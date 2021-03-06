Конкуренция за внимание пользователя в цифровом пространстве растет быстрее, чем когда-либо прежде. Сейчас аудитория отказывается оставаться на сайте, если ей нужно искать кнопку X для закрытия надоедливой рекламы. Возможно ли одновременно заработать на рекламе и улучшить пользовательский опыт?

Оптимальный пользовательский опыт — важнейшая вещь для паблишеров, которые не хотят, чтобы пользователи были раздражены и пропускали рекламу. Именно это выделяет наиболее успешные долгосрочные медиа-проекты: они предоставляют отличный контент и пользовательский опыт в тандеме. Давайте обсудим основные принципы рекламы, притягивающей, а не отталкивающей пользователей.

Ключевые принципы

Реклама на вашем сайте не должна вмешиваться в пользовательский опыт читателей. Не используйте навязчивую рекламу, перекрывающую интересующий пользователей контент или мешающую взаимодействию с сайтом. Вы должны полностью избегать следующие виды рекламы:

всплывающие окна на заднем или переднем плане, которые невозможно легко закрыть;

автоматически проигрываемая видео-реклама со звуком;

реклама с яркой анимацией;

большие прикрепленные объявления.

Паблишеры должны убедиться, что рекламные провайдеры работают соответствующим образом и прозрачно, а посетители сайта контролируют, куда могут попасть их персональные данные. Дружелюбная реклама уважает конфиденциальность пользователей и не показывает одни и те же материалы снова и снова.

Это баланс, который трудно найти: читатели хотят релевантную их потребностям рекламу, но они не хотят, чтобы их преследовала супер специализированная реклама на основе их предыдущего в поведения в сети. По этой причине мы добавили на платформу MGID ограничительный алгоритм. После нескольких раз игнорируемая пользователем реклама перестает показываться.

Лучший способ показа релевантной, полезной и увлекательной рекламы — подгадать момент, когда может возникнуть интерес. С современными решениями контекстного таргетинга нативная реклама может выглядеть более естественно и намного лучше вписываться в контент.

Идеальный пользовательский опыт должен еще и развлекать. Поэтому креативы играют важнейшую роль. С помощью нативной рекламы рекламодатели могут вести повествование или предоставлять интерактивный контент, а также развлекать пользователей в обстановке релевантной контексту. Монетизация через нативную рекламу дает паблишерам больше контроля над креативами в ротации. Например, некоторые категории контента могут быть исключены тегами.

Нативный рекламный опыт

В конечном счете вам бы хотелось найти совершенную комбинацию рекламных форматов, разжигающую интерес пользователя и приносящую клики без вреда пользовательскому опыту.

Для получения максимальных результатов от рекламы MGID вы можете разместить 2-3 виджета на странице. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем следующие комбинации виджетов:

under article + in-article;

smart widget + in-article;

smart widget + in-article: impact;

under article + in-article + sidebar;

under article + in-article: impact;

under article + sidebar + header.

Любая реклама внутри статьи должна быть разделена от другой рекламы как минимум 200 словами или 1000 символами. Реклама на странице не должна превышать 30% от всего контента, кроме специальных форматов (это соответствует Стандартам Better Ads).

Заключение

Одна из самых больших ошибок — выбрать популярное решение по монетизации и пустить все на самотек, без отслеживания вовлеченности пользователей и экспериментов с различными поставщиками рекламы, форматами и дизайном. Работая в этих областях, паблишеры могут уменьшить использование блокировки рекламы, увеличить доходность рекламы и улучшить пользовательский опыт.