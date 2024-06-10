Na MGID, nós nos esforçamos para aprimorar ainda mais nossas tecnologias com IA para elevar e melhorar a experiência do cliente. E, como parte desse trabalho, a MGID se uniu à Memorable AI para oferecer a você uma nova ferramenta com IA que irá prever a performance do anúncio antes mesmo de lançar a sua campanha na nossa plataforma. Essa evolução chega logo após o nosso recente lançamento do gerador de imagens com IA generativa da MGID, recurso já disponível que possibilita qualquer um a criar imagens únicas com IA no Dashboard do MGID Ads. A nossa ferramenta com o Memorable facilita a análise do desempenho dos anúncios usando a tecnologia e ajudando os anunciantes a selecionarem quais versões de anúncio usar ao demonstrar de forma preditiva o impacto que a imagem, texto e títulos podem ter nos resultados de performance.

Continue lendo para saber mais sobre esse recurso!

O que é o Recurso que faz a Previsão de Performance?

O novo recurso de previsão de performance, disponível no painel do MGID Ads, é um modelo de IA que prevê o impacto dos criativos. Esse modelo estima a eficácia de um criativo com base em suas configurações da campanha, design e texto das peças.

Benefícios do recursos de Previsão de Performance dos Anúncios

O recurso que faz a previsão de performance dos anúncios é um divisor de águas, oferecendo insights valiosos sobre a eficácia de seus criativos e mostrando como até mesmo pequenos ajustes podem afetar seu desempenho na campanha. Veja a seguir um resumo rápido dos benefícios.

Decisões mais assertivas: A análise preditiva ajuda você a tomar decisões mais embasadas ao ajudar na escolha sobre quais variantes de anúncio usar, maximizando a eficácia de suas campanhas. Maior eficiência: Ao saber quais anúncios provavelmente terão o melhor desempenho e performance, você economiza tempo e orçamento que seria destinado para testar as variantes. Aumento do ROI: A otimização da performance do anúncio leva a um melhor retorno sobre seu investimento em publicidade, pois anúncios mais eficazes geram maior engajamento e conversões. Ajustes precisos: Entenda como as alterações no texto do anúncio e nos títulos afetam o desempenho, permitindo que você faça ajustes precisos que aumentem os resultados. Vantagem competitiva: O uso de ferramentas avançadas com IA preditiva garante que o anunciante esteja à frente da concorrência, pois você pode se adaptar rapidamente às tendências do mercado e às preferências dos consumidores.

Categorias da ferramenta de Previsão de Performance

Como já mencionado, desenvolvemos esse modelo de previsão de performance em cooperação com nosso parceiro, a Memorable AI. Ao usar o recurso, os seus anúncios irão ser classificados de acordo com uma das quatro categorias abaixo, com o objetivo de ajudar os clientes a entender o impacto potencial de seus criativos e quais as próximas etapas da campanha.

Ruim: “Tente outra coisa. Esse anúncio não produzirá resultados a menos que você mude a imagem ou o título." Médio: “Por que não tentar? O desempenho desse anúncio está dentro da faixa média." Bom: “Bom para começar! Esse anúncio produzirá ótimos resultados." Excelente: “Sinal verde para o lançamento! O desempenho desse anúncio será excelente."

Como Usar o Recurso de Previsão de Performance

Quando você preencher os campos de título e imagem no formulário de criação de anúncios no painel do MGID Ads, o recurso de previsão de performance irá aparecer automaticamente. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a ferramenta.

Localização no Dashboard

A função de previsão de performance está localizada no lado direito da tela, na seção de preview. Além disso, um indicador visual com a previsão dos resultados de performance será exibido para cada miniatura de criativo no painel da esquerda (print abaixo).

Atualizações Automáticas

Quando você edita o título e/ou a imagem do anúncio, a previsão é atualizada automaticamente para refletir as mudanças dos resultados com o novo conteúdo.

Solução de problemas

Se encontrar problemas com a funcionalidade de previsão de performance, siga estas etapas simples antes de entrar em contato com a equipe de suporte:

Tente recarregar a página. Exclua e carregue novamente a imagem. Certifique-se de que sua conexão com a Internet esteja estável.

Perguntas Frequentes

Isso significa que a previsão de performance será a mesma para todas as minhas campanhas publicitárias?

Não, a previsão é baseada nas configurações da campanha publicitária. Para configurações diferentes de segmentação, por exemplo, as previsões podem variar, ainda que esteja usando um mesmo criativo.

Isso significa que os criativos que receberam previsões boas e excelentes serão definitivamente aprovados pela Moderação?

Não, os criativos podem ser rejeitados pela equipe de moderação independentemente da previsão de performance do anúncio.

Isso significa que a previsão recebida hoje será a mesma daqui a 6 meses?

Não, como o cenário da publicidade é bastante dinâmico, o modelo será constantemente atualizado, levando em conta novos dados no sistema. A validade da previsão de performance pode ser considerada por até 30 dias.

Conclusão

O recurso de previsão de performance é uma ferramenta inestimável para otimizar suas campanhas publicitárias. Ao aproveitar os insights orientados por IA, você pode tomar decisões mais assertivas sobre seus criativos, economizar tempo e recursos e, por fim, obter melhores resultados.

Fique à frente da concorrência com o novo recurso de previsão de performance com IA preditiva na MGID — sua estratégia-chave para criar campanhas mais eficazes.