Теперь более 5000 площадок-прямых партнеров MGID в Центральной и Восточной Европе смогут получить экспертную поддержку и доступ к новым технологиям Google с помощью Digital Sail.

Глобальная платформа нативной рекламы MGID начала сотрудничество с Digital Sail – Google Channel Partner, компанией, помогающей сайтам настроить эффективную монетизацию трафика.

Это значит, что теперь площадки, работающие с MGID, могут максимизировать заполняемость своих баннерных мест с помощью Google и, соответственно, доходность, вооружившись технической поддержкой Digital Sail.

“Сейчас, когда компании сокращают или замораживают свои рекламные бюджеты, медиа приходится искать решения для оптимизации монетизационных стратегий” – комментирует Сергей Денисенко, CEO в MGID. Мы уверены, что вместе с Digital Sail сможем помочь нашим клиентам не только сохранить свои заработки в условиях кризиса, а увеличить доходность каждого просмотра рекламы на их сайтах” – отмечает Сергей.

“Опыт и экспертиза Digital Sail в сфере монетизации позволяют повысить доходность площадки в разы, даже за счет имеющегося инвентаря. И мы готовы оказать такую помощь медиа, которые сотрудничают с MGID” – сообщил Кирилл Лащенко, CEO Digital Sail.

О MGID

MGID – международная компания-новатор на рынке нативной рекламы, основана в 2008 году. Платформа MGID предоставляет 185 млрд контентных рекомендаций 850 млн уникальных пользователей ежемесячно; помогает медиа монетизировать аудиторию, а брендам – ​​донести правильное рекламное сообщение своим потребителям.

Работая с Airbnb, Bloomberg, Lexus, Adidas и другими международными брендами по всему миру, MGID предлагает клиентам комплексные решения: от обеспечения необходимого целевого охвата и до адаптации брендовых кампаний к нативным форматам.

MGID позволяет медиа наращивать и монетизировать свою аудиторию с помощью таргетированной и релевантной для читателей нативной и видеорекламы.

В 11 офисах компании в США, Европе и Азии работает более 600 человек.

O Digital Sail

Digital Sail является Google Channel Partner и официальным селлером Яндекс РСЯ. Компания имеет офисы в Беларуси и на Кипре, и работает с интернет-площадками и их трафиком по всему миру. Цель Digital Sail - помочь паблишеру настроить и оптимизировать программатик-монетизацию трафика.

Высокий уровень экспертизы, опыт и глубокое понимание рекламных технологий позволяют нам выстраивать индивидуальную стратегию монетизации для каждого медиа и увеличивать его рекламный доход.

Подробнее – на d-sail.com