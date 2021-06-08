Регистрация
Автор

Майк Мыслински

Руководитель по сотрудничеству с паблишерами (Северная Америка)

Майк Мыслински — руководитель по сотрудничеству MGID с паблишерами на рынке США. Последние 13 лет приобретал разносторонние знания о рекламных технологиях. В MGID Майк работает над заключением новых партнерств с крупнейшими мировыми паблишерами из США. Кроме роста влияния MGID на американском рынке Майк сфокусирован на создании лучшего пользовательского онлайн-опыта.

Вы можете найти Майк Мыслински в linkedin или twitter

Статьи Майк Мыслински

2938
4 мин чтения
Паблишеры
ПРОДВИНУТЫЙ контекстуальный таргетинг: какую пользу принесет...

«Сеть без cookie» уже не за горами. Стремление к отключению отслеживания пользователя в браузе...

8 июн. 2021 г. • 4 мин чтения
Больше нет постов

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером