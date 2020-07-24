เมื่อทำการตั้งค่าหน้า Landing Page โดยเลือกเทคนิคการเขียนคำโฆษณาและองค์ประกอบการออกแบบเพื่อเพิ่มความสนใจของลูกค้า ผู้โฆษณาต้องคำนึงถึงนโยบายเนื้อหาของ MGID หากต้องการให้แคมเปญผ่านการกลั่นกรองอย่างรวดเร็ว
โดยพื้นฐานแล้ว นโยบาย MGID มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลายทางได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อพูดถึงการตั้งค่าหน้า Landing Page สิ่งที่มักถูกมองข้าม ได้แก่ ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อและการเปิดเผยข้อมูล
ในบทความนี้ เราได้จัดเตรียมรายการตรวจสอบองค์ประกอบที่ต้องมีของหน้า Landing Page ที่สอดคล้องกับคำแนะนำของเราเองและตัวอย่างการสร้างเพจที่เป็นไปตามระเบียบ
โฆษณาหรือประกาศโฆษณา
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีประกาศ "โฆษณา" หรือ "การโฆษณา" ป้ายกำกับเหล่านี้ต้องคงรูปแบบที่ชัดเจนและผู้ใช้สามารถจดจำได้ง่าย
การเปิดเผยข้อมูล
เพจของคุณควรมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและเปิดเผยว่าคุณกำลังทำอะไรให้กับลูกค้า ตามหลักการทั่วไปคุณจะต้องใส่การเปิดเผยไว้ในส่วนหัวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นได้
เงื่อนไขการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในหน้า Landing Page คุณจะต้องให้ข้อกำหนดในการให้บริการที่โปร่งใสแก่ผู้ใช้และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้า Landing Page ของคุณครอบคลุมการใช้คุกกี้และการกำหนดเป้าหมายใหม่
โดยทั่วไป คุณจะพบกับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนท้าย ดังนั้นจึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ก็สามารถหาได้ง่าย
โครงสร้างเว็บไซต์และการนำทาง
เมนูการนำทางจะต้องชัดเจนและวางไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้คาดว่าจะเห็น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเพจสามารถเพิ่มในส่วนหัวส่วนท้ายหรือในแถบด้านข้างได้
เว็บฟอร์มและปุ่มทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องทำงานได้อย่างถูกต้องและเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ นโยบายของเราห้ามใช้ CTA ปลอมหรือปุ่มโซเชียลมีเดีย การเปลี่ยนเส้นทางหลังจากคลิกปุ่มย้อนกลับ และเทคนิคการหลอกลวงอื่น ๆ โดยเด็ดขาด นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณปิดป๊อปอัปและหลีกเลี่ยงการใช้คัมแบ็กเกอร์ที่มีคำว่า "คุณจะออกไปหรือยัง" ที่ปรากฏขึ้นหลังจากปิดหน้าเว็บ
เนื้อหาที่แท้จริงและเป็นจริง
ท้ายที่สุดคุณต้องปลูกฝังความไว้วางใจและความปรารถนาของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ และใส่ประโยชน์ของคุณลักษณะที่ถูกต้องไว้ด้านหน้าแทน ตัวอย่างเช่น ให้รายการส่วนผสมจากธรรมชาติและผลกระทบทั้งหมดแก่ลูกค้า
การรับรองที่ผิดกฎหมายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้กลั่นกรองของเราปฏิเสธแคมเปญ พยายามหลีกเลี่ยงการรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยแพทย์ เภสัชกร หรือนักโภชนาการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราขอแนะนำให้ใช้แนวคิดการเล่าเรื่องในชีวิตจริงและแบ่งปันประสบการณ์จริงมากกว่า
หลีกเลี่ยงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด
ที่ MGID เราไม่ยอมให้มีการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงอย่างชัดเจนหรือการแสดงออกที่อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเช่น "การทดสอบทางคลินิก" หรือ "การทดสอบทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า" แต่เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้เทคนิคและหัวข้อข่าวที่ดึงดูดความสนใจที่นุ่มนวลขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถามผู้ใช้ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาของพวกเขาเช่น "คุณต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดประเภทนี้หรือไม่"
ความคิดเห็นสุดท้าย
สามารถสรุปได้ว่า คุณควรให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสบนหน้า Landing Page ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ และกระตุ้นของพวกเขาผ่านขั้นตอนของลูกค้า
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อความที่ชัดเจนและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมหน้า Landing Page จะต้องมีองค์ประกอบที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมด เช่น การเปิดเผยข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว ปุ่มนำทางที่ใช้งานได้ เป็นต้น หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องนี้ อย่าลังเลที่จะปรึกษากับทีมกลั่นกรองของเรา