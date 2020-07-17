Em busca de um alcance mais amplo, os anunciantes precisam buscar mais do que uma mera tradução de seus criativos. Quais são os principais pré-requisitos para uma transcriação de conteúdo bem-sucedida?

Ao adaptar seu conteúdo para a nova região, você deseja evocar reações e comportamentos específicos entre seu público-alvo. Ao mesmo tempo, a linguagem figurativa, as associações e as imagens têm nuances locais que levam a diferentes compreensões, entendimentos e, por fim, às respostas do usuário aos seus anúncios.

Neste artigo, nos concentramos nas táticas de localização que você pode usar para adaptar seu conteúdo de marketing para o público-alvo e impulsionar os cliques e conversões esperados em novos mercados.

Remodele seu tom de voz e adapte todos os ativos digitais

Um equívoco comum ao lançar uma campanha publicitária em um local novo é o de que você simplesmente deve traduzir as informações de texto e apresentar locais em seus visuais. Independentemente de sua abordagem criativa inicial ser apelar aos piores medos dos clientes, intrigá-los ou provocá-los, uma tradução simples terá um efeito devastador no apelo original.

Mensagens de marca e criativos simplesmente não traduzem palavra por palavra. Em vez disso, você deve começar traçando o perfil do público-alvo e pesquisando suas peculiaridades. Que tom de voz os atrairia? Direcione a linguagem cotidiana de seus clientes e se esforce para alcançar a resposta emocional desejada com suas cópias de marketing. Se o seu público for bilíngue, você terá que trabalhar na adaptação do conteúdo para os dois idiomas.

Além disso, todo conteúdo e elementos de design do site devem ser localizados para os mercados pretendidos. Dependendo da cultura e local alvos, existem diferenças importantes em gráficos e imagens; por exemplo, os sites asiáticos costumam usar ícones em um determinados estilos.

Explore os elementos culturais e tenha em mente as considerações regionais

O idioma compartilhado não é suficiente para atingir seus objetivos de comunicação, especialmente porque você visa toda a região que fala o mesmo idioma. Você deve levar em consideração a linguagem figurativa, analogias culturais e questões políticas nos mercados pretendidos. Por exemplo, referir-se à história de sucesso da Arábia Saudita pode ser considerado impróprio pelos habitantes locais que vivem no Kuwait devido ao conflito de guerra entre esses dois países.

A polissemia não intencional é uma das coisas que você deve evitar, caso queira ter uma comunicação clara. Um exemplo disso é quando a gigante da rede móvel Orange tentou comercializar sua marca na Irlanda do Norte, mas não conseguiu ver as conotações óbvias de seu slogan com a protestante Ordem Orange. Como resultado, certos anúncios foram proibidos de veicular na Irlanda do Norte e na Escócia.

Ficar de olho nas cores e visuais escolhidos também é importante. Ao escolher um esquema de cores, tom ou matiz específico, os profissionais de marketing precisam pensar além de sua própria percepção visual. A cor branca simboliza paz e pureza na cultura ocidental, mas na Ásia, é principalmente a cor do luto. O vermelho geralmente representa paixão, mas na Índia é a cor da pureza.

Trabalhe com os habitantes locais para evitar estereótipos

Outra armadilha comum é presumir que você já sabe tudo sobre o modo de vida das outras pessoas. Independentemente do que você sabe da cultura popular, os britânicos não usam chapéus mais do que qualquer outra nação, provavelmente desde os anos 1960. Por outro lado, o carnaval brasileiro ainda é o epicentro cultural e um dos eventos mais esperados do ano.

Os grupos de foco locais são essenciais se você deseja verificar suas primeiras suposições, ver o produto anunciado pelos olhos de clientes em potencial e compreender os fatores que afetam suas decisões. Na MGID, sempre colaboramos com escritores criativos nativos e nos certificamos de saber, em vez de criar hipóteses, como os usuários locais respondem a diferentes mensagens.

Palavra final

No final, você vai querer que os materiais finalizados sejam lidos como se tivessem sido criados na língua materna dos usuários e colegas locais. Isso significa que você deve adaptar ou transportar as mensagens iniciais, assumindo a perspectiva dos usuários e seus "óculos culturais". Além disso, não se esqueça de examinar todos os diferentes elementos que compõem o seu conteúdo de marketing, incluindo elementos de design do site, ícones, fontes, esquemas de cores, etc.

Caso você encontre alguma dificuldade para adaptar o funil de marketing para regiões específicas, nossos redatores criativos podem ajudá-lo e orientá-lo durante o processo.