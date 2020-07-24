Ao configurar páginas de destino, escolhendo técnicas de redação e elementos de design específicos para impulsionar as conversões, os anunciantes devem ter em mente as políticas de conteúdo da MGID se quiserem que suas campanhas passem pela moderação rapidamente.

Em essência, as políticas da MGID visam garantir que os usuários finais recebam todas as informações necessárias para tomar a decisão final, e garantir também que seus dados pessoais não sejam usados indevidamente. Referindo-se à configuração da página de destino, coisas que geralmente são esquecidas incluem termos e política de privacidade, informações de contato e divulgação.

Neste artigo, preparamos uma lista de verificação de elementos obrigatórios de páginas de destino compatíveis, nossas próprias recomendações e alguns exemplos de criação de páginas compatíveis.

Advertorial ou anúncio de propaganda

Todas as páginas aplicáveis devem ser marcadas com o anúncio “Publicidade” ou “Advertorial”. Essas etiquetas devem manter uma formatação clara e ser facilmente reconhecidas pelos usuários.

Divulgação

Suas páginas devem ter um objetivo de negócios claro e divulgar o que você está fazendo para os clientes. Como regra geral, você deve colocar a divulgação no cabeçalho, para que possa ser identificada por um leitor.

Termos de serviço e política de privacidade

Em suas páginas de destino, você deve fornecer aos usuários termos de serviço transparentes e detalhes sobre como você lida com seus dados pessoais. Certifique-se de que a política de privacidade em sua página de destino abrange o uso de cookies e redirecionamento.

Normalmente, você localizaria os termos de serviço e a política de privacidade no rodapé, para que eles não chamem muita atenção, mas possam ser facilmente encontrados.

Estrutura e navegação do site

Os menus de navegação devem ser claros e colocados exatamente onde os usuários esperam vê-los. Dependendo da configuração da página, eles podem ser adicionados no cabeçalho, rodapé ou nas barras laterais.

Nem é preciso dizer que todos os formulários e botões da web precisam funcionar corretamente e redirecionar para os locais adequados no site. Botões de CTA ou de mídia social falsos, redirecionamentos após clicar no botão "Voltar" e outras técnicas enganosas são estritamente proibidas por nossas políticas. Além disso, é altamente recomendável que você desative os pop-ups e evite o uso de retornos "Você está saindo?" que aparecem depois de fechar a página da web.

Conteúdo autêntico e realista

Em última análise, você gostaria de cultivar a confiança e o desejo dos usuários por seu produto. Portanto, tente evitar declarar propriedades do produto inexistentes ou não verificáveis e, em vez disso, coloque os benefícios das características válidas em primeiro plano. Por exemplo, forneça aos clientes uma lista completa de ingredientes naturais e seus efeitos.

O endosso ilegal é outro motivo comum para a rejeição da campanha por nossos moderadores. Tente evitar o endosso de suplementos alimentares por médicos, farmacêuticos ou nutricionistas sem autorização legal. Em vez disso, recomendamos usar conceitos de narração de histórias mais realistas e compartilhar experiências reais.

Evite declarações enganosas

Na MGID, não toleramos quaisquer afirmações irrealistas ousadas ou expressões desencadeadoras que possam enganar os usuários, como "clinicamente testado" ou "testes clínicos mostram isso". Em vez disso, recomendamos que você opte por manchetes e técnicas mais suaves que chamem a atenção. Por exemplo, você pode fazer perguntas aos usuários focadas em seus problemas, como "Você sofre de algum desses tipos de dor?"

Considerações finais

Por fim, você gostaria de fornecer informações confiáveis e transparentes em sua página de destino, envolver seu público-alvo e agilizar seu progresso através dos estágios do cliente.

Para garantir mensagens claras e o uso adequado de dados pessoais, uma página de destino deve ter todos os elementos mencionados acima, como uma divulgação, termos e política de privacidade, botões de navegação funcionais, etc. Se você tiver alguma dúvida adicional a esse respeito, não hesite em consultar nossa equipe de moderação.