คนทั่วไปเห็นโฆษณาหลายพันรายการตลอดทั้งวันและแต่ละคนก็สัมผัสกับความดึงดูดที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมต่อผู้ชม คำถามคือครีเอทีฟโฆษณาของคุณจะชนะในการแข่งขันนี้และได้รับคลิกเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
เมื่อพูดถึงการต่อสู้เพื่อการชมและความสนใจของผู้ดู การความประทับใจแรกมาจากภาพที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้ชมได้เร็วขึ้นเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เป็น "ผู้เรียนรู้ทางสายตา" และรับรู้ด้วยภาพได้ดีกว่าสิ่งอื่น
ในบทความนี้เราได้รวบรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพโฆษณาของคุณโดดเด่นจากเนื้อหาโดยรอบ ในขณะเดียวกันก็รักษาความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ PG
ผลการค้นหาคุณควรไปถึงระดับไหน
ไซต์ภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะฟรีหรือพรีเมียมยังคงเป็นแหล่งที่มาของภาพชั้นนำในแคมเปญโฆษณาดิจิทัลทุกประเภท นี่คือตัวอย่างผู้ให้บริการบางรายที่สามารถช่วยคุณได้ ได้แก่ Shutterstock, Getty Images, Pixabay และ iStock
อย่างไรก็ตามเมื่อทำงานกับไซต์ภาพ คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับความคิดโบราณเกี่ยวกับภาพและการใช้สื่อที่ผู้ชมของคุณเคยเห็นมาแล้ว คนส่วนใหญ่เคยเห็นภาพสต็อกของธนบัตรดอลลาร์ กระปุกออมสิน หรือเทรดเดอร์ในวอลล์สตรีทที่โฆษณาวิธีทำเงินหลายครั้งเกินไป แทบจะไม่พบภาพที่ได้รับการพิจารณาอย่างดีในหน้าแรกหรือหน้าสองของผลการค้นหา
กลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในการเอาชนะผลลัพธ์การค้นหาที่พบบ่อยที่สุดคือการเลื่อนดูผลการค้นหาอย่างน้อยห้าหน้าและพยายามค้นหาสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ เมื่อทำการเลือกภาพให้มองหารายละเอียดที่แหวกแนวและจับใจ ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายของหญิงสาวที่ทาลิปสติกสีม่วงสดใสจะดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น
ภาพที่ไม่ซ้ำกันมีประสิทธิภาพดีกว่าเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงภาพการจัดฉากของผู้คนและใช้ภาพที่มีชีวิตชีวาและอารมณ์ อย่าทำให้โฆษณาของคุณตรงไปตรงมาเกินไปและอย่าลืมว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและใช้วิธีเปรียบเปรยแรง ๆ ได้ เมื่อคุณพบภาพที่เหมาะสมแล้วคุณควรทำการแก้ไขเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนสีฉากหลัง
เมื่อใช้งานกับข้อเสนออีคอมเมิร์ซ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเลือกเนื้อหาภาพคือการสร้างรูปภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของคุณเองสำหรับแคมเปญเหล่านี้ คุณสามารถใช้รูปภาพความละเอียดสูงธรรมดาที่แสดงผลิตภัณฑ์ สำหรับหมวดหมู่อื่น ๆ รูปภาพและการออกแบบที่คุณสร้างขึ้นเองสามารถแสดงประสิทธิภาพที่โดดเด่นได้ค่อนข้างบ่อย ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการพกโทรศัพท์ของคุณที่พร้อมถ่ายภาพติดตัวไว้ ซึ่งคุณสามารถใช้ในภายหลัง
เคล็ดลับในการทำให้โฆษณาของคุณคุ้มค่ากับการคลิกมากขึ้น
ผู้อ่านส่วนใหญ่ที่กำลังสแกนเนื้อหาเว็บกำลังรอให้มีบางอย่างดึงดูดความสนใจ มาดูวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้กัน
รูปถ่ายคลัสเตอร์
บางทีคุณอาจได้ยินคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงภาพถ่ายที่มีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมาก แต่มีปรากฏการณ์ของรูปถ่ายคลัสเตอร์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในหลายแคมเปญ
ภาพวัตถุที่เป็นศูนย์กลาง
จากการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับสิ่งที่โฆษณาที่ประสบความสำเร็จหลายชิ้นมีเหมือนกัน เราสามารถพูดได้ว่าองค์ประกอบมีความสำคัญ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เพิ่มวัตถุที่เป็นศูนย์กลางหรือบ่งบอกถึงทิศทางในโฆษณาของคุณ
ภาพแบบไดนามิก
ค้นหาผู้ดึงดูดความสนใจบนไซต์รูปภาพ เลือกใช้ภาพแบบไดนามิกที่ไม่ทราบตอนจบ ตัวอย่างเช่น ภาพที่กำลังเทครีมอะโวคาโดสมูทตี้ใส่แก้วและไม่ชัดเจนว่าสมูทตี้ที่เหลืออยู่จะพอดีกับแก้วหรือไม่
อย่าเปิดเผยทุกอย่าง
อย่าเปิดเผยทุกรายละเอียดบนภาพ แต่พยายามจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชม ตัวอย่างเช่นหากมีรูปถ่ายของผู้ชายที่กำลังดูแล็ปท็อปอย่าแสดงหน้าจอ ในตัวอย่างนี้เราจะไม่เห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่ยื่นธนบัตรให้เรา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะรับสิ่งที่มอบให้โดยสัญชาตญาณ
ความคิดเห็นสุดท้าย
ภาพที่แปลกตาไม่เหมือนใครสามารถกระตุ้นความรู้สึกอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ชมคลิกโฆษณาของคุณและมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในที่สุด เราหวังว่าด้วยเทคนิคง่าย ๆ เหล่านี้ในการค้นหาภาพสำหรับแคมเปญเนทีฟของคุณจะไม่ใช่งานที่น่ากลัวอีกต่อไป อย่างไรก็หากว่าเกิดปัญหาขึ้นทีมงานโฆษณาของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการ