Todos nós conhecemos essa sensação: você dedicou seu tempo, dinheiro e esforço para configurar sua campanha do Google Ads, antecipando ansiosamente uma enxurrada de conversões. Mas, em vez disso, você se depara com um silêncio absoluto. Ou talvez seus anúncios costumavam ter um bom desempenho, mas agora as conversões cessaram. É frustrante, não é? Acredite, todos nós já passamos por isso.

A boa notícia é que você não está sozinho e há várias maneiras de solucionar problemas e otimizar suas campanhas para fazer as conversões voltarem a acontecer. Este artigo ajudará você a identificar o que está dando errado e como corrigir. Vamos apresentar os 10 principais motivos pelos quais seus Google Ads podem não estar convertendo e fornecer soluções práticas para colocar sua estratégia de PPC de volta nos trilhos.

Então, arregaçamos as mangas e vamos começar. A história de sucesso dos seus anúncios no Google Ads está apenas a alguns ajustes de distância!

1. Muito Cedo para Ver Resultados

Você lançou recentemente sua campanha do Google Ads e não viu conversões? Não entre em pânico! Se seus anúncios são novos, eles podem precisar de um pouco mais de tempo para reunir os dados necessários para ter um bom desempenho.

Quando você começa uma nova campanha, o Google Ads passa por uma fase de aprendizado algorítmico. Durante esse período, a plataforma aprende quem é mais provável de interagir com seus anúncios, analisando como os usuários interagem com eles. Esse processo exige uma certa quantidade de dados para se tornar eficaz, então é normal que as conversões sejam lentas no início.

Como resolver:

Seja paciente — Às vezes, tudo o que sua campanha precisa é de um pouco mais de tempo para coletar dados e otimizar.

— Às vezes, tudo o que sua campanha precisa é de um pouco mais de tempo para coletar dados e otimizar. Aumente seu orçamento — Aumente seu orçamento para acelerar o processo de coleta de dados, o que ajuda o Google a aprender mais rapidamente.

— Aumente seu orçamento para acelerar o processo de coleta de dados, o que ajuda o Google a aprender mais rapidamente. Expanda o targeting — Amplie seu público para que seus anúncios alcancem mais pessoas, acelerando assim a fase de aprendizado.

2. Baixa Reconhecimento da Marca

Uma razão para seus Google Ads não estarem convertendo é a falta de reconhecimento da marca. Mesmo que seu anúncio apareça no topo dos resultados de pesquisa, os usuários são menos propensos a clicar se não reconhecerem sua marca. O reconhecimento da marca desempenha um papel significativo na influência das taxas de cliques e conversões. Quando os usuários não estão familiarizados com uma marca, é mais provável que escolham um concorrente que conhecem e confiam.

Construir reconhecimento de marca é crucial para estabelecer confiança e encorajar os usuários a interagir com seus anúncios. Sem isso, até mesmo os anúncios mais otimizados podem ter dificuldades para converter.

Como resolver:

Aproveite o marketing multicanal — Exponha seu público à sua marca através das redes sociais, anúncios na Google Display Network e outras plataformas além dos anúncios de pesquisa para aumentar o reconhecimento da marca.

— Exponha seu público à sua marca através das redes sociais, anúncios na Google Display Network e outras plataformas além dos anúncios de pesquisa para aumentar o reconhecimento da marca. Invista em anúncios display — Use anúncios display visualmente atraentes para criar consciência inicial, melhorando o desempenho dos anúncios de pesquisa relacionados e aumentando a probabilidade de conversão.

— Use anúncios display visualmente atraentes para criar consciência inicial, melhorando o desempenho dos anúncios de pesquisa relacionados e aumentando a probabilidade de conversão. Utilize outras estratégias de marketing — Complemente o PPC com marketing por e-mail e SEO para manter sua marca em mente e garantir visibilidade nos resultados de pesquisa orgânica, reforçando a mensagem da marca e construindo confiança.

3. Orçamento Insuficiente

Uma das razões mais comuns para seus Google Ads não estarem convertendo é que seu orçamento é muito apertado. Mesmo com os melhores anúncios e segmentação, se seu orçamento não for suficiente para competir, você pode estar perdendo oportunidades valiosas.

No mundo competitivo do Google Ads, você não está sozinho na disputa pelos preciosos espaços publicitários. Um orçamento baixo pode não conseguir ganhar leilões suficientes para colocar seus anúncios na frente dos clientes potenciais. Na verdade, o Google pode até reduzir seus lances ou parar de exibir seus anúncios totalmente assim que seu orçamento se esgote, o que significa que você não está obtendo a visibilidade necessária.

Como resolver:

Aumente seu orçamento — Avalie e considere aumentar seu orçamento diário ou mensal para permitir mais visibilidade e cliques para seus anúncios.

— Avalie e considere aumentar seu orçamento diário ou mensal para permitir mais visibilidade e cliques para seus anúncios. Verifique os limites de orçamento — Fique atento a notificações de "limitado pelo orçamento" no Google Ads para garantir que seu orçamento não esteja restringindo o desempenho dos anúncios.

— Fique atento a notificações de "limitado pelo orçamento" no Google Ads para garantir que seu orçamento não esteja restringindo o desempenho dos anúncios. Use métricas de bidding (lances) — Revise as estimativas de bidding (lances) no topo da página para entender os ajustes necessários no orçamento para uma inserção competitiva dos anúncios.

4. Expectativas Muito Altas

Seus Google Ads estão convertendo, mas não tanto quanto você esperava? Pode ser hora de reavaliar suas expectativas. Muitos anunciantes caem na armadilha de esperar taxas de conversão altíssimas desde o início, mas a realidade muitas vezes é diferente.

As taxas de conversão variam bastante de acordo com cada segmento, e o que pode ser uma ótima taxa de conversão para um setor pode ser considerado baixo para outro. Por exemplo, uma taxa de conversão de 2,53% no setor de móveis é normal, enquanto uma campanha de médicos e cirurgiões pode ter uma taxa de conversão média de 11,08%. É importante definir metas realistas com base nos benchmarks específicos da sua indústria, em vez de médias gerais.

Como resolver:

Pesquise benchmarks da indústria — Entenda as taxas médias de conversão para o seu segmento para definir expectativas realistas.

— Entenda as taxas médias de conversão para o seu segmento para definir expectativas realistas. Compare com situações similares — Lembre-se de que algumas ações (como agendar uma consulta) são mais fáceis para os clientes do que outras (como fazer uma compra). Ajuste suas metas com base na complexidade da conversão desejada.

— Lembre-se de que algumas ações (como agendar uma consulta) são mais fáceis para os clientes do que outras (como fazer uma compra). Ajuste suas metas com base na complexidade da conversão desejada. Refine suas metas — Em vez de tentar alcançar o máximo de conversão logo de cara, defina metas incrementais que você pode construir conforme coleta mais dados e otimiza suas campanhas.

5. Rastreamento de Conversões com Erro

Ver zero conversões ou quedas súbitas na sua campanha do Google Ads pode indicar um problema com o rastreamento de conversões. É crucial que seu rastreamento esteja configurado corretamente, pois até mesmo erros pequenos podem levar a dados imprecisos e oportunidades perdidas.

O rastreamento de conversões ajuda a medir a eficácia dos seus anúncios ao registrar as ações que os usuários realizam após interagirem com eles. Se isso não estiver configurado corretamente, você pode estar recebendo conversões sem saber. Problemas com o rastreamento podem ocorrer por várias razões, como a instalação incorreta de códigos de rastreamento, mudanças na estrutura do seu site ou atualizações nas configurações do Google Ads.

Como resolver:

Revise seu histórico de mudanças — Se você estava vendo conversões anteriormente e agora não está mais, verifique o histórico de mudanças na sua conta do Google Ads. Procure por alterações recentes que possam ter interrompido seu rastreamento.

— Se você estava vendo conversões anteriormente e agora não está mais, verifique o histórico de mudanças na sua conta do Google Ads. Procure por alterações recentes que possam ter interrompido seu rastreamento. Verifique a instalação do código de rastreamento — Certifique-se de que os códigos de rastreamento estão instalados corretamente no seu site.

— Certifique-se de que os códigos de rastreamento estão instalados corretamente no seu site. Use o Google Tag Assistant — Utilize ferramentas como o Google Tag Assistant para solucionar problemas e garantir que suas tags estão funcionando corretamente.

6. Segmentação de Localização está Incorreta

Se seus Google Ads não estão convertendo, pode ser porque sua segmentação com a localização não está configurada corretamente. A segmentação com a localização garante que seus anúncios alcancem o público certo. Consequentemente, se ela não estiver bem configurada, isso pode resultar em seus anúncios sendo exibidos para pessoas que não estão na sua localização-alvo, levando a um desperdício de gasto com anúncios e taxas de conversão mais baixas.

Quando você configura sua segmentação de localização, você tem duas opções:

Presença ou interesse: Esta opção segmenta para pessoas que estão na sua localização-alvo, que estão regularmente nela ou que mostraram interesse nela.

Esta opção segmenta para pessoas que estão na sua localização-alvo, que estão regularmente nela ou que mostraram interesse nela. Presença: Esta opção segmenta para pessoas que estão atualmente na sua localização-alvo ou que estão regularmente nela.

O Google coloca como padrão a configuração "Presença ou Interesse", o que pode não ser ideal para todos os negócios. Por exemplo, alguém que está pesquisando uma cidade porque planeja visitá-la pode não estar interessado em serviços locais, como um salão de beleza ou uma clínica veterinária.

Como resolver:

Revise suas configurações de localização — Certifique-se de que sua segmentação de localização está configurada para "Presença" se você deseja segmentar apenas aqueles que estão fisicamente localizados na sua área especificada.

— Certifique-se de que sua segmentação de localização está configurada para "Presença" se você deseja segmentar apenas aqueles que estão fisicamente localizados na sua área especificada. Ajuste o raio de segmentação — Certifique-se de que o raio que você configurou cobre sua área real de serviço sem ser muito amplo.

— Certifique-se de que o raio que você configurou cobre sua área real de serviço sem ser muito amplo. Analise seu público — Veja os dados da sua campanha para ver de onde estão vindo seus cliques. Se muitos forem fora da sua área-alvo, é hora de ajustar suas configurações.

7. Queda de Desempenho Sazonal

Nem todas as flutuações no desempenho dos seus Google Ads são devido a problemas com suas campanhas. Às vezes, uma queda nas conversões é apenas parte de um padrão sazonal. Os anúncios podem experimentar picos e vales com base na época do ano, feriados ou até mesmo tendências mensais.

Por exemplo, se você administra uma loja de e-commerce, pode notar taxas de conversão mais altas durante as temporadas de férias e períodos mais lentos nos meses que antecedem essas férias. Da mesma forma, negócios em certos setores podem ver quedas durante períodos de baixa demanda ou nos meses de verão.

Como resolver:

Identifique padrões — Acompanhe os dados de conversão ao longo do tempo para identificar tendências sazonais. Use dados passados ou monitore campanhas para estabelecer uma linha de base.

— Acompanhe os dados de conversão ao longo do tempo para identificar tendências sazonais. Use dados passados ou monitore campanhas para estabelecer uma linha de base. Ajuste lances e orçamento — Utilize insights para ajustar lances e orçamentos, aumentando durante períodos de pico e reduzindo durante períodos mais lentos.

— Utilize insights para ajustar lances e orçamentos, aumentando durante períodos de pico e reduzindo durante períodos mais lentos. Planeje com antecedência — Prepare-se para períodos lentos de forma antecipada realizando promoções ou ajustando sua mensagem publicitária para manter-se relevante.

8. Páginas de Destino (Landing Pages) Não Estão Otimizadas

Se seus Google Ads estão atraindo cliques, mas falhando em converter, o problema pode estar nas suas páginas de destino (landing pages). Uma página de destino eficaz é crucial para transformar esses cliques em conversões reais. Se sua página de destino não estiver à altura, isso pode impactar seriamente suas taxas de conversão.

O que torna uma página de destino otimizada?

Tempo de carregamento rápido

Compatível com dispositivos móveis

Design claro e intuitivo

Sua página de destino deve incluir: Cabeçalho Subcabeçalho Botão de chamada para ação (CTA) Proposta de valor Imagem ou vídeo principal Benefícios ou características Prova social ou depoimentos Itens que passam confiança (por exemplo, selos de segurança, garantias) Formulário de captura de leads Suporte ou FAQs

Como resolver:

Verifique a velocidade de carregamento — Certifique-se de que sua página de destino carrega rapidamente em todos os dispositivos usando ferramentas como o Google PageSpeed Insights para identificar e corrigir problemas.

— Certifique-se de que sua página de destino carrega rapidamente em todos os dispositivos usando ferramentas como o Google PageSpeed Insights para identificar e corrigir problemas. Otimize para dispositivos móveis — Teste sua página de destino em vários tamanhos de tela para verificar se a exibição está ótima e funciona bem em dispositivos móveis.

— Teste sua página de destino em vários tamanhos de tela para verificar se a exibição está ótima e funciona bem em dispositivos móveis. Simplifique o design — Foque em um design limpo e intuitivo, removendo elementos desnecessários e garantindo que seu CTA se destaque e seja fácil de encontrar.

9. Texto do Anúncio Está Ineficaz

Outra razão comum para a qual seus anúncios do Google Ads podem não estar convertendo, é que o texto do seu anúncio não está atraindo o o público-alvo. Mesmo com a melhor segmentação, se o texto do seu anúncio não for atraente, você pode estar perdendo cliques e conversões valiosas.

O texto do anúncio é a primeira interação que os potenciais clientes têm com sua marca. Se for muito genérico ou não falar diretamente com as suas necessidades, eles podem rolar para baixo sem pensar duas vezes. Criar um texto que chame a atenção e ressoe com seu público é vital para gerar conversões.

Como resolver:

Pré-qualifique seu público — Certifique-se de que seu anúncio atraia usuários genuinamente interessados incluindo detalhes como preços ou personas-alvo.

— Certifique-se de que seu anúncio atraia usuários genuinamente interessados incluindo detalhes como preços ou personas-alvo. Use palavras-chave relevantes — Inclua palavras-chave direcionadas no texto do seu anúncio para melhorar a relevância da pesquisa e destacar seus diferenciais dos concorrentes.

— Inclua palavras-chave direcionadas no texto do seu anúncio para melhorar a relevância da pesquisa e destacar seus diferenciais dos concorrentes. Crie títulos envolventes — Use os verbos de forma ativa e destaque os benefícios ou problemas que seu produto ou serviço resolve para capturar a atenção dos usuários e encorajar cliques.

Combinações de Títulos para Anúncios de Pesquisa Responsiva

Fórmula Exemplo Palavra-chave + Benefício + CTA de Sentimento "Tênis que Parecem Nuvens de Tão Confortáveis, Compre Agora!" Benefício + CTA + Mensagem da Marca "Aproveite o Frete Grátis, Compre Agora com a Qualidade que Você Confia" Característica + Preço CTA + Diferencial "Tênis leve para correr por R$ 249,99, A Melhor Escolha para Corredores" Palavra-chave + Oferta + Urgência CTA "Garanta Seus Tênis de Corrida com 20% de Desconto, Oferta por Tempo Limitado!" Benefício + Marca + CTA "Experimente Conforto Superior, Apenas com [Marca], Compre Agora!" Característica + Confiança + CTA "Tênis Duráveis com Milhares de Avaliações, Compre Agora" Palavra-chave + Solução + CTA "Melhores Tênis para Aliviar Dores nos Pés, Peça Hoje" Preço + Benefício + CTA "Tênis Acessíveis com Máximo Conforto, Compre Agora"

10. Palavras-chave desalinhadas com o produto

Mesmo que seus anúncios e páginas de destino estejam perfeitamente alinhados com as palavras-chave que você está segmentando, você ainda pode estar errando no alvo das conversões. Isso geralmente acontece quando a intenção por trás das palavras-chave não corresponde ao que seu anúncio está oferecendo. Se suas palavras-chave atraem cliques de usuários que não estão prontos para converter, você está essencialmente desperdiçando seu orçamento com anúncios.

Compreender a intenção por trás das palavras-chave é fundamental. Os usuários estão buscando informações ou estão prontos para comprar? Se seus anúncios aparecem para buscas informativas quando você precisa de intenção transacional, suas taxas de conversão sofrerão.

Como resolver:

Segmentar palavras com intenção comercial — Ofereça lances em palavras-chave que indicam prontidão para a compra, como "comprar," "barato" e "comparar."

— Ofereça lances em palavras-chave que indicam prontidão para a compra, como "comprar," "barato" e "comparar." Use palavras-chave de cauda longa — Utilize palavras-chave específicas de cauda longa para atrair tráfego mais relevante e pronto para a compra e reduzir custos.

— Utilize palavras-chave específicas de cauda longa para atrair tráfego mais relevante e pronto para a compra e reduzir custos. Adicione palavras-chave negativas — Monitore seus relatórios de termos de pesquisa e adicione palavras-chave negativas para excluir consultas irrelevantes e melhorar a relevância dos anúncios.

Tipos de Intenção de Busca por trás da Palavra-chave

Informacional

Essência: Obter respostas

Obter respostas Objetivo: Fornecer informações detalhadas e úteis

Fornecer informações detalhadas e úteis Palavras-chave apropriadas: como, o que é, dicas para, melhores maneiras de, guia para

como, o que é, dicas para, melhores maneiras de, guia para Exemplo: como escolher tênis

Comercial

Essência: Comparar opções

Comparar opções Objetivo: Ajudar os usuários a avaliar produtos

Ajudar os usuários a avaliar produtos Palavras-chave apropriadas: melhor, topo, avaliações, comparação, benefícios

melhor, topo, avaliações, comparação, benefícios Exemplo: melhores tênis para corrida

Transacional

Essência: Concluir uma ação

Concluir uma ação Objetivo: Facilitar uma compra ou ação específica

Facilitar uma compra ou ação específica Palavras-chave apropriadas: comprar, aquisição, desconto, ofertas, pedido

comprar, aquisição, desconto, ofertas, pedido Exemplo: comprar tênis

Navegação

Essência: Ir para um site específico

Ir para um site específico Objetivo: Direcionar os usuários para um site ou página específica

Direcionar os usuários para um site ou página específica Palavras-chave apropriadas: nome da marca, nome da empresa, nome do site, nome do produto

nome da marca, nome da empresa, nome do site, nome do produto Exemplo: https://sneakers.com/

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