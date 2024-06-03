Create account
Autore

Matthew Villa

Responsabile vendite USA

In qualità di responsabile delle vendite di MGID negli Stati Uniti, Matthew Villa guida il team di acquisizione clienti di MGID negli Stati Uniti, costruendo relazioni durature con i principali marchi e agenzie di direct response del mercato. Si occupa inoltre di far crescere la presenza del team di vendita statunitense, sostenendo le iniziative di sviluppo degli editori che espandono i canali di distribuzione del traffico.

Puoi trovare su linkedin

Articoli di Matthew Villa

8240
16 minuti di lettura
Inserzionisti
Come sfruttare l'intelligenza artificiale per ottimizzare le...

La gestione manuale delle campagne ha raggiunto un punto morto. Con l'aumento dei costi di acq...

8 ago 2025 • 16 minuti di lettura
9983
15 minuti di lettura
Affiliate Challenges and the Trends
Inserzionisti
Tendenze di affiliazione per il 2025: Co...

Con la fine di un altro anno, è tempo di riflettere su ciò che ha funzionato, su ciò che non h...

4 dic 2024 • 15 minuti di lettura
9928
21 minuti di lettura
Inserzionisti
Oltre il GAFA: i migliori canali di mark...

Siamo onesti: il marketing di affiliazione sui GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) è come c...

18 set 2024 • 21 minuti di lettura

Prestazioni native in pochi minuti

Con MGID, avrai accesso a oltre 32.000 editori e 185 miliardi di impression mensili.

Diventa un inserzionista
Diventa editore