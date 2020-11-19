การตรวจสอบพฤติกรรมอัตราการออกจากหน้าเว็บโดยไม่ดูเนื้อหาอาจดูยุ่งยาก แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา
หากคุณซื้อการเข้าชมจากช่อทางโฆษณาแบบชำระเงิน อัตราการออกจากหน้าเว็บสามารถใช้ติดตามได้ว่าผู้ใช้ที่มาจากโฆษณาเหล่านี้พบสิ่งที่พวกเขาคาดหวังหรือไม่ อัตราการออกจากหน้าเว็บที่สูงอาจส่งผลต่อการจัดอันดับการค้นหาของคุณ โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการสื่อสารกับ Google ว่าเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับคำหลักที่ช่วยให้ลูกค้าพบเว็บไซต์ของคุณ
จนถึงตอนนี้ ความหมายของอัตราออกจากหน้าเว็บไม่สามารถเกินจริงได้ ในคำแนะนำสั้น ๆ นี้ เราจะสำรวจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมนี้ Google Analytics วัดอัตราการออกจากหน้าเว็บอย่างไรและจุดตรวจทั่วไปใดที่ต้องตรวจสอบหากคุณต้องการปรับปรุง
อัตราการออกจากหน้าเว็บคืออะไร
บ่อยครั้งที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่อยู่บนไซต์น้อยกว่าระยะเวลาหนึ่ง เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ไม่ทำให้เกิดผู้ให้ความสนใจ หรือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ออกจากไซต์ อย่างไรก็ตามคำจำกัดความที่เข้มงวดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจำกัดเวลา การสมัคร หรือการให้ความสนใจ
สิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นอัตราการออกจากหน้าเว็บใน Google Analytics หรือชุดการวิเคราะห์ของเว็บอื่น ๆ เช่น Omniture คือ เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชม (หรือเซสชัน) ของการดูครั้งเดียวในไซต์ของคุณ นั่นคือเมื่อผู้ใช้ออกจากหน้าโดยไม่มีการโต้ตอบใด ๆ ตัวอย่างเช่น มีผู้ใช้เข้าชมไซต์โดยที่อ่านหน้าเว็บและกดปุ่มย้อนกลับหรือปิดแท็บโดยไม่คลิกองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์
ในบางกรณี ผู้ใช้สามารถถูกนับเป็นการออกจากหน้าเว็บ แม้ว่าพวกเขาจะดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การสมัครรับจดหมายข่าว การกรอกแบบฟอร์ม การแบ่งปันเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ หากการกระทำเหล่านี้ไม่ถูกทำเครื่องหมายด้วยโค้ด Google Analytics พวกเขาจะไม่ถูกเก็บข้อมูล
โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องการให้ Google Analytics ปฏิบัติตามตรรกะทางธุรกิจของไซต์ของคุณและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการวิเคราะห์เพื่อให้มีการทำเครื่องหมายจุดโต้ตอบที่สำคัญ ขอแนะนำให้เพิ่มกิจกรรมที่เปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้อยู่บนไซต์นานกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คลิกปุ่มแชร์บนโซเชียลมีเดีย หรือดูวิดีโอจนจบ เป็นต้น
ในขณะที่คุณตรวจสอบประสิทธิภาพไซต์ของคุณ คำถามทั่วไปในหัวข้อนี้คืออัตราการออกจากหน้าเว็บที่ดีสำหรับบล็อกหรือไซต์ในหมวดหมู่ของคุณคือเท่าใด และจะหาอัตราออกจากหน้าเว็บโดยทั่วไปได้อย่างไร แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะหาการเปรียบเทียบที่แน่นอนสำหรับหมวดหมู่ สถานที่ตั้ง และขนาดธุรกิจของเว็บไซต์ของคุณ แต่คุณสามารถเปรียบเทียบอัตรานี้ในหน้าเว็บต่าง ๆ และติดตามความผันผวนของอัตราการออกจากหน้าเว็บได้ตลอดเวลา
อะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ไดรเวอร์ที่มีผลต่ออัตราการออกจากหน้าของเว็บไซต์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและจะเชื่อมโยงกับลักษณะของเว็บไซต์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ผู้เผยแพร่ข่าวสาร หรือไซต์เนื้อหาอื่น ๆ อย่าเสียสมาธิกับอัตราการออกจากหน้าเว็บเฉลี่ยของคู่แข่ง พยายามทำความเข้าใจว่าอะไรอยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้และเหตุใดจึงแตกต่างกัน
คุณต้องเจาะลึกพฤติกรรมของผู้ใช้ จากวิธีที่พวกเขาเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณและวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับมัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เข้าชมได้รับข้อเสนอให้ใส่สินค้าลงในรถเข็นโดยไม่มีตัวเลือกการโต้ตอบอื่น ๆ ผู้ใช้บางรายอาจถูกนับเป็นการการออกจากหน้าเว็บแม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาในการคิดและเปรียบเทียบราคาก็ตาม
มีประเด็นทั่วไปบางประการที่ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ของคุณและตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้ออกจากหน้าเว็บหรือไม่ดังนี้:
- มีความเร็วในการโหลดที่ช้า
ผู้ใช้มีความอดทนน้อยลงที่จะเห็นวงของการโหลดหน้าเว็บ โดยปกติหน้าเว็บจะต้องโหลดภายในเวลาไม่ถึงสองวินาที อย่างไรก็ตาม ด้วยความอดทนเพียงเล็กน้อยจากการปรับปรุงการแบบ UX: การแสดงการแอบดูในหน้าที่โหลด การโต้ตอบที่เป็นมนุษย์ การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว มาสคอตหรือเรื่องตลก
- มีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจ มีปัญหาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หรือการนำทาง
โดยปกติเราประมวลผลข้อมูลที่เป็นภาพก่อนข้อความ และรูปภาพหรือการออกแบบที่ไม่ดีสามารถไล่ผู้ใช้ได้ในพริบตา เราจำเป็นต้องบอกว่าทุกวันนี้เว็บไซต์จะต้องมีเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรับให้เหมาะสมและตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์
- ผู้เข้าชมไม่สามารถได้รับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้จากหน้าเว็บ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่สินค้าหมดหรือไม่สามารถจัดส่งไปยังตำแหน่งของผู้ใช้ได้ อีกกรณีหนึ่งที่พบบ่อยคือเมื่อเนื้อหาของหน้าเว็บไม่ตรงกับเนื้อหาที่ผู้ใช้โฆษณาคลิกเพื่อไปที่นั่น
- ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการขั้นต่อไป
ตัวอย่างเช่น ไม่มีคำอธิบายเพียงพอเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่เสนอให้กับผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ขาดสัญญาณความน่าเชื่อถือ
ผู้เข้าชมยังสามารถออกจากหน้าเว็บได้ หากไซต์ดูไม่น่าไว้วางใจและไม่มีสัญญาณความน่าเชื่อถือที่คาดไว้ สาเหตุนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับไซต์อีคอมเมิร์ซที่ไม่มีชื่อแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก
วิธีปรับปรุงอัตราการออกจากหน้าเว็บ
- จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ
ทำตามรายการตรวจสอบที่เราระบุไว้ก่อนหน้านี้แต่กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน เราขอแนะนำให้เริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณกับหน้าที่สำคัญที่สุดหรือที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดแทนที่จะเป็นหน้าที่มีการออกหรือจุดที่มีอัตราการออกจากหน้าสูงที่สุด
นอกจากนี้ การแก้ไขบางอย่างสามารถทำได้อย่างง่ายดายในขณะที่การแก้ไขอื่น ๆ ต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่า ให้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงที่สามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุด (กล่าวคือมุ่งไปที่หน้าที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
- การเข้าถึงเพื่อความสม่ำเสมอ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครีเอทีฟโฆษณา ข้อเสนอโปรโมชัน จดหมายข่าว ภาพปุ่ม CTA และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน ความสม่ำเสมอช่วยให้ผู้เข้าชมมั่นใจในประสบการณ์ต่อเนื่องกับไซต์ของคุณ
- ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป
อย่าคิดว่าผู้ชมของคุณรู้ว่าต้องทำอะไรบนไซต์ของคุณโดยันที แต่คุณควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้าแก่ผู้เยี่ยมชมและระบุตัวเลือกว่าจะทำอะไรต่อไปในแต่ละขั้นตอน เช่น ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สมัครรับจดหมายข่าว เป็นต้น
ความคิดเห็นสุดท้าย
อัตราการออกจากหน้าเว็บที่สูง ส่งสัญญาณว่าผู้เข้าชมพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและอาจทำให้ตำแหน่งในผลการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณลดลง การวิเคราะห์ไดรเวอร์อย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวิธีการนำเสนอเว็บไซต์แก่ผู้ใช้ ตอบสนองความคาดหวังและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้นในที่สุด