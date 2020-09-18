Коронакризис ускорил темпы запуска новых рекламных продуктов и заставил рекламодателей и вебмастеров стать еще более гибкими. Теперь ресурсы конкурируют за гораздо более низкие бюджеты, а рекламодатели мгновенно сокращают неэффективные каналы.

В связи с изменением спроса со стороны рекламодателей прибыль от стандартных рекламных форматов и спонсорского контента подвержена существенным скачкам. Например, видеореклама, один из самых высокодоходных до карантина форматов сильнее остальных пострадал от недавнего кризиса.

Кроме того, за прошедшие шесть месяцев сильно пострадали программы с брендированным контентом и рекламные площадки премиум-класса, что вынудило вебмастеров запускать новые решения, чтобы и далее генерировать доход и генерировать ощутимые конверсии для рекламодателей. Например, Trusted Media Brands прекратили работу над производством сложного брендированного контента, на создание которого требовались недели, и предложили более быструю интеграцию контента рекламодателей в уже существующие редакционные материалы.

Однако для обеспечения стабильного притока доходов простого добавления новых рекламных форматов или контентных программ недостаточно. Площадки должны иметь возможность постоянно определять и выбирать типы рекламы, которые будут приносить наибольший доход, и легко переключаться между этими форматами.

MGID разработали уникальное решение для этих целей: нативная оптимизация доходности. Оно поможет вебмастерам реализовать несколько рекламных форматов в рамках одного размещения и увеличит как их потенциал монетизации, так и способность соответствовать разнообразным потребностям и целям кампании.

Используйте несколько форматов в рамках одного размещения с помощью MGID

Нативная оптимизация доходности от MGID позволяет выбирать тип рекламы для размещения на ходу, что дает ресурсам возможность повысить ценность своего рекламного инвентаря и улучшить взаимодействие с пользователем на веб-сайте. Алгоритм на основе искусственного интеллекта учитывает как прямой спрос, так и програматик-спрос и оптимизирует эффективность размещения для ресурса и его аудитории.

Типы спроса в экосистеме оптимизации доходности MGID:

нативная реклама от прямых рекламодателей

нативный програматик-спрос как со стороны премиальных бирж, так и от прямых сделок с рекламодателями и агентствами

спрос на програматик-рекламу в результате прямого партнерства с ведущими локальными и мировыми платформами.

видеореклама, прямая и програматик

Экосистема оптимизации доходности работает следующим образом: в момент запроса по объявлению алгоритм MGID на основе искусственного интеллекта анализирует веб-сайт, содержание страницы и конкретного пользователя; при этом учитываются доступные данные MGID, площадки, а также других поставщиков. Одновременно отправляются запросы всем программатик-партнерам и проверяется потенциальный доход от программатик спроса.

Как только алгоритм получает все необходимые входные данные, проводится аукцион на основе расчета цен за тысячу показов и степени вероятности конверсии пользователя. В результате в рамках одного размещения выбирается наиболее оптимальный формат в зависимости от уровня спроса на нативную, дисплейную и видео рекламу, а также вероятности качественного отображения данного формата и вероятности конверсии конкретного пользователя.

Таким образом, ресурсу гарантируется самая высокая цена за тысячу показов и лучший пользовательский интерфейс для его аудитории. Весь процесс происходит с защитой личных данных пользователей.

Заключительная мысль

Сегодня игроки в сфере рекламных технологий должны уметь адаптироваться к постоянным изменениям, и преодолевать конкуренцию со стороны трио Google, Facebook и Amazon. В то время как рекламодатели вынуждены доказывать, что средства, которые тратятся на каждый канал, приводят к ощутимым результатам, площадки стремятся добавить как можно больше форматов и раскрыть весь потенциал своего рекламного инвентаря.

Для обеспечения постоянного успеха в такой быстро меняющейся среде паблишерам необходима новая стратегия. MGID разработали решение: нативную оптимизацию доходности, которая корректирует формат рекламы на ходу с учетом потенциальных доходов и вероятности конверсии конкретного пользователя.