ในโลกของสุขภาพและความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่ซึ่งเทรนด์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสและความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวนำหน้าเพื่อสร้างโฆษณาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสูงอย่างแท้จริง ยิ่งคุณภาพสูงเท่าไหร่ โฆษณาก็จะยิ่งน่าดึงดูดและได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่การรักษาการจดจำแบรนด์และข้อความของแบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ โฆษณาที่จัดทำขึ้นเป็นอย่างดียังสามารถช่วยสะท้อนถึงแบรนด์ในเชิงบวก เพิ่มชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภคได้ ที่ MGID เรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าโฆษณาของเราโดดเด่น ดึงดูดลูกค้า และช่วยกระตุ้นยอดขายมากขึ้น โดยการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพและข้อความโฆษณาของเรา
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาฐานความรู้สำหรับการใช้คำสั่งข้อความสั้นแบบข้อความเป็นรูปภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ฐานความรู้นี้จะช่วยให้คุณไม่หวนกลับไปสู่แนวคิดเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นในโลกแห่งสุขภาพและความงามได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากแม้ว่าวิธีการแบบเดิมอาจใช้ได้ผลดีในอดีต แต่ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นวัตกรรมเข้ามาครอบงำทุกอย่าง การนำแนวทางใหม่มาใช้ถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
เปิดใจรับสิ่งใหม่
มีคำกล่าวว่า "สิ่งใดก็ตามที่สามารถสร้างได้ก็จะถูกสร้างขึ้น" แต่เราขอแย้งว่า หากคุณสูญเสียหลักการในการคิดหรือไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับแนวทางโฆษณาของคุณ ให้มองไปที่ AI มันสามารถสร้างภาพที่น่าทึ่งและแปลกใหม่ได้อย่างแท้จริง เปิดใจรับสิ่งใหม่โดยใช้ข้อความสั้นด้วยคำพูดของคุณเอง
ดึงดูดด้วยสิ่งที่อยู่คนละขั้ว
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมลาวากับน้ำ น้ำแข็งกับเปลวไฟ เยลลี่กับกาแฟเข้าด้วยกันได้ การรวมภาพที่ตรงกันข้ามไว้ในข้อความเดียวมักจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่โลดโผนและปราศจากภาพเหมารวม อย่าพลาดโอกาสในการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมด้วยวัตถุที่ต่างกันคนละขั้ว
![ก้อนน้ำแข็งร้อน ๆ และลุกเป็นไฟบนถนน ถนนเปียก ๆ หลังฝนตก สภาพอากาศแบบมีเมฆมาก] (https://mgid-site.s3.amazonaws.com/image_6_ecf176a91f.png)
มันไหลไหม
ด้วยการติดอาวุธตัวเองด้วยคำกริยาอันทรงพลังนี้ คุณจะสามารถออกแบบภาพที่ดูมีชีวิตชีวามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้ ของเหลวสีชมพูที่เป็นครีม_ไหล_จากมะพร้าว น้ำผึ้งสีม่วง_ไหล_จากมือผู้หญิงงั้นเหรอ น้ำมันสีเขียวนีออน ไหล ออกจากขวดเหรอ คำ ๆ เดียวนี้ทำให้สารที่เป็นของเหลวและเป็นครีมดูสมจริงอย่างยิ่ง และรูปภาพก็จะช่วยสะกดจิตผู้ชมต่อไปเอง:
อะไรเรืองแสงน่ะ
ด้วยการรวมคำว่า "เรืองแสง" ไว้ในข้อความสั้นสำหรับ AI คุณจะสามารถเพิ่มผลกระทบทางอารมณ์ของภาพ ให้ดูน่าสนใจและน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ชมมากขึ้นได้ ผู้ชมอาจมองข้ามภาพที่มีน้ำใส ๆ สักแก้ว แต่เมื่อน้ำนี้เรืองแสงเป็นประกาย มันก็เป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริง
โยกเยกไป โยกเยกมา
เมื่อไม่มีโอกาสที่จะทดลองกับสีหรือรูปร่าง ลองจินตนาการถึงวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้านั้น ๆ เช่น กระเป๋าถือที่ทำจากน้ำตาลหรืออ่างน้ำที่เป็นเยลลี่ ด้วย AI คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์และไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ได้
พื้นผิวคือกุญแจสำคัญ
เพิ่มความบ้าคลั่งให้กับข้อความของคุณเพื่อเพิ่มสีสันให้กับแนวคิดทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งของในชีวิตประจำวันกลายเป็นขุย ตกกระ หรือแม้แต่เป็นสิว นี่คือคำแนะนำของเราในการเล่นพื้นผิวพร้อมกับข้อความเตือนถัดไป
บทสรุป
หมวดหมู่สุขภาพและความงามกำลังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคาดหวังของผู้บริโภคและความต้องการขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป โอบรับนวัตกรรมเหล่านี้และเริ่มต้นการเดินทางแห่งการเสริมพลัง การแสดงออก และความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมโดยมี AI อยู่เคียงข้างคุณ
อันที่จริง กลยุทธ์การโฆษณาที่ได้รับการปรับปรุงเรานำมาใช้บนแพลตฟอร์มนั้นได้สร้างผลลัพธ์ที่สำคัญในหมวดความงามและสุขภาพอย่างมาก เราพบว่าอัตราการสร้างลูกค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 1.6 เท่า อีกทั้งยังทำได้ในกรอบเวลาซึ่งสั้นกว่าการหมุนเวียนโฆษณาแบบเดิมถึง 1.5 เท่า
ที่ MGID เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับเกมการโฆษณาของคุณไปสู่อีกระดับ ดังนั้นคุณจึงมีความเป็นไปได้เสมอที่จะ:
- เลือกภาพที่น่าดึงดูดใจมากมายผ่านไลบรารี Getty Images แบบผสานรวมของเรา
- ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อสร้างโฆษณาที่น่าสนใจซึ่งโดนใจผู้ชมของคุณ
- ปรับปรุงและสร้างแนวทางโฆษณาปัจจุบันของคุณอย่างหลากหลายด้วยเอฟเฟกต์ AI เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
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