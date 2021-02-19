Сегодня разнообразие технических решений, доступных для вовлечения пользователей мобильных устройств, включает в себя адаптивный веб-дизайн, нативные приложения, гибридные приложения и прогрессивные веб-приложения (PWA). Последние позволяют создавать высококачественный опыт использования мобильного приложения в сети. PWA могут запускаться офлайн как обычные приложения, а также имеют другие преимущества, релевантные для множества паблишинговых проектов.

Создавая отдельные мобильные приложения для сайтов, паблишеры ограничивают себя в рамках магазина приложений. Они могут потерять посетителей, не желающих делать дополнительный шаг — скачивать приложение в магазине. Адаптивный дизайн тоже имеет свои ограничения и пробелы в функциональности, например, отсутствие push-уведомлений и адаптивного скроллинга.

Приложения PWA включают в себя все преимущества мобильных приложений и адаптивных сайтов, не требуют инвестиций в ASO (оптимизацию приложения в магазине) и позволяют улучшить пользовательский опыт. Давайте подробнее рассмотрим такие приложения.

Что такое PWA?

Фактически, этот термин означает веб-приложение, которое использует современные сетевые возможности для обеспечения пользовательского опыта, похожего на использование приложения. Как и нативные приложения, PWA могут устанавливаться на с устройства, выглядят и воспринимаются как мобильные приложения. В отличии от обычных приложений, это решение сразу встроено в платформу и не требует установки.

Чтобы веб-приложение считалось PWA, оно должно обладать адаптивным дизайном и подстраиваться под различные размеры экрана, работать без подключения к Интернет как нативные приложения, а также в фоновом режиме обновляться до последней версии.

Концепция PWA впервые была представлена Стивом Джобсом в 2007 году. Он объявил, что разработчики могут использовать Web 2.0 совместно с AJAX. Это позволило создавать веб-приложения, дополненные возможностями нативных мобильных приложений. Кроме того, это позволило интегрировать приложения с сервисами iPhone и сразу доводить их до конечного пользователя. В 2015 году Google немного развил эту идею и представил термин «PWA».

С тех пор множество компаний обновили свои мобильные сайты до PWA; прогрессивные веб-приложения есть у Twitter, Wired, The Washington Post, Medium, Financial Times, Alibaba, Forbes и другие. Почти все из них детально отслеживают KPI вовлеченности: общее количество сессий, количество страниц за сессию, процент отказа, количество активных пользователей и т.д.

Фишки для пользовательского опыта

PWA обладает множеством преимуществ в плане пользовательского опыта: значок добавления на главную страницу, swipe-формат, push-уведомления, адаптивный скроллинг, плавная смена страниц и другие; пользовательский опыт, отполированный и похожий на использование приложения, может быть достигнут без размещения на устройстве больших файлов и использования множества ресурсов. Push-уведомления могут помочь вернуть посетителей на сайт, усилить его вовлеченность и добиться подписки сомневающегося пользователя. Например, push-уведомление может спросить пользователя, хочет ли он добавить веб-приложение на главный экран.

Стоит отметить, что PWA можно поделиться в формате URL-ссылки, а также оно может быть загружено в фоновом режиме во время первого посещения сайта. Это решение использует данные кэша с последнего посещения пользователя, так что можно принимать во внимание предыдущие взаимодействия. Таким образом, PWA позволяют паблишерам плавно погружать пользователя в интерактивное взаимодействие с сайтом и контентом.

Влияет ли PWA на SEO?

PWA, как и обычные сайты, можно найти в Google и других поисковых системах. Google поощряет использование PWA паблишерами. Этот формат позволяет сайтам сохранять пользователя в поисковой экосистеме, вместо того чтобы он покидал страницу для загрузки приложения в магазине.

PWA могут быть как быстрее, так и медленнее, чем мобильные страницы и AMP в зависимости от типа контента (статический или динамический), функциональности сайта, времени ответа сервера и других факторов. Плюсом PWA для SEO будет не только скорость загрузки, но и отзывчивость и быстрота взаимодействий.

Чтобы оказать большее воздействие на поисковую оптимизацию, рекомендуется использовать PWA и AMP вместе, как это сделал Forbes. У них AMP-страницы и даже AMP-подразделы страницы интегрированы в оболочку динамического веб-приложения. Это уменьшает размер файлов статического контента. Также, AMP-разделы будут действовать как рычаг достижения хорошего рейтинга SEO, цеплять и заманивать посетителей пользоваться приложением.

Заключение

Даже если PWA чаще более популярно среди e-commerce компаний, сайты с контентом и новостные сайты тоже могут внедрять это решение для создания мобильного опыта, направленного на пользователя. PWA дает больше возможностей для лучшей вовлеченности: быстрый и плавный опыт использования приложения, push-уведомления, адаптивный скроллинг и т.д. В конечном счете пользователи будут оставаться на сайте дольше, будут взаимодействовать с большим количеством контента и принесут больше кликов и конверсий.