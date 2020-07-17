เมื่อมองหาการเข้าถึงที่กว้างขึ้น ผู้โฆษณาจึงต้องแสวงหามากกว่าแค่การแปลโฆษณาของตนเท่านั้น ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญของการปรับเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จคืออะไร
เมื่อปรับเนื้อหาของคุณสำหรับภูมิภาคใหม่ คุณจะต้องการสร้างปฏิกิริยาและพฤติกรรมเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ในขณะเดียวกัน ภาษาโดยนัย ความเชื่อมโยงและภาพในท้องถิ่นที่นำไปสู่การตีความที่แตกต่างกัน ความเข้าใจและท้ายที่สุดการตอบสนองของผู้ใช้ต่อโฆษณาของคุณ
ในบทความนี้ เรามุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่น โดยอาศัยกลยุทธ์การตลาดของคุณสำหรับกลุ่มเป้าหมายและช่วยกระตุ้นจำนวนคลิกและผู้ให้ความสนใจที่คาดหวังในตลาดใหม่
ปรับแต่งโทนเสียงของคุณใหม่และปรับเปลี่ยนเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมด
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเมื่อเปิดตัวแคมเปญโฆษณาในพื้นที่ภูมิศาสตร์ใหม่คือ คุณควรแค่แปลข้อมูลข้อความและนำเสนอภาษาท้องถิ่นในภาพของคุณ ไม่ว่าวิธีการสร้างสรรค์ในตอนเริ่มของคุณจะดึงดูดความกลัว ความน่าทึ่ง หรือการยั่วยุที่เลวร้ายที่สุดของลูกค้า การแปลภาษาแบบง่าย ๆ อาจส่งผลร้ายแรงต่อการดึงดูดแบบเดิม
ข้อความของแบรนด์และครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้ควรจะแปลแบบคำต่อคำ แต่คุณควรเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายและค้นคว้าลักษณะเฉพาะของพวกเขา คิดให้ออกว่าน้ำเสียงแบบไหนที่ดึงดูดพวกเขา กำหนดเป้าหมายภาษาในชีวิตประจำวันของลูกค้าและพยายามตอบสนองทางอารมณ์ด้วยสำเนาการตลาดของคุณ หากผู้ชมของคุณเป็นผู้ใช้สองภาษาคุณต้องดำเนินการปรับเนื้อหาสำหรับทั้งสองภาษา
นอกจากนี้ เนื้อหาและองค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดควรได้รับการแปลสำหรับตลาดที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสถานที่เป้าหมาย โดยมีความแตกต่างที่สำคัญในกราฟิกและภาพ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ในเอเชียมักใช้ไอคอนในรูปแบบหนึ่ง
สำรวจองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและคำนึงถึงข้อควรพิจารณาในระดับภูมิภาค
ภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายไปยังภูมิภาคทั้งหมดที่พูดภาษาเดียวกัน คุณต้องคำนึงถึงภาษาโดยนัย การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมและประเด็นทางการเมืองในตลาดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การอ้างถึงเรื่องราวความสำเร็จจากซาอุดีอาระเบียอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในคูเวตเนื่องจากความขัดแย้งทางสงครามระหว่างสองประเทศนี้
การใช้คำกำกวมโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง หากคุณต้องการสื่อสารให้ชัดเจน ตัวอย่างในกรณีนี้คือเมื่อ Orange เครือข่ายมือถือยักษ์ใหญ่พยายามทำการตลาดแบรนด์ของตนในไอร์แลนด์เหนือ พวกเขาไม่สามารถมองเห็นความหมายที่ชัดเจนของสโลแกนของตนกับนิกายโปรเตสแตนต์ที่ชื่อ Orange Order ด้วยเหตุนี้โฆษณาบางรายการจึงไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในไอร์แลนด์เหนือหรือสกอตแลนด์
การจับตาดูภาพและสีที่เลือกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยการเลือกโทนสีโทนหรือเฉดสีที่เฉพาะเจาะจงนักการตลาดต้องคิดให้ไกลกว่าภาพการรับรู้ของตนเอง สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความบริสุทธิ์ในวัฒนธรรมตะวันตก แต่ในเอเชียส่วนใหญ่เป็นสีไว้ทุกข์ สีแดงมักแสดงถึงความหลงใหล แต่ในอินเดียเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์
ทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงแบบแผนตายตัว
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งคือ คิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอื่นแล้ว ไม่ว่าคุณจะรับรู้อะไรจากวัฒนธรรมสมัยนิยม ชาวอังกฤษไม่ได้สวมหมวกมากกว่าชาติอื่น ๆ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ในอีกด้านหนึ่ง งานคาร์นิวัลของบราซิลยังคงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในงานอีเวนต์ประจำปีที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการตรวจสอบสมมติฐานแรก ดูผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาผ่านสายตาของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา ที่ MGID เราทำงานร่วมกับนักเขียนโฆษณาที่เป็นเจ้าของภาษาเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรารู้จริง มากกว่าที่จะตั้งสมมติฐานว่าผู้ใช้ในพื้นที่ตอบสนองต่อข้อความต่าง ๆ อย่างไร
คำส่งท้าย
ท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องอ่านสื่อที่เขียนเสร็จราวกับว่าถูกเขียนขึ้นในภาษาแม่ของผู้ใช้และคนในพื้นที่นั้น ๆ นั่นหมายความว่าคุณควรปรับเปลี่ยนหรือปรับข้อความเริ่มต้นโดยคำนึงถึงมุมมองของผู้ใช้และ "แว่นตาทางวัฒนธรรม" ของพวกเขา นอกจากนี้อย่าลืมดูองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นเนื้อหาทางการตลาดของคุณ รวมถึงองค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ ไอคอน แบบอักษร โครงร่างสี ฯลฯ
ในกรณีที่คุณประสบปัญหาในการปรับช่องทางการตลาดสำหรับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง นักเขียนโฆษณาของเราสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำคุณได้ตลอดกระบวนการ