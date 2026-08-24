Ciò che funzionava qualche mese fa potrebbe non garantire più conversioni oggi. Gli interessi degli utenti cambiano, le prestazioni del traffico variano e nuove opportunità possono presentarsi rapidamente. Per l’ottimizzazione delle campagne, stare al passo con questi cambiamenti può fare la differenza.

È proprio in questo che CPA Tune sta migliorando sempre di più. La sua tecnologia di previsione aggiornata analizza le prestazioni attuali e il contesto in modo più preciso, aiutando a identificare il traffico di valore e a destinare il budget dove ha maggiori possibilità di generare conversioni.

Una migliore comprensione di ciò che ha maggiori probabilità di generare conversioni

Ciò che rende eccellente un’ottimizzazione dipende dalla sua capacità di rispondere ai più recenti cambiamenti nel comportamento degli utenti. La versione aggiornata di CPA Tune ha migliorato la propria reazione ai cambiamenti nel comportamento degli utenti in tre modi:

Presta maggiore attenzione al comportamento recente: invece di basarsi eccessivamente su mesi di dati storici, l’attività degli utenti ora gioca un ruolo più importante nelle decisioni di offerta, aiutando il modello ad adattarsi più rapidamente ai cambiamenti. Analizza le prestazioni in modo più dettagliato: valutando combinazioni specifiche di traffico anziché medie generiche, è in grado di individuare segmenti promettenti che i modelli più generici potrebbero trascurare. Interpreta gli interessi degli utenti con maggiore precisione: i segnali di interesse riflettono ora il contenuto effettivo degli annunci visualizzati dall’utente, fornendo un quadro più nitido di ciò che interessa realmente alle persone.

Per gli inserzionisti, ciò si traduce automaticamente in traffico più pertinente, decisioni di offerta più informate e un utilizzo più efficiente del budget della campagna.

Previsioni più precise, risultati migliori

Rispetto alla versione precedente del modello di previsione, il nuovo modello offre chiari miglioramenti in entrambe le strategie CPA Tune.

Per le campagne MaxConversions:

+15% di CVR

+20% di ricavi per il cliente

MaxConversions ha individuato più opportunità di conversione, determinando un ROI complessivo migliore.

Per le campagne Target CPA:

+13% di CVR

+25% di ricavi per il cliente

Anche in questo caso, la crescita dei ricavi ha superato significativamente quella delle conversioni, migliorando il ROI complessivo.

Un aggiornamento che funziona automaticamente

A partire dal 6 agosto 2026, la tecnologia di previsione aggiornata è in esecuzione automatica su tutte le campagne di prodotto con CPA Tune abilitato. Non sono necessarie modifiche da parte dell’inserzionista.

Non è necessario riavviare le campagne, modificare il CPA target né abilitare una nuova modalità di ottimizzazione. Sia che si utilizzi il CPA target per il controllo dei costi o MaxConversions per la crescita, CPA Tune ora prende decisioni di ottimizzazione più intelligenti dietro le quinte utilizzando la stessa configurazione della campagna già in uso.

L’evoluzione di CPA Tune

CPA Tune è nato con un obiettivo semplice: aiutare gli inserzionisti a ottimizzare le conversioni piuttosto che i clic. Con CPA target e MaxConversions, si è evoluto per supportare diversi obiettivi di performance, dal mantenimento dei costi di acquisizione all’aumento del volume delle conversioni.

Ora, la tecnologia alla base di entrambe le strategie è più precisa e risponde più rapidamente ai cambiamenti negli interessi degli utenti, nei modelli di traffico e nelle performance delle campagne, consentendo agli inserzionisti di espandersi con maggiore sicurezza.

Man mano che CPA Tune continua a evolversi, gli inserzionisti traggono vantaggio da un’ottimizzazione che si adatta alla stessa velocità del mercato, trasformando un maggior numero di opportunità di campagna in risultati misurabili.