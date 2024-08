Apesar do apelo e do fascínio dos feriados, o verão pode apresentar desafios únicos para proprietários de sites e profissionais de marketing digital. À medida que as temperaturas aumentam, aumenta também o risco de uma queda sazonal no tráfego do site. E não é de se admirar. Quem quer ficar em frente ao computador quando há muitas atividades muito mais gratificantes esperando lá fora?

Mas não deixe que a queda do verão te desanime! Com as estratégias certas e uma abordagem proativa, você pode vencer o calor e manter o tráfego do seu site prosperando durante todo o verão. Não podemos garantir um nível de tráfego igual ao dos meses mais produtivos, mas certamente podemos ajudar a impedir que o tráfego do seu site caia drasticamente.

Neste artigo, explicaremos com mais detalhes os motivos da crise do verão, bem como ofereceremos uma série de dicas e métodos eficazes para aumentar o tráfego do seu site. De ideias de conteúdo atraentes a estratégias de mídia social e melhorias de SEO, prepare-se para aumentar sua presença online e manter seu site em alta demanda, mesmo quando o sol está brilhando. Vamos mergulhar e transformar sua crise de verão em um sucesso de verão!

Summertime Sadness (Tristeza do Verão): Por que o tráfego no verão não é tão quente?

O verão é quente, o tráfego não: por que isso? Os motivos são muitos, e a maioria deles está relacionado principalmente às férias e ao menor tempo gasto atrás das telas. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais para entender os motivos da queda no tráfego durante os meses de verão.

Interesses sazonais: Como já dissemos, durante o verão as pessoas tendem a desviar a atenção para atividades ao ar livre e relaxamento, priorizando o convívio com a família e amigos, viajando e participando de diversos eventos e festividades de verão. Consequentemente, é provável que a sua atividade online diminua, resultando em menores volumes de pesquisa e menos tráfego orgânico para websites. Férias escolares: Como as escolas estão fechadas durante as férias de verão, pode haver uma queda no tráfego do site por parte de alunos, pais e professores que normalmente o visitam durante o ano letivo. Redução do horário de trabalho: Algumas empresas reduzem o horário de trabalho ou permitem horários mais flexíveis durante os meses de verão. Isto pode levar a uma menor atividade online durante o horário normal de trabalho, afetando o tráfego do site. Indústrias sazonais: Algumas indústrias experimentam naturalmente flutuações na demanda dependendo da estação. Por exemplo, as empresas associadas a desportos ou eventos de inverno podem ver o tráfego cair durante os meses de verão. Mudanças na publicidade paga: algumas empresas ajustam os seus orçamentos de publicidade durante o verão, levando a mudanças nas campanhas de pesquisa paga e, à medida que os anunciantes reduzem os seus esforços de publicidade online, podemos ver o impacto geral no tráfego e na visibilidade do website. Relevância do conteúdo: Os tipos de conteúdo que apresentam bom desempenho durante o verão podem diferir de outras estações. Sites que não adaptam seu conteúdo para se alinhar aos interesses sazonais podem sofrer uma queda no tráfego orgânico. Mudanças no uso de dispositivos móveis: com o aumento das atividades ao ar livre, os usuários dependem mais de dispositivos móveis, levando a mudanças no comportamento de pesquisa e nos padrões de tráfego. Se o seu site não for otimizado para dispositivos móveis (isso é possível hoje em dia?), você terá sérios problemas.

Não necessariamente sobre o verão, mas isso também pode afetar o tráfego do verão. Os algoritmos de pesquisa do Google estão em constante evolução. Essas atualizações podem resultar em flutuações na pesquisa, levando a alterações no tráfego orgânico. Às vezes, a temporada de verão se cruza com uma mudança nos algoritmos impactando ainda mais na queda de visitas às plataformas.

O isolamento de verão afeta todas as indústrias?

Claro que não. Existem muitas indústrias que prosperam no verão. Pense em produtos relacionados ao verão, suprimentos para férias, serviços de viagens e turismo e sorvetes. E nem mencionamos ar condicionado e ventiladores! Outra coisa é que existe uma grande concorrência entre eles e a vontade de chamar a atenção dos compradores para si bate todos os recordes, mas isso é uma história completamente diferente.

Métodos para combater a queda do tráfego no verão

Então, você está determinado a trabalhar para garantir que o tráfego de verão do seu site não vá pelo ralo. E agora? Você ficará feliz em saber que a maioria das recomendações para combater a queda do verão são bastante simples e, se você as seguir, as flutuações sazonais do tráfego não o chocarão tanto quanto poderiam se você não fizesse nada. Portanto, já vamos direto às principais dicas.

Recomendação básica: Continue postando conteúdo em seu site tanto quanto nos meses fora do verão e, se possível, poste ainda mais. Um site ativo e ativo é muito mais popular entre os mecanismos de pesquisa e tem maior probabilidade de obter boas classificações.

Adicione conteúdo relacionado ao verão ao seu plano de conteúdo: Mesmo que pareça que você não tem nada a dizer sobre o verão no seu negócio, confie em nós, sempre há algo a dizer, independentemente do seu nicho (por exemplo, , listas de leitura de verão ou principais destinos de viagens de verão). Escolha palavras-chave relevantes: palavras-chave sazonais ajudarão a otimizar o conteúdo para pesquisas relacionadas ao verão para envolver os visitantes. Se for relevante para o seu negócio, use o SEO local para atingir clientes em destinos ou regiões específicas de férias de verão. Aproveite a mídia social: compartilhe postagens informativas e divertidas que se alinham aos interesses de verão do seu público-alvo. Você também pode realizar concursos e investir em publicidade em mídias sociais para atingir dados demográficos específicos. Anúncios em carrossel e em vídeo são particularmente eficazes. Colabore com influenciadores: Os influenciadores mais eficazes são aqueles que têm um público interessado em temas de verão. Recomendações autênticas de influenciadores podem criar buzz em torno de sua marca e atrair novos visitantes para explorar seu site em busca de mais informações. Certifique-se de que seu site seja compatível com dispositivos móveis: no verão, ter um site compatível com dispositivos móveis é fundamental, pois as pessoas tendem a passar mais tempo ao ar livre e dependem muito de seus dispositivos móveis para obter informações e entretenimento. Um site compatível com dispositivos móveis garante que seu conteúdo seja facilmente acessível. Preste atenção às tendências: Isso é relevante em qualquer estação do ano, mas principalmente no verão, pois permitirá obter uma parcela sólida do tráfego. Por exemplo, neste verão, o principal evento cultural foram os sucessos de bilheteria de Barbie e Oppenheimer — carinhosamente chamados de Barbenheimer — e muitos, independentemente do seu nicho, aproveitaram isso para criar conteúdo relevante. Ofereça promoções de verão: No verão, faça promoções ou descontos específicos de verão para motivar os visitantes a explorar suas ofertas durante a temporada. Informe seus visitantes sobre isso por meio de mídias sociais e boletins informativos por e-mail. Organize webinars ou eventos ao vivo: Não deixe seu público se esquecer de você: organize webinars, fale em eventos relevantes para o seu nicho e compartilhe esses vídeos em todos os canais disponíveis para você. Certifique-se de envolver o público na discussão e responder aos comentários.

Como você pode entrar no clima de verão: exemplos para diferentes empresas

Agora, vamos usar nossa imaginação e discutir o que diferentes tipos de negócios podem realmente fazer para evitar a queda do tráfego no verão.

Então, finja que você é um (a)...

Empresa de software

Enfrentando um declínio no tráfego do site durante o verão, sua empresa de software encontrou uma solução incrível: você lançou um aplicativo com tema de verão que oferece ferramentas para planejar férias, atividades ao ar livre e eventos de verão. Este aplicativo não apenas atrai novos usuários, mas também redireciona o tráfego de volta para o seu site principal.

Fabricante de Café

Sua marca de café teve queda nas vendas durante o verão, pois os clientes optaram por bebidas mais geladas. Para combater isso, você lançou uma nova linha de cafés gelados e está fazendo parceria com cafeterias locais para promover misturas de café refrescantes durante os meses de verão e manter o fluxo do tráfego do seu site.

Varejista de esportes

Sua marca de equipamentos e suplementos esportivos de bem-estar decidiu ajustar sua estratégia de marketing de verão para se concentrar em atividades de fitness e bem-estar ao ar livre. Você optou por fazer parceria com influenciadores de fitness para promover exercícios ao ar livre e receitas saudáveis ​​de verão, atraindo efetivamente pessoas preocupadas com a saúde para o seu site.

Um osso duro de roer: serviços de lareira e chaminé

Mesmo que se dedique à venda e instalação de lareiras, não precisa se desesperar nos meses de verão. Você tem muitas opções; por exemplo, você pode oferecer pacotes especiais de manutenção de verão ou descontos para incentivar os clientes a inspecionar e limpar suas chaminés durante o período de entressafra. Promova essas ofertas com destaque no site. Colabore com empresas de reforma residencial ou de vida ao ar livre para promover os serviços uns dos outros, patrocinar ou participar de eventos locais, shows domésticos ou reuniões comunitárias. Permanecendo ativo mesmo fora da temporada, você mantém o tráfego do site e se posiciona como um parceiro confiável para cuidados com lareiras e soluções de vida ao ar livre durante todo o ano.

Exemplos de marcas superando a crise do verão

Vamos solidificar nosso conhecimento e examinar alguns casos reais que demonstram como estratégias de marketing inovadoras, campanhas direcionadas e foco em ofertas sazonais podem ajudar as marcas a superar a crise do verão e manter – ou até mesmo aumentar – o tráfego do site.

Coca Cola

A Coca-Cola, marca global de bebidas, enfrentou um desafio durante os meses de verão, uma vez que o consumo de refrigerantes tende a diminuir devido aos consumidores preocupados com a saúde que procuram alternativas mais saudáveis. Para superar a crise do verão, a Coca-Cola lançou uma campanha de grande sucesso "Compartilhe uma Coca", onde imprimiam nomes populares em suas latas e garrafas, incentivando as pessoas a compartilhar bebidas Coca-Cola personalizadas com amigos e familiares. A campanha criou um burburinho nas redes sociais, levando a um maior envolvimento e tráfego no website, à medida que os consumidores procuravam encontrar e partilhar as suas garrafas exclusivas de Coca-Cola.

Hilton Hotéis e Resorts

A indústria hoteleira regista frequentemente um abrandamento nas reservas de verão, especialmente para hotéis urbanos. Para combater esta situação, a Hilton Hotels & Resorts implementou uma campanha “Summer Getaway”, oferecendo descontos atrativos e pacotes exclusivos para destinos populares de verão. Eles usaram publicidade digital direcionada e colaboraram com influenciadores de viagens para promover suas ofertas de verão, resultando em um aumento nas visitas ao site e nas reservas durante os meses de verão.

###Groupon

A Groupon, uma plataforma que oferece ofertas e descontos locais, testemunhou uma queda no tráfego do website durante o verão, uma vez que as pessoas estavam menos inclinadas a fazer compras por impulso durante as férias ou a desfrutar de atividades ao ar livre. Para resolver esta questão, o Groupon lançou uma campanha “Summer Staycation”, destacando experiências e atividades locais exclusivas que as pessoas poderiam desfrutar nas suas próprias cidades. A campanha não só atraiu clientes locais, mas também incentivou o aumento do tráfego do website à medida que os utilizadores exploravam atividades de verão emocionantes na sua área.

Sephora

A Sephora, renomada varejista de produtos de beleza, aproveitou a temporada de verão para lançar a campanha “Summer Glow”, com foco em produtos de cuidados com a pele e maquiagem adequados para os meses mais quentes. Eles colaboraram com influenciadores de beleza para mostrar tendências de maquiagem e rotinas de cuidados com a pele para o verão, direcionando tráfego para seu site enquanto os clientes buscavam alcançar o brilho perfeito do verão.

Airbnb

Durante o verão, a Airbnb enfrentou uma concorrência crescente no mercado de arrendamento para férias, levando a uma potencial queda no tráfego do website. Para se destacar, o Airbnb lançou a campanha “Summer Adventure”, apresentando propriedades únicas e exóticas em locais pouco visitados. Eles usaram mídias sociais e publicidade direcionada para destacar essas experiências exclusivas, resultando em aumento de reservas e tráfego no site de viajantes em busca de aventura.

Conclusão

Portanto, embora os meses de verão possam representar um período desafiador para os proprietários de sites, se você estiver equipado com o conhecimento certo e as estratégias certas, esse feito é bastante superável. Ao aproveitar as oportunidades únicas que o verão apresenta, os proprietários de sites podem garantir uma presença on-line vibrante e manter um fluxo de tráfego constante durante os meses de verão e além.