Siamo onesti: il marketing di affiliazione sui GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) è come combattere una battaglia in salita. I costi aumentano, le norme sulla privacy sono sempre più stringenti per non parlare della saturazione di queste piattaforme.

Hai mai pensato a TikTok per il marketing di affiliazione? Che ne dici di sfruttare la potenza dei podcast o le liste di e-mail? Attenzione: c'è un intero mondo di alternative là fuori, e potrebbero essere proprio quelle che ti servono per elevare la tua strategia a un livello superiore.

Perché il punto è che il marketing di affiliazione non deve necessariamente iniziare o finire con le Big Four. Infatti, alcune delle migliori opportunità si trovano al di fuori del loro ecosistema, ed è proprio di questo che ci occupiamo oggi.

Sei pronto a esplorare alcuni canali nuovi, economici e meno competitivi? Iniziamo!

1. Piattaforme di social media (diverse da Facebook)

Quando si parla di marketing di affiliazione sui social media, Facebook tende a rubare la scena. Ma c'è una novità: ci sono molte altre piattaforme social che possono dare ottimi risultati. TikTok, Snapchat, Reddit, Quora e persino LinkedIn presentano tutti vantaggi unici, soprattutto per i marketer affiliati che cercano di uscire dal panorama sovraffollato dei GAFA.

Analizziamo ciascuna di queste piattaforme e vediamo cosa offrono.

TikTok

TikTok è diventato il luogo dei contenuti brevi e virali. Il suo algoritmo è uno dei più potenti in circolazione e consente anche agli account con zero follower di diventare virali. Per gli affiliati, questo significa un'enorme opportunità di far conoscere i propri prodotti a un pubblico numeroso e coinvolto, soprattutto ai giovani.

Prospettive per gli affiliati: L' Influencer marketing la fa da padrone in questo caso. I marchi e gli affiliati possono collaborare con i creator per inserire le promozioni dei prodotti nei contenuti di tendenza.

L' Influencer marketing la fa da padrone in questo caso. I marchi e gli affiliati possono collaborare con i creator per inserire le promozioni dei prodotti nei contenuti di tendenza. Esempio di campagna: Un affiliato che promuove una linea di skincare collabora con gli influencer di TikTok per creare video “prima e dopo”. Inserendo i link dell'affiliato nella biografia, i due portano il traffico direttamente alla pagina del prodotto.

Snapchat

Sebbene la base di utenti di Snapchat sia più giovane, è tutt'altro che irrilevante. Con oltre 300 milioni di utenti attivi al giorno, è ancora un punto di riferimento per raggiungere la Gen Z. La piattaforma pubblicitaria di Snapchat offre agli affiliati modi creativi per coinvolgere questo pubblico più giovane, soprattutto attraverso le Storie e gli Snap Ads.

Prospettive per gli affiliati: Qui prosperano i contenuti brevi, coinvolgenti e visivi. Per gli affiliati, la promozione di prodotti sponsorizzati attraverso annunci coinvolgenti o persino filtri AR interattivi può favorire le conversioni.

Qui prosperano i contenuti brevi, coinvolgenti e visivi. Per gli affiliati, la promozione di prodotti sponsorizzati attraverso annunci coinvolgenti o persino filtri AR interattivi può favorire le conversioni. Esempio di campagna: Un affiliato del settore moda utilizza gli annunci Snap per mostrare gli ultimi modelli di abbigliamento. Offrendo un'opzione di swipe-up per richiedere uno sconto, può convertire le visualizzazioni in vendite.

Reddit

Reddit è una miniera d'oro di comunità di nicchia (chiamate subreddit), dove gli utenti più appassionati si riuniscono per discutere di argomenti specifici. La chiave del marketing di affiliazione qui è la sottigliezza: le vendite dirette non volano su Reddit. Tuttavia, se si offre un valore autentico, è un luogo ideale per generare traffico.

Prospettive per gli affiliati: È perfetto per gli affiliati che possono partecipare a discussioni, fornire approfondimenti o condividere risorse utili relative ai loro prodotti, utilizzando Reddit Ads per aumentare ulteriormente la portata.

È perfetto per gli affiliati che possono partecipare a discussioni, fornire approfondimenti o condividere risorse utili relative ai loro prodotti, utilizzando Reddit Ads per aumentare ulteriormente la portata. Esempio di campagna: Un affiliato del settore tecnologico si unisce a un subreddit per gli appassionati di videogiochi, fornendo recensioni dettagliate di prodotti di gioco con link di affiliazione. Esegue anche annunci Reddit mirati a specifici subreddit legati al gioco per promuovere i prodotti sponsorizzati.

Quora

Quora è una piattaforma in cui gli utenti pongono e rispondono a domande su quasi tutto. In qualità di affiliati, è possibile posizionarsi come esperti fornendo risposte valide e linkando ai prodotti affiliati come soluzioni.

Prospettive per gli affiliati: Ottimo per gli affiliati con prodotti o servizi di nicchia. Rispondi a domande relative ai tuoi prodotti, includi consigli utili e integra sottilmente link di affiliazione.

Ottimo per gli affiliati con prodotti o servizi di nicchia. Rispondi a domande relative ai tuoi prodotti, includi consigli utili e integra sottilmente link di affiliazione. Esempio di campagna: Un affiliato che si occupa di attrezzature per il fitness risponde a domande del tipo: “Qual è la migliore attrezzatura per le palestre in casa?”. Consigliando prodotti specifici con link di affiliazione, crea fiducia e indirizza il traffico verso la pagina del prodotto.

LinkedIn

LinkedIn può non sembrare una scelta ovvia per il marketing di affiliazione, ma la sua base di utenti professionali lo rende un luogo ideale per la promozione di prodotti, servizi e software legati al business. Gli annunci su LinkedIn consentono inoltre di realizzare campagne altamente mirate, rivolte a settori specifici o a titoli di lavoro.

Prospettive per gli affiliati: Ideale per la promozione di strumenti B2B, software o servizi professionali. Gli affiliati possono utilizzare articoli, post o LinkedIn Ads per presentare i prodotti a decisori e professionisti.

Ideale per la promozione di strumenti B2B, software o servizi professionali. Gli affiliati possono utilizzare articoli, post o LinkedIn Ads per presentare i prodotti a decisori e professionisti. Esempio di campagna: Un affiliato per un software di gestione dei progetti scrive articoli su LinkedIn sui vantaggi degli strumenti di produttività per le aziende. Utilizza i contenuti sponsorizzati per inviare i propri post a professionisti mirati, invitandoli a iscriversi alle prove gratuite tramite il proprio link di affiliazione.

2. Marketing via e-mail

Continuiamo la nostra rassegna di alternative a GAFA con uno dei canali più vecchi ma ancora più efficaci: l'email marketing. Si potrebbe pensare che l'email sia obsoleta con tutte le nuove e sofisticate piattaforme in circolazione, ma prova a pensare: Quante volte hai controllato la tua casella di posta elettronica oggi? Esattamente. L'e-mail rimane uno dei modi più diretti per entrare in contatto con il proprio pubblico, e non è destinata a scomparire presto.

Secondo un rapporto di Litmus, il ROI medio dell'email marketing è di ben 36$ per ogni 1$ speso. È difficile da battere. Per gli affiliati, l'email marketing offre la possibilità di costruire un rapporto personale con gli abbonati, ed è proprio questa la sua forza. Non si tratta solo di lottare per ottenere un like o una condivisione, ma di impegnarsi direttamente con qualcuno che ti ha invitato nella sua casella di posta. È come essere invitati nel salotto di qualcuno: non sprecare questa opportunità!

Suggerimento: Concentrati sulla costruzione di una lista di e-mail mirata. Si è tentati di puntare a grandi numeri, ma una lista più piccola e coinvolta è molto più preziosa di una lista enorme di persone a cui non importa nulla dei tuoi prodotti.

Inoltre, pensa alla segmentazione. Le persone non amano più i messaggi generici. Personalizza le tue e-mail in base agli interessi, al comportamento d'acquisto o ai dati demografici. Quando promuovi un prodotto, fai in modo che sembri scelto apposta per quel lettore, come se fosse un prodotto di qualità.

Esempio: Supponiamo che tu sia un affiliato di articoli per il fitness. Invece di inviare a tutta la tua lista le ultime attrezzature per il CrossFit, segmenta la lista in base allo stile di allenamento: gli appassionati di yoga riceveranno i tappetini per lo yoga, i sollevatori di pesi i set di pesi. Vedi la differenza? Le offerte personalizzate portano a tassi di conversione più elevati.

Email Marketing come canale di affiliazione

Feature Descrizione Importanza per gli affiliati Segmentazione del pubblico Divide le liste di email in base al comportamento o ai dati demografici Permette di realizzare campagne mirate e pertinenti Personalizzazione Personalizza i contenuti in base ai dati dei destinatari Aumenta l'engagement e i tassi di conversione Campagne automatizzate Crea flussi di lavoro per e-mail di benvenuto, promemoria, ecc. Risparmia tempo e assicura una comunicazione tempestiva. A/B Testing Testa diverse versioni di email per vedere cosa funziona meglio Ottimizza le prestazioni e migliora l'efficacia Analisi e Reporting Traccia le metriche come i tassi di apertura, i clic e le conversioni Fornisce informazioni per affinare le strategie Call-to-Action (CTA) Include link o pulsanti per guidare azioni specifiche Incoraggia i clic su link o offerte affiliate Strategie di crescita della lista Utilizza lead magnet, moduli di iscrizione, ecc. per far crescere la tua lista Espandi la portata e le conversioni potenziali Conformità e regolamenti Segue leggi come il GDPR e il CAN-SPAM Assicura la conformità legale e crea fiducia Engagement e Re-engagement Mantiene attivi gli iscritti e riconquista quelli inattivi Mantiene la salute della lista e riattiva i potenziali clienti Integrazione con altri canali Si sincronizza con i contenuti dei social media e del sito web Migliora la strategia di marketing complessiva

3. Pubblicità nativa

Ti è mai capitato di leggere un articolo online e di accorgerti che in realtà si trattava di un annuncio pubblicitario? Questa è la pubblicità nativa in azione. A differenza degli annunci tradizionali che urlano “Compralo subito!”, gli annunci nativi si integrano perfettamente nel contenuto che li circonda. Il bello della pubblicità nativa è che non disturba: è naturale.

Gli annunci nativi sono diventati una tendenza crescente per gli affiliati perché non interrompono l'esperienza dell'utente. Al contrario, vengono visualizzati in un formato che si adatta all'aspetto e all'ambiente della piattaforma su cui sono visualizzati. Secondo eMarketer, gli annunci nativi rappresentano oltre il 60% di tutta la spesa per gli annunci display digitali nei soli Stati Uniti. È una cifra enorme!

Per gli affiliati, piattaforme come MGID offrono eccellenti opportunità di coinvolgere gli utenti con annunci nativi. MGID è specializzata nella pubblicità nativa che integra perfettamente i tuoi contenuti con siti di editori di alta qualità. Sia che tu stia promuovendo post di blog, tutorial o prodotti di e-commerce, gli strumenti di MGID possono aiutarti a raggiungere il pubblico giusto e a stimolare le conversioni senza interrompere la loro esperienza online.

La chiave del successo degli annunci nativi è il valore. Le persone sono più propense a cliccare su un articolo utile e informativo piuttosto che su un banner che grida “Ad”. Gli annunci nativi ti permettono di posizionare il tuo prodotto affiliato come parte di una soluzione al problema del tuo pubblico.

Suggerimento: Realizza i tuoi annunci nativi in modo che siano prima di tutto informativi e poi orientati alla vendita. Se la tua headline cerca di vendere qualcosa di superfluo al lettore, le persone la ignoreranno. Concentrati invece sulla soluzione di un problema, come “5 modi semplici per migliorare l'organizzazione del tuo ufficio in casa”. Poi, inserisci in modo discreto il tuo prodotto affiliato come parte della soluzione.

Esempio: Un affiliato che promuove un gadget da viaggio scrive un articolo intitolato “Come rendere più confortevoli i voli a lungo raggio”. L'articolo elenca vari consigli e uno di questi mette in evidenza il prodotto di affiliazione del cuscino da viaggio con un link per l'acquisto. Il tutto risulta naturale, utile e non eccessivamente commerciale.

La pubblicità nativa come canale di affiliazione

Caratteristiche Descrizione Importanza per gli Affiliati Integrazione senza soluzione di continuità Si fonde con i contenuti circostanti, adattandosi allo stile della piattaforma Riduce l'affaticamento da pubblicità e migliora l'esperienza dell'utente Pertinenza dei contenuti Appaiono come articoli o raccomandazioni pertinenti Aumentano l'engagement fornendo valore e contesto Alta visibilità Appare all'interno di contenuti editoriali o feed di notizie Aumenta la visibilità e riduce l'accecamento da annunci Posizionamento mirato Basa il posizionamento sugli interessi, i dati demografici o il comportamento degli utenti Garantisce che gli annunci raggiungano un pubblico pertinente e interessato Metriche di engagement Traccia interazioni come i clic, le condivisioni e il tempo trascorso sui contenuti Fornisce informazioni sulle performance degli annunci e sull'interesse degli utenti Formati personalizzabili Offre diversi formati come annunci in-feed, contenuti sponsorizzati Flessibilità per abbinare il formato alla piattaforma e agli obiettivi Efficienza dei costi Vanta costi inferiori rispetto agli annunci display tradizionali Offre opzioni convenienti per raggiungere un pubblico mirato Maggiore engagement Coinvolge gli utenti per periodi più lunghi con gli annunci content-driven Aumenta l'engagement degli utenti e migliora il ricordo del brand Flessibilità creativa Crea annunci che si adattano al tono e allo stile della piattaforma Permette di creare annunci più creativi ed efficaci Integrazione con MGID Offre solidi strumenti per il targeting e l'analisi Semplifica la gestione degli annunci e fornisce dati dettagliati sulle performance

4. Pubblicità sui podcast

Parliamo ora dei podcast. Sì, hai sentito bene: i podcast sono uno dei canali di marketing più in voga del momento. Secondo gli ultimi dati disponibili, ci sono 504,9 milioni di ascoltatori di podcast in tutto il mondo, e questo numero continua a crescere. I podcast sono particolarmente potenti perché creano un pubblico fedele e coinvolto. Quando qualcuno ascolta un podcast, sta investendo il suo tempo e la sua attenzione, il che lo rende più propenso a fidarsi dei contenuti - e degli annunci - che ascolta.

Per gli affiliati, la pubblicità nei podcast offre un'opportunità unica. Gli annunci sono di solito pronunciati dal conduttore, che ha già costruito una credibilità con il suo pubblico. È più simile a una raccomandazione da parte di un amico fidato che a una vendita forzata. Inoltre, gli ascoltatori di podcast spesso si sintonizzano durante attività come viaggi in treno o l'esercizio fisico, il che significa che è meno probabile che saltino l'annuncio.

Suggerimento: Se decidi di lavorare con gli annunci sui podcast, scegli conduttori che siano in linea con il tuo prodotto e con il tuo pubblico di riferimento. Un'approvazione personale da parte di un ospite può fare miracoli per le vendite di affiliazione, soprattutto se è autentica. Inoltre, valuta la possibilità di sponsorizzare episodi di podcast in cui l'argomento è naturalmente collegato al tuo prodotto. Se l'episodio riguarda il fitness e tu promuovi un integratore per la salute, si tratta di un'accoppiata perfetta.

Esempio: Un affiliato di un'app per il benessere mentale collabora con un podcast incentrato sulla salute mentale e sulla mindfulness. Il conduttore condivide una storia personale sull'uso dell'applicazione per gestire lo stress, include un codice sconto speciale per gli ascoltatori e li indirizza al link di affiliazione. L'approvazione sembra autentica e lo sconto incoraggia un'azione immediata.

Pubblicità sui podcast come canale di affiliazione

Caratteristiche Descrizione Importanza per gli Affiliati Sponsorizzazioni dei conduttori Abbina i conduttori dei podcast a raccomandazioni personali Costruisce fiducia e credibilità grazie a voci autentiche Targeting di nicchia Inserisce annunci nei podcast che si rivolgono a interessi o settori specifici Raggiunge un pubblico altamente mirato e coinvolto Contenuto di lunga durata Si integra in episodi podcast più lunghi, fornendo un contesto più ampio Permette di presentare prodotti dettagliati e di raccontare storie Metriche di engagement Tracciamento limitato; spesso misurato da codici promozionali o URL unici Misura l'efficacia attraverso le risposte dirette Allineamento del marchio Appare in podcast che sono in linea con i valori e il pubblico del marchio. Migliora l'allineamento e la pertinenza del marchio. Audio-First Medium Si concentra sul coinvolgimento uditivo piuttosto che su quello visivo Ideale per stimolare l'engagement durante il multitasking Fedeltà degli ascoltatori Vanta una base di ascoltatori fedeli e dedicati Costruisce connessioni più profonde e fiducia con i potenziali clienti Creatività negli annunci Flessibilità nel creare annunci audio creativi e coinvolgenti Crea annunci memorabili che fanno presa sugli ascoltatori Integrazione con le promozioni Utilizza codici promozionali o URL personalizzati per monitorare le prestazioni degli annunci Traccia le conversioni e misura l'efficacia degli annunci Impatto a lungo termine Continua a generare impression finché gli episodi del podcast rimangono accessibili Fornisce un'esposizione e un rinforzo continui

5. Pubblicità video

La pubblicità video ha cambiato le carte in tavola nel marketing digitale. Pensaci: i video sono ovunque e le persone consumano più contenuti video che mai. Piattaforme come YouTube, Vimeo e persino social network come Instagram e TikTok hanno reso gli annunci video uno spazio privilegiato per gli affiliate marketer. I video consentono di mostrare - e non solo di raccontare - il funzionamento di un prodotto, il che può essere molto più persuasivo di un'immagine statica o di un blocco di testo.

Ecco una statistica che parla chiaro: gli spettatori memorizzano il 95% di un messaggio quando lo guardano in un video, rispetto ad appena il 10% quando lo leggono in un testo. Ecco perché il video è uno strumento così potente per gli affiliati. Che si tratti di una recensione di un prodotto, di una guida su come fare o anche di una testimonianza, il video aiuta a connettersi a un livello più profondo con il pubblico.

Suggerimento: Fallo breve e dolce. I primi secondi sono fondamentali per catturare l'attenzione, quindi non sprecarli con lunghe introduzioni. Entra subito nel vivo del contenuto. E non aver paura di essere creativo: l'umorismo, la sorpresa o l'emozione possono rendere il tuo video memorabile e aumentare l'engagement.

Esempio: Un affiliato di un gadget da cucina crea un annuncio su YouTube di 30 secondi che mostra come il prodotto possa facilitare la preparazione dei pasti. Mostra il gadget in azione, inserisce un divertente consiglio di cucina e include un link nella descrizione del video per consentire agli spettatori di acquistare attraverso il loro link di affiliazione.

Pubblicità video come canale di affiliazione

Caratteristiche Descrizione Importanza per gli Affiliati Impatto visivo e audio Combina elementi visivi e audio per trasmettere messaggi in modo efficace Aumenta l'engagement e la connessione emotiva con il pubblico Ricchi formati di contenuto Include annunci pre-roll, mid-roll, post-roll e in-stream Fornisce molteplici opzioni per il posizionamento e l'integrazione degli annunci Elevato Engagement Cattura più attenzione rispetto agli annunci statici Aumenta le possibilità di interazione e conversione degli utenti Analisi dettagliate Traccia le visualizzazioni, i clic, i completamenti e le metriche di engagement Fornisce dati completi per valutare le prestazioni degli annunci Flessibilità creativa Permette uno storytelling creativo e contenuti dinamici Permette esperienze pubblicitarie coinvolgenti e memorabili Pubblicità mirata Si orienta in base agli interessi, ai dati demografici e al comportamento degli utenti Garantisce che gli annunci raggiungano un pubblico rilevante, migliorando il ROI Varietà di piattaforme Disponibile su diverse piattaforme come YouTube, social media e servizi di streaming Espande la portata in diversi ambienti di visualizzazione Variabilità dei costi I costi possono variare notevolmente in base alla qualità della produzione e alla piattaforma Offre opzioni per diversi livelli di budget Integrazione con CTA Include elementi interattivi come link cliccabili e sovrimpressioni Stimola le azioni dirette e i clic sui link di affiliazione Impatto duraturo Rimane accessibile e può continuare a generare engagement nel tempo Garantisce visibilità e rafforzamento del marchio in modo continuativo

Confronto tra le alternative: Cosa è meglio per la tua azienda?

A questo punto, probabilmente ti starai chiedendo: “Bene, conosco tutti questi canali alternativi, ma quale dovrei usare?”. Questa è la domanda da un milione di dollari e la risposta dipende da alcuni fattori chiave specifici di ciascuna attività.

La verità è che non esiste una soluzione unica. Ciascuno dei canali esaminati - che si tratti di TikTok, podcast, e-mail o annunci nativi - ha i suoi punti di forza e di debolezza. Ciò che funziona per un'azienda può risultare inefficace per un'altra. Come scegliere il canale giusto per la propria strategia di marketing di affiliazione?

Ecco alcuni fattori importanti da considerare.

Target di pubblico

La prima cosa che devi chiederti è: Se il tuo pubblico di riferimento è costituito da adolescenti e giovani adulti, piattaforme come TikTok e Snapchat sono probabilmente quelle in cui otterrai il maggior numero di contatti. Se invece commercializzi prodotti B2B, LinkedIn o l'e-mail potrebbero essere la scelta migliore. Capire dove si trovano i propri potenziali clienti online è fondamentale per il successo.

Analizza a fondo i dati demografici del tuo target. È più probabile che ascoltino podcast durante il tragitto mattutino casa-lavoro, scorrano i social media durante la pausa pranzo o controllino le e-mail durante la giornata? Quanto meglio si comprendono le abitudini del pubblico, tanto più facile sarà scegliere il canale giusto.

Suggerimento: Osserva i dati esistenti. Da dove proviene attualmente la maggior parte del traffico e delle conversioni del tuo sito web? Se si riscontra già un engagement da una certa piattaforma, potrebbe valere la pena di raddoppiare i propri sforzi di affiliate marketing su quel canale.

Formato dei contenuti

Pensa poi al tipo di contenuto che più desideri produrre e a quello che il tuo pubblico ama consumare. Sei bravo con la telecamera e ti senti a tuo agio nella produzione di contenuti video? Allora TikTok o YouTube potrebbero fare al caso tuo. Prediligi i contenuti di lunga durata? Allora forse è meglio optare per la pubblicità nativa via e-mail o blog. La chiave è giocare sui propri punti di forza.

Se la creazione di contenuti non ti viene naturale, non preoccuparti: puoi sempre collaborare con influencer, conduttori di podcast o scrittori per promuovere i tuoi prodotti sponsorizzati. Tuttavia, è necessario capire quale tipo di contenuto suscita l'interesse del proprio pubblico.

Suggerimento: Non pensare solo a quello che ti riesce meglio, ma anche a quello che è utile per il tuo pubblico. Se il tuo pubblico è fortemente interessato ai contenuti visivi, è probabile che i contenuti video siano più performanti. Se invece è più analitico, potrebbero funzionare meglio gli articoli o le e-mail native.

Considerazioni sul budget

Un altro fattore cruciale: Non tutti i canali sono uguali in termini di costi. Alcuni, come l'email marketing o gli annunci nativi, possono essere relativamente poco costosi rispetto alla gestione di campagne video su larga scala su YouTube o TikTok. È necessario valutare le proprie risorse finanziarie e decidere quanto si può realisticamente investire in ciascun canale.

Se il budget a disposizione è limitato, l'email marketing è spesso il canale più conveniente. Costruire una lista di e-mail può richiedere tempo, ma una volta creata, è possibile inviare campagne senza spendere molto al di là della configurazione iniziale.

Per i canali a pagamento come la pubblicità nativa, piattaforme come MGID possono offrire budget flessibili. È possibile eseguire campagne più piccole per testare le acque prima di impegnarsi completamente, rendendo più facile l'inizio dell'attività senza spendere troppo.

Consiglio: Inizia con poco. Effettua campagne di prova su diversi canali e analizza i risultati. Se si nota un maggiore engagement su una piattaforma, si può aumentare l'investimento in quella piattaforma.

Tracciamento e analisi

Ecco una domanda cruciale: Ogni piattaforma offre diversi livelli di analisi e monitoraggio. Alcune, come quelle di email marketing, forniscono metriche solide come tassi di apertura, tassi di click e tassi di conversione. Altre piattaforme, come i podcast, potrebbero essere più difficili da tracciare, basandosi su codici promozionali o link di riferimento per misurare le prestazioni.

Prima di scegliere un canale, assicurati di sapere come tracciare le sue prestazioni. Piattaforme come gli annunci nativi di MGID offrono dashboard analitici dettagliati per monitorare i clic, le conversioni e il ROI. D'altro canto, alcuni canali potrebbero richiedere un monitoraggio più manuale o soluzioni creative come codici affiliati unici.

Suggerimento: Tieni d'occhio i tuoi KPI. Che si tratti di engagement, conversioni o traffico, è bene verificare i progressi compiuti. Senza un'adeguata analisi, non è possibile sapere cosa funziona e cosa no.

Potenziale di scalata

Ultimo ma non meno importante: Alcuni canali, come i podcast, possono impiegare più tempo per ottenere una certa diffusione, ma hanno un pubblico molto fedele. Altri canali, come gli annunci nativi o i video, consentono di scalare più rapidamente una volta individuato ciò che funziona.

Valuta quanto velocemente si vuole crescere e quali risorse si hanno a disposizione per farlo. Alcuni canali potrebbero richiedere un maggiore sforzo iniziale, ma dare grandi frutti nel tempo, mentre altri potrebbero offrire successi più rapidi, ma con un calo più veloce.

Suggerimento: Testa più canali e sii paziente. Le strategie migliori spesso combinano diversi canali per un approccio completo. È raro che una sola piattaforma sia la soluzione ideale.

Il verdetto: testare, analizzare e iterare

Alla fine, la scelta del canale di marketing affiliato giusto consiste nel trovare il punto di equilibrio tra il tuo pubblico, lo stile dei contenuti, il budget e le capacità di monitoraggio. La buona notizia? Non si deve scegliere un solo canale. Infatti, i marketer di affiliazione di maggior successo spesso utilizzano una combinazione di piattaforme per raggiungere il proprio pubblico su più canali.

Quindi, sperimenta. Testa le tue campagne su diverse piattaforme, monitora i risultati e affina il tuo approccio nel tempo. Che si tratti di TikTok, delle caselle di posta elettronica o di annunci nativi con MGID, la chiave è continuare ad adattarsi.