Автор
Майк Мыслински
Руководитель по сотрудничеству с паблишерами (Северная Америка)
Майк Мыслински — руководитель по сотрудничеству MGID с паблишерами на рынке США. Последние 13 лет приобретал разносторонние знания о рекламных технологиях. В MGID Майк работает над заключением новых партнерств с крупнейшими мировыми паблишерами из США. Кроме роста влияния MGID на американском рынке Майк сфокусирован на создании лучшего пользовательского онлайн-опыта.
Статьи Майк Мыслински
2938
4 мин чтения
ПРОДВИНУТЫЙ контекстуальный таргетинг: какую пользу принесет...
«Сеть без cookie» уже не за горами. Стремление к отключению отслеживания пользователя в браузе...
8 июн. 2021 г. • 4 мин чтения
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