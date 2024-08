Nota dell'editore: Questo articolo è stato redatto da Olha Sukhinina, responsabile dell'Account Management di MGID, il cui KPI numero 1 è garantire che gli inserzionisti raggiungano i loro obiettivi commerciali sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale.



Supponiamo che tu conosca già tutti i vantaggi della pubblicità nativa. Ora è il momento di capire meglio quanto costa oggi nel 2023. Se solo fosse così semplice! Il prezzo di ogni campagna pubblicitaria dipende da così tante variabili che si potrebbe scrivere un libro a parte su questo argomento.

Ma non sono un amante degli articoli troppo lunghi.

Quello che mi appassiona è vedere le aziende riuscire ad avere successo con gli annunci nativi. E — dato che ricevo spesso questa domanda — credo che Internet meriti almeno un articolo completo che spieghi i costi della pubblicità nativa, cosa contribuisce a questi costi e come non spendere cifre eccessive per il lancio della propria campagna.

Iniziamo.

Quanto costa la pubblicità nativa?

La dura verità è che le piattaforme pubblicitarie tendono a NON condividere i costi o i listini dei prezzi sui loro siti web.

Il motivo è semplice: ogni campagna pubblicitaria è unica e ogni azienda stabilisce KPI diversi per i propri obiettivi finali. Un'azienda potrebbe voler aumentare la notorietà del marchio, mentre un'altra potrebbe voler ottenere risultati rapidi in termini di performance e conversioni. In generale, però, si ottiene ciò che si paga.

La pubblicità nativa ha un prezzo in base al CPM o al CPC. Se si sceglie il modello Costo per Mille (CPM), si paga un certo prezzo per 1000 impression pubblicitarie. Se si sceglie invece il modello Costo per clic (CPC), si paga un editore ogni volta che si clicca su un annuncio. Pertanto, è possibile scegliere come pagare per un annuncio: quando un utente vede il tuo annuncio o quando fa clic su di esso.

Una campagna pubblicitaria nativa costa da $500 a $1.000.000. Il costo è definito da molte variabili: l'inventario degli editori (e la loro autorità di dominio), il pubblico target e il livello di concorrenza per il traffico nella zona geografica desiderata.

Approfondiremo in modo più dettagliato gli elementi che compongono il costo di una pubblicità nativa. Per il momento, però, è bene comprendere che il costo della pubblicità nativa è qualcosa su cui si ha il pieno controllo. I costi della pubblicità nativa dipendono dai tuoi obiettivi commerciali e da ciò che desideri ottenere.

Suggerimento #1: Se si sceglie MGID, mettiamo a disposizione un Account Manager gratuito. Una volta che avrai condiviso con loro i tuoi obiettivi commerciali, ti suggeriranno una stima dei costi e il punto di ingresso ideale ($) per iniziare con gli annunci nativi.

Quali fattori incidono sui costi della pubblicità nativa?

Elementi di costo della pubblicità nativa

Comprendere le componenti chiave dei costi della pubblicità nativa non è un problema. Il vero ostacolo da superare è capire quanti fondi destinare alla campagna pubblicitaria, senza esagerare con i costi e ottenendo il massimo ROI (di cui parleremo più avanti).

Per il momento, cerchiamo di avere una visione equilibrata di ciò che costituisce il costo della pubblicità nativa:

Nicchia di business

Quando si è alle prime armi con la pubblicità nativa, è necessario comprendere il legame tra la propria attività e il costo della pubblicità nativa. Quanto più di nicchia è la tua offerta di prodotti, tanto maggiore è il costo della pubblicità.

Supponiamo che tu voglia pubblicizzare appartamenti di lusso. Alcuni pensano che nel mondo ci siano molti consumatori che vogliono acquistare ville costose a Manhattan — ma in realtà non è così. Tutt'altro. In realtà, quello immobiliare è un mercato di nicchia con un pubblico davvero di nicchia. Per individuare queste persone, dovresti quindi restringere il tuo target fino a minimi termini.

Oppure puoi pubblicizzare le tende per finestre, e questo apre le porte a un pubblico molto più ampio e alle relative possibilità di targeting. I prodotti del mercato di massa troveranno sempre un modo per raggiungere il consumatore finale, rendendo il lavoro degli inserzionisti un gioco da ragazzi.

Suggerimento #2: Raggiungere i consumatori con prodotti di massa è di solito più facile e più economico per gli inserzionisti.

GEO

Il paese e la posizione geografica potrebbero essere il secondo fattore principale che incide sul costo delle campagne pubblicitarie native. Per esempio, una campagna pubblicitaria nativa lanciata in un paese potrebbe essere venti volte più economica che in un altro paese.

Perchè accade questo? Perché la concorrenza è diversa per ogni paese. Non esistono due mercati identici. Non esiste la stessa copertura stimata per due campagne pubblicitarie. Un paese più piccolo potrebbe avere una concorrenza agguerrita nel settore automobilistico, mentre un altro potrebbe essere più popolato e offrire un maggior numero di impression pubblicitarie.

Schermata del dashboard MGID

Suggerimento #3: Se decidi di lanciare la tua campagna di annunci nativi sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale, avrai accesso allo strumento Traffic Insights, basato sull'intelligenza artificiale. Questo strumento mostra il traffico potenziale, i clic, i costi della campagna e le GEO più performanti in base al tuo targeting.

Stagionalità

I costi della pubblicità nativa variano drasticamente a seconda della stagione. Se decidi di fare pubblicità durante le festività, i costi degli annunci saliranno naturalmente alle stelle per tutti i tipi di prodotto. Dalle festività invernali alle ricorrenze estive e tutto ciò che sta in mezzo, i costi pubblicitari aumentano in ogni periodo dell'anno.

Schermata del dashboard MGID

Suggerimento #4: Se accedi al tuo dashboard personale MGID, il Reach Meter mostra la copertura potenziale della tua campagna pubblicitaria e il livello di concorrenza in un determinato periodo dell'anno, in modo da poter monitorare i prezzi medi per ogni stagione.

Pertinenza degli annunci

Ma non bisogna confondere gli alti CTR con i buoni risultati delle campagne. Ho visto molti inserzionisti ideare soluzioni pubblicitarie "clickbait" con il solo intento di attirare l'attenzione delle persone e generare clic. Seguendo questo approccio, non ho dubbi che otterrai un CTR molto alto. Ma a cosa serve se poi le conversioni sono pari a zero?

Il punto che vogliamo ribadire è che gli asset degli annunci (elementi creativi, pre-landing, offerte) devono essere tutti pertinenti esclusivamente per il tuo pubblico. La prossima volta che noti un CTR elevato, chiediti: “È il mio pubblico target a cliccare sull'annuncio o le persone in generale?”

Come risparmiare sui costi della pubblicità nativa?

Forse non dovremmo ammetterlo, ma a volte i costi della pubblicità nativa possono essere elevati. A differenza degli annunci su Facebook, dove è possibile (a volte) ottenere risultati rapidi, la pubblicità nativa richiede un budget maggiore per la sperimentazione e l'ottimizzazione. Tuttavia, questi sforzi sono ripagati da margini di profitto rispettivamente più elevati.

Se non si fanno test con gli annunci nativi, è possibile che si raggiunga un certo numero di conversioni, ma saresti ben lontano dal loro potenziale. Tuttavia, se si stanzia un budget sufficiente per i test e si ottimizza la campagna nel modo giusto, è probabile che si aprano le porte a flussi di entrate precedentemente non sfruttati.

Se qualcuno mi chiedesse un consiglio su come risparmiare sui costi della pubblicità nativa, direi quanto segue:

Scegliere un CPC del 30% superiore a quello suggerito . Quando si inizia una campagna pubblicitaria, la piattaforma pubblicitaria suggerisce il costo minimo per clic. Consigliamo di scegliere un CPC superiore di almeno il 30% rispetto a quello suggerito, in modo da testare più editori e trovare le fonti di traffico più efficienti per la campagna. Altrimenti, si rischia di sprecare il proprio budget pubblicitario per un pubblico non pertinente.

Confrontare il CR con il CTR . Sebbene il CTR sia una metrica importante, cerchiamo di non concentrarci troppo su di esso. Consigliamo invece agli inserzionisti di prestare attenzione al rapporto CR/CTR. Il numero mostra la pertinenza dei tuoi annunci per il tuo pubblico target. Quanto più basso è il rapporto, tanto più si sta pagando eccessivamente per la propria campagna di annunci nativi. Con il modello CPC, è opportuno tenere presente che si paga per ogni clic. Quindi, è assolutamente importante che ogni clic conti per le conversioni, al contrario della semplice metrica del CTR.

Limitare il budget a 3x CPA . Il budget pubblicitario deve essere almeno tre volte superiore al CPA complessivo. Ad esempio, se il CPA previsto è di $90, si dovrebbe fissare un limite al budget di $180 o più. In questo modo, sarà possibile raccogliere dati sufficienti per prendere decisioni informate sulla prossima mossa: diminuire l'offerta per le soluzioni pubblicitarie che non hanno successo e raddoppiare l'offerta per quelle con buone prestazioni.

Impostare il software di tracciamento. Prima di lanciare la propria campagna di annunci nativi, è necessario installare un software di tracciamento. Ad esempio, chi fa pubblicità sulla nostra piattaforma installa il pixel MGID o il tracking postback. Qualsiasi metodo di tracciamento va bene, purché si traccino le conversioni e il comportamento degli utenti in ogni fase del funnel di marketing.

Suggerimento #5: Il dashboard di MGID consente agli inserzionisti di configurare fino a tre obiettivi da completare, quindi sfrutta questa funzionalità per raccogliere il maggior numero possibile di dati sugli utenti.

Rivolgersi al proprio pubblico di riferimento. Una volta terminato il testing delle soluzioni pubblicitarie e raccolto un numero sufficiente di dati di tracciamento, è possibile sfruttare queste informazioni per ritargettizzare il pubblico con un nuovo messaggio o una nuova serie di soluzioni pubblicitarie. La tendenza generale che vediamo più spesso è che le persone hanno maggiori probabilità di conversione con le campagne di retargeting. Il punto di forza del retargeting è che si è in grado di indirizzare il pubblico con un messaggio più personalizzato utilizzando i dati raccolti dalla campagna precedente. Vediamo che questo funziona in modo eccezionale per le aziende e i marchi di e-commerce.

In sintesi: perché la pubblicità nativa è importante nel 2023?

Come l'intero settore degli annunci digitali, anche la pubblicità nativa continua a ritagliarsi il suo spazio nell'attuale spesa pubblicitaria digitale. Sebbene la pandemia e la recessione abbiano lasciato un segno nell'economia odierna, le aziende continuano a valutare i nuovi canali pubblicitari e ad aggiungere la pubblicità nativa al loro pacchetto di media.

Con la pubblicità nativa, sarà possibile estendere la portata del tuo pubblico: racconta la storia del tuo brand, promuovi nuove offerte di prodotti e, infine, ma non per questo meno importante, raggiungi i tuoi obiettivi di performance. I costi della pubblicità nativa si sono consolidati nel budget pubblicitario di molte aziende grazie alla sua capacità unica di fondersi con i contenuti del web e di superare la cecità ai banner pubblicitari dei consumatori digitali di oggi.

Non esitare a visualizzare in anteprima gli annunci nativi e a farti un'idea di come appaiono gli annunci su MGID. La nostra piattaforma globale consente agli inserzionisti di provare diversi formati di annunci prima di lanciare una nuova campagna.

Speriamo che questo articolo sia utile!