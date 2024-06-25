คุณสนใจพลังของการตลาดแบบพันธมิตรหรือไม่ สำหรับหลาย ๆ คนแล้ว การตลาดแบบพันธมิตรเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้แบบเสือนอนกินเพราะ:
- มีลิงก์ที่สามารถสร้างกำไรได้ตลอดไป
- มีผลิตภัณฑ์การตลาดแบบพันธมิตรมากมายให้เลือกใช้ และสามารถใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกกลุ่ม
- มีกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมหากคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมลิงก์ของตลาดแบบพันธมิตรคืออะไร นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณควรสามารถระบุกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีที่สุดในการขายสุดอย่างสม่ำเสมอ
ขั้นตอนแรกในการนำเคล็ดลับและเทคนิคสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตร
การตลาดแบบพันธมิตรเป็นรูปแบบที่บริษัทขอความช่วยเหลือจากพันธมิตร (นั่นก็คือคุณ!) เพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการของตน จากนั้น คุณจึงโปรโมทผลิตภัณฑ์ในฐานะพันธมิตรและรับค่าคอมมิชชั่น นี่อาจเป็นข้อตกลงที่ดีหากคุณ:
- ต้องการเพิ่มรายได้โดยที่ไม่ต้องสร้างผลิตภัณฑ์
- เชื่อว่าคุณพบวิธีที่ดีที่สุดในการทำตลาดผลิตภัณฑ์พันธมิตรแล้ว
- พร้อมที่จะสมัครเป็นพันธมิตรและสร้างเนื้อหาพันธมิตรแล้ว
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำการตลาดแบบพันธมิตรและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด ให้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเริ่มต้นเส้นทางการตลาดแบบพันธมิตร ในบทความนั้น เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตร เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เราจะแบ่งปันให้มากขึ้น
กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรสำหรับผู้เริ่มต้นมีกี่อยู่ประเภท
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ การจัดการทั่วไปสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรนั้นง่ายมาก และสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ หากต้องการใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร คุณจำเป็นต้องทราบประเภทของกลยุทธ์ที่คุณสามารถลองใช้ได้ โดยมีทั้งหมดสามประเภทที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
- การตลาดแบบพันธมิตรแบบไม่ผูกมัด: คุณโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านโฆษณาการตลาดแบบพันธมิตร
- การตลาดแบบพันธมิตรแบบมีส่วนร่วม: คุณโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงไปยังพันธมิตรของคุณ นี่คือประเภทที่คุณจะพบมากที่สุด ดังนั้นเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรของเรามากมายจึงสามารถนำมาใช้กับประเภทนี้ได้
- การตลาดแบบพันธมิตรแบบเกี่ยวข้อง: คุณโปรโมทเฉพาะประเภทของผลิตภัณฑ์โดยไม่กล่าวถึงชื่อแบรนด์
กระตุ้นยอดขายตลอดทั้งปีในฐานะนักการตลาดแบบพันธมิตรด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบพันธมิตรชั้นนำเหล่านี้
ต้องทำอะไรบ้างถึงจะประสบความสำเร็จในฐานะนักการตลาดแบบพันธมิตร มีอยู่หลายอย่าง! และสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรเหล่านี้ก็คือ มันเกี่ยวข้องกับนักการตลาดมากกว่าหนึ่งประเภท มีหนทางสู่ความสำเร็จมากมาย คุณจะนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรข้อใด (หรือหลายข้อ!) มาใช้ เราจะปล่อยให้คุณตัดสินใจเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณทราบถึงกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในปัจจุบัน เราได้รวมกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรที่มีศักยภาพทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้มาให้
สร้างโพสต์ผลิตภัณฑ์
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|เพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณ
|มีโพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันอยู่มากมาย
|คนส่วนใหญ่อ่านโพสต์
|สามารถปรับปรุง SEO ของคุณได้เช่นกันหากเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ
กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ทำการตลาดหลาย ๆ คนด้วยเหตุผลบางประการ อันที่จริงแล้ว 64.48% ของปริมาณการเข้าชมของผู้ทำการตลาดมาจากการเขียนบล็อก การเขียนบล็อกแสดงให้เห็นถึงพลังของการเขียนบล็อกที่ดีเพื่อดึงดูดผู้อ่าน ซึ่งคุณจะต้องมีผู้อ่านเหล่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของแผนการตลาดแบบพันธมิตรต่าง ๆ นั่นก็คือการสร้างยอดขาย
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Nerdwallet
Nerdwallet เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีในเรื่องความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจทางการเงิน ในกรณีนี้ พวกเขาใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตร ในโพสต์สรุปเรื่องบัตรเครดิตที่มีเงินคืนที่ดีที่สุด Nerdwallet แสดงให้เห็นว่าทำไมโพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน อะไรทำให้วิธีนี้ได้ผล เหตุผลเพราะ
- ระบุได้ทันทีว่าบัตรใดดีที่สุด พร้อมทั้งมีลิงก์ให้
- พวกเขาระบุประเภทของบัตรเครดิตที่ดีที่สุดแต่ละแบบ
- พวกเขายังให้ลิงก์ไปยังบทวิจารณ์ที่ครอบคลุมสำหรับบัตรแต่ละแบบมากขึ้นอีกด้วย
และวิธีที่ดีที่สุดในการโปรโมทลิงก์การตลาดแบบพันธมิตรคืออะไร ทำให้ทุกคนสามารถเห็นได้ ในบทความของ Nerdwallet ปุ่ม "สมัครเลย" ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมใต้คำอธิบายผลิตภัณฑ์ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้ดำเนินการทันที
สร้างวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดียวกันหลาย ๆ รายการ
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณ
|อาจเห็นลิงก์ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก
|วิดีโอได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้น
|ตลาดขนาดใหญ่เนื่องจาก YouTube เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
การทำวิดีโอดูเหมือนจะเป็นเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่ชัดเจนที่สุด เพราะเป็นที่รู้กันว่าใคร ๆ ก็สามารถสร้างวิดีโอและอัปโหลดขึ้น YouTube ได้ แต่ทำไมไม่ลองยกระดับวิดีโอด้วยวิดีโอสั้น ๆ น่ารัก ๆ ดูบ้างล่ะ เราใช้เทคนิคการตลาดแบบพันธมิตรแบบนี้เพราะไม่มีใครสนใจดูวิดีโอยาวเป็นชั่วโมงแน่ อย่างไรก็ตาม การทำวิดีโอสั้น ๆ จะทำให้คุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาที่มีคำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีคู่แข่งน้อยลง อย่าลืมใช้คำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงในส่วนหัวเรื่องด้วย!
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Pat Flynn
Pat Flynn ได้สร้างซีรีส์วิดีโอ SwitchPod ซึ่งทำให้เขาสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ให้กับผู้ติดตามได้ เขาใช้เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตร 2 ข้อที่เราเพิ่งพูดถึงไปใช้จริงโดยการสร้างวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่สร้างผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยซีรีส์วิดีโอนี้ เขาสามารถ:
- ดึงดูดความสนใจในผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงการมองเห็นผลิตภัณฑ์
- เพิ่มยอดขายหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตลาดแบบพันธมิตร
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|รวมกิจกรรมการตลาดพันธมิตรทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้สามารถติดตามแคมเปญต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
|อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ
|ช่วยวิเคราะห์แคมเปญ
|ช่วยให้สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
มีโอกาสที่คุณจะไม่สามารถโปรโมทผลิตภัณฑ์เพียงแค่ชิ้นเดียวในเส้นทางการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ การโปรโมทให้กับพันธมิตรหลาย ๆ รายจะทำให้ยากที่จะรับรองว่าการดำเนินการของคุณมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรของคุณได้ผล นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การตลาดแบบพันธมิตรเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อทำการเลือกซอฟต์แวร์ ให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน
- ฟีเจอร์ที่มี
- รูปแบบราคา
- ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์
- การสนับสนุนที่มี
- ความสามารถในการวิเคราะห์
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Skyscanner
Skyscanner คือเว็บไซต์ที่แสดงเที่ยวบินที่ถูกที่สุด เร็วที่สุด และดีที่สุดสำหรับจุดหมายปลายทางใดก็ตาม ด้วยการใช้ Skimlinks บริษัทจึงสามารถวางลิงก์พันธมิตรบนทุกหน้าได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากแต่ละหน้ามีคำแนะนำและลิงก์พันธมิตรหลายรายการ การดำเนินการนี้จึงช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของบริษัท ทำให้ Skyscanner มีเวลามากขึ้นในการตรวจสอบและนำเคล็ดลับและกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรอื่น ๆ ไปใช้
ในขณะที่ SkyScanner สามารถค้นหาตัวเลือกที่ประหยัดเวลาได้ คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณได้ นอกจากนี้ ยังทำให้คุณมีโอกาสทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
อย่ายึดติดกับแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการตลาดเพียงรูปแบบเดียว
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหาดิจิทัล
|อาจยากที่จะบำรุงรักษา
|ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
|ช่วยให้คุณเห็นว่าวิธีการส่งเสริมการขายแบบใดที่เหมาะกับคุณที่สุด
การเริ่มต้นด้วยการใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งอาจเป็นเรื่องที่ฉลาด แต่ไม่ควรหยุดเพียงแค่นั้น เมื่อคุณใช้วิธีการแรกเสร็จแล้ว คุณควรเริ่มใช้วิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งวิธี เมื่อสำรวจแนวทางเพิ่มเติมแล้ว คุณจะเปิดตัวเองให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น ดังนั้น คุณจะเลือกวิธีการโปรโมทต่อไปอย่างไร ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- คุณต้องการแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เพื่อทดสอบเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรหรือไม่ (โดยปกติแล้วจะมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิธีการทางการตลาดแบบทั่วไป)
- คุณต้องการสร้างเนื้อหาประเภทใด
- ตลาดเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหน
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Making Sense of Cents
Making Sense of Cents เป็นบล็อกเกี่ยวกับการเงินที่อาศัยเว็บไซต์ของตนในการรวบรวมข้อมูลสำหรับพันธมิตรในเครือข่าย การนำกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายมาใช้เป็นสัญญาณการขยายตัวของบล็อกไปสู่การตลาดผ่านอีเมล ซึ่งช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถแบ่งกลุ่มรายชื่อและคัดเลือกข้อเสนอสำหรับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรอื่น ๆ ที่นำไปใช้ ได้แก่ การมีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายและครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าเราจะพูดถึงวิธีการสร้างรายชื่อหรือการขยายหัวข้อให้ครอบคลุม การเดิมพันกับกลยุทธ์อื่น ๆ สามารถเพิ่มโอกาสที่จะชนะได้เสมอ!
เข้าร่วมเฉพาะโปรแกรมพันธมิตรที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|รับรองว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายของคุณ
|อาจพลาดโปรแกรมใหม่ดี ๆ ได้
|มีระบบจัดการพันธมิตรที่ชัดเจน
|สามารถให้การเข้าถึงเครือข่ายการสนับสนุนของพันธมิตร
เราได้กล่าวถึงเคล็ดลับและกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรชั้นนำมากมายไปแล้ว ดังนั้นมาดูจากมุมมองอื่นกันบ้าง: โปรแกรมพันธมิตร หากต้องการวัดชื่อเสียงของโปรแกรม ให้ลองดูที่:
- ความคิดเห็นของผู้ใช้
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ทรัพยากรที่มีอยู่ (เช่น เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรหรือการสนับสนุนลูกค้า)
- ความสามารถในการติดตามและรายงานที่แม่นยำ
- ความเป็นธรรมของเงื่อนไข
หากคุณคิดว่าไม่มีเวลาจัดการทั้งหมดได้ ก็ไม่เป็นไร เพียงเลือกจากโปรแกรมที่คุณได้รับการยอมรับก็พอ
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Pat Flynn (ส่วนที่สอง)
ใช่แล้ว เขาอีกแล้ว Pat Flynn สามารถสร้างและรักษาอำนาจและความน่าเชื่อถือของเขาเอาไว้ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพราะเขาเลือกสรรสิ่งที่เขาจะโปรโมทเป็นอย่างดี นักการตลาดแบบพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร มีลักษณะเหมือน Pat นี่แหละ! นั่นคือเหตุผลที่เขาจับมือเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีชื่อเสียงอย่าง Amazon Associates, ShareASale และ CJ Affiliate อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรต่าง ๆ ก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องใช้เครือข่ายเหล่านี้ด้วย เพียงแค่ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพราะอัตราคอมมิชชันไม่คุ้มกับการทำลายชื่อเสียงที่คุณสร้างไว้
ติดตามเทรนด์
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วสำหรับผู้คน
|แบรนด์ต่าง ๆ มากเกินไปกำลังทำสิ่งเดียวกัน
|ใช้เวลาน้อยลงในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจ
|เพิ่มการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้า
จากเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณลองพิจารณาอย่างจริงจัง แบรนด์ต่าง ๆ จะต้องมีความสดใหม่และทันสมัย ไม่ว่าจะให้บริการในตลาดใดหรืออยู่ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะใด หากต้องการนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งไปใช้ คุณสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:
- ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นกระแสอย่างใกล้ชิด
- ดูข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
- ตรวจสอบคู่แข่งเพื่อดูว่ามีอะไรใหม่ ๆ บ้าง
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: Oreo
ไม่ Oreo ไม่ได้หยุดขายคุกกี้เพื่อมาขายของบน Amazon อย่างไรก็ตาม บทเรียนนี้ก็สามารถนำไปใช้กับการตลาดแบบพันธมิตรได้เช่นกัน จำทวีตนี้ได้ไหม “ไฟดับเหรอ ไม่เป็นไร คุณยังดำดิ่งในความมืดได้” ข้อความง่าย ๆ นี้ทำให้โอรีโอเพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้ข้อความนี้ทรงพลังมากคือการเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่ยอดขาย ซึ่งหวังว่าจะเปลี่ยนมาเป็นยอดขายได้ ลองนึกภาพว่าหากตลาดเป้าหมายของคุณพูดถึงแบรนด์ของคุณมากขึ้นสิบเท่า เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรทั้งหมดที่คุณนำไปใช้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมบางส่วนจะไหลไปสู่อีกระดับหนึ่งของช่องทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|อาจได้รับผลเสริมจากการดำเนินการหลายอย่างตามคำแนะนำ
|อาจเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลงานของแต่ละคน
|ช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่ได้ผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
|เพิ่มการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้า
ระดับของความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรต่าง ๆ นั้นไม่ได้เหมือนกันเสมอไป ดังนั้น อาจไม่ได้ทำยากอย่างที่คิด สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าสิ่งใดที่คุณสามารถทำได้ หากคุณมีทรัพยากรเพียงพอ ก็ให้ทำมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้!
เพื่อความชัดเจน คุณไม่จำเป็นต้องยึดตามเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่เรากล่าวถึงที่นี่ก็ได้และก้าวข้ามสิ่งที่โพสต์นี้บอกไว้ มีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายในการวางกลยุทธ์และดำเนินการตามแผนที่สามารถเพิ่มรายได้ให้คุณได้
การนำเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรไปใช้: มาพูดถึงคุณกันดีกว่า!
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบพันธมิตร เราขอแนะนำให้ลองทำแบบง่าย ๆ ดูก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างวิดีโอสั้น ๆ ลงใน YouTube อยู่แล้ว เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่จะเพิ่มปริมาณงานของคุณให้มากขึ้น เช่น การดูแลเว็บไซต์เขียนบล็อก อย่างน้อยในตอนนี้ ทำไมไม่ลองสำรวจดูว่าเครื่องมือใดจะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมองหาแนวทางการตลาดแบบพันธมิตรมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากแนวทางที่เลือกแล้ว คุณจะสามารถกลับมาเริ่มเขียนบล็อกได้
เคล็ดลับและกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรใดที่จะเหมาะกับคุณที่สุด การประเมินโดยใช้เกณฑ์เหล่านี้อาจช่วยได้
ข้อดีของการตลาดคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการย้ำเตือน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้กลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรอย่างน้อยสองกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น หน้าที่ของการตลาดแบบพันธมิตรจึงไม่ใช่การจำกัดตัวเลือกของคุณให้เหลือเพียงตัวเลือกเดียว อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการยังคงเป็นส่วนหนึ่งของงาน และคุณควรจัดอันดับแผนการตลาดแบบพันธมิตรที่มีศักยภาพ เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะสามารถ:
- ระบุโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุดได้
- มีทางเลือกอื่นที่คิดไว้แล้วหากตัวเลือกที่คุณเลือกใช้ไม่ได้ผล
- ค้นหารูปแบบกลยุทธ์ที่คุณสนใจเพื่อค้นหาวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
ทรัพยากรที่คุณมี
ทรัพยากรที่คุณมีนั้นจะเป็นตัวจำกัดหรือเพิ่มตัวเลือกของคุณ และเมื่อพูดถึงทรัพยากร เราหมายถึง:
- เงิน: สมมติว่าเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่คุณต้องการทดลองใช้จะมีค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าของรายได้ต่อเดือนของคุณ การตัดสินใจทำเช่นนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
- เวลา: บางเคล็ดลับอาจต้องใช้เวลานานกว่าเคล็ดลับอื่น ๆ ดังนั้นให้พิจารณาว่าคุณสามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติตามเคล็ดลับการตลาดพันธมิตรได้มากเพียงใด
- การสนับสนุน: อาจเป็นเครือข่ายสนับสนุนหรือเพื่อนร่วมงานที่เต็มใจแบ่งปันความเชี่ยวชาญ หลังจากที่กำหนดทรัพยากรที่คุณจัดสรรเพื่อเรียนรู้วิธีโปรโมทลิงก์โปรแกรมพันธมิตรของคุณแล้ว ให้พิจารณาจำกัดตัวเลือกให้เหลือเพียงตัวเลือกเหล่านี้
ผลตอบแทนที่เป็นไปได้
ลองคิดดูสิ มีเหตุผลเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่นักการตลาดจะพิจารณาเมื่อใช้เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตร นั่นก็คือเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ดังนั้น ให้จัดอันดับตามรายการและทรัพยากรที่คุณคัดกรองมาแล้วตามผลตอบแทนที่เป็นไปได้ โดยให้พิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้:
- เงินที่คุณต้องลงทุนในการปฏิบัติตามเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรต่าง ๆ
- เวลาของคุณ (ที่แปลงเป็นมูลค่าทางการเงิน) ที่จะต้องใช้เพื่อให้เกิดขึ้นจริง
- ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน
หากตอนนี้คุณไม่มีทรัพยากรมากนัก การมุ่งเน้นไปที่เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่อาจสร้างรายได้ได้เร็วขึ้นแม้ว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำกว่าก็อาจสมเหตุสมผล
ความเกี่ยวข้องของกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ
คุณสามารถทดสอบเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรได้ค่อนข้างง่าย หากเคล็ดลับเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นพอดแคสต์จะไม่ใช่เรื่องยากเลยหากคุณมีช่อง YouTube อยู่แล้ว การปฏิบัติตามเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณอาจง่ายกว่าเช่นกัน เนื่องจากคุณมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อความสำเร็จอยู่แล้ว
นี่หมายความว่าคุณควรละทิ้งเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรที่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่หรือไม่ ไม่จำเป็น! คุณเพียงแค่รู้ว่าคุณจะต้องทุ่มเทมากขึ้น เพราะจะมีสิ่งต่าง ๆ ให้คุณคิดอีกมากมาย
ทักษะทางเทคนิคของคุณ
เนื่องจากเราทำงานในพื้นที่ดิจิทัล จึงสมเหตุสมผลที่เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรส่วนใหญ่ (หรือทั้งหมด) จะเกี่ยวข้องกับความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจใช้เครื่องมือ คุณจะต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือนั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงทักษะทางเทคนิคของคุณในการเลือกเคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรเพื่อนำไปใช้ ให้ถามคำถามเหล่านี้:
- ตอนนี้คุณมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากแค่ไหน
- คุณเต็มใจและทุ่มเทแค่ไหนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- เทคโนโลยีที่จำเป็นเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วหรือไม่
- มีแหล่งข้อมูลที่พร้อมช่วยให้คุณเรียนรู้หรือไม่
- คุณเต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากภายนอกหรือไม่
ความจำเป็นในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
เคล็ดลับการตลาดแบบพันธมิตรบางอย่างจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในกระแสปัจจุบันเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติ แต่การลงทุนเพื่อความยั่งยืนก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น ทำไมไม่จัดสรรพื้นที่ให้กับเคล็ดลับการตลาดพันธมิตรที่จะช่วยวางรากฐานที่คุณต้องการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงล่ะ คุณต้องการที่จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องทางที่คุณทำอยู่ สมมติว่าคุณได้ระบุเคล็ดลับการตลาดพันธมิตรที่เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของทรัพยากรที่คุณต้องการและกลุ่มเป้าหมายที่คุณสามารถเข้าถึงได้ บางทีการพิจารณาใหม่อีกครั้งก็อาจคุ้มค่า แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกที่คุณชื่นชอบก็ตาม
วิธีที่ดีที่สุดในการทำการตลาดแบบพันธมิตรคืออะไร คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงวิธีเดียว!
เช่นเดียวกับการตลาดประเภทอื่น ๆ คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกลยุทธ์เพียงวิธีเดียว ในบทความนี้ เราได้ให้คำแนะนำและกลยุทธ์ในการทำการตลาดแบบพันธมิตรไว้มากมาย และหากเป็นไปได้ คุณสามารถเลือกใช้ได้ทุกวิธี! อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น คุณควรลงทุนในการเพิ่มทรัพยากรที่คุณจะใช้ในการดำเนินการตามแนวคิดการตลาดแบบพันธมิตรของคุณด้วย ไม่ว่าคุณจะพยายามดึงดูดผู้เข้าชมมายังไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้นหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรการโฆษณาแบบเนทีฟ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมและถูกมองข้าม มาดูว่า MGID สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณชนะด้วยผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรที่ดีที่สุดในการโปรโมทการตลาดแบบพันธมิตร ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง ผู้จัดการส่วนตัว และผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา