A MGID, plataforma global de publicidade, está colhendo bons resultados dos seus investimentos em pessoas, tecnologia e parcerias, apresentando um sólido desempenho comercial no primeiro semestre, acompanhado pela expansão internacional da empresa. A abertura de novos mercados e oportunidades de negócios na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia consolida a tendência de crescimento anual de dois dígitos da empresa, mantendo o seu ritmo acelerado durante os últimos 5 anos, o que ajuda os clientes a prosperarem no desafiador ambiente atual da publicidade digital.

O número de colaboradores aumentou em 18% no primeiro semestre, indo para 800, com a equipe de operações globais se beneficiando pelo mundo inteiro. A empresa também abriu seu 18º escritório global, sediado em Barcelona, na Espanha. Além disso, com a entrada de Guillaume Cribier como Head of Global Publisher Success, a equipe de gerenciamento em expansão ganha um reforço extra e garante que a liderança esteja no lugar certo para continuar a trajetória de futuro crescimento dos negócios.

A MGID manteve o foco na evolução da sua oferta de produtos para que os clientes possam desfrutar das melhores ferramentas e ter acesso a uma audiência de 1 bilhão de visitantes únicos mensais. Investimentos e parcerias estratégicas permitiram que a MGID desenvolvesse a sua Inteligência Artificial (IA) de maneira abrangente para automatizar e otimizar todo o processo de publicidade. A ferramenta engloba desde a fase de criação das peças até a veiculação de anúncios, e se estende à análise de dados para oferecer maior alcance, engajamento e performance da campanha.

Esses aprimoramentos resultaram em melhorias no CTR em todos os países em que a empresa opera. Além dos mercados em desenvolvimento, como a Tailândia e a Índia, que obtiveram crescimento das taxas de CTR em 139% e 133%, respectivamente, melhorias substanciais também estão sendo observadas em mercados já estabelecidos, com a Alemanha aumentando em 67% e os EUA em 74%.

Sergii Denysenko, CEO na MGID, comenta: