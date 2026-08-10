Sebbene gli annunci pubblicitari su ChatGPT siano ancora in fase sperimentale, rivelano già come potrebbe cambiare la pubblicità quando le persone smetteranno di effettuare ricerche e inizieranno a conversare con l’IA.

Milioni di persone utilizzano ChatGPT per confrontare prodotti, informarsi sugli acquisti e chiedere consigli. Era solo questione di tempo prima che la pubblicità le seguisse su questa piattaforma.

OpenAI ha iniziato a testare gli annunci all’interno di ChatGPT e i primi risultati sono stati un misto di entusiasmo e frustrazione. I primi inserzionisti hanno dovuto affrontare sfide quali un inventario limitato e reportistica di base, ma hanno anche scoperto che le persone interagiscono con gli annunci in modo diverso durante una conversazione rispetto a quando effettuano una ricerca.

Questa singola osservazione spiega perché gli annunci su ChatGPT sono importanti al di là della piattaforma stessa. Sono un’anteprima di come la pubblicità basata sull’IA potrebbe evolversi ovunque.

Gli annunci su ChatGPT sono ancora agli inizi

Per chiunque pensi di essere in ritardo rispetto alla pubblicità su ChatGPT, non è così. La piattaforma stessa ha solo pochi mesi di vita e ha già cambiato forma diverse volte.

Dal suo lancio, OpenAI ha costantemente ampliato la piattaforma con:

Ads Manager self-service;

campagne CPC e ottimizzate per le conversioni;

monitoraggio delle conversioni con Automatic Advanced Matching;

integrazioni con AppsFlyer e Adjust per l’attribuzione mobile;

budget medi giornalieri con distribuzione automatica del budget;

esclusioni geografiche;

annunci con feed di prodotti aggiornati, completi di prezzi e valutazioni a stelle;

annunci carosello di prodotti che presentano più articoli in un unico posizionamento.

Il ritmo di implementazione è importante tanto quanto le funzionalità stesse. In pochi mesi, ChatGPT Ads è passato da posizionamenti relativamente semplici a formati più automatizzati e basati sui feed, con un’ottimizzazione delle campagne sempre più sofisticata.

Inoltre, a maggio 2026 è stato eliminato l’originario impegno minimo di 200.000 dollari e, a giugno, è stata attivata l’offerta CPA, trasformando il progetto pilota in un vero e proprio canale di performance.

In altre parole, gli inserzionisti stanno aderendo a una piattaforma che sta prendendo forma proprio sotto i loro occhi.

Questo spiega anche perché la prima ondata di inserzionisti abbia avuto esperienze così contrastanti. Alcuni hanno riportato risultati promettenti, mentre altri hanno faticato a spendere anche solo una frazione dei budget loro assegnati.

La ragione di quest’ultimo fenomeno è da ricercarsi nella mancanza di opportunità pubblicitarie sufficienti su cui effettivamente investire.

Perché i primi inserzionisti hanno incontrato ostacoli

Alcuni dei marchi che hanno aderito alla fase pilota iniziale di OpenAI hanno investito centinaia di migliaia di dollari per poi vedere le loro campagne rimanere praticamente inattive.

Aspettative Realtà Inventario abbondante Opportunità pubblicitarie limitate Spesa delle campagne come previsto Risultati significativamente inferiori alle aspettative Reportistica dettagliata Strumenti di misurazione di base Una piattaforma pubblicitaria matura Un prodotto beta in fase di evoluzione

L’esempio più lampante di questa situazione, secondo Digiday, è quello di un inserzionista che ha speso solo 2.500 dollari su un impegno di 250.000 dollari durante le prime quattro settimane del progetto pilota. Altri hanno riferito esperienze simili, con settimane di esposizione quasi pari a zero prima che la situazione migliorasse.

Il vero problema risiedeva un divario nelle aspettative. I professionisti del marketing si aspettavano un inventario pari a quello di Google o Meta, dove la distribuzione inizia quasi istantaneamente. OpenAI, con ben oltre mezzo miliardo di utenti settimanali, rendeva ragionevole tale presupposto. In realtà, solo una piccola parte delle conversazioni era idonea alla visualizzazione di annunci, quindi le impression disponibili erano molto più scarse di quanto suggerisse il numero di utenti.

La situazione sta già cambiando. Gli inserzionisti segnalano tassi di copertura in costante aumento negli ultimi mesi e, ad aprile 2026, gli annunci apparivano in circa il 26,5% delle risposte a livello globale e nel 49% negli Stati Uniti, un netto aumento rispetto al flusso iniziale della fase pilota.

Perché ChatGPT non può mostrare annunci ovunque

A prima vista, la soluzione potrebbe sembrare ovvia. Infatti, probabilmente ti starai chiedendo: se gli inserzionisti vogliono più impression, perché non mostrare semplicemente più annunci? Perché quello è uno dei modi più rapidi per rovinare l’esperienza utente.

ChatGPT non è un feed né una pagina di risultati. Le persone lo utilizzano per porre domande personali e intrattenere conversazioni che possono durare diversi minuti, il che alza notevolmente l’asticella per ogni annuncio pubblicitario mostrato. Prima che un annuncio venga visualizzato, secondo quanto riferito, OpenAI verifica se la conversazione sia adatta alla pubblicità, se l’annuncio sia pertinente all’argomento e se sia davvero il momento giusto per mostrarlo. Solo dopo aver superato tutti e tre questi controlli, un annuncio entra nell’asta.

Ciascuno di questi controlli tutela l’esperienza e, allo stesso tempo, riduce il pool di spazi pubblicitari disponibili; ed è proprio questo il motivo per cui gli inserzionisti si scontrano con l’ostacolo descritto sopra. Prendiamo ad esempio una conversazione su un colloquio di lavoro: un corso sulla stesura del curriculum si inserisce in modo naturale, mentre un annuncio sulle proteine in polvere no.

La stessa politica pubblicitaria di OpenAI riflette una riduzione dello spazio pubblicitario disponibile, escludendo il posizionamento di annunci vicino ad argomenti di politica e salute mentale e vietando del tutto categorie quali incontri, alcol, droghe e gioco d’azzardo.

Questa moderazione oggi costa spazio pubblicitario a OpenAI. A lungo termine, potrebbe essere proprio ciò che mantiene la fiducia degli utenti nei consigli dell’IA, al punto da rendere efficaci gli annunci pubblicitari.

Le conversazioni con l’IA creano un diverso tipo di intento

È qui che gli annunci su ChatGPT diventano davvero interessanti. Pensate a come le persone cercano solitamente i prodotti.

Una ricerca su Google potrebbe apparire così:

migliori cuffie con cancellazione del rumore

Una conversazione su ChatGPT è più probabile che suoni così:

Lavoro nei bar alcuni giorni alla settimana, ho un budget di circa 300 dollari e mi servono delle cuffie con un ottimo microfono per le videochiamate. Cosa mi consiglieresti?

È la stessa categoria, ma il contesto è completamente diverso.

Nel momento in cui un assistente IA suggerisce un prodotto, l’utente ha già condiviso il proprio budget, le priorità, le preoccupazioni e ciò che sta cercando di ottenere. Si tratta di un contesto molto più ricco di quello che può fornire una breve query di ricerca.

Questo contesto più ricco rende anche il targeting più sfumato. A differenza delle parole chiave di ricerca, le conversazioni spesso rivelano i punti critici specifici che qualcuno sta cercando di risolvere. Due utenti che guardano la stessa categoria di prodotti potrebbero avere intenzioni completamente diverse. Per gli inserzionisti, comprendere l’intento della conversazione significa guardare oltre le parole chiave e considerare a che punto si trova l’utente nel proprio percorso decisionale.

In altre parole, l’IA capisce cosa stanno cercando le persone e perché.

Nonostante un pubblico molto più ristretto, alcune campagne su ChatGPT hanno raggiunto un’efficienza simile a quella della ricerca non di marca su Google. Meno persone hanno visto gli annunci, ma quelle che li hanno visti erano molto più avanti nel funnel di vendita.

Naturalmente, ciò non significa che la pubblicità tramite IA sostituirà la ricerca in tempi brevi. La ricerca rimane ancora impareggiabile in termini di portata.

Tuttavia, le conversazioni basate sull’IA offrono agli inserzionisti la possibilità di raggiungere gli utenti mentre stanno attivamente valutando una decisione, anziché limitarsi a cercare informazioni.

Ciò innalza anche l’asticella della pertinenza. Nella ricerca, spesso basta corrispondere alla query per ottenere un clic. Nell’IA conversazionale, gli utenti si aspettano che le risposte riflettano il contesto che hanno già condiviso. Gli annunci che non tengono conto di quel contesto potrebbero essere percepiti come un’interruzione piuttosto che come un aiuto.

Cosa dovrebbero fare oggi gli inserzionisti

Aspettare che la piattaforma maturi è l’istinto sbagliato in questo caso. La concorrenza è ancora bassa e i marchi che stanno effettuando i test ora saranno quelli che sapranno investire al meglio una volta che l’inventario sarà all’altezza. Best Buy, Lowe’s e VistaPrint sono già tra i primi inserzionisti a lanciare campagne sull’Ads Manager self-service di OpenAI, lanciato ufficialmente il 22 luglio 2026.

Alcune priorità stanno già diventando chiare.

Iniziare in piccolo e considerarlo un canale di apprendimento

La prima generazione di pubblicità tramite IA punta a raccogliere insight piuttosto che a massimizzare il ROAS. Sperimenta diversi settori, segmenti di pubblico e messaggi. Presta attenzione a dove le conversazioni basate sull’IA si inseriscono naturalmente nel percorso del cliente.

Anziché cercare di massimizzare immediatamente la copertura, concentrati sulle situazioni in cui il tuo prodotto o servizio aiuta realmente a risolvere il problema dell’utente. I primi successi deriveranno probabilmente dall’individuazione di momenti significativi per il cliente, piuttosto che dal semplice targeting di categorie generiche.

Ripensa alla tua strategia creativa

Le persone utilizzano ChatGPT per trovare risposte, rendendo gli annunci una parte secondaria dell’esperienza. Questo cambia il concetto stesso di “buona pubblicità”. I contenuti che spiegano, mettono a confronto o aiutano a risolvere un problema risulteranno probabilmente molto più naturali rispetto a testi promozionali aggressivi.

Più il tuo annuncio si avvicina a un consiglio utile, maggiore sarà la probabilità che gli utenti interagiscano con esso.

Continua la conversazione dopo il clic

La pagina di destinazione è importante tanto quanto l’annuncio stesso. Chi clicca dopo una conversazione dettagliata con l’IA arriva con un problema specifico già in mente. Indirizzare quel visitatore verso una pagina di prodotto generica o un modulo di contatto troppo generico può creare attrito se la pagina non risponde alla domanda che ha spinto al clic.

Gli inserzionisti dovrebbero considerare le pagine di destinazione come un’estensione della conversazione. Più la pagina è in linea con l’intento originale dell’utente, maggiori sono le probabilità di conversione.

Misurare ciò che conta

Man mano che le piattaforme di IA maturano, il successo potrebbe essere misurato in modo diverso.

Oltre al CTR e alle conversioni, gli inserzionisti presteranno probabilmente maggiore attenzione a segnali quali la qualità dell'engagement, il contesto della conversazione e il modo in cui l’IA influenza le decisioni di acquisto lungo tutto il percorso.

I primi inserzionisti hanno inoltre sottolineato l’importanza di verificare le prestazioni riportate dalla piattaforma confrontandole con misurazioni indipendenti. L’analisi dei dati del sito web, i dati CRM e i risultati di vendita effettivi forniscono un quadro più completo, in particolare mentre le funzionalità di reporting continuano ad evolversi.

Mantenere una certa flessibilità

Forse il consiglio più importante è anche il più semplice.

Le funzionalità e i formati pubblicitari cambieranno, quindi bisogna essere aperti e flessibili in questo panorama in continua evoluzione. Ciò che funzionerà tra sei mesi potrebbe apparire molto diverso da ciò che funziona oggi.

La pubblicità su ChatGPT sta diventando un canale di performance da non sottovalutare

Gli ultimi aggiornamenti della piattaforma dimostrano che OpenAI non si concentra più esclusivamente sull’introduzione della pubblicità su ChatGPT. Sta costruendo una piattaforma di performance marketing matura. Funzionalità quali l’ottimizzazione delle conversioni, l’attribuzione avanzata, la distribuzione automatica del budget e la misurazione su dispositivi mobili sono funzionalità standard su Google Ads e Meta Ads. Il loro arrivo in ChatGPT Ads indica che OpenAI sta rapidamente colmando il divario di funzionalità, pur mantenendo la sua esperienza pubblicitaria conversazionale unica.

La conversazione è appena iniziata

ChatGPT Ads offre un primo assaggio di quale potrebbe essere il futuro della pubblicità digitale. Secondo quanto riferito, OpenAI prevede circa 2,5 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari nel 2026, mentre Google ha dichiarato che Gemini non contiene pubblicità e non ha piani attuali per introdurle. Questo rende OpenAI l’azienda principale che sta testando questo modello oggi.

Per gli inserzionisti, capire come le persone interagiscono con l’IA potrebbe presto diventare importante quanto capire come effettuano le ricerche. I marchi che avranno successo non saranno necessariamente quelli con i budget più elevati, ma quelli che sapranno riconoscere quando il loro messaggio aggiunge davvero valore alla conversazione.