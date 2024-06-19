เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าในตอนนี้แพลตฟอร์มโฆษณา MGID ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริการทางด้านดิจิทัล (DSA) ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่สำคัญในสหภาพยุโรปที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ การดำเนินการนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ MGID ในการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA คืออะไร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA (กฎหมายว่าด้วยการบริการทางด้านดิจิทัล) หมายถึงชุดกฎระเบียบใหม่ที่ได้รับการเสนอโดยสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยรับประกันความรับผิดชอบและความโปร่งใสที่มากขึ้นในโลกดิจิทัล การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA ใช้กับบริการตัวกลางต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายในสหภาพยุโรป รวมถึงบริการที่ให้การเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสาร บริการแคช และบริการโฮสติ้ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ DSA แพลตฟอร์มอย่าง MGID จะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมายโฆษณา และให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้มากขึ้น
ทำไม MGID จึงต้องปฏิบัติตาม DSA
ในฐานะผู้ให้บริการตัวกลางที่ดำเนินงานภายในสหภาพยุโรป MGID จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายของ DSA ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูล การกลั่นกรองเนื้อหา และความโปร่งใสเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ส่งมอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบสำหรับผู้ใช้ของเรา
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้ MGID
การเปิดตัวการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA ของเรามีฟีเจอร์สำคัญหลายประการที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความปลอดภัยของผู้ใช้
- เพิ่มความโปร่งใส: ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลและแหล่งที่มาของโฆษณาที่เห็นได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ชำระค่าโฆษณาและตัวแทนของผู้ที่ชำระเงิน
- การจัดการความยินยอมของผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้อย่างง่ายดายที่เข้าถึงได้จากที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างเต็มที่
- ปรับปรุงการกลั่นกรองเนื้อหา การจัดการความเสี่ยง และการป้องกันการฉ้อโกง: เราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เพื่อตรวจจับและกำจัดกลุ่มที่เป็นอันตรายได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง ส่งเสริมประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA มีประโยชน์ต่อผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาบนแพลตฟอร์ม MGID อย่างไร
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้โฆษณา
- ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น: ผู้โฆษณาได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DSA ที่ส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวในการใช้ข้อมูล ความไว้วางใจนี้ส่งผลให้มีอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและการรับรู้ถึงแบรนด์ที่ดีขึ้น
- ประสิทธิภาพโฆษณาดีขึ้น: ด้วยการจัดการความยินยอมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ DSA ผู้โฆษณาสามารถคาดหวังการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพในการโฆษณาที่ดีขึ้นและอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น
- การรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ด้วยการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ DSA เช่น MGID ผู้ลงโฆษณาสามารถลดความเสี่ยงทางกฎหมายและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์และลดบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
ประโยชน์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
- ความไว้วางใจและความภักดีของผู้ใช้เพิ่มขึ้น: ผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับประโยชน์จากความมั่นใจของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ DSA ของ MGID ซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจและความภักดีของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ความไว้วางใจนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณาและเพิ่มโอกาสที่ผู้ใช้จะกลับมาอีก
- ความปลอดภัยของเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุง: การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ DSA ช่วยให้มั่นใจได้ว่า MGID ใช้แนวทางปฏิบัติในการกลั่นกรองเนื้อหาและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีสภาพแวดล้อมทางด้านเนื้อหาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น วิธีนี้จะช่วยปกป้องผู้เผยแพร่โฆษณาจากการโฮสต์เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เอาไว้ได้
- การเข้าถึงผู้โฆษณาระดับพรีเมียม: การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ DSA ทำให้ MGID เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง ดึงดูดผู้โฆษณาระดับพรีเมียมที่มองหาสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีความโปร่งใส นี่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเข้าถึงโฆษณาที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
- การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้น: การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA ของ MGID ช่วยให้การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาง่ายขึ้น โดยการให้แนวทางและเครื่องมือที่ชัดเจนสำหรับการจัดการความยินยอมของผู้ใช้และการใช้ข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยลดภาระด้านการบริหารและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎระเบียบ
วิธีการสัมผัสประสบการณ์ของฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA ของเรา
หากต้องการดูการทำงานของฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เยี่ยมชมเว็บไซต์ในสหภาพยุโรป: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ในสหภาพยุโรป (หรือใช้ VPN เพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป) นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DSA จะมีการเปิดใช้งานตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ
- โต้ตอบกับวิดเจ็ต MGID: ค้นหาวิดเจ็ตโฆษณาของ MGID บนไซต์ โดยทั่วไปแล้วจะถูกวางไว้ภายในบทความหรือด้านข้างเนื้อหาบนหน้าเว็บต่าง ๆ
- วางเมาส์ไว้ด้านบนแล้วคลิกไอคอนข้อมูล: เมื่อคุณเห็นโฆษณาของ MGID ให้วางเมาส์เอาไว้เหนือไอคอน (i) ขนาดเล็กที่มุมขวาบนของโฆษณา การคลิกที่ไอคอนนี้จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโฆษณาแก่คุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาและใครเป็นตัวแทน ความโปร่งใสนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณทราบที่มาของเนื้อหาโฆษณา
มีอะไรต่อไป
เรามุ่งมั่นที่จะติดตามและปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติตาม DSA ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวนำหน้ากฎระเบียบและความคาดหวังของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ความพยายามอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า MGID ยังคงเป็นระบบนิเวศการโฆษณาที่เชื่อถือได้และโปร่งใส โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้และมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ MGID กำลังเป็นผู้นำในการสร้างภูมิทัศน์การโฆษณาดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมากขึ้น