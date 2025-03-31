คุณอยากให้โฆษณาของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ โดยปกติแล้วมีสองสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของคุณ: การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการสร้างแคมเปญที่สร้างลูกค้าได้จริง แต่ความแตกต่างระหว่างการตลาดประสิทธิภาพและการตลาดแบรนด์คืออะไร เป้าหมายอาจจะเหมือนกัน แต่ทั้งสองอย่างมีเส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อไปถึงจุดนั้น
ในฐานะผู้โฆษณา เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเชี่ยวชาญกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เพียงแต่เน้นที่การส่งเสริมการขายของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้วย ดังนั้น มาเจาะลึกโลกของการตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพกันดีกว่า
การตลาดแบรนด์เทียบกับการตลาดประสิทธิภาพ: เน้นที่การสร้างการรับรู้และความไว้วางใจ
ก่อนอื่น มาพูดถึงการตลาดแบรนด์กันก่อน น่าเสียดายที่เราพบว่าผู้โฆษณาและเจ้าของธุรกิจจำนวนมากละเลยกลยุทธ์นี้ เมื่อเปรียบเทียบการตลาดแบรนด์กับการตลาดประสิทธิภาพ หลายคนมักจะเน้นที่อย่างหลังเนื่องจากช่วยสร้างรายได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การสร้างการรับรู้และความไว้วางใจก็มีความสำคัญเช่นกัน ผลลัพธ์จากความพยายามของคุณในการทำการตลาดแบรนด์มักจะอยู่ได้นานกว่าเนื่องจาก:
- ช่วยดึงดูดความสนใจไปที่ตัวตนของธุรกิจ
- แบรนด์เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทโดดเด่น
- สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ชมเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
ดังที่คุณเห็น การตลาดแบรนด์ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
การตลาดประสิทธิภาพเทียบกับการตลาดแบรนด์: ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดผลได้
สำหรับการตลาดประสิทธิภาพนั้น เน้นไปที่สิ่งที่จับต้องได้ เมื่อเปรียบเทียบขอบเขตของการตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพแล้ว การตลาดประสิทธิภาพต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยคุณสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์กับการดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณดำเนินแคมเปญ ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น 50% ความพยายามของการตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัด แต่การตลาดประสิทธิภาพเท่านั้นที่เน้นไปที่การขับเคลื่อนยอดขาย และแม้ว่าจะไม่เสมอไป กลยุทธ์นี้มักจะใช้ตัวเลือกโฆษณาแบบจ่ายเงินมากกว่า เมื่อพิจารณาจากการตลาดทั้งสองประเภทนี้ การใช้จ่ายเงินเพื่อผลงานจึงมีความสมเหตุสมผลทางการเงินมากกว่า เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินในอนาคต
ทำไมการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดประสิทธิภาพและการตลาดแบรนด์จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
การตลาดเป็นสาขาที่ใหญ่โตมาก! อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีช่องทางการขายที่มีโครงสร้างที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก ดังที่เราทราบกันดีว่าส่วนบนสุดของช่องทางการขายของคุณควรเน้นที่การสร้างการรับรู้ ซึ่งตรงนี้เองที่การตลาดแบรนด์จะเข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้ให้ถูกต้อง
ในขณะเดียวกัน การตลาดประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านล่างของช่องทางการขาย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้า การเชี่ยวชาญแนวคิดของการตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์หมายความว่าคุณจะใช้ทั้งสองอย่างให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
ช่วยให้คุณจัดการงบประมาณโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองอย่างคือ การตลาดประสิทธิภาพนั้นใช้ได้ผลในระยะยาว ในขณะที่การตลาดประสิทธิภาพนั้นเน้นที่ผลลัพธ์ในระยะสั้น ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดก่อน คำตอบนี้ยากมากหากไม่รู้จักแบรนด์และธุรกิจอย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับการตลาดประสิทธิภาพหรือแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด หากคุณกำลังลงโฆษณาให้กับธุรกิจที่ก่อตั้งมายาวนาน การมุ่งเน้นที่การตลาดประสิทธิภาพมากขึ้นก็อาจดูสมเหตุสมผลได้ ณ จุดนี้ ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการสร้างแบรนด์แล้ว! อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เข้าใจบทบาทของทั้งการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพอย่างถ่องแท้ คุณอาจไม่สามารถตัดสินใจจัดสรรเงินทุนได้อย่างเหมาะสม
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างราบรื่น
เราต้องการชี้แจงให้ชัดเจนว่าการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพมีความจำเป็น และแคมเปญที่คุณดำเนินการจะต้องมีทั้งสองอย่างนี้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าคุณจะตัดสินใจให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพ ความคุ้นเคยที่เพิ่มมากขึ้นกับบริษัทอาจยังคงกระตุ้นให้ลูกค้าเป้าหมายส่งคำถามมา
ในทำนองเดียวกัน การสร้างความสม่ำเสมอให้กับแบรนด์เมื่อสร้างโฆษณาก็สามารถช่วยสร้างการรับรู้ได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่ใช่เป้าหมายหลักก็ตาม การพูดคุยส่วนใหญ่นี้จะเปรียบเทียบการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ แต่ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถเกิดขึ้นในแคมเปญใดก็ได้ แม้ว่าจะมีแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งได้รับความสนใจมากกว่าก็ตาม
ช่วยสนับสนุนการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญมาก แต่การลงทุนเพื่อสร้างการรับรู้และความภักดีอาจไม่เปิดโอกาสให้เติบโตทางการเงินได้ ดังนั้นจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์และการตลาดตามผลงาน การเติบโตในระยะสั้นมีความจำเป็นในการระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น ผลตอบแทนทันทีช่วยให้ธุรกิจเติบโตทางการเงินได้ ซึ่งหมายถึงมีเงินมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนความพยายามด้านแบรนด์และการตลาดตามผลงาน
ขณะเดียวกัน การเติบโตในระยะยาวจะทำให้คุณมีอิสระทางการเงินมากขึ้น และการลงทุนในแบรนด์ในระยะยาวมีความจำเป็นสำหรับการปรับปรุงอัตราการแปลงและการรักษาลูกค้า เมื่อคุณเชี่ยวชาญความแตกต่างระหว่างการตลาดตามแบรนด์และตามผลงาน คุณจะสามารถลงทุนอย่างหนักในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจได้
องค์ประกอบหลักของประสิทธิภาพของแบรนด์ในการทำการตลาด
ดังที่กล่าวไว้ การตลาดของแบรนด์เน้นที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโดยไม่ให้ความสำคัญกับผลกำไรทางการเงินในทันที ดังนั้น เมื่อต้องเลือกระหว่างการตลาดของแบรนด์และการตลาดตามผลงาน หลายคนจึงมักทำผิดพลาดโดยละเลยอย่างแรก แม้ว่าการตลาดของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ธุรกิจขายได้ง่ายขึ้นก็ตาม
เราอยากจะย้ำอีกครั้งว่าในฐานะผู้โฆษณา คุณยังต้องทำการตลาดทั้งแบบแบรนด์และตามผลงานอยู่ดี อย่างไรก็ตาม หากตอนนี้คุณพยายามส่งเสริมแบรนด์ คุณต้องแน่ใจว่ามีองค์ประกอบบางอย่างอยู่ด้วย เราหวังว่าตัวอย่างที่แนบมาจะช่วยให้คุณเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าการตลาดแบบแบรนด์และตามผลงานแตกต่างกันอย่างไร
บทบาทของการเล่าเรื่องและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์
ความสำเร็จของการตลาดของแบรนด์ของคุณมีรากฐานมาจากการเล่าเรื่อง ในมุมมองทางธุรกิจ คุณต้องการสร้างความแตกต่างที่เพียงพอจากคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะมีคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันมาก ความพยายามของคุณในการทำการตลาดของแบรนด์จะช่วยให้ลูกค้าเลือกบริษัทของคุณได้ การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นจากการเล่าเรื่องที่ทรงพลังช่วยให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดกับบริษัทมากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจและความภักดีระหว่างพวกเขา
แคมเปญ "Share a Coke" ของ Coca-Cola — ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการเล่าเรื่อง
หากคุณต้องการเน้นที่การตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพ โปรดจำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวที่ซับซ้อน จะดีกว่าหากสามารถติดตามได้ง่าย ด้วยแคมเปญ Share a Coke Coca-Cola ได้ฉายโฆษณาทางทีวีเกี่ยวกับผู้คนที่มอบขวดโค้กให้กับเพื่อนและครอบครัวทั่วโลก จากนั้นจึงนำขวดโค้กที่มีชื่อบนฉลากมาไว้ในร้านค้า คุณคิดว่าอะไรทำให้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของผลกระทบของแบรนด์ต่อการตลาดประสิทธิภาพ สิ่งนี้ทำให้ Coca-Cola ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถแบ่งปันได้ ผู้ชมมีส่วนร่วมทางอารมณ์มากขึ้น พวกเขาเห็นขวดโค้กและนึกถึงคนใกล้ชิดที่อาจจะชอบมัน
การสร้างแบรนด์และเอกลักษณ์ในระยะยาว
ดังที่เราได้กล่าวไว้ ระหว่างการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ การตลาดประสิทธิภาพมีไว้สำหรับในระยะยาว เนื่องจากแบรนด์คือเอกลักษณ์ของบริษัท คุณจึงสามารถคิดได้ว่านี่คือการแนะนำตัวเองให้กลุ่มคนใหม่ ๆ ได้รู้จัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการครอบคลุมประเด็นเหล่านี้แล้ว:
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าบริษัทเชื่อมั่นในสิ่งใด
- ปฏิบัติตามองค์ประกอบของแบรนด์ในทุกช่องทางการสื่อสาร
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าบริษัทแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ อย่างไร
ด้วยการเน้นที่การตลาดแบรนด์มากกว่าประสิทธิภาพ คุณควรต้องการให้บริษัทเป็นที่รู้จักและสาธารณชนทั่วไปสามารถระบุได้ง่าย
ประสบการณ์พรีเมียมของ Apple — ตัวอย่างที่แสดงผลลัพธ์ของความพยายามสร้างแบรนด์ในระยะยาว
เมื่อเปรียบเทียบแบรนด์และการตลาดตามผลงาน ความพยายามของคุณกับแบรนด์อาจไม่ประสบผลสำเร็จในชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ตาม จากที่คุณเห็นในกรณีของ Apple ความพยายามเพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ผลตอบแทนมหาศาลได้ Apple เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบที่เรียบง่ายและคุณสมบัติที่สร้างสรรค์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยสร้างความรู้สึกพรีเมียมให้กับทุกสิ่งที่ใช้ชื่อของบริษัท ลองนึกดูว่าถ้าพวกเขาเปรียบเทียบความพยายามด้านการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพในตอนแรกและตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นเฉพาะที่การตลาดประสิทธิภาพ บริษัทระดับโลกแห่งนี้คงไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในปัจจุบัน ด้วยความพยายามหลายปีในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นสิ่งที่พิเศษ ปัจจุบันบริษัทนี้มีผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นทั่วโลก
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินความสำเร็จของคุณ
ประสิทธิภาพของแบรนด์วัดความพยายามทางการตลาดด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น:
- การรับรู้แบรนด์ ซึ่งบ่งบอกว่าผู้คนรู้หรือไม่ว่าบริษัทมีตัวตนอยู่
- ความรู้สึก ซึ่งบอกคุณว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์
- ความภักดี ซึ่งบ่งบอกว่าลูกค้าของคุณชอบผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าของคนอื่นมากเพียงใด
เมื่อพิจารณาทั้งการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ คุณจะพบว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเชิงปริมาณเท่านั้น แต่โดยปกติแล้วจะมีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น 50% คิดในแง่บวกเกี่ยวกับแบรนด์ ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถระบุได้ว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรโดยเฉพาะ
องค์ประกอบหลักของการตลาดประสิทธิภาพเทียบกับการสร้างแบรนด์
เมื่อเราได้สำรวจการตลาดแบรนด์แล้ว เรามาต่อกันที่การตลาดประสิทธิภาพกันก่อน เมื่อเปรียบเทียบลำดับความสำคัญของการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพแล้ว คุณจะเห็นว่าการตลาดประสิทธิภาพมักจะเน้นในระยะสั้น เนื่องจากจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ทั้งหมดจึงสามารถเชื่อมโยงกับความพยายามบางอย่างได้ ช่วยให้คุณประเมินได้ดีขึ้นว่าขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นอย่างไร
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพหรือไม่ การตลาดประสิทธิภาพจะดีกว่าหากคุณต้องการ
บ่มเพาะและขยายกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดตามประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อผลลัพธ์ทันที
ด้วยการตลาดตามประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จะเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เมื่อพิจารณาจากวิธีการทำงานของการตลาดดิจิทัล คุณน่าจะสามารถเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่เปิดตัวแคมเปญ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะมองไม่เห็นหากให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพ
สมมติว่าข้อมูลบอกคุณว่าการผสมผสานข้อความและโฆษณาบางอย่างใช้ไม่ได้ผล เมื่อคำนึงถึงข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนหรือลบโฆษณาออกจากรายชื่อได้ คุณอาจไม่สามารถทำเช่นนี้ได้เมื่อเลือกการตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้ว เพียงเพราะผู้ชมไม่ได้โต้ตอบกับบริษัทของคุณ ไม่ได้หมายความว่าแคมเปญใช้ไม่ได้ผล
Checkfox: ตัวอย่างการทการำตลาดประสิทธิภาพที่สามารถผลักดันผลลัพธ์ได้ทันที
เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของไทม์ไลน์ผลลัพธ์ที่ชัดเจนระหว่างการทำตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์ได้ดีที่สุด มาดูกันว่า MGID ทำอะไรให้กับ Checkfox บริษัทต้องการกระจายความพยายามในการสร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลด CPL (ต้นทุนต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า)
เมื่อพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการทำตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์แล้ว เรารู้ว่าการทการำตลาดประสิทธิภาพจะมีผลกระทบมากกว่าในกรณีนี้ เราจึงทำการทดสอบแบบแยกส่วน ใช้ภาพ AI และทดลองใช้การแจ้งเตือนแบบพุช รวมถึงซื้อสื่อแบบโปรแกรมด้วย ส่งผลให้ CPL ลดลง 30% จากเป้าหมายของลูกค้า
เน้นที่การตอบสนองโดยตรงและตัวชี้วัดการสร้างลูกค้า
เมื่อเน้นที่แบรนด์มากกว่าการทำตลาดประสิทธิภาพ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมายทันที และอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว ผลลัพธ์ที่นี่อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น ระหว่างการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ คุณจะสังเกตเห็นว่าแบบหลังนี้ต้องการการตอบสนองทันทีจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้:
- การสมัครรับจดหมายข่าว
- การเยี่ยมชมหน้าแลนดิ้งเพจ
- การซื้อผลิตภัณฑ์
- การเปิดอีเมล
- การเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์
ดังที่คุณเห็น แคมเปญที่คุณทำสำหรับการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพอาจมีผลลัพธ์ในระยะสั้นที่แตกต่างกัน
Dropbox: สาธิตพลังของการดำเนินการโดยตรง
เมื่อ Dropbox เริ่มต้นเปิดตัว บริษัทมีโปรแกรมแนะนำที่น่าดึงดูดใจมาก หากคุณได้รับการแนะนำจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ทั้งคู่จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ที่นี่ คุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ ผลจากแคมเปญนี้ทำให้ Dropbox กลายเป็นไวรัล จากที่แทบไม่มีใครรู้จักก็กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคย ที่สำคัญที่สุดคือ Dropbox สามารถรวบรวมลูกค้าเป้าหมายได้จำนวนมาก ทำให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ากลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินความสำเร็จของการตลาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากส่วนที่เน้นสำหรับการตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์นั้นมีความเฉพาะตัว จึงทำให้ตัวชี้วัดที่คุณดูจะแตกต่างกันด้วย สำหรับการตลาดประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แก่:
- อัตราการคลิกผ่าน ซึ่งวัดเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงโฆษณาของคุณที่คลิกลิงก์
- การสร้างลูกค้า ซึ่งแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้คนที่เลื่อนลงไปตามช่องทาง
- ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนตามงบประมาณโฆษณา
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะวัดไม่ได้อย่างแน่นอน หากคุณให้ความสำคัญกับการรับรู้แบรนด์มากกว่าประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ที่นี่จะทำให้คุณมีตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อกำหนดว่าขั้นตอนต่อไปสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณควรเป็นอย่างไร
การตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร
หากต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน คุณต้องใช้ทั้งการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ ข่าวดีก็คือ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากแคมเปญได้หมด โปรดจำไว้ว่าการเปรียบเทียบการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าคุณควรแยกทั้งสองสิ่งนี้ออกจากกัน ในทางกลับกัน เราอยากให้คุณใส่ใจกับการตัดสินใจของคุณมากขึ้นเมื่อสร้างแคมเปญ
เมื่อคุณเข้าใจการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพอย่างชัดเจนแล้ว คุณก็จะสามารถกำหนดได้ว่าคุณต้องการอะไร ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายในแคมเปญเดียว
ใช้การตลาดประสิทธิภาพเพื่อทดสอบว่าความพยายามสร้างแบรนด์ของคุณได้ผลดีแค่ไหน
ระหว่างการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ การตลาดประสิทธิภาพมักจะใช้ข้อมูลมากกว่า อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรปล่อยให้การสร้างแบรนด์ลอย ๆ
สมมติว่าคุณต้องการปรับปรุงการเล่าเรื่องของแบรนด์เพื่อให้สะท้อนถึงตลาดเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น แทนที่จะเลือกการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ ให้ทั้งสองอย่างทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ใช้การทดสอบแบบแยกส่วนเพื่อดูว่าอะไรจะได้รับการตอบสนองที่ดีกว่าจากตลาดเป้าหมายของคุณ จากนั้น ปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ จนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์
เน้นย้ำแบรนด์ในแคมเปญการตลาดประสิทธิภาพ
เราได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้แบรนด์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้ หากคุณทำงานกับบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง ชื่อของบริษัทเองก็ช่วยโน้มน้าวใจคุณได้มากแล้ว
ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับบทบาทดั้งเดิมของการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ การเน้นย้ำแบรนด์อาจเพียงพอที่จะเพิ่มการสร้างลูกค้า ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่คุณได้รับจากงบประมาณของคุณดีขึ้น เพียงจำไว้ว่าคุณยังต้องคิดโฆษณาที่ดี หากต้องการหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างแบรนด์และการตลาดตามผลงาน ให้มีความสม่ำเสมอในทุกช่องทางการสื่อสาร
ใช้การเล่าเรื่องและการกำหนดเป้าหมายใหม่ในการรณรงค์เดียวกัน
แม้ว่าการรวมความพยายามด้านการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพเข้าด้วยกันอาจให้ผลลัพธ์ที่เสริมซึ่งกันและกัน แต่คุณไม่จำเป็นต้องรวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันทุกที่
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก คุณสามารถเริ่มต้นโดยเน้นไปที่การตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพเพื่อสร้างเรื่องราวของบริษัท เนื่องจากคุณได้แนะนำธุรกิจไปแล้ว ให้กำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณก็สามารถใช้การตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ของแคมเปญเดียวกัน
เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการทำการตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์อย่างมีประสิทธิผล
เมื่อพิจารณาว่าการตลาดดิจิทัลช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพียงใด การทำด้วยตัวเอง (โดยไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคใด ๆ) จึงไม่ใช่ความคิดที่ดี ไม่ว่าคุณต้องการให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ หากคุณไม่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม คุณก็จะตามหลังคู่แข่ง
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ไม่ว่าคุณต้องการเน้นที่การตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการและติดตามแคมเปญถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบรรลุความสำเร็จ
เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับวัดผลกระทบของแบรนด์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องหาเครื่องมือการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพแยกกัน เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถใช้ได้กับทั้งสองแบบ นี่คือตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุด:
- Google Analytics
- Meta Ads Manager
- Google Search Console
- Sprout Social (สำหรับความรู้สึกและการมีส่วนร่วมของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียเท่านั้น)
ควรสังเกตว่าเครื่องมือที่มีให้ใช้งานนั้นไม่ค่อยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณที่จะใช้การตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าคุณจะใช้ Facebook เพื่อโปรโมทแบรนด์หรือเพื่อการสร้างลูกค้า คุณจะต้องใช้งาน Meta Ads Manager อย่างแน่นอน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการและติดตามแคมเปญ
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงความพยายามทางการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ ให้พยายามนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้มาใช้
- มี KPI ที่ชัดเจน: สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะคุณจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าแคมเปญประสบความสำเร็จหรือไม่
- จำไว้ว่าข้อมูลไม่ใช่แค่ตัวเลข: เมื่อเปรียบเทียบการตลาดแบรนด์กับการตลาดประสิทธิภาพ การตลาดประสิทธิภาพจะใช้ตัวเลขมากกว่า อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเพื่อระบุว่าคุณต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง
- ติดตามข้ามช่องทาง: สำหรับการตลาดแบรนด์กับการตลาดประสิทธิภาพ อย่ามองว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นแพลตฟอร์มแยกจากกัน โปรดจำไว้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการโปรโมทหรือสร้างลูกค้า
พื้นฐานเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้คุณเริ่มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้อง!
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการนกลยุทธ์ำการตลาดประสิทธิภาพและแบรนด์ของคุณไปใช้
อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว แคมเปญมักจะอาศัยการผสานรวมการตลาดทั้งสองประเภทนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสำเร็จเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในการทำการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ (ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาน้อยกว่า) คุณก็ยังอาจพบกับความท้าทายได้
โชคดีที่ผู้โฆษณาที่เราเคยร่วมงานด้วยเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มาก่อน คุณต้องรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ทั้งสองอย่างหรือไม่ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่รุนแรงโดยตระหนักถึงความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดและเรียนรู้วิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น
ความท้าทาย #1: การระบุแหล่งที่มาและการติดตามในหลายช่องทาง
เราได้กำหนดไว้แล้วว่าสำหรับการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ การติดตามในหลายช่องทางถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้อาจทำให้การให้การสร้างลูกค้าเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ เนื่องจากทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของช่องทางที่คุณใช้ได้ยาก
หากไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพก็จะซับซ้อน
วิธีแก้ปัญหา: เน้นที่การปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้า
เราขอแนะนำดังต่อไปนี้:
- ใช้โมเดลการระบุคุณลักษณะแบบมัลติทัช เช่น คลิกแรก คลิกสุดท้าย และการขับเคลื่อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ CRM เพื่อช่วยเชื่อมต่อความพยายามทางการตลาดของแบรนด์และประสิทธิภาพกับการสร้างลูกค้า
- รวม GA4 ไว้ในระบบของคุณ เพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์และแอปได้อย่างง่ายดาย
แน่นอนว่าไม่มีวิธีการระบุคุณลักษณะที่แม่นยำทั้งหมดเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าโซลูชันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถัดไป โดยไม่คำนึงว่าคุณต้องการเน้นที่การตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ
ความท้าทาย #2: การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
ในฐานะผู้โฆษณาที่มีความสามารถ คุณมักจะคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลตอบแทนสูงสุดจากงบโฆษณาของคุณ อย่างไรก็ตาม จากที่เราได้เปรียบเทียบการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ เราทราบดีว่าการตลาดแบรนด์จะไม่ได้รับผลตอบแทนทันที แต่เข้าใจได้ว่าการตลาดแบรนด์มีความจำเป็นต่อความยั่งยืนในระยะยาว
แล้วคุณจะจัดสรรงบประมาณของคุณอย่างไร คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพจริงหรือ หรือบางทีคุณควรทำในทางกลับกัน การทำผิดพลาดด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จระยะสั้นมากเกินไปอาจจำกัดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณในระยะยาว ในทางกลับกัน คุณอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากคุณมุ่งเน้นที่เป้าหมายในระยะยาวมากเกินไป
วิธีแก้ปัญหา: พิจารณาถึงขั้นตอนที่ธุรกิจของคุณอยู่ในตอนนี้
คุณควรให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพในตอนนี้หรือไม่ หากธุรกิจมีเงินเพียงพอ การลงทุนด้านการสร้างแบรนด์มากขึ้นอาจสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณให้กับแบรนด์มากกว่าการตลาดประสิทธิภาพอาจไม่สมเหตุสมผลหากคุณทำงานด้วยงบประมาณที่จำกัดมาก
หากคุณกำลังมองหาเงินทุนทันที การตลาดประสิทธิภาพคือทางเลือกที่ดีที่สุด แน่นอนว่าคุณยังคงต้องลงทุนเงินไปกับความพยายามสร้างแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ควรทุ่มเงินมากขึ้นกับแคมเปญที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินได้เร็วขึ้น
ความท้าทาย #3: ความเบื่อโฆษณาและการมีส่วนร่วมที่ลดลง
ต้องยอมรับว่าผู้คนเบื่อหน่ายกับการดูโฆษณา เว้นแต่ว่าพวกเขาจะกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาอย่างจริงจังอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์หรือประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของคุณอย่างแน่นอน
หากกลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นโฆษณาของคุณบ่อยเกินไป พวกเขาอาจเริ่มรำคาญ ส่งผลให้มีความรู้สึกเชิงลบต่อแบรนด์ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลิกทำการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ แล้วเราจะป้องกันความเบื่อโฆษณาได้อย่างไร
วิธีแก้ปัญหา: ใช้การโฆษณาแบบเนทีฟเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของคุณ
เมื่อพิจารณาแคมเปญการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพ ผู้โฆษณาบางรายเข้าใจผิดว่าคุณต้องอยู่ตรงหน้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจ แต่ความจริงคือ คุณไม่จำเป็นต้องดึงดูดความสนใจโดยตรง
หากคุณผสานรวมโฆษณาของการตลาดแบรนด์และประสิทธิภาพเข้ากับแพลตฟอร์มที่โฮสต์อย่างราบรื่น ผู้ชมจะมีแนวโน้มตอบรับได้ดี ในกรณีนี้ เป้าหมายของคุณคือการนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องซึ่งจะไม่ทำลายประสบการณ์การท่องเว็บ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ MGID ทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีคุณภาพสูงเพื่อเชื่อมต่อคุณกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การสร้างแบรนด์เทียบกับการตลาดประสิทธิภาพ: มาทำทั้งสองอย่างกันเถอะ!
วิธีวัดผลกระทบของความสำเร็จของคุณอาจแตกต่างกัน และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้กลยุทธ์เพียงกลยุทธ์เดียว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพเมื่อกำหนดทิศทางของแคมเปญของคุณ
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะส่งผลต่อทั้งสองอย่าง การตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพและการสร้างการรับรู้แบรนด์นั้นต้องมาคู่กัน ดังนั้นควรคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวของความพยายามของคุณที่มีต่อแบรนด์อยู่เสมอ หากต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่มีความเกี่ยวข้อง โปรดสมัครใช้งาน MGID ด้วยเครื่องมือชั้นยอด ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา ผู้จัดการส่วนตัว และข้อเสนออื่น ๆ มากมาย คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการตลาดแบรนด์และการตลาดประสิทธิภาพ มาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทั้งสองอย่างกันเถอะ!