ในช่วงปีที่ผ่านมา การพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นในบางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบางบริษัทได้ถอยห่างจากโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลความภาคภูมิใจ เราจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะถอยกลับ เรากลับมองว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังคงยึดมั่นในแนวทางของเรา
ในฐานะบริษัทที่ทำงานในหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิหลัง เราถือว่าการรวมเป็นหนึ่งเป็นแนวความคิดระยะยาว ไม่ใช่เป็นเพียงแคมเปญตามฤดูกาล MGID มั่นใจว่าวัฒนธรรมภายในของเราสะท้อนถึงความยุติธรรม การเข้าถึง และความโปร่งใสตลอดทั้งปี
##ทำไม DEI ถึงสำคัญในสถานที่ทำงาน การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมการรวมเป็นหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน การดำรงอยู่ และการเติบโตของพนักงานอีกด้วย
เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง พวกเขามักจะมีส่วนร่วมมากขึ้น จากผลการศึกษาล่าสุด (https://success.qualtrics.com/rs/542-FMF-412/images/Qualtrics-2021-Employee%20Experience-Trends.pdf) พบว่า 91% ของผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นมีส่วนร่วมสูง เมื่อเทียบกับเพียง 20% ในกลุ่มผู้ที่ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ผลกระทบยังรุนแรงกว่านั้น:
- ผลสำรวจของ Glassdoor พบว่า 67% ของผู้หางานมองว่าความหลากหลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกงาน
- งานวิจัยจาก Accenture ประมาณการว่าบริษัทในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้ออำนวยและสนับสนุนบุคลากร
- บริษัทที่มีทีมผู้นำที่หลากหลายมีรายได้จากนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 19% ตามรายงานของ BCG
- และผู้บริหารส่วนใหญ่เชื่อว่าความพยายามด้าน DEI จะช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้คนจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรู้สึกได้รับการเคารพ ได้รับการสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาไว้วางใจได้ สำหรับเราที่ MGID การรวมเป็นหนึ่งหมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องและการสร้างธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ทีมงานที่มีความหลากหลายนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถแข่งขันในตลาดต่าง ๆ ได้
เรามองว่า DEI เป็นทรัพย์สินที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง และการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน ท้ายที่สุดแล้ว ความหลากหลายคือพลังพิเศษของเรา
DEI ดำรงอยู่ภายใน MGID อย่างไร
ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการดำเนินงานของเรามาโดยตลอด ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรม นโยบาย และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรา
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้วางกลยุทธ์ภายในองค์กรที่เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจของเราเข้ากับแนวปฏิบัติ DEI ที่ได้ผลจริง ซึ่งรวมถึงชั้นเรียนและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามปกติ ทีมงานของเราได้สำรวจหัวข้อต่าง ๆ เช่น:
- การระบุลักษณะทางวัฒนธรรมส่วนบุคคลและทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการรับรู้และปฏิสัมพันธ์อย่างไร
- การตระหนักว่าผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจคิด รู้สึก และกระทำต่างกัน
- การเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาทางวัฒนธรรม
- ความเข้าใจในแบบจำลองสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติ และวิธีที่ทัศนคติทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการทำงานร่วมกันและธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการริเริ่มการเรียนรู้เหล่านี้ เรายังรักษาการสื่อสารภายในที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรวม ฃและการมุ่งเน้นอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการเข้าถึง ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการภายในไปจนถึงวิธีที่เราดำเนินการสื่อสารภายนอก
เรายังจัดทำแบบสำรวจวัฒนธรรมของ MGID เป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก การมีส่วนร่วม และการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินงานด้าน DEI ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
นโยบายของเราก็สะท้อนถึงสิ่งนี้เช่นกัน เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานการเข้าถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และสถานที่ทำงาน และไม่ว่าความสามารถหรือภูมิหลังจะเป็นอย่างไร เรามั่นใจว่าเครื่องมือและวัสดุภายในของเราสนับสนุนทุกคน การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องช่วยให้ความตระหนักรู้นี้เป็นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎี
กลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ก็มีบทบาทที่ MGID โดยเปิดพื้นที่สำหรับการพูดคุยและแนวคิดที่จะผลักดันเราไปข้างหน้า และเราได้สร้างวงจรข้อเสนอแนะแบบเปิดในทุกทีม เพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวลและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ความพยายามเหล่านี้ได้ผลเพราะไม่ได้โดดเดี่ยว ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ ผสานรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานประจำวัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเรา เราดำเนินงานโดยเข้าใจว่าพนักงานที่มีความหลากหลายและมีส่วนร่วมนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้น และประสิทธิภาพขององค์กรที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
โครงการริเริ่ม DEI ของเราไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าของเราเท่านั้น แต่ยังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิธีการทำงานของเราในทุกด้าน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับพันธมิตร ไปจนถึงกระบวนการภายใน เราถือว่าการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่วัดผลได้และมีความรับผิดชอบ โดยมั่นใจว่าสิ่งนี้ได้ฝังรากลึกอยู่ในวิธีการประเมินภาวะผู้นำ การออกแบบระบบ และพัฒนานโยบายของเรา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
เราเชื่อว่ารากฐาน DEI ที่แข็งแกร่งไม่ได้สะท้อนอยู่ในนโยบายที่วางไว้ แต่สะท้อนถึงความสม่ำเสมอของคุณค่าเหล่านั้นในการตัดสินใจในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองว่าการลงทุนระยะยาวด้านการเข้าถึง ซึ่งรวมถึงภาวะผู้นำและแนวปฏิบัติที่เท่าเทียม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรใดๆ ที่ต้องการรักษาความเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบในบริบทระดับโลก
รากฐาน DEI ที่แข็งแกร่งยังหมายถึงการปฏิบัติต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่วัดผลได้ เป้าหมายที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา และความก้าวหน้าที่มองเห็นได้ มีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อวัฒนธรรมภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรและชุมชนในวงกว้างที่เราได้รับผลกระทบด้วย สำหรับเรา การมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงคำประกาศ แต่มันคือมาตรฐาน