La piattaforma pubblicitaria globale MGID annuncia il lancio di MGID+, una suite all-in-one ideata per gli editori premium alla ricerca di soluzioni che vadano oltre la semplice monetizzazione, in un momento di rapido cambiamento dell'open web. MGID+ offre strumenti per la monetizzazione, l'audience acquisition e l'engagement, attraverso l’acquisizione in tempo reale di dati relativi a pubblicità, sito web e content performance.

Attraverso il confronto con centinaia di editori, MGID ha dedotto che la sfida principale per gli editori consiste nella creazione di flussi di entrate sostenibili. E’ inoltre risultato evidente che gli editori sono sempre più penalizzati dall'agguerrita concorrenza delle piattaforme social, dalla necessità di rispettare le stringenti normative sulla privacy e dalle esigenze di mantenimento e aggiornamento di complessi stack tecnologici. La suite MGID+ è stata sviluppata per affrontare in modo specifico queste sfide, utilizzando una serie di solidi strumenti che consentono agli editori di sostenere le entrate, acquisire pubblico e coinvolgere gli utenti:

Sostenere le entrate: il mantenimento di entrate pubblicitarie sostenibili rappresenta una sfida per tutti gli editori. Per questo motivo MGID ha incorporato nuove fonti di demand nel suo stack, che adesso - oltre al native - include Google demand, programmatic display e video. Lo strumento Campaign Studio e’ stato studiato per facilitare il lancio di campagne native direttamente da parte degli acquirenti senza l'intervento di terze parti, restituendo agli editori il controllo totale sui propri annunci. La cosiddetta “Seller-Defined Audience-aligned” Contextual Intelligence, e’ un efficace strumento di targeting cookieless che consente di non rinunciare all'esclusività sui dati relativi all'audience e alla proprietà intellettuale.

il mantenimento di entrate pubblicitarie sostenibili rappresenta una sfida per tutti gli editori. Per questo motivo MGID ha incorporato nuove fonti di demand nel suo stack, che adesso - oltre al native - include Google demand, programmatic display e video. Lo strumento Campaign Studio e’ stato studiato per facilitare il lancio di campagne native direttamente da parte degli acquirenti senza l'intervento di terze parti, restituendo agli editori il controllo totale sui propri annunci. La cosiddetta “Seller-Defined Audience-aligned” Contextual Intelligence, e’ un efficace strumento di targeting cookieless che consente di non rinunciare all'esclusività sui dati relativi all'audience e alla proprietà intellettuale. Acquisire pubblico: attraverso l’aggregazione dei contenuti e lo scambio di audience esterne, gli editori possono trovare nuovi utenti impegnati, riducendo al minimo la dipendenza dalle piattaforme di ricerca e dai social. L'integrazione della piattaforma di promozione dei contenuti di MGID consente agli editori di lanciare le proprie campagne, mentre i suggerimenti di Core Web Vital e di SEO assicurano che gli aspetti tecnici della pagina web di un editore siano ottimizzati al fine di generare traffico.

attraverso l’aggregazione dei contenuti e lo scambio di audience esterne, gli editori possono trovare nuovi utenti impegnati, riducendo al minimo la dipendenza dalle piattaforme di ricerca e dai social. L'integrazione della piattaforma di promozione dei contenuti di MGID consente agli editori di lanciare le proprie campagne, mentre i suggerimenti di Core Web Vital e di SEO assicurano che gli aspetti tecnici della pagina web di un editore siano ottimizzati al fine di generare traffico. Coinvolgere gli utenti: e’ possibile incoraggiare gli utenti a rimanere su un sito attraverso raccomandazioni di contenuti personalizzati, mentre l'Audience Hub reindirizza gli utenti al sito web attraverso notifiche push customizzate. L'Analytics Hub offre agli editori una panoramica completa delle operazioni di back-end, attraverso le quali è possibile tracciare ed analizzare le prestazioni dei contenuti per prendere decisioni basate sui dati.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con centinaia di editori per sviluppare questa soluzione unica, e siamo orgogliosi della precisione con cui riusciamo ad affrontare i problemi principali dei nostri partner editoriali digitali”, ha dichiarato Sergii Denysenko, CEO di MGID.