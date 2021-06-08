Автор

Майк Мыслински

Руководитель по сотрудничеству с паблишерами (Северная Америка)

Майк Мыслински — руководитель по сотрудничеству MGID с паблишерами на рынке США. Последние 13 лет приобретал разносторонние знания о рекламных технологиях. В MGID Майк работает над заключением новых партнерств с крупнейшими мировыми паблишерами из США. Кроме роста влияния MGID на американском рынке Майк сфокусирован на создании лучшего пользовательского онлайн-опыта.