตรที่ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้คนไม่เพียงแต่พิมพ์อย่างไรแต่ยังรวมถึงพูดอย่างไรด้วย
พันธมิตรที่ปรับตัวได้เร็วจะสามารถดึงดูดกลุ่มการเข้าชมและการสร้างลูกค้าใหม่ทั้งหมดได้
แคมเปญที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเองด้วยอินพุตขั้นต่ำ
บางทีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญที่สุดในอนาคตคือแคมเปญที่เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติการตลาดแบบพันธมิตร AI เหล่านี้จะไม่เพียงแค่แนะนำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังทำการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถ:
- เปลี่ยนสื่อโฆษณาเมื่อการมีส่วนร่วมลดลง
- ปรับการใช้จ่ายตามช่องทางโดยอัตโนมัติ
- ทดสอบและปรับขนาดข้อเสนอโดยไม่ต้องรอการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นโลกที่นักการตลาดกำหนดเป้าหมาย และระบบจัดการเส้นทาง แม้ว่าเราจะยังไม่ไปถึงจุดนั้น แต่แพลตฟอร์มกำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางนี้ และพันธมิตรควรพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้
บทสรุป
AI ไม่ใช่แนวคิดใหม่ในการตลาดแบบพันธมิตรอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นกลไกการทำงานเบื้องหลังการกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดกว่า การตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า และประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น สิ่งที่ทำให้นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จแตกต่างไม่ใช่การเข้าถึงเครื่องมือ AI แต่เป็นวิธีการที่พวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยความรอบคอบ
ในขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไป ข้อได้เปรียบที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวในระยะเริ่มต้นและใช้ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ด้วยความตั้งใจ สำหรับพันธมิตรและผู้โฆษณา อนาคตของ AI ไม่ได้มาแทนที่อินพุตของมนุษย์ แต่ทำงานร่วมกับนักการตลาดที่เป็นมนุษย์ เพื่อปรับปรุงในส่วนที่สำคัญที่สุด