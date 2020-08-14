Nos últimos anos, o GDPR, o CCPA, a Diretiva de privacidade eletrônica e outros regulamentos introduziram continuamente novos requisitos para a transparência e escolha do consumidor em publicidade digital. A IAB, a associação líder do setor, estabeleceu a estrutura técnica para ajudar as empresas a obter o consentimento dos usuários e garantir a conformidade com o GDPR durante a realização de publicidade direcionada.

O primeiro lançamento da Estrutura de Transparência e Consentimento (TCF, em inglês) da IAB foi lançado em 2018 e resolveu o desafio inicial de criar um padrão comum no ecossistema de publicidade digital. Em essência, ele permitiu a transmissão do consentimento do usuário dos editores para os anunciantes e divulgações conectadas dos editores feitas em seus sites, com o uso real de dados pessoais para fins de segmentação.

A segunda versão do TCF foi criada em agosto de 2019; ele incorporou o feedback recebido de plataformas, editores, anunciantes e autoridades regulatórias. Ele se tornou geralmente disponível em 30 de abril de 2020, e até esta data a MGID renovou totalmente sua pilha de tecnologia a fim de garantir sua conformidade com a nova estrutura.

Em 15 de agosto de 2020, o TCF v1.0 está planejado para ser suspenso, e a nova versão terá efeito total em todas as partes interessadas na cadeia de fornecimento de publicidade. Vamos discutir seus principais recursos, benefícios e quais etapas devem ser seguidas pelos editores.

O que há de novo no TCF v2.0 da IAB?

Várias melhorias importantes estão distinguindo a segunda versão do TCF da versão inicial. Em primeiro lugar, há mais finalidades para o processamento de dados do usuário e fornece orientação para cada uma das dez finalidades. Usando esse conjunto de propósitos, fornecedores e editores podem identificar as ações permitidas assim que receberem um sinal nas linhas de consentimento.

Na versão mais recente, editores e operadores de sites têm mais controle sobre a utilização e compartilhamento de dados em toda a cadeia de suprimentos. Em particular, eles podem escolher as finalidades do processamento de dados por fornecedores, ou mesmo proibir certos fornecedores de tecnologia de publicidade de usar algumas finalidades.

Além disso, armazenar ou acessar cookies em um dispositivo de usuário agora exige uma expressão de consentimento claro, sem possibilidade de fazer isso por interesse legítimo.

Benefícios para os usuários

O objetivo final da iniciativa TCF 2.0 é aumentar a transparência para os usuários e oferecer mais opções sobre como os dados podem ser usados. Os operadores de sites e editores são agora obrigados a fornecer mais informações e oferecer aos consumidores uma escolha sobre como seus dados podem ser usados.

Assim, os titulares dos dados serão capazes de exercer controles mais granulares e recusar o direcionamento preciso de geolocalização ou varredura ativa das características de seus dispositivos, que podem ser usados para identificação posterior. Além disso, os usuários poderão optar por participar no nível de finalidade ou para cada fornecedor individualmente.

Principais pontos de ação para editores MGID

É importante fazer todos os ajustes necessários antes de 30 de setembro de 2020, após o qual a versão inicial será totalmente suspensa. Para editores que usam seus próprios CMPs internos, o IAB Europe oferece suporte e orienção na implementação do framework.

Os editores que usam uma plataforma de gerenciamento de consentimento (CMP) de terceiros podem tornar a transição muito mais fácil para eles mesmos e garantir que o parceiro escolhido seja compatível com a versão 2.0. Para verificar se o CMP atende aos critérios do Programa de Conformidade CMP da IAB Europe, você pode consultar a lista de CMP da IAB aqui.

A partir daí, você deve otimizar a jornada de consentimento do usuário e consentir novamente com o público existente de seu site. Pode ser recomendado para agrupar objetivos da maneira mais digerível, para que os usuários possam compreendê-los facilmente.

Considerações finais

A Estrutura de Transparência e Consentimento da IAB foi criada para ajudar as empresas a cumprir as novas regulamentações rapidamente e em grande escala. É uma das iniciativas cruciais da indústria que padroniza a coleta de consentimento e define como o consentimento pode ser transmitido através da cadeia de fornecimento de publicidade.

A MGID fse dedicou para implementar os requisitos do TCF v2.0 que podem ser encontrados no Lista de Fornecedores da IAB. Junto com editores, fornecedores de tecnologia de anúncios e agências, estamos prontos para oferecer suporte à nova estrutura, ajudando os usuários finais a escolher como seus dados pessoais serão processados na web.