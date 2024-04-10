คุณรู้สึกกดดันกับภูมิทัศน์ทางดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากแล้ว ตัวบล็อกโฆษณาและเนื้อหาที่มากเกินไปบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างความโดดเด่นในทะเลแห่งเนื้อหาและสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพได้ยากกว่าที่เคย
แต่ไม่ต้องกลัว! ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่บางส่วนที่ออกแบบมาสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาโดยเฉพาะในปี 2024 ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไปจนถึงการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างรายได้และประสบการณ์ของผู้ใช้ เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ให้แล้ว ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมและมาดูว่าคุณจะสามารถเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดและเป็นผู้นำในเกมนี้ได้อย่างไร
เส้นทางความท้าทายในเขาวงกตแห่งการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: จากข้อมูลของ eMarketer คาดว่าการบล็อกโฆษณาจะทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสูญเสียรายได้จากการโฆษณาถึง 54 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2024 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 8% ของ การใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 695 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลทางสถิตินี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญที่ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเผชิญในภูมิทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน
- การบล็อกโฆษณา: ด้วยการที่ 30% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลือกที่จะใช้ตัวบล็อกโฆษณา ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องต่อสู้กับการสูญเสียศักยภาพในการสร้างรายได้จากโฆษณาอย่างมาก เนื่องจากความนิยมของซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น
- CPM ที่ลดลง: ผู้เผยแพร่โฆษณากำลังประสบกับ CPM ที่ลดลง (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง) เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การกระจายตัวของผู้ชม: ลักษณะที่กระจัดกระจายของผู้ชมออนไลน์ในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้ชมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยาก
- กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เผยแพร่โฆษณาในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลผู้ใช้สำหรับการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อรายได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2024 Google กำหนดให้ผู้เผยแพร่โฆษณาและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ AdSense, Ad Manager หรือ AdMob ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรใช้ CMP ที่ได้รับการรับรอง ผสานรวมกับ TCF ของ IAB
- มีเนื้อหามากเกินไป: เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI จำนวนมหาศาลได้เพิ่มขึ้นจนท่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ความสนใจของผู้ชมลดลง และทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาโดดเด่นท่ามกลางสิ่งรบกวน
ความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้ที่เป็นนวัตกรรมของผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อเอาชนะอุปสรรคและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ เรามาสำรวจแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และปรับปรุงการสร้างรายได้กันดีกว่า
กลยุทธ์การสร้างรายได้ที่สำคัญสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
ในแง่ของการสร้างรายได้ เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเพย์วอลล์ การสมัครสมาชิก เนื้อหาแบบพรีเมียม และอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาที่เป็นวิธีการสร้างรายได้ที่ต้องมีการลองผิดลองถูกของผู้เผยแพร่โฆษณา
ในทางกลับกัน เราอยากจะเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฆษณาแบบเนทีฟและการกระจายแหล่งรายได้ นอกจากนี้ เราจะให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยอิงจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราที่สังเกตได้จากภูมิทัศน์การเผยแพร่ดิจิทัลต่างๆ
การโฆษณาแบบเนทีฟ: หัวข้อหลักของการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่
การโฆษณาแบบเนทีฟยังคงโดดเด่นในฐานะกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ความนิยมที่ยั่งยืนนี้สามารถนำมาประกอบกับข้อได้เปรียบที่สำคัญได้หลายประการ
- การผสานรวมที่ราบรื่น: โฆษณาแบบเนทีฟผสมผสานอย่างลงตัวกับเนื้อหาของแพลตฟอร์มของผู้เผยแพร่โฆษณา โดยแสดงเป็นคำแนะนำที่เป็นธรรมชาติและช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น: เมื่อปรับให้เข้ากับรูปลักษณ์ของเนื้อหาโดยรอบ โฆษณาเนทีฟมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้มากขึ้น และเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมให้สูงขึ้น การศึกษาพบว่าโฆษณาแบบเนทีฟมักจะสร้างอัตราการคลิกผ่านที่สูงกว่าและมีระยะเวลาเซสชันเฉลี่ยนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบดั้งเดิม
- ปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณา: การโฆษณาแบบเนทีฟช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถนำเสนอประสบการณ์โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องและตามความชอบแก่ผู้ชมของตัวเองได้ โดยไม่มีการรบกวน ด้วยการปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความสนใจและความชอบของผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาโดยรวมและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
เรามีคำแนะนำพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดจากการโฆษณาแบบเนทีฟได้แก่:
- การจัดตำแหน่งโฆษณาเชิงกลยุทธ์: วางโฆษณาแบบเนทีฟภายในกระแสธรรมชาติของเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการมองเห็นและการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด ทดลองใช้ตำแหน่งโฆษณาและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระบุส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ชมของคุณ
- ความเกี่ยวข้องตามบริบท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาแบบเนทีฟสอดคล้องกับหัวข้อและธีมของเนื้อหาโดยรอบอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและจริงใจ ด้วยการแสดงโฆษณาที่ตรงใจผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้นได้
- ความโปร่งใสและการเปิดเผย: รักษาความโปร่งใสกับผู้ชมของคุณโดยติดป้ายกำกับโฆษณาแบบเนทีฟอย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือโปรโมท ความซื่อสัตย์และความจริงใจนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจกับผู้ชมของคุณและรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มของคุณ
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลด้านประชากรเพียงอย่างเดียว ให้เจาะลึกลงไปในจิตวิทยาของผู้ชมของคุณ เข้าใจค่านิยม ความสนใจ และรูปแบบพฤติกรรมของพวกเขา วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างโฆษณาแบบเนทีฟที่ตรงเป้าหมายและโดนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้า เมื่อคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมมากขึ้น ให้พยายามใช้ประโยชน์จากพลังของการเล่าเรื่องในโฆษณาแบบเนทีฟ สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณที่กระตุ้นอารมณ์และโดนใจผู้ชมในระดับส่วนตัว เรื่องราวที่น่าเชื่อถือมีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการดำเนินการมากกว่าเมื่อเทียบกับข้อความโฆษณาแบบเดิม ๆ
การแลกเปลี่ยนผู้ชมและความร่วมมือ: แบ่งแยกและพิชิต
การแลกเปลี่ยนผู้ชมและความร่วมมือนั้นเสนอโอกาสอันมีค่าแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาในการขยายการเข้าถึง ดึงดูดการเข้าชมใหม่ ๆ และปลดล็อกช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติม กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่โฆษณาหรือเครือข่ายเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนผู้ชมหรือรวบรวมเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เรามาเจาะลึกถึงประโยชน์และข้อควรพิจารณาเชิงปฏิบัติของการใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติเหล่านี้กัน
- ขยายการเข้าถึง: เมื่อผู้เผยแพร่โฆษณารวมทีมและแบ่งปันเนื้อหาระหว่างกัน จะเป็นการเปิดประตูสู่กลุ่มคนใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่เคยค้นพบเว็บไซต์ของคุณ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้คนที่หลากหลายจากสถานที่และภูมิหลังที่แตกต่างกันได้
- การเข้าชมเพิ่มขึ้น: ด้วยการแชร์เนื้อหาของคุณกับผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นหรือเปลี่ยนผู้ชม คุณจะเห็นจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้เข้าชมที่มากขึ้นหมายถึงโอกาสที่โฆษณาจะถูกเห็นมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณมากขึ้น และในที่สุด เงินก็ไหลเข้ามามากขึ้น
- ช่องทางการสร้างรายได้ที่หลากหลาย: การแลกเปลี่ยนผู้ชมและความร่วมมือไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงโฆษณาบนไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ร่วมมือกับผู้สนับสนุนสำหรับเนื้อหาพิเศษ ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของพวกเขา หรือทำข้อตกลงกับเครือข่ายเนื้อหาเพื่อแบ่งปันรายได้
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: เริ่มต้นด้วยการสร้างหรือเข้าร่วมเครือข่ายเฉพาะกับผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีข้อมูลประชากรหรือความสนใจที่คล้ายกัน ด้วยการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คุณสามารถโปรโมทเนื้อหาข้ามกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงผู้ชมใหม่ ๆ ที่มีส่วนร่วมและมีความเกี่ยวข้องสูง ตัวอย่างเช่น กลุ่มบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
การทดสอบ A/B เป็นประจำทุก ๆ วัน
มีการพูดถึงการทดสอบกันทุกที่ แต่ความจริงก็คือ การทดสอบมักจะถูกละเลยอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีเวลาหรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่น ๆ การทดสอบ A/B เป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ด้วยการทดลองกับรูปแบบโฆษณา ขนาด และการออกแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถรักษาความเกี่ยวข้องกับผู้ชมของตัวเองได้ และระบุแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ข้อมูลจริง เรามาสำรวจความสำคัญของการทดสอบ A/B และวิธีที่ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้เพื่อความสำเร็จในการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณากันดีกว่า
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยพิจารณาจากตัวเลขจริง ไม่ใช่การคาดเดา ด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบโฆษณา ขนาด หรือการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ คุณจะสามารถดูได้ว่ารูปแบบใดเหมาะกับผู้ชมมากที่สุดและสร้างรายได้มากที่สุด
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: โลกออนไลน์นั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ได้ผลในวันนี้อาจไม่ได้ผลในวันพรุ่งนี้ การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณตามทันเทรนด์และปรับแต่งกลยุทธ์การสร้างรายได้จากโฆษณาเพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง: เมื่อคุณพบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างโฆษณาและประสบการณ์ของผู้ใช้ ทุกคนก็จะชนะ การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณทราบจุดสมดุลที่โฆษณาจะได้รับการคลิกโดยที่ไม่รบกวนผู้ชม
แล้วจะทดสอบ A/B อย่างมืออาชีพได้อย่างไร
- ตั้งเป้าหมาย: รู้ว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกที่มากขึ้น รายได้สูงขึ้น หรือการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณโฟกัสถูกจุด
- เปลี่ยนทีละอย่าง: ทำให้เรียบง่ายโดยการทดสอบทีละอย่าง ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าอะไรที่สร้างความแตกต่างและอะไรที่ไม่สร้างความแตกต่าง
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม: มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณในการทดสอบ A/B ค้นหาอันที่ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: สร้างส่วนเฉพาะบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อทดสอบโซลูชันและข้อเสนอใหม่ ๆ จากพันธมิตร โดยให้คิดว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณสามารถทดลองใช้รูปแบบโฆษณา โปรแกรมพันธมิตร หรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาหลักหรือประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองเมื่อต้องติดต่อกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ คุณสามารถเสนอให้ทดลองใช้งานได้ในส่วนการทดสอบของคุณเพื่อแสดงมูลค่าที่เป็นไปได้ของข้อเสนอของพวกเขา ซึ่งจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับคุณเมื่อพูดถึงเงื่อนไขและราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณในที่สุด
แหล่งรายได้เพิ่มเติมจากพันธมิตรปัจจุบันของคุณ
การสำรวจแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากพันธมิตรปัจจุบันอาจเป็นกลยุทธ์อันชาญฉลาดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุด เรามาเจาะลึกถึงวิธีที่คุณสามารถบีบศักยภาพทุกหยดจากพันธมิตรที่มีอยู่ของคุณกัน
สำรวจความต้องการวิดีโอด้วยแท็ก VAST
- แท็ก VAST คืออะไร: แท็ก VAST (เทมเพลตการแสดงโฆษณาวิดีโอ) คือข้อมูลโค้ดที่จะสั่งให้โปรแกรมเล่นวิดีโอของคุณค้นหาโฆษณาวิดีโอ ด้วยการผสานรวมแท็ก VAST จากพันธมิตรของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงพื้นที่โฆษณาวิดีโออันกว้างขวางของพวกเขาและรับรายได้จากโฆษณาวิดีโอที่แสดงบนไซต์ของคุณได้
- ทำไมถึงคุ้มค่า: โฆษณาวิดีโอกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกการโฆษณา โฆษณาประเภทนี้ดึงดูดความสนใจ ดึงดูดผู้ชม และมักจะได้รับ CPM ที่สูงกว่าโฆษณาแบบรูปภาพทั่วไป ด้วยการรวมแท็ก VAST ไว้ในเนื้อหาวิดีโอของคุณ คุณจะสามารถปลดล็อกแหล่งรายได้อันอุดมสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรง
ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรปัจจุบันของตัวเองได้ เช่น เครือข่ายโฆษณาหรือ DSP เพื่อเข้าถึงพื้นที่โฆษณาวิดีโอคุณภาพสูงผ่านแท็ก VAST ด้วยการผสานรวมแท็กเหล่านี้เข้ากับตัวเล่นวิดีโอ ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาวิดีโอของตัวเองได้ในโฆษณาวิดีโอตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้าย นี่ไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ แต่ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โฆษณาวิดีโอผ่าน CPM ที่สูงขึ้น (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง) เมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบดั้งเดิม
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ลองใช้แท็ก Wrapper VAST เพื่อจัดการแหล่งที่มาของโฆษณาวิดีโอหลายแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบแท็กของคุณอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการแข่งขันระหว่างผู้โฆษณาและเพิ่มรายได้จากโฆษณาของคุณ นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้โฆษณา VAST ร่วมเพื่อดึงดูดผู้ใช้และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
การลงทะเบียนในโปรแกรม MCM
- MCM คืออะไร: MCM (การจัดการลูกค้าหลายราย) คือโปรแกรมที่ผู้เผยแพร่โฆษณาร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการการสร้างรายได้ในด้านต่าง ๆ ในนามของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการเหล่านี้จะจัดการงานต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่โฆษณา การเจรจาข้อตกลงกับผู้โฆษณา และการใช้เทคโนโลยีการแสดงโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดให้กับผู้เผยแพร่โฆษณา
- ข้อดีคืออะไร: ข้อได้เปรียบหลักสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการ MCM เพื่อให้ได้ข้อตกลงโฆษณาที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ต้องไปจัดการโฆษณาด้วยตนเอง
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรม MCM สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าค่านิยมและเป้าหมายของผู้ให้บริการสอดคล้องกับของคุณ มองหาแนวทางที่โปร่งใสและมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่ให้เหมาะกับเนื้อหาและผู้ชมของคุณได้ ด้วยการเลือกขนาดที่เหมาะสม คุณจะสามารถสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
กลยุทธ์โบนัส: สร้างรายได้ด้วย Google Web Stories
Google Web Stories เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างเรื่องราวที่สมจริงและดึงดูดสายตา ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่องราวเหล่านี้ประกอบด้วยสไลด์โชว์หรือวิดีโอเชิงโต้ตอบแบบสั้น ๆ คล้ายกับเรื่องราวที่คุณเห็นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram หรือ Snapchat
ทำไม Google Web Stories จึงเป็นแนวทางการสร้างรายได้ที่มีคุณค่าสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
- เนื้อหาที่น่าดึงดูด: Web Stories ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยภาพที่น่าดึงดูดและการเล่าเรื่องที่กระชับ รูปแบบที่น่าสนใจนี้สามารถช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาดึงดูดและรักษาผู้ชมบนเว็บไซต์ของตัวเองได้
- ประโยชน์ด้าน SEO: Web Stories นั้นได้รับการจัดทำดัชนีโดย Google และสามารถปรากฏอย่างเด่นชัดในผลการค้นหาและ Google Discover ซึ่งหมายความว่าผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จาก Web Stories เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและกระตุ้นการเข้าชมทั่วไปไปยังเว็บไซต์ของตัวเองได้
- โอกาสในการสร้างรายได้: ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างรายได้จาก Web Stories ผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้ เช่น โฆษณาแบบดิสเพลย์ การตลาดแบบพันธมิตรหรือเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ด้วยการผสานรวมโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายภายในเรื่องราวของตัวเอง ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถสร้างรายได้พร้อมทั้งนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแก่ผู้ชมได้
- การแชร์บนโซเชียล: Web Stories สามารถแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและดึงดูดการเข้าชมกลับมาที่เว็บไซต์ของตัวเองได้ แต่ละสตอรี่จะมีลิงก์ที่นำผู้ดูไปยังไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบเพิ่มเติม
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโฆษณาได้: MGID เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแรกที่ผสานรวมกับ Google Web Stories ที่นำเสนอทางเลือกในการสร้างรายได้อย่างราบรื่นแก่ผู้เผยแพร่โฆษณา ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ MGID ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถเข้าถึงรูปแบบโฆษณาและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดจาก Web Stories
สนใจที่จะใช้ประสิทธิภาพของ Google Web Stories เพื่อดึงดูดผู้ชมและเพิ่มรายได้ของคุณใช่ไหม MGID ช่วยคุณได้! เราได้รวบรวมคำแนะนำที่ครอบคลุมซึ่งจะอธิบายทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการสร้างโฆษณา การสร้างรายได้ และการวัดประสิทธิภาพของ Web Stories ด้วย MGID
สปอย: การสร้างรายได้จาก Web Stories ของคุณด้วย MGID นั้นง่ายดายเหมือนกับการนับ 1-2-3 สิ่งที่คุณต้องทำคือติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลโค้ดแบบกำหนดเองสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มส่วนย่อยนี้ลงในโค้ด HTML ของเว็บไซต์ของคุณแล้ว เราจะเริ่มแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในสตอรี่ของคุณ คุณจะได้รับรายได้ตามจำนวนคลิกและการแสดงผล ทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จาก Web Stories ของคุณได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณา
กลยุทธ์การสร้างรายได้เชิงนวัตกรรมที่ผู้เผยแพร่โฆษณานำไปใช้ได้ในปี 2024 มีอะไรบ้าง
กลยุทธ์การสร้างรายได้ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาในปี 2024 นั้นครอบคลุมเรื่องการใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนผู้ชมและความร่วมมือ การทดสอบ A/B ที่เข้มงวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบโฆษณา การสำรวจแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากพันธมิตรปัจจุบัน เช่น ความต้องการวิดีโอผ่านแท็ก VAST และการโอบรับรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Google Web Stories
ผู้เผยแพร่โฆษณาจะปรับตัวตามพฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มรายได้ได้อย่างไร
ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยการลงทุนในการวิจัยกลุ่มเป้าหมาย การกระจายแหล่งรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับอุปกรณ์มือถือ และการจัดลำดับความสำคัญกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้
เทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง AI และแมชชีนเลิร์นนิงมีบทบาทอย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสร้างรายได้สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
เทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง AI และแมชชีนเลิร์นนิงนั้นช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถปรับกลยุทธ์การสร้างรายได้ให้เหมาะสมได้โดยนำเสนอการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย โมเดลการกำหนดราคาแบบไดนามิก การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้สูงที่สุด
ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ของผู้ใช้กับการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์ของผู้ใช้กับการสร้างรายได้โดยเน้นที่รูปแบบโฆษณาที่ไม่รุกล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และความเร็วในการโหลด นำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่า และเสนอตัวเลือกการสมัครสมาชิกระดับพรีเมียมเพื่อรับประสบการณ์แบบไม่มีโฆษณา
มีแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงในด้านดิจิทัลใดที่ผู้เผยแพร่โฆษณาควรทราบเมื่อวางแผนกลยุทธ์การสร้างรายได้หรือไม่
ผู้เผยแพร่โฆษณาควรตระหนักถึงแนวโน้มต่าง ๆ เช่น การบริโภคเนื้อหาบนมือถือและวิดีโอที่เพิ่มขึ้น ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงไปสู่การโฆษณาแบบโปรแกรม และความต้องการประสบการณ์เนื้อหาที่แท้จริงและโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
ความท้าทายทั่วไปที่ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องเผชิญเมื่อพยายามเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดมีอะไรบ้าง และพวกเขาจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร
ความท้าทายทั่วไปสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ได้แก่ การบล็อกโฆษณา การฉ้อโกงโฆษณา รายได้จากโฆษณาที่ลดลง การกระจายตัวของผู้ชม และการแข่งขันจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยการลงทุนในคุณภาพโฆษณา กระจายแหล่งรายได้ สร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้โฆษณา และใช้มาตรการต่อต้านการฉ้อโกง
มีข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใดบ้างที่ผู้เผยแพร่โฆษณาควรคำนึงถึงเมื่อใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้
ผู้เผยแพร่โฆษณาควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านจริยธรรมโดยการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เปิดเผยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างโปร่งใส รักษาความสมบูรณ์ของบทบรรณาธิการ และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้มากกว่ากลยุทธ์การสร้างรายได้ในเชิงรุก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่ การใช้มาตรฐานความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้มือถือ และการจัดหาเนื้อหาที่มีคุณค่าที่ตรงกับความสนใจของผู้ชม
สรุป: การเพิ่มผลกำไรของผู้เผยแพร่โฆษณาให้สูงที่สุด
แล้วเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากการสนทนาในวันนี้เกี่ยวกับโซลูชันการสร้างรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาในวันนี้
ในการแสวงหาความสำเร็จในการสร้างรายได้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องมีความกระตือรือร้น และเต็มใจที่จะทดลองใช้วิธีการต่าง ๆ แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่แนวทางเดียว ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งรายได้และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ไปพร้อม ๆ กันได้
ในเส้นทางสู่การสร้างรายได้ การเลือกพันธมิตรมีบทบาทสำคัญในการบรรลุความสำเร็จ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการเพิ่มรายได้ MGID มีข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากที่อื่นดังนี้:
- ในฐานะพันธมิตรโปรแกรม Google MCM ทาง MGID จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโปรแกรม MCM ซึ่งช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถควบคุมการสร้างรายได้ได้
- ด้วยการผสานรวมกับ Web Stories ได้อย่างราบรื่น MGID จึงสามารถสร้างรายได้จากรูปแบบที่น่าสนใจนี้ได้อย่างง่ายดาย
- ด้วยรูปแบบและตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลาย MGID สามารถช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณากระจายแหล่งรายได้ได้ ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นด้วยเช่นเดียวกัน
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