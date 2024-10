Hai già una strategia di marketing pronta a fare il bottto in queste vacanze ? Anche se fuori fa ancora caldo, è il momento per i marketer di prepararsi al “trimestre d'oro”, dal giorno del Ringraziamento fino a Capodanno. Per i consumatori, la stagione delle vacanze è un delizioso turbinio di luci festose e vendite irresistibili. Per le aziende, invece, è un'arena competitiva in cui ogni marchio lotta per attirare l'attenzione.

Si prevede che quest'anno le vendite per le festività natalizie cresceranno del 5% rispetto all'anno scorso. Sebbene si preveda un aumento del 14% del commercio elettronico mobile, si prevede che l'80% delle vendite avverrà ancora in negozio. Con molti marchi che si contendono l'attenzione dei consumatori durante i mesi dello shopping natalizio, è fondamentale rimanere al centro dell'attenzione sia per i clienti nuovi che per quelli abituali. I clienti cercheranno idee regalo, ispirazioni e offerte, per cui è essenziale che il tuo marchio riesca a distinguersi.

È qui che entra in gioco MGID. Sfruttando gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale di MGID e i nostri suggerimenti per le festività, le tue campagne di marketing per le festività potranno avere un vantaggio competitivo. Evita la solita pubblicità natalizia e crea annunci eccezionali per far sì che il tuo marchio primeggi in questa stagione.