MGID внедряет новый формат рекламы - In-Content Impact Widget. Это решение идеально подходит для рекламодателей, которые хотят достичь ключевых показателей эффективности как в работе с брендом так и в performance. Это решение уже показало себя как более эффективное в плане монетизации по сравнению с традиционными рекламными баннерами, размещаемыми в статьях.

Давайте обсудим, что это решение может принести для вашей кампании или для стратегии монетизации сайта.

Привлеките внимание пользователей благодаря продуманному дизайну и привлекательному формату

Этот рекламный виджет помогает ресурсам предлагать более увлекательный опыт и быстрее привлекать внимание пользователей. Прежде всего, виджет предназначен для показа только одной рекламы за раз, поэтому здесь меньше конкуренции за клики.

Во-вторых, виджет разработан так, что он плавно сливаться со средой веб-сайта. Чтобы добиться этого, мы внедрили продвинутые алгоритмы, которые автоматически настраивают цветовую схему блока и размер рекламного объявления в соответствии с отображением на любом сайте и устройстве.

Наконец, этот рекламный формат имеет уникальный вид и структуру. В дополнение к стандартному заголовку и изображению, он содержит дополнительный текстовый блок с описанием или предварительным просмотром и большую кнопку с текстом, призывающим к действию. Таким образом, можно проявить больше творческой свободы в том, как побудить аудиторию вовлечься.

Лучшие результаты

Поскольку конкуренция за клики меньше, а инструментов для привлечения аудитории больше, маркетологи могут достичь более высокой производительности и улучшить показатели конверсии кампании. Кроме того, в этом случае полностью исключается риск размещения рекламы в нежелательном контексте.

С точки зрения площадок, виджет также оказался более эффективным решением для монетизации. В среднем показатель vСPM (цена за тысячу) на 20% выше по сравнению с традиционными рекламными баннерами, размещаемыми в статьях.

Вывод

In-Content Impact Widget был разработан в качестве материальной составляющей наших рекламных ресурсов, но он может серьезно изменить правила игры для рекламодателей и площадок. Стоит отметить, что это ноу-хау основано на тщательных исследованиях по оптимизации и серии тестов.

Это решение усиливает идею бренда благодаря более привлекательному дизайну и интеграции с содержанием страницы. И последнее, но не менее важное – виджет уже показал себя более эффективным в плане достижения результатов.

Мы приглашаем вам попробовать, как это – работать с нативом и оценить улучшенную компоновку нашего нового виджета. Если вы заинтересовались - просто напишите об этом вашему аккаунт-менеджеру.