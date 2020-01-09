По мере того, как все больше предпринимателей, идейных лидеров и технологических гениев открыто обсуждают Web 3.0, неуловимая — и немного недопонятая — концепция выдвигается на передний план в разговорах о конфиденциальности в Интернете.

Давно прошли те времена, когда пользователи позволяли компаниям монополизировать пользовательские данные и диктовать, как им разрешено вести себя в сети. Концентрация больших баз данных в руках немногих избранных вызвала у многих недоумение и необходимость перемен.

Конфиденциальность пользователей остается проблемой и по сей день. Web 3.0 стремится вернуть пользователям полный контроль и децентрализовать Интернет. Если это произойдет, что это будет означать для рекламы и кому это будет выгодно?

Что такое Web 3.0?

Долгожданное появление Web 3.0, также известного как Web3, естественным образом предполагает существование Web 1.0 и Web 2.0. Возможно, вы слышали об этих двух вехах в истории Интернета — это термины, которые описывают Интернет в каждой из его итераций и то, как он менялся и развивался с течением времени.

Возьмем, к примеру, Web 1.0. Это была первая итерация Интернета, когда он впервые стал глобально доступным, и к нему получили доступ миллионы людей. Наверное, многие до сих пор помнят, каким был Интернет в конце 80-х и 90-х. По сути, это был набор статических страниц, которые предлагали мало взаимодействия, кроме возможности читать контент, опубликованный несколькими людьми, обладающими ноу-хау.

Интернет был довольно однообразным и прямолинейным до запуска будущих медиа-титанов — YouTube и Facebook. С их появлением пользователи смогли публиковать собственный контент без особых усилий. Но не только платформы социальных сетей и потокового видео породили Web 2.0 в 2006 году. Разработка и размещение веб-сайтов в интернете также упростилось, что позволило большему количеству людей участвовать в интернет-ландшафте, даже если они не знали HTML и не умели работать с серверами.

Эти платформы сделали создание контента простым и доступным, но также привели к массовой централизации данных, что впоследствии вызвало проблемы с монополией, слежкой и чрезмерным регулированием.

Вот где мы сейчас находимся. Мы слишком полагаемся на Google, Facebook (Meta) и других технологических гигантов, которые обеспечивают основу для всего Интернета. Web 3.0 готов изменить все это, переместив Интернет из частной инфраструктуры в децентрализованную структуру, работающую на блокчейне.

Публичный реестр блокчейна в сочетании с алгоритмами консенсуса и большей прозрачностью — идеальная основа для следующей великой эволюции интернета. Web3 будет работать на блокчейне, использовать криптографию и полагаться на неизменность данных. Самое главное, Web3 даст пользователям полный контроль над своими личными данными и предоставит каждому доступ к революционным финансовым системам.

Это текущее видение Web 3.0. Как же он будет реализован на практике, пока неизвестно.

Свобода навигации

Сеть по своей природе является децентрализованной системой коммуникации. Реализации TCP не требуют, чтобы кто-то был ответственным, если все согласятся следовать одним и тем же правилам, то есть протоколам, сохраняя при этом терпимость к любым отклонениям или потенциальным ошибкам в коммуникации. В теории это была идеальная основа для децентрализованной сети, которая, к сожалению, не учитывала возможность злоупотреблений.

Также создатели сети не смогли успешно предсказать, сколько данных со временем накопится у некоторых участников. Facebook, Amazon и Google смогли позиционировать себя как лидеров отрасли после краха доткомов и накопить огромное количество данных, которые позволили им опередить всех конкурентов на долгие годы вперед. Централизация в таком крупном масштабе до сих пор не представлялась возможной.

Однако, несмотря на мрачные перспективы интернета, свободного от монополии и слежки, централизация происходит не в первый раз и, вероятно, не в последний раз. Цикл централизации и децентрализации происходит уже несколько десятилетий.

Точно так же, как ПК децентрализовали владение компьютерами, то же самое произошло с Интернетом и множеством бесплатных онлайн-инструментов, которые разрушили власть Microsoft над ПК. Затем «свободный» интернет исчез и был централизован крупными компаниями. Теперь нас снова ждет еще один цикл децентрализации, чтобы сломать мертвую хватку, которой немногие влиятельные люди держат Интернет.

Web 3.0 позиционирует себя как выход из положения, в котором мы сейчас находимся. Похоже, это тот самый следующий цикл, который избавит нас от чрезмерного регулирования и вернет часть контроля пользователям.

Дивный новый мир токенизированных прямых сделок

Что все это значит для рекламы? Ну, во-первых, самое главное то, что пользователи вот-вот получат полный контроль над своими данными. Web 3.0 избавляется не только от сторонних данных, но и от собственных. Рекламодателей ждет будущее, где не будет третьих сторон, и пользователи сами будут решать, какой информацией они хотели бы поделиться и с кем.

Во-вторых, любая структура, основанная на блокчейне, обеспечивает большую честность и прозрачность каждой сделки, которая совершается в Интернете. То же самое касается рекламы. Отношения между рекламодателями и паблишерами были испорчены бесчисленными посредниками, которые сначала хотели облегчить покупку рекламных ресурсов, но в итоге создали расточительную систему, уязвимую для мошенничества. SSP, DSP и рекламные биржи являются основными посредниками в области рекламных технологий, и поэтому все они получают выгоду от расточительности, которую навязывают как паблишерам, так и рекламодателям.

С Web3 мы, наконец, можем рассчитывать на большее количество прямых сделок и меньшее количество посредников, стремящихся разбогатеть за счет других. Возьмем, к примеру, Brave Ads. Они предлагают BAT, или основные токены внимания, которые рекламодатели могут купить за фиатную валюту, а затем обменять паблишерам за уникальное внимание посетителей. Компании, которые работают напрямую с паблишерами и рекламодателями, включая MGID, также выиграют от этих изменений.

Возможно, самое большое изменение заключается в том, что пользователям будут платить за просмотр рекламы. Поскольку они будут полностью контролировать свои данные, рекламодатели получат больше выгоды, настроив таргетинг на уникальную и заинтересованную аудиторию, которая охотно делится своими данными. Это лучшая аудитория для любого рекламодателя. Проще говоря, с Web3 каждый что-то выиграет.

Заключительная мысль

Web 3.0 обязательно вернет контроль пользователям. Чем больше пользователи смогут контролировать как и кем обрабатываются их данные, тем выше будет их безопасность и конфиденциальность. Рекламодателям придется адаптироваться к этой новой реальности; однако, учитывая, насколько расточительны рекламные технологии в настоящее время, Web3 кажется лучшим вариантом для всех участников.