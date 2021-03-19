Google объявил, что с выходом нового алгоритма, ожидаемым в мае 2021 года, Core Web Vitals будут влиять на рейтинг сайта в поиске.

Последнее обновление Google смещает акцент в сторону общего опыта пользования страницей: скорость загрузки страницы, скорость отклика и стабильность верстки. Однако, если посмотреть в прошлое, впечатление от страницы всегда было важно для Google, ведь оно позволяет убедиться, что пользователи достигнут свои цели при взаимодействии с сайтом.

В 2015 году Google начал принимать во внимание удобство использования сайта с мобильного устройства. Затем, начиная с 2018 года, скорость загрузки страницы стала одним из фактором, влияющим на рейтинг поиска с мобильных устройств Google. После этого, в 2020 году, компания представила Core Web Vitals — набор метрик, оценивающих опыт пользования страницей большинства перешедших на сайт посетителей. С мая 2021 года эти метрики станут частью алгоритма поискового рейтинга Google.

Что это значит для паблишера? Узнайте важные основные моменты о Core Web Vitals, а также как MGID подготовился к новым изменениям.

Google переосмысливает ключевые факторы рейтинга

Основная задача Core Web Vitals — помочь вебмастерам определить пользовательский опыт на их сайте. Это полевые метрики, т.е. вместо разовых оценочных экспериментов или лабораторных исследований анонимно собираются данные реальных пользователей (хотя процессе разработки страницы вы можете провести предварительную оценку ее производительности). Обычно аналитические отчеты для Core Web Vitals измеряют 75-й перцентиль актуальных загрузок страницы. Данные сегментируются между мобильными и стационарными устройствами.

Core Web Vitals это подгруппа показателей опыта пользования страницей Web Vitals. Она состоит из трех метрик:

Largest Contentful Paint (LCP)

Он показывает скорость загрузки страницы. В идеале LCP должен быть меньше 2,5 секунд.

First Input Delay (FID)

Этот показатель акцентируется на интерактивности и скорости отклика. Чтобы получить хороший рейтинг, ваша страница должна иметь FID меньше 100 миллисекунд.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Эта метрика показывает визуальную стабильность страницы. Например, если при нажатии на кнопку «Назад» изменяется верстка страницы, это может раздражать. По стандартам Google сайт должен иметь CLS меньше 0,1.

В своем официальном посте в блоге Google заявил, что в 2021 году Core Web Vitals будут одним из факторов, влияющим на рейтинг. Они обновили свои популярные инструменты, такие как Search Console и Lighthouse, для отчетов Core Web Vitals. Также, в запланированном обновлении AMP формат больше не является обязательным для наиболее популярных новостей в Google Новостях.

Как мы подготовились к новому алгоритму

Мы постоянно работаем над уменьшением воздействия MGID на скорость загрузки страницы и производительность браузера. Мы уже внедрили некоторые улучшения в наши виджеты, чтобы подготовиться к обновлению Core Web Vitals.

Чтобы обеспечить лучшие показатели FID и LCP, мы внедрили современные алгоритмы сжатия, такие как Brotli, являющиеся более эффективными, чем схожие способы сжатия вроде Gzip. Brotli используется в Google Display Ads. Также мы добавили функцию отложенной загрузки для изображений и JavaScript. Мы используем современные форматы изображений (SVG, WEBP, JPEG 2000).

Для оптимизации показателя CLS мы внедрили подход, который используется в Google Display Ads. Во избежание нежелательных сдвигов верстки мы зарезервировали на странице место для рекламы. MGID генерирует рекламу на сайте в течение 150 мс, и это не скажется на конечном пользовательском опыте даже для ATF. На основе результатов тестирования мы подтверждаем, что веб-страницы с виджетами MGID имеют CLS меньше 0,1.

Заключение

Хороший опыт пользования страницей важен для Google. Он помогает пользователям оставаться на сайте дольше и находить то, что нужно. Приготовьтесь, так как это только начало. Google продолжит рассматривать различные аспекты пользовательского опыта глубже и приоритизировать эти факторы в результатах поиска.

В MGID мы всегда отслеживаем новейшие идеи и технологии и внедряем лучшие решения браузеров, улучшающие производительность HTML, JavaScript и CSS. Мы можем гарантировать, что наши виджеты оптимизированы под стандарты Core Web Vitals.