การได้รับ CTR อัตรา Conversion และ ROI ที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ ท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องก้าวขึ้นไปอีกระดับและเพิ่มผลกำไรทั้งหมด
ความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นักการตลาดแถวหน้าต้องเผชิญคือการนำแคมเปญการตลาดไปขยายให้ใหญ่ขึ้นและทำให้แน่ใจว่าความก้าวหน้าที่ทำได้นั้นมีความยั่งยืน สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือเมื่อคุณจมปลักอยู่กับผลกำไรที่ต่ำมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ทุกครั้งที่คุณพยายามจะขยายการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายให้กว้างขึ้นหรือเพิ่มแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ CPA จะพุ่งสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้
ในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการปรับขนาดบนแพลตฟอร์ม MGID ด้วยการใช้วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มปริมาณแคมเปญได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่สูญเสียต้นทุนต่อผลลัพธ์
แคมเปญการเข้าชมและผู้ให้ความสนใจ
เมื่อทำการปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพ คุณควรคำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายที่คุณต้องการจะบรรลุเสมอ แคมเปญมีสองประเภท ได้แก่ แคมเปญการเข้าชมและแคมเปญ Conversion จุดประสงค์หลักของ แคมเปญการเข้าชม คือการนำผู้ใช้มาที่เว็บไซต์ในขณะที่ แคมเปญผู้ให้ความสนใจ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การซื้อ การกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น
ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญประเภทใด คุณก็มักจะต้องการเพิ่มการเข้าชมให้กับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ ส่วนล่างของช่องทางการตลาดมีความคล้ายคลึงกันสำหรับทั้งแคมเปญการเข้าชมและแคมเปญผู้ให้ความสนใจ ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบ KPI เช่น การแสดงผล จำนวนคลิก CTR และอัตราการออกจากเว็บไซต์หลังจากที่ดูเพียงหน้าแรก
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมุ่งเป้าไปที่การดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงที่ฝั่งของผู้ใช้แทนที่จะเป็นจำนวนการเข้าชม การตลาดจะมีหลายชั้นและซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถใช้หน้า Landing Page หลาย ๆ หน้าที่มีแนวทางโฆษณาที่แตกต่างกันและวัดผลแต่ละขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการตลอดเส้นทางของลูกค้า ดังนั้นสำหรับแคมเปญผู้ให้ความสนใจ คุณจะต้องให้ความสนใจที่จะควบคุม KPI เช่น จำนวนผู้ให้ความสนใจ CVR และท้ายที่สุดอัตรา CPA
อีกครั้งเกี่ยวกับความสำคัญของระยะเวลาการทดสอบ
การโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายควรเริ่มต้นด้วยการทดสอบเสมอ ขั้นตอนเริ่มต้นนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับขนาดเพิ่มเติม เมื่อทำการทดสอบ คุณควรจัดสรรงบประมาณแยกกันซึ่งผู้จัดการบัญชีของเราสามารถให้คำแนะนำสำหรับแต่ละพื้นที่ได้
ในขั้นตอนนี้ คุณควรทดสอบแนวทางการตลาดของหน้า Landing Page และโฆษณาต่าง ๆ สำหรับแคมเปญผู้ให้ความสนใจ เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยหน้า Landing Page ไม่เกินสามหน้าพร้อมแนวทางการโฆษณาที่แตกต่างกัน สำหรับทั้งแคมเปญการเข้าชมและแคมเปญผู้ให้ความสนใจ เราขอแนะนำให้ทดสอบโฆษณาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ครีเอทีฟโฆษณาที่แตกต่างกันสิบรายการขึ้นไป ควรทดสอบแนวทางสร้างสรรค์ทั้งหมดในแคมเปญที่แยกจากกันเพื่อค้นหาและเปรียบเทียบแหล่งที่มาของการเข้าชมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับแต่ละวิธี
เมื่อโฆษณาของคุณผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายสำหรับการทดสอบเบื้องต้นเหล่านี้ ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าพื้นฐานที่สุด CPC ปานกลางและปรับเฉพาะภูมิศาสตร์สำหรับการทดสอบ การทดสอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้าง ROI ติดลบ แต่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
การปรับขนาดทีละขั้นตอน
เมื่อคุณได้รวบรวมสถิติระหว่างการทดสอบแล้ว คุณสามารถที่จะเลือกหน้า Landing Page ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและโฆษณาบางรายการ นอกจากนี้คุณอาจต้องการปรับราคาเสนอสำหรับโฆษณาที่มีผู้ให้ความสนใจสูงและต่ำ
ควรให้ความสำคัญกับการตั้งค่าสัมประสิทธิ์บนวิดเจ็ตต่าง ๆ เนื่องจากวิดเจ็ตที่มี CTR สูงอาจดึงงบประมาณการโฆษณาของคุณไป ขั้นตอนการทดสอบจะให้โอกาสคุณในการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนต่อ ผู้ให้ความสนใจ โดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์สำหรับ ID วิดเจ็ตและขึ้นบัญชีดำแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
จากนั้นคุณสามารถเปิดตัวแคมเปญต่าง ๆ พร้อมการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่ดีที่สุดและเพิ่มอัตรา CPC ตัวอย่างเช่น ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบ คุณอาจกำหนดเป้าหมายผู้ใช้บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปและสร้างแคมเปญที่แตกต่างกันสำหรับระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถวิเคราะห์แนวทางการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้แยกกันได้
โปรดทราบว่าเมื่อคุณเจาะลึกลงไปในการกำหนดเป้าหมาย รายการที่อนุญาตพิเศษและการขึ้นบัญชีดำคุณควรเพิ่ม CPC ของคุณ โดยปกติแล้วการเพิ่มราคาเสนอของคุณเป็น 1.5 เท่าก็เพียงพอแล้ว อย่าลังเลที่จะปรึกษากับผู้จัดการบัญชีของคุณในเรื่องนี้เนื่องจากคุณกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้หากคุณมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นด้วยการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถค่อย ๆ เพิ่ม CPC ได้ 10% เพื่อการขยายขนาดต่อไป
ในการปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน เราขอแนะนำให้เพิ่มแคมเปญที่มีการกำหนดเป้าหมายใหม่และรักษาแคมเปญที่ใช้งานได้ในขณะที่ ROI เป็นบวก กลยุทธ์ทั่วไปอย่างหนึ่งคือการสร้างแคมเปญสองชุดสำหรับระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอื่น ๆ ที่แตกต่างกันโดยมีอัตรา CPC ที่ต่ำและสูง
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณควรตรวจสอบประสิทธิภาพของครีเอทีฟโฆษณาที่เลือกอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโฆษณาใหม่ และเลิกใช้ตัวที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำ โปรดจำไว้ว่าครีเอทีฟโฆษณาที่สดใหม่และแปลกตาเป็นที่มาของข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ขอแนะนำให้แบ่งงบประมาณเป็นอัตราส่วน 80/20: 80% จัดสรรให้กับกลยุทธ์การโฆษณาที่พิสูจน์แล้วและ 20% สำหรับการทดสอบ
บทสรุป
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักการตลาดมืออาชีพและมือใหม่คือความสามารถในการปรับขนาดและรักษาความสามารถในการทำกำไรในได้เวลาเดียวกัน คำนึงถึง KPI และตัวชี้วัดที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมช่องทางการตลาดเพราะจะเป็นตัวส่งสัญญาณถึงปัญหาในบางขั้นตอนได้ นอกจากนี้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือคุณจะต้องได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องในระหว่างขั้นตอนการทดสอบและในภายหลัง สุดท้ายนี้ ที่ MGID เราขอแนะนำแนวทางที่ควบคุมได้และแตกต่างเมื่อเพิ่มแคมเปญใหม่ ด้วยปรับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายแทนที่จะเปลี่ยนแนวทางเริ่มต้นที่ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ