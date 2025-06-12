เทรนด์ต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้วก็จบไป แต่การตลาดเนื้อหาจะคงอยู่ต่อไป แม้กระทั่งในปัจจุบัน การตลาดเนื้อหายังคงเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้หากคุณต้องการปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ ส่งเสริมการศึกษาของผู้ใช้ และสร้างอำนาจภายในอุตสาหกรรมของคุณ อย่างไรก็ตาม การตลาดเนื้อหาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เทรนด์การตลาดเนื้อหาในปี 2020 อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าในปัจจุบัน
เนื่องจากพฤติกรรม รสนิยม และความคาดหวังของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง คุณจึงจำเป็นที่จะต้องคอยติดตามเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้ยังคงอยู่ในกระแส ในท้ายที่สุด นั่นหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์การตลาดเนื้อหาในปีนี้และนำไปใช้กับกลยุทธ์ของคุณ ดังนั้น มาเจาะลึกการตลาดเนื้อหาและดูการพัฒนาล่าสุดกัน
1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กลายมาเป็นผู้สร้างร่วม ไม่ใช่สิ่งทดแทน — นวัตกรรมการตลาดเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงขณะนี้
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเร่งกระบวนการเขียน เพราะสามารถสร้างบทความเต็ม ๆ ได้ด้วยคำสั่งเพียงคำเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหนึ่งในเทรนด์การตลาดเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้ แต่กลยุทธ์ของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญ ในความเป็นจริง ปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญมากกว่าที่เคย
นักเขียนและนักวางแผนกลยุทธ์ต้องแนะนำแนวทางและเพิ่มเสียงของตนเองเพื่อสร้างความแตกต่างจากเนื้อหา AI ทั่วไป แนวโน้มการตลาดเนื้อหากำลังมุ่งสู่การใช้ AI เป็นผู้ช่วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างแบบร่าง
- พัฒนาโครงร่างบทความ
- นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่
- เพิ่มการปรับแต่ง
อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะสร้างเนื้อหาทั้งหมดด้วย AI ตั้งแต่ต้น คุณต้องเตรียมรับผลที่ตามมา AI สามารถสร้างข้อเท็จจริงและทำให้เกิดภาพลวงจากแหล่งที่มาได้ โทนทั่ว ๆ ไปที่จะทำให้ข้อความของคุณน่าเบื่อและไม่น่าจดจำสำหรับผู้อ่าน
ยิ่งไปกว่านั้น ระวังการใช้ SEO มากเกินไป สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการสร้างเนื้อหาใหม่สำหรับคีย์เวิร์ดยอดนิยมมากเกินไป และแทบไม่มีผลกระทบเลยเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง
2. อนาคตของการค้นหาการตลาดเนื้อหากำลังเปลี่ยนจากคีย์เวิร์ดเป็นการสนทนา
จำได้ไหมว่า SEO เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการค้นหาแบบออร์แกนิก การอัปเดตอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มการตลาดเนื้อหาในอดีต แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีความสำคัญในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Perplexity, ChatGPT และ Gemini กำลังเปลี่ยนรูปแบบการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้
จากการดูลิงก์สีน้ำเงินและเลือกลิงก์ที่คุณคิดว่าอาจมีคำตอบที่คุณต้องการ แนวโน้มการตลาดเนื้อหากำลังมุ่งหน้าสู่เนื้อหาที่ไม่ต้องคลิกและคำตอบที่ฝังไว้ GEO (Generative Engine Optimization) กำลังกลายเป็นชั้นที่สำคัญ การจัดอันดับเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผลกับแนวโน้มการตลาดเนื้อหาล่าสุด หากต้องการรักษาความเกี่ยวข้องในการค้นหาแบบออร์แกนิก จำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมเพื่อความชัดเจนของเจตนาและข้อมูล
3. การผสมผสานระหว่างข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งและการปรับแต่งเนื้อหาเป็นแนวโน้มของการตลาดเนื้อหา
คุกกี้ของบุคคลที่สามนั้นเชื่อถือได้ในการติดตามผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎระเบียบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล แนวโน้มการตลาดเนื้อหากำลังมุ่งไปสู่การติดตามแบบไม่ใช้คุกกี้ที่เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งใช้ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่ง
ด้วยการพัฒนานี้ การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมจึงถูกนำมาใช้บ่อยขึ้น ดังนั้น แทนที่จะใช้เนื้อหาทั่วไป คุณสามารถสร้างศูนย์กลางและการเดินทางที่กำหนดเองตามพฤติกรรมของผู้ใช้ได้
การตลาดเนื้อหากำลังเปลี่ยนจากโซลูชันแบบครอบคลุมทุกความต้องการ และปรับแต่งเนื้อหาตามประเภทของผู้ใช้ อุตสาหกรรม และแม้แต่ขั้นตอนของวงจรชีวิตแทน การใช้ทั้งแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) และ AI จะทำให้คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ในระดับขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้คุณส่งมอบข้อความและรูปแบบที่ถูกต้องเมื่อมีกระแสมากที่สุด
4. แนวโน้มการตลาดเนื้อหาแบบภาพเปลี่ยนจากแบบภาพนิ่งเป็นแบบโต้ตอบ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การโต้ตอบไม่ได้เกิดขึ้นกับเนื้อหาแบบภาพเท่านั้น ด้วยเนื้อหาใหม่ ๆ จำนวนมากที่ถูกผลิตขึ้น แม้ว่าคุณจะอ่านสิ่งนี้อยู่ แนวโน้มการตลาดก็มุ่งไปที่เนื้อหาแบบโต้ตอบ นักการตลาดจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังใช้สิ่งต่อไปนี้เพื่อดึงดูดความสนใจจากตลาดเป้าหมาย:
- แบบทดสอบ
- เครื่องคิดเลข
- โฆษณาแบบสตอรี่
- ลุคบุ๊ก
- บทความที่ซื้อได้
- การช้อปปิ้งวิดีโอ
- CTA แบบผสานรวม
เนื่องจากแนวโน้มการตลาดเนื้อหาแบบโต้ตอบและที่ซื้อได้ เราจึงเห็นอัตราการมีส่วนร่วมและการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบนมือถือ ปัจจุบันมีเครื่องมือเฉพาะทางที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบได้ เครื่องมือยอดนิยมบางเครื่องมือ ได้แก่ MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow และ Smartly.io
5. แนวโน้ม SEO และการตลาดเนื้อหาเน้นไปที่การเล่าเรื่องที่เน้นที่มนุษย์
การใช้เนื้อหา AI ก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้ตั้งใจ เมื่อผู้ใช้เบื่อที่จะเห็นสิ่งเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แนวโน้มการตลาดเนื้อหาจึงให้ความสำคัญกับเสียงที่แท้จริงของมนุษย์มากยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็น:
- เรื่องราวของแบรนด์ เรื่องราวของลูกค้า เนื้อหาของพนักงาน และเนื้อหาเบื้องหลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น
- ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนไหว และ "ความสมจริง" กำลังกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความไว้วางใจ
- วิดีโอ พ็อดคาสต์ และ UGC เป็นรูปแบบทั่วไปในการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์
แนวโน้มการตลาดเนื้อหาเน้นย้ำถึงสิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้ชมควรเป็นมาโดยตลอด นั่นคือ ความเชื่อมโยงที่แท้จริง แบรนด์ที่ต้องการโดดเด่นต้องทำมากกว่าการให้ข้อมูล
6. ความสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพของเนื้อหายังคงเป็นแนวโน้มการตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่ง
นักการตลาดรู้สึกกดดันที่จะต้องรักษาตารางการเผยแพร่บ่อยครั้งเพื่อให้แบรนด์ของตนอยู่ในใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือค้นหาเริ่มหันเหออกจากการให้รางวัลแก่การเผยแพร่เพียงเพื่อความสนุกสนาน โพสต์ทุกโพสต์ควรมีคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่เนื้อหา AI ไร้สาระที่บางแบรนด์พยายามผลักดันให้เข้าถึงผู้ชม
อาจมีเทรนด์การตลาดเนื้อหาใหม่ ๆ ในปีหน้า แต่เราสัญญาว่าการทำสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์เสมอ:
- รีเฟรชเนื้อหาที่ไม่ตกยุคของคุณเป็นประจำ
- แสวงหาความเป็นผู้นำทางความคิดและเจาะลึกโพสต์ AI คุณภาพต่ำ
- สร้างสมดุลระหว่างความเร็วของผลลัพธ์กับเสียงของแบรนด์และความมีประโยชน์
โดยพื้นฐานแล้ว ให้มุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ อย่างไรก็ตาม อย่าเผยแพร่ไม่บ่อยจนผู้ชมลืมแบรนด์ไป
7. กลยุทธ์ที่เน้นวิดีโอเป็นหลักครองเทรนด์การตลาดใหม่ ๆ
วิดีโอเป็นรูปแบบเนื้อหาที่น่าดึงดูดมาก นั่นคือเหตุผลที่นักการตลาดหลายคนใช้วิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ในตอนนี้ เทรนด์การตลาดเนื้อหาจะมุ่งไปที่สิ่งต่อไปนี้:
- วิดีโอรูปแบบสั้น เช่น วิดีโอสั้น และ TikTok ที่ด้านบนสุดของช่องทางการขาย ซึ่งอาจกลายเป็นไวรัลและเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์ได้
- วิดีโอรูปแบบยาว เช่น วิดีโออธิบาย สารคดี และซีรีส์ ที่ช่วยสร้างแบรนด์ได้
- SEO สำหรับวิดีโอ ซึ่งรวมถึงคำบรรยาย โครงร่าง และคำบรรยายปิด ซึ่งทำให้สามารถค้นหาเนื้อหาทางออนไลน์ได้
นอกจากนี้ เรายังเห็นการเพิ่มขึ้นของวิดีโอที่ตัดต่อด้วย AI และเครื่องมือคำบรรยายอัตโนมัติ ช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยต้องใช้แรงน้อยมาก
8. การตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนคืออนาคต
ในปัจจุบัน ผู้ชมของคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมของคุณเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจากการออกอากาศล้วน ๆ ไปสู่การสร้างร่วมกันของชุมชน หมายความว่าผู้ชมของคุณคือผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างเนื้อหาของคุณ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นนี้ คุณสามารถ:
- มีส่วนร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ ผู้ใช้ที่มีอำนาจ และครีเอเตอร์ในฐานะผู้มีส่วนสนับสนุนเนื้อหา
- สำรวจการมีส่วนร่วมใน Reddit และกลุ่ม Discord
- ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อสร้างแคมเปญร่วมแบรนด์
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพของเนื้อหาและบ่มเพาะความภักดีของลูกค้า ด้วยแนวโน้มการตลาดเนื้อหาที่สนับสนุนความคิดริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ให้พิจารณารูปแบบเนื้อหาที่เข้ากันได้ เช่น AMA โพสต์ที่เขียนร่วมกัน และการแข่งขันไอเดีย
9. โฆษณาแบบเนทีฟและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนมีความชาญฉลาดมากขึ้น ทำให้แนวโน้มการตลาดแบรนด์ล่าสุดทรงพลังมากขึ้น
ในปัจจุบัน โฆษณาแบบเนทีฟแทบจะใช้การพรางตัว เนื่องจากสามารถผสมผสานกับไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาได้อย่างดี การกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดและรูปแบบที่สะอาดขึ้นทำให้ผู้ใช้ยอมรับข้อความของคุณมากขึ้น
เราตระหนักถึงคุณค่าของการโฆษณาแบบเนทีฟ (https://www.mgid.com/native-advertising) เป็นอย่างดีก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลักในการตลาดเนื้อหา โฆษณาสไตล์บรรณาธิการที่เข้ากับบริบทของประสบการณ์การเรียกดูของผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพดีกว่า
แพลตฟอร์มอย่าง MGID ช่วยให้การแสดงและการเล่าเรื่องอยู่ร่วมกันได้ ในแง่นั้น ให้ถือว่าเราเป็นมีดสวิสของกระแสการตลาดเนื้อหา การใช้เนทีฟเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าสูงหรือสามารถซื้อได้ (ไม่ใช่แค่แบนเนอร์!) คุณสามารถสร้างยอดขายได้พร้อมกับเสริมสร้างแบรนด์ของคุณ
10. กระแสในบทบาทของการตลาดเนื้อหาเปลี่ยนจากทีมเนื้อหาเป็นทีมประสิทธิภาพ
บทบาทที่แยกส่วนกำลังหายไปเร็วกว่าของว่างฟรีในที่ประชุม กระแสการตลาดเนื้อหาสนับสนุนบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทาง อัตราการทำกำไรจากการขาย (CRO) และการเผยแพร่แบบจ่ายเงิน เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาทักษะในการเล่าเรื่องข้อมูล การทำงานอัตโนมัติ และกลยุทธ์หลายช่องทาง! อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายในทีม ความร่วมมือยังคงมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน คุณสามารถเห็นแนวโน้มการตลาดแบบเนื้อหาที่ขยายตัว การเปลี่ยนแปลงจากทีมเนื้อหาไปสู่ทีมประสิทธิภาพการทำงานหมายความว่าคุณควรคาดหวังว่าจะต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ที่อาจมีเป้าหมายเดียวกัน ด้วยการเปลี่ยนแปลง KPI จากแค่ปริมาณการเข้าชมไปสู่รายได้ การมีส่วนร่วม และมูลค่าตลอดอายุลูกค้า จึงจำเป็นต้องมีคนทำงานมากขึ้น
โบนัสแนวโน้มการตลาดเนื้อหา: การเพิ่มขึ้นของระบบปฏิบัติการเนื้อหาและขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ
คุณจำได้ไหมว่าการสร้างเนื้อหาเป็นอย่างไรเมื่อสองสามปีที่แล้ว คุณต้องใช้แพลตฟอร์มทั่วไปเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องในแคมเปญ จากนั้นแนวโน้มการตลาดเนื้อหาในปี 2022 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การทำงานร่วมกันและการผสานรวมเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
ต่อมา การตลาดเนื้อหาเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนสำคัญไม่เพียงแค่ในกระบวนการสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการแคมเปญด้วย เรียนรู้ว่าแนวโน้มการตลาดเนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการรวมศูนย์และการทำงานอัตโนมัติของการตลาดเนื้อหาอย่างไร
การใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดจำหน่าย
แม้จะไม่เป็นที่นิยมมากเท่า AI แต่แนวโน้มการตลาดเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือการนำแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มาใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- แผน: นี่เป็นหนึ่งในแนวโน้มการตลาดเนื้อหาที่เก่าแก่ แต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นมากกว่ากระแสนิยม การใช้แดชบอร์ดรวมศูนย์ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดบทบาท ดูปฏิทินเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
- สร้าง: ช่วยให้นักเขียนทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์มเดียวกันได้
- อนุมัติ: จะส่งร่างไปยังผู้มีอำนาจที่ถูกต้องทันที ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการเผยแพร่
- แจกจ่าย: แพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหายอดนิยมช่วยให้คุณเผยแพร่ไปยังหน้าบล็อกโดยตรงผ่านการผสานรวม
ด้วยมาตรการเหล่านี้ คุณจะประหยัดเวลาได้ในขณะที่ยังสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดจากบุคลากรที่มีอยู่
การใช้การผสานรวมเพื่อขยายความสามารถของแพลตฟอร์ม
ดังที่กล่าวไว้ การตลาดเนื้อหากำลังมุ่งสู่การรวมศูนย์ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่การผสานรวมจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกับในตอนนี้ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยแนวโน้มการตลาดเนื้อหา
- Notion: สำหรับการสร้างฐานความรู้ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการรับรองความสอดคล้องกันในทุกสิ่งที่เผยแพร่
- Airtable: สำหรับการจัดการเนื้อหา ทรัพยากร และกำหนดเวลาในที่เดียว
- Contently: สำหรับการขยายขนาดกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือ และบุคลากรภายนอก
- Writer: สำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ โทน และสไตล์แบบเรียลไทม์ในทุกผลงานที่ผลิต
- Jasper: สำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่สามารถใช้กับโซเชียลมีเดีย บล็อก และอื่น ๆ
- MGID: สำหรับการกระจายเนื้อหาในแพลตฟอร์มของผู้เผยแพร่โฆษณา
หากแนวโน้มการตลาดเนื้อหายังคงเป็นไปในทิศทางเดิม เราคาดว่าจะมีการผสานรวมเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
การนำปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการที่มีอยู่
ยุคสมัยที่มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาและดูแลให้กระบวนการตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่นนั้นหมดไปแล้ว เทรนด์การตลาดเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทรนด์หนึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์ และคุณสามารถเห็นได้ทั่วไป แม้แต่ภายนอกอุตสาหกรรมนี้
ควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติยังทำสองสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเทรนด์การตลาดเนื้อหาเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไป:
- ประหยัดเวลา โดยลดเวลาที่ใช้ในการผลิตเนื้อหา
- ปรับปรุงการกำกับดูแล โดยให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการปรับเทียบกลยุทธ์ใหม่
ด้วยเทรนด์การตลาดเนื้อหาเหล่านี้ คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการในระดับสูงได้อย่างอิสระ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติสามารถจัดการส่วนที่เหลือได้
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จตามเทรนด์ตลาดเนื้อหาใหม่ล่าสุด
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เนื้อหามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้น เช่นเดียวกับที่เทรนด์การตลาดเนื้อหาในปี 2022 บางส่วนยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เราก็คาดหวังว่าจะมีเทรนด์เดียวกันนี้มากขึ้นสำหรับรายการต่าง ๆ มากมายในรายการของเรา
ซึ่งหมายความว่าเราต้องหาวิธีวัดความสำเร็จ เมื่อพิจารณาจากข่าวสารการตลาดเนื้อหาล่าสุด การยึดติดกับตัวชี้วัดง่าย ๆ เช่น จำนวนการดูหน้าและอัตราตีการออกจากหน้านั้นยังไม่เพียงพอ ต่อไปนี้เป็นตัวเลขบางส่วนที่ควรจับตามอง
ติดตามการโต้ตอบที่แท้จริงภายในเพจ
แทนที่จะติดตามจำนวนเซสชันหรือการคลิก ให้ดูการโต้ตอบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่คุณสามารถวัดได้เมื่อมีคนเข้าชมเพจ คุณจะเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากเทรนด์การตลาดเนื้อหาได้เมื่อคุณติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้ด้วย
- ระยะเวลาในการให้ความสนใจ – ผู้ใช้ให้ความสนใจกับเนื้อหานานแค่ไหน
- ความลึกในการเลื่อน – ผู้ใช้เลื่อนเพื่ออ่านไปไกลแค่ไหน
- จำนวนการคลิกบนองค์ประกอบแบบโต้ตอบ – องค์ประกอบหรือฟังก์ชันใดที่ดึงดูดความสนใจ
เนื่องจาก AI เป็นหนึ่งในเทรนด์การตลาดเนื้อหาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับผลกระทบของงานที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน
วัดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ — ไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้รับการเข้าชม
เราไม่ได้บอกว่าคุณควรหยุดตรวจสอบการเข้าชมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินความสามารถของแต่ละส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการอยู่เสมอ ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดบางส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ:
- อัตราคลิกผ่าน
- การสร้างลูกค้าของพันธมิตร
- การส่งแบบฟอร์ม
ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แนวโน้มการตลาดเนื้อหามุ่งสู่การโต้ตอบ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญเสมอ ไม่ว่าเนื้อหาส่วนใดของช่องทางการขายจะทำหน้าที่นั้น
ใช้โมเดลการระบุคุณลักษณะที่ชาญฉลาดสำหรับการเดินทางหลายช่องทาง
ก่อนแนวโน้มการตลาดเนื้อหาในปี 2023 เราสังเกตวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกันในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ ดังนั้น การดูการคลิกครั้งสุดท้ายของผู้ใช้เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้ภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจซื้อได้
แนวโน้มการตลาดเนื้อหาได้นำมาซึ่งโมเดลการระบุคุณลักษณะที่ทันสมัย เช่น มัลติทัชและตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเครดิตสินทรัพย์ทุกชิ้นที่สนับสนุนการสร้าง คุณอาจใช้หลายช่องทางในการเผยแพร่ ดังนั้นสิ่งนี้จึงมีความสำคัญมากเช่นกัน!
พิจารณาคุณภาพของผู้ชม ไม่ใช่แค่ปริมาณ
เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะจำนวนผู้เข้าชมเพจ ทำไมคุณไม่ลองตรวจสอบดูว่าใครเข้ามาชมไซต์ด้วยล่ะ แนวโน้มการตลาดเนื้อหาเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพของเนื้อหา และเราคิดว่าสิ่งนี้ควรขยายไปถึงการประเมินผู้เข้าชมไซต์ของคุณด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดำเนินการเว็บไซต์เกี่ยวกับวิดีโอเกม ผู้ชมล้านคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปอาจเป็นข่าวร้าย เราแน่ใจว่ามีคุณปู่ที่ไหนสักแห่งที่กำลังบดขยี้ผู้เล่น Dota 2 ที่มีประสบการณ์อยู่แน่ แต่ลองคิดดูสิ พวกเขาส่วนใหญ่กำลังเล่นบิงโกหรือเข้านอนตอน 19.00 น.
คุณต้องทำอย่างไร ประเมินอัตราการสร้างลูกค้าและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานตามเนื้อหาที่พวกเขาโต้ตอบด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าเนื้อหาใดที่ตรงกับพวกเขา
จุดเปลี่ยน: อะไรจะขัดขวางการนำแนวโน้มการตลาดเนื้อหาของคุณมาใช้ในปี 2025 และต่อจากนั้น
นอกจากจะมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการวัดผลแล้ว ยังมีวิธีการใหม่ ๆ ที่จะล้มเหลวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ ประสบปัญหาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ควรจะช่วยกลับทำให้กระบวนการต่าง ๆ ยุ่งยากขึ้น
ขณะนี้ยังไม่ค่อยมีการพัฒนากฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเทรนด์การตลาดเนื้อหา ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์ต่าง ๆ มีประสิทธิผลน้อยลง และสุดท้าย เนื่องจากแนวโน้มการตลาดเนื้อหาได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในระยะยาว จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ผลการใช้งานได้ เมื่อไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในทันที ผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจตัดสินใจนำทรัพยากรไปใช้ที่อื่น
ใช้งาน AI มากเกินไปและเนื้อหาที่น่าเบื่อ
อย่างที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอด AI เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับแนวโน้มการตลาดเนื้อหาหลาย ๆ ประการ AI ช่วยทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเหมือนกับการมีสมาชิกในทีมที่พร้อมอยู่เสมอเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การใช้ AI มากเกินไปในแนวโน้มการตลาดเนื้อหาอาจมาพร้อมกับราคาที่สูงมาก
เมื่อทุกคนใช้โมเดล AI เดียวกันในการสร้างเนื้อหา ข้อความของคุณอาจฟังดูธรรมดา ดังนั้น แทนที่แนวโน้มการตลาดเนื้อหาจะให้เครื่องมือแก่คุณในการสร้างความโดดเด่น แบรนด์ของคุณอาจล้มเหลวในการสร้างผลกระทบ
ข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่จำกัดการกำหนดเป้าหมาย
แนวโน้มการตลาดเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเพื่อสร้างข้อความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่นี่ แนวโน้มการตลาดเนื้อหาทั้งหมดเป็นการตอบสนองต่อสภาพตลาดและความต้องการในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีความเป็นไปได้ที่โซลูชันบางอย่างจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป
คุณอาจพบว่าตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายของคุณมีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ หากคุณไม่สามารถนำเทรนด์การตลาดเนื้อหาปัจจุบันมาใช้กับกลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ตามเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
การเพิ่มขึ้นของเครื่องมืออาจทำให้ทีมงานทำงานช้าลง
เครื่องมือควรช่วยเหลือผู้ที่สร้างเนื้อหา ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการในการเผยแพร่เนื้อหาได้บ่อยขึ้น ในความเป็นจริง เรากำลังเห็นแนวโน้มในการนำเครื่องมือมาใช้ในกระบวนการตลาดเนื้อหา ซึ่งดูแล้ว ไม่มีทางที่สิ่งนี้จะผิดพลาดได้ แต่พิจารณาดูจะรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนากลุ่มเดียวกัน
เมื่อเราพิจารณาถึงเทรนด์การตลาดเนื้อหาสำหรับปี 2025 เราสังเกตเห็นการเกิดขึ้นของการใช้เครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจำนวนมากล้มเหลวในการรวมเครื่องมือเหล่านี้ไว้ในระบบของตน ผลลัพธ์ก็คือ พวกเขาต้องใช้เครื่องมือทีละอย่าง ซึ่งทำให้ทีมงานทำงานช้าลงแทนที่จะทำงานเร็วขึ้น
ความยากลำบากในการพิสูจน์ ROI ในรอบระยะเวลายาวนาน
ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายคนถามว่า เทรนด์และแนวคิดใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการตลาดจะมีประโยชน์อะไรหากไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ท้ายที่สุดแล้ว ความต้องการที่เทรนด์การตลาดเนื้อหากำหนดให้กับบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ อาจต้องใช้เงินทุนมหาศาล
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ที่ส่วนล่างหรือส่วนกลางของช่องทาง เทรนด์การตลาดเนื้อหาสามารถช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในภายหลัง แต่เนื่องจากไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงต่อการขาย จึงมักถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
การตลาดเนื้อหายังคงได้ผลหรือไม่ ใช่ แต่…
การตลาดในปี 2025 ต้องใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่ชาญฉลาดและปรับแต่งได้มากขึ้น ผสมผสาน AI เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ปรับขนาดตามการปรับแต่ง และเน้นที่ประสิทธิภาพ เทรนด์การตลาดเนื้อหาต้องการประสิทธิภาพและการสัมผัสของมนุษย์ เนื่องจากการแข่งขันยิ่งเข้มข้นขึ้นและผู้ใช้ก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับเนื้อหา AI แล้ว
เราได้เห็นแล้วว่าเทรนด์การสร้างเนื้อหาในปี 2024 ถูกแทนที่ด้วยเทรนด์ของปี 2025 ไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรในตอนนี้ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการทดลองและการทำงานร่วมกันแบบข้ามฟังก์ชัน ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการนำหน้าเทรนด์การตลาดเนื้อหาและยังคงสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สุดท้ายนี้ ขอแนะนำให้ทดลองใช้งาน MGID ในฐานะพันธมิตรการจัดจำหน่ายสำหรับแคมเปญแบบเนทีฟและแบบอิงเนื้อหา ด้วยแนวโน้มการตลาดเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การกระจายความเสี่ยงจะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ