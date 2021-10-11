Битва за внимание зрителей ужесточается и ужесточается. Маркетологи и журналисты вынуждены делать контент все более привлекательным и втягивающим. В 2012 г. New York Times, кажется, попал в самую точку своим произведением интерактивного журнализма, сбившим с ног читателей и критиков.

«Snow Fall» не просто выиграл Пулитцеровскую премию, но и на все следующее десятилетие стал образцовым примером того, как должен выглядеть и восприниматься интерактивный контент. Он задал тон всему будущему интерактивному контенту.

В последние годы мы увидели подъем этого формата: от квизов и игр до приложений дополненной реальности. Пользователям это нравится. Люди предпочитают такой контент длинным статьям, которые они никогда не смогут дочитать. Это возможность дать бренду уникальный голос, что с каждым годом становится все труднее.

Но смысл внедрять интерактивный контент есть, лишь пока сеть не перенасыщена им. Маркетологи рассчитывают на него, и на это есть причины. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

Польза для паблишеров

Создать на просторах контента уникальный голос бренда было трудно всегда, сейчас для маленьких паблишеров это вообще почти невозможно. Если вы осознаете, что без помощи интерактивного контента не обойтись, у вас есть больше шансов охватить уставшую от рекламы аудиторию.

Такой контент подходит для пользователей, которым надоело день за днем слушать о новых продуктах или услугах. Миллионы брендов пытаются делать одно и то же: рассказывать историю о том, как «уникален» их бренд, и рассылать сообщение потенциальным покупателям.

Интерактивный контент отличается тем, что он не просто рассказывает историю бренда любому слушающему. Он делает пользователя частью истории. Он задействует аудиторию так, как почти никогда не делает обычный блог.

Это делает интерактивный контент очевидно полезным для паблишеров. Без него вы просто еще один голос, борющийся за внимание миллионов теми же способами, что и другие. Добавляя интерактивный аспект в каждую выпускаемую редакционную статью и брендовый контент, вы начинаете выделяться.

Таким образом вы получаете то, что хочет каждый бренд: повышение узнаваемости бренда, больше вовлеченности и привязанности. Все это приводит к беспрецедентной лидогенерации на основе фактических данных и, в конечном итоге, к клиентам, платящим больше.

Но в долгосрочной перспективе паблишерам больше всего будет полезна именно лояльность удовлетворенных клиентов. Мы говорим о таком виде лояльности, которого не достигнуть без интерактивного контента, поддерживающего пользователей на протяжении всего приключения.

Ключевые форматы 2021 года

Интерактивный контент представлен многими форматами. Некоторые из них — новые и захватывающие, а некоторые уже слишком затерлись. Делать акцент на интерактивный контент в 2021 году имеет смысл, только если добавлять в него больше новизны. Это не значит, что предыдущие форматы устарели и больше не хороши. Квизы и опросы все еще могут увлечь пользователя и персонализировать историю бренда, но далеко не свежи.

Скроллителлинг

Скроллителлинг (англ. scrollytelling, слияние «scroll» — прокрутка и «storytelling» — повествование) использует визуальноцентричные элементы, чтобы рассказать историю. Визуалами может быть все что угодно: высококачественные изображения, инфографика, видео или даже презентации.

Визуальные элементы сопровождаются реальной историей и сырой информацией. Такой союз создает уникальное приключение. Скроллинг играет ключевую роль и дает пользователям ощущение контроля и возможности направлять историю. Он позволяет истории развиваться и раскрываться, позволяя пользователю в любое время по желанию вернуться назад к конкретному разделу статьи.

Коммерческие отделы используют скроллителлинг, чтобы улучшить длинные редакционные статьи, обогатить брендовый контент и помочь брендам донести свое сообщение в более интерактивной форме. Это также превосходный способ представить нативные объявления, которые должны соответствовать ощущению и окружению редакционной статьи.

Украинское онлайн-медиа Zaborona использует скроллителлинг для визуализации своих острых репортажей-расследований. Это превосходный пример, когда визуалы и история вместе рисуют полную картину и делают пользователя частью истории.

Вероятно, скроллителлинг является одним из самых многообещающих форматов интерактивного контента. Лишь несколько других стратегий настолько сильно задействуют пользователя или дают столько причин продолжать читать.

Дополненная реальность

Степень успеха использования дополненной реальности различается от типа бизнеса, но, как ни крути, это соблазнительный формат интерактивного контента.

Наложение CGI на физическое восприятие мира нашло гораздо больше применений, чем ожидалось сначала. Мы все стали свидетелями хайпа вокруг видеоигр с дополненной реальностью, а игры — самый интерактивный контент из возможного.

Когда бизнес начал инновационно и принципиально по новому использовать дополненную реальность, фраза «интерактивный контент» обрела совершенно новый смысл.

Наверное, самый лучший пример на сегодня — IKEA Place. С помощью AR вы можете визуализировать часть мебели в своем доме еще до решения о покупке. Компании по недвижимости используют это, чтобы показать потенциальным покупателям 360-градусный обзор дома.

Еще несколько хороших кейсов

1. AdWeek

Спонсируемая AdWeek функция раскрывает потенциал Pinterest, пастельных тонов и коротких видео и рассказывает историю Мары Лекок.

2. BBC iReporter

iReporter от BBC дает читателю сыграть роль журналиста, работающего над последними событиями. Это настолько захватывающе, насколько только возможно.

3. Solve

Solve — интерактивный подкаст, берущий с собой в аудиоприключение. Вы должны сыграть роль следователя и поработать над реальными историями преступлений.

4. Aotearoa in 20

Aotearoa — превосходный пример, как визуализация фактических данных помогает распространить сообщение. Это серия графиков, показывающих изменения новозеландской экономики и демографии. Вас врядли бы заинтересовала такая сухая информация, если бы не была интерактивной.

5. Imperial College, London

Интерактивная хронология первых шести месяцев пандемии — это не просто очень познавательная работа, но и отличный пример интерактивного контента.

Заключение

Нельзя продумывать реализацию интерактивного контента после. Если вы хотите сделать все должным образом, еще в процессе формирования идеи нужно свести в одной комнате и разработчиков, и дизайнеров.

Если сможете это сделать, ваша аудитория получит действительно уникальный контент, ведь интерактивный формат дает паблишерам конкурентное преимущество и способ выделиться из серой массы не вдохновляющих веб-сайтов.