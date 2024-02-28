Чтобы генерировать продажи, не тратя собственных денег, важно знать, как начать партнерский маркетинг. Но с помощью какой платформы следует общаться со своей аудиторией? Партнерский email-маркетинг часто остается без внимания, так как рекламодатели предпочитают варианты с самым широким охватом. Однако это очень недальновидно. Электронные письма более личные и позволяют пользоваться дополнительными каналами коммуникации.

Именно поэтому важно научиться работать с процессом партнерского маркетинга по электронной почте. Узнайте больше в этом материале. В нашей подробной статье вы найдете все, что нужно знать по этой теме.

Изучаем основы: что такое партнерский маркетинг по электронной почте?

Партнерский маркетинг касается продажи продуктов, которые вы не произвели и не создали самостоятельно. Он выгоден как для маркетологов, получающих процент от продаж, так и для компаний, желающих выйти на новую аудиторию. В случае партнерского маркетинга по электронной почте мейл просто используется как средство. Принципы не изменяются. Однако, если вы хотите добиться в этом успеха, нужно будет освоить навыки непосредственно для маркетинга по электронной почте, а также несколько инструментов для партнерского email-маркетинга. Для начала вот что вам понадобится:

Список электронных адресов Продукт или услуга для продажи Навыки написания электронных писем Способ измерить успех вашей кампании

Имея эти четыре компонента, вы можете неплохо заработать!

Уместность партнерского маркетинга по электронной почте: зачем вообще почта?

Электронные письма сейчас далеко не так привлекательны, как были в начале своего существования. Но это не значит, что они совсем не выгодны маркетологам. Вот почему email-маркетинг остается эффективным и теперь:

Доступность. Не нужно делать ставки на рекламные размещения, поэтому общие расходы ниже.

Не нужно делать ставки на рекламные размещения, поэтому общие расходы ниже. Выше уровень доверия. Аудитория партнерского маркетинга по электронной почте расположена ниже в воронке продаж, поэтому достичь конверсии может быть легче.

Аудитория партнерского маркетинга по электронной почте расположена ниже в воронке продаж, поэтому достичь конверсии может быть легче. Прямое общение. Даже если вы в партнерском маркетинге используете шаблоны для электронных писем, общение таким способом значительно более личное, чем в других вариантах.

И даже если тенденции изменятся, электронные письма благодаря своим преимуществам остаются ценным инструментом для маркетологов.

Как запустить успешную партнерскую кампанию по электронной почте

Если вам интересно воспользоваться электронной почтой для партнерского маркетинга — супер! Это дополнительная возможность генерировать продажи. Следующий шаг — запустить кампанию. Работая с маркетингом по электронной почте, следует стремиться к совершенству, ибо уровень конверсии зависит от множества факторов. Но мы вам поможем и разъясним весь процесс шаг за шагом.

Шаг 1. Выберите лучший сервис email-рассылки для партнерского маркетинга

Этот шаг можно сравнить с тем, как плотник выбирает инструменты, которыми будет выполнять свою работу. Вы создаете кампанию, чтобы заработать деньги. Поэтому для партнерского маркетинга требуется лучшее ПО для email-рассылки. Чтобы определить, что вам подходит больше всего, обратите внимание на следующие функции:

аналитика и автоматизация;

простые в использовании инструменты;

варианты сегментирования;

высокие показатели доставки писем;

круглосуточная техподдержка.

Ваш успех зависит от способности подобрать почтовый сервис для партнерского маркетинга. Итак, подумайте, что вам нужно. Затем сравнивайте существующие функции и пакеты.

Шаг 2. Выберите одну из лучших партнерских программ для email-маркетинга

Именно так — выбирайте то, что вам подходит лучше всего. Чтобы кампания преуспела, лучше сосредоточиться на партнерстве с одной компанией. Так, ваша аудитория лучше познакомится с продуктом или услугой, которую вы пытаетесь продать с помощью партнерского email-маркетинга. Но как определить, что вам подходит? Это очень субъективно. Подумайте, что важно для вас. Но можно смело участвовать в разных партнерских программах! Всегда позже можно создать отдельную кампанию для других партнеров.

Шаг 3. Выберите продукты или услуги, которые хотите продвигать

Программы партнерского email-маркетинга учитывают все продажи, произведенные с вашей ссылки. Так что даже если вы рекламируете другой продукт или услугу, благодаря ссылке комиссия вам все равно начислится.

Шаг 4. Создайте список рассылки

Чтобы люди согласились поделиться с вами адресом для кампании, нужно их как-то мотивировать. Вот какие это могут быть примеры:

предложить бесплатный лид-магнит в обмен на электронный адрес;

объявить о возможности доступа к эксклюзивному контенту в рассылке, которую вы планируете;

собрать адреса, прежде чем дать доступ к сообществу, которое вы создали.

Если сделать все правильно, у вас получится список адресов, которые можно использовать для рассылки. Только обязательно выполняйте свои обещания.

Шаг 5. Сегментируйте список рассылки

В письмах для партнерского маркетинга должен быть сильный призыв к действию. (Мы еще расскажем об этом подробнее!) Так что нужно понимать, что ваша идея отзовется аудитории. Это очень удобно сделать с помощью сегментирования. На этом этапе вы делите свой список на дополнительные категории, которые можно использовать как отдельные аудитории для партнерского маркетинга. Сегментирование можно производить по следующим характеристикам:

локация

возраст

хобби

уровень образования

приоритеты

Можно даже сделать сегментирование на основе того, как вы получили их адрес, поскольку это тоже может что-нибудь сказать об их интересах! Есть больше способов сегментировать рынок, так что исследуйте разные возможности.

Шаг 6. Создайте привлекательное письмо

А теперь мы дошли до главного — контента! Если вы еще не знаете, как написали мейл для партнерского маркетинга, советуем воспользоваться проверенными источниками. Эксперты по email-маркетингу уже овладели искусством создания интересных писем, поэтому с помощью их советов можно избежать ошибок и заработать. А если вам нужен шаблон для холодного мейла, не стесняйтесь им пользоваться!

И помните — не бойтесь прямо попросить аудиторию перейти по ссылке. Если вам нужны конверсии, мощный призыв к действию действительно важен. Его можно разместить в разных частях письма. Если это уместно, в зависимости от структуры письма можно даже повторить призыв к действию несколько раз.

Шаг 7. Эффективно сформулируйте тему

Итак, как нам убедиться, что ваше письмо получит должное внимание? Сформулируйте тему, которая привлечет внимание читателей. Ваша тема — это и есть то же первое впечатление. От нескольких слов темы письма зависит, сможете ли вы донести свою идею и получить за это комиссию. Существуют лучшие практики, с которых можно начать, но всегда прислушивайтесь к данным. Посмотрите на процент открытия писем, чтобы определить, на какие темы читатели вашей рассылки лучше реагируют.

Шаг 8. Публикуйте и собирайте проценты!

Начните рассылку и наблюдайте, как поступают комиссионные. Этот этап рассылки обычно настраивается заранее, так что рассылать письма вручную не придется. Подумайте, когда ваша аудитория вероятнее всего читает письма, чтобы оказаться на верхушке папки входящих. И, наконец, непременно перечитайте письмо, чтобы обнаружить любые ошибки, которые вы пропустили при написании и редактировании текста.

Если организовать партнерский маркетинг по электронной почте правильно, письма должны приносить продажи. Но если результаты вас не устраивают, посмотрите на данные и подумайте, что следует изменить.

Советы экспертов по партнерскому маркетингу по электронной почте

В предыдущем разделе мы объяснили, как провести успешную кампанию партнерского маркетинга по электронной почте, но этого недостаточно, чтобы собрать достаточно комиссионных. Если вы хотите вывести свой партнерский маркетинг на новый уровень, не пропускайте содержание следующего раздела. Эти советы экспертов помогут вам добиться максимального успеха. Сейчас партнерский маркетинг по электронной почте прост, как никогда, благодаря проверенным экспертным советам, работающим во всех нишах и отраслях.

Экспертный совет 1. Отправляйте более одного письма для партнерского маркетинга

Это соответствует принципу ретаргетинга. Вспомните свою последнюю покупку онлайн. Если бы вы увидели эту рекламу только раз, вы бы о ней, вероятно, забыли! А этого мы стараемся избежать в партнерском маркетинге. Простая истина состоит в том, что не все обращают на вас внимание. Следовательно, за это внимание нужно бороться. То есть нужно убедить людей действовать:

демонстрируя свой контент для партнерского маркетинга по разным перспективам;

продавая в пределах одной программы разные товары;

предоставляя дополнительную информацию о товаре.

Экспертный совет 2. Не недооценивайте важность темы

В партнерском маркетинге по электронной почте, чтобы ваше сообщение вообще прочитали, нужно, чтобы получатели открыли письмо. Сделают ли они это — зависит от многих факторов, в том числе от того, как вы сформулируете тему письма. Чтобы получить максимальный результат по каждому электронному письму, строка темы должна:

интриговать и заинтересовывать;

касаться основного текста письма;

информировать о ценности или пользе.

Что самое важное — в теме не должно быть никаких спам-триггеров, из-за которых письмо вообще никто не увидит!

Экспертный совет 3. Следите за показателями доставки писем

Кстати о том, чтобы ваше письмо увидели — показатель доставки писем в вашей партнерской кампании должен быть очень высоким! Показатель доставки — это процент ваших писем, доходящих до получателей. Поэтому внезапное понижение этой цифры означает, что что-то пошло не так. Вот несколько факторов, которые могут повлиять на показатель доставки писем в вашей партнерской кампании:

насколько регулярно вы отправляете письма;

как часто ваши подписчики открывают письма и нажимают на ссылки;

жалобы на спам;

надежность ваших поставщиков услуг рассылки;

качество вашего списка рассылки.

Есть и другие факторы, но на основе этого перечня вы можете понять, в каком направлении двигаться, если цифры начнут ухудшаться.

3 проблемы и решения в партнерском маркетинге по электронной почте

Маркетинг по электронной почте имеет свои трудности. На рентабельность кампании могут влиять многие факторы. Поэтому важно знать о потенциальных затруднениях, даже если вы с ними раньше не сталкивались. Партнерский маркетинг по электронной почте будет гораздо проще, если вы заранее подготовитесь к препятствиям. В следующих разделах мы вас познакомим с наибольшими трудностями, случающимися в партнерском email-маркетинге, а также с потенциальными решениями.

Вызов 1. Незаинтересованная аудитория

Что делать, если сначала кажется, что аудитория заинтересована, но со временем ее все меньше волнуют ваши новости? В партнерском маркетинге по электронной почте нужно посылать письма, чтобы проинформировать аудиторию, но если подписчики не реагируют, это может быть по следующим причинам:

Вы посылаете слишком много электронных писем — возможно, стоит делать это не так часто.

Контент ваших писем для людей неинтересен — возможно, стоит удалить их из рассылки.

Ваши письма попадают к аудитории не в лучший момент — возможно, стоит подумать, в какое время лучше посылать письма.

А если отказ происходит преимущественно со стороны пользователей на телефоне, проверьте, оптимизированы ли ваши письма для просмотра с телефона.

Вызов 2. Отсутствие доверия и репутации

Люди с осторожностью относятся к партнерскому маркетингу в целом и по почте в частности. Многие считают, что вы хотите им навязать какую-нибудь ненужную покупку. Поэтому нужно доказать, что вам можно доверять. Помогите читателям понять, что хотя вы и получаете комиссионные на партнерском маркетинге, это не единственная ваша мотивация. Чтобы показать преданность своим подписчикам:

рекомендуйте только те продукты или услуги, в которые вы сами верите;

открыто говорите о том, что получаете комиссию за маркетинг по почте;

предоставляйте ценный для аудитории контент.

А если вы работаете с конкретным брендом, пользуйтесь его репутацией для поддержки собственной.

Вызов 3. Соблюдение требований email-маркетинга

Партнерский маркетинг по электронной почте работает по всему миру! Ваши подписчики могут проживать в разных странах, и к ним могут применяться разные правила и нормы. Поэтому нужно:

понимать законы в их юрисдикции;

быть в курсе изменений, которые могут повлиять на то, как вы ведете партнерскую кампанию по электронной почте;

тщательно соблюдать правила.

Как минимум вам нужно знать GDPR и Закон CAN-SPAM, применяемые в США, Британии и Европе. И следует помнить, что даже если определенные задачи для вас кто-то выполняет на аутсорсе, ответственность остается на вас. Если уж использовать аутсорсинг, выбирайте исполнителя или агентство, которым доверяете.

Какие партнерские программы для email-маркетинга существуют сейчас?

Все компании стремятся получить как можно больше продаж. Так что найти программы, к которым стоит присоединиться, несложно. Вместо этого можно сосредоточиться на поиске лучших партнерских программ для email-маркетинга. Какой вариант самый лучший — в значительной степени зависит от того, из каких людей состоит ваш список рассылки. Однако, прежде чем присоединиться к партнерской программе, следует рассмотреть следующие факторы:

длительность функционирования файла cookie;

структура комиссионных и максимальные комиссионные;

график выплат.

Чтобы вы имели лучшее представление, какие бывают варианты, вот три партнерских программы для email-маркетинга, к которым вы можете присоединиться даже сейчас.

GetResponse

Благодаря 120-дневному сроку службы файлов cookie вы получаете комиссионные за продажу даже через несколько месяцев после того, как пользователь впервые нажмет на ссылку! GetResponse предоставляет беспрецедентную свободу для партнерского маркетинга по электронной почте. Вы можете выбрать фиксированную комиссию в размере 100 долларов США за каждого привлеченного клиента. Однако больше всего в этой партнерской программе нам нравится возможность получить регулярные и неограниченные пожизненные комиссионные от компании в размере 33%. Это отличная возможность, если вы предпочитаете программу, которая принесет стабильный доход.

ConvertKit

ConvertKit предлагает инструменты развития для специалистов по партнерскому маркетингу, чтобы облегчить для них расширение аудитории, автоматизировать маркетинг и увеличить доход. Но знали ли вы, что у них есть партнерская программа для email-маркетинга, на которой можно зарабатывать комиссионные в размере 30%? Если вы новичок с очень ограниченным бюджетом, ConvertKit — хороший вариант, потому что к программе может присоединиться кто угодно. Не нужно даже покупать их продукт! Они также производят информативные вебинары, чтобы помочь вам лучше обеспечивать конверсии.

MailerLite

Поскольку MailerLite не позволяет использовать рекламные сервисы, это лучшая партнерская программа для маркетологов, которые сосредотачиваются преимущественно на email-маркетинге. Партнерам они платят с помощью PayPal. Нам нравится, что вы сами решаете, когда получать выплаты по партнерской программе. Если вам должны выплатить по крайней мере 50 долларов, вы можете подать запрос на снятие средств. А это можно заработать только за одного клиента, который приобретет пакет Advanced или за двух, которые приобретут пакет Growing Business. Но если клиенты, которых вы привели, воспользуются бесплатным планом, вы комиссионных не получите.

Часто задаваемые вопросы о партнерском маркетинге по электронной почте

Что такое партнерский маркетинг по электронной почте?

Здесь речь идет просто об использовании электронной почты для партнерского маркетинга. Вы посылаете своему списку рассылки письма, побуждая их совершить покупку.

Как сформировать эффективный список рассылки для партнерского маркетинга?

Можно предложить бесплатный или недорогой бонус в обмен на адрес человека. В идеале лид-магнит должен быть связан с товаром или услугой, которую вы собираетесь продавать.

Какие преимущества партнерского маркетинга по электронной почте?

У партнерского маркетинга по электронной почте есть три основных преимущества.

Он более доступный, чем реклама.

Он создает прямой канал общения с вашей аудиторией.

У него с самого начала более высокий уровень доверия.

Какая разница между маркетингом по электронной почте и партнерским маркетингом?

Маркетинг по электронной почте — это использование писем, чтобы информировать, создавать интерес и/или побуждать читателей совершить покупку. Партнерский маркетинг означает использование ссылок или кодов для создания продаж для третьей стороны.

Чем партнерский маркетинг по электронной почте отличается от традиционного маркетинга с помощью электронной почты?

Как пояснялось в предыдущем пункте, в традиционном маркетинге компания использует электронные письма для продвижения собственных продуктов или услуг. Партнерский маркетинг по электронной почте касается генерирования продаж для третьей стороны и получения за это комиссионных.

Какие лучшие практики для написания убедительных писем?

Чтобы как можно больше заработать на партнерском маркетинге с помощью электронной почты, не забывайте о таких моментах:

не стесняйтесь использовать шаблон, но персонализируйте его для своей аудитории;

помните, что партнерский email-маркетинг лучше работает с четким призывом к действию;

пишите письма в соответствии с сегментацией вашей аудитории;

отслеживайте результаты и вносите изменения в соответствии с ними;

побуждайте читателей открывать письма с помощью качественно сформулированной темы.

Как соблюдать требования к маркетингу по электронной почте, используя мейлы для партнерского маркетинга?

Ознакомившись с правилами, вы поймете многое о том, что можно и нельзя делать. По крайней мере, убедитесь, что вы получили согласие на отправку электронных писем вашим подписчикам. А также в каждом письме должна быть возможность отписаться от рассылки.

Стоит ли использовать бесплатные инструменты email-маркетинга для партнерского маркетинга?

Конечно — особенно если вы только начинаете! Бесплатные инструменты отлично повышают эффективность, а это очень важно, если у вас нет длинного списка рассылки или большой команды.

Могут ли шаблоны писем для партнерского маркетинга качественно обеспечить конверсии?

Да, шаблоны могут быть эффективными, если их правильно использовать. Это означает, что нужно понять самую сущность структуры письма, а не просто восполнять пробелы.

Как измерить успех моих кампаний по партнерскому маркетингу по электронной почте?

Ваш доход от рассылки — самый простой способ измерить успех кампании. Также посмотрите на частоту открытия писем, кликабельность, коэффициент конверсии, рентабельность инвестиций и процент отписок.

Партнерский маркетинг по электронной почте работает! Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму

В маркетинге действует общее правило — чем больше точек взаимодействия, тем лучше. Это дает вам больше шансов обеспечить продажу. Партнерский маркетинг по электронной почте — шанс, которым не стоит пренебрегать. Если кто-то поделился с вами электронным адресом, у вас априори есть определенный уровень доверия. Так что, используя партнерский email-маркетинг, вы можете проще получать конверсии. Ваши шансы будут еще выше, если воспользоваться нативной рекламой и создать рассылку, максимально похожую на обычное письмо. Чтобы воспользоваться этими возможностями, зарегистрируйтесь на платформе MGID и получите доступ к инновационным инструментам, помощь персонального менеджера и отдела креативных специалистов.