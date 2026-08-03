L'intelligenza artificiale sta trasformando la pubblicità digitale, rendendo la produzione creativa più veloce, più accessibile e più efficiente che mai. Man mano che l'IA diventa parte integrante del processo creativo, la trasparenza assume un'importanza altrettanto fondamentale.

In MGID, la trasparenza è uno dei principi fondamentali alla base del nostro ecosistema di IA generativa. Riteniamo che gli utenti abbiano il diritto di sapere quando l'IA è stata coinvolta nella creazione di contenuti pubblicitari e immagini. Ancora più importante, gli inserzionisti e gli editori meritano strumenti di IA progettati ponendo la responsabilità e la sicurezza al centro.

Trasparenza sull’IA integrata nella creatività

Dal lancio degli strumenti creativi basati sull’IA generativa di MGID, abbiamo identificato automaticamente ogni creatività generata o modificata in modo significativo tramite l’IA. Ora stiamo estendendo questa trasparenza direttamente agli utenti.

A seconda della creatività e dei requisiti locali applicabili, un’etichetta di indicazione dell’IA potrebbe apparire direttamente sull’annuncio. Cliccando sull’icona IA ⓘ, gli utenti possono accedere alla sezione “Informazioni sull’IA”, che indicherà che l’annuncio è stato creato o modificato in modo sostanziale utilizzando gli strumenti di IA generativa di MGID. Ciò riflette il nostro approccio costante che privilegia la trasparenza e verrà esteso a tutti i mercati come parte del nostro impegno.

Inoltre, l’indicazione viene aggiunta automaticamente ogni volta che gli inserzionisti utilizzano le funzionalità di generazione o modifica basate sull’IA di MGID — senza necessità di configurazioni o etichettature manuali.

Riteniamo che la trasparenza debba rimanere coerente indipendentemente dal modo in cui i contenuti generati dall’IA vengono creati. Ecco perché, oltre alle indicazioni automatiche per le creatività generate da MGID, incoraggiamo gli inserzionisti ad applicare chiare indicazioni relative all’IA ogni volta che questa svolge un ruolo significativo nella creazione dei contenuti, in linea con i nostri Termini di Servizio e i principi di pubblicità responsabile.

Il nostro impegno è semplice: una trasparenza senza soluzione di continuità, coerente e affidabile.

La trasparenza è solo il primo passo

L’uso responsabile dell’IA va ben oltre l’indicazione; infatti, ogni creatività basata sull’IA prodotta tramite MGID è regolata da un quadro di conformità completo, progettato per impedire che contenuti dannosi o fuorvianti raggiungano gli utenti.

Le nostre politiche vietano i contenuti generati dall’IA che comportino:

deepfake o media sintetici ingannevoli;

sosia destinati a imitare personaggi pubblici;

prodotti fittizi o affermazioni inventate;

messaggi politici o socialmente manipolatori;

offese di natura culturale, religiosa e/o etnica;

stereotipi dannosi o contenuti discriminatori;

pubblicità fraudolenta o intenzionalmente fuorviante;

qualsiasi contenuto che violi le politiche pubblicitarie di MGID.

Una delle maggiori sfide nella moderazione basata sull’IA è che molti sistemi esaminano i contenuti solo dopo che sono stati creati. In MGID, il nostro approccio è diverso. Operiamo nella convinzione che la conformità dell’IA debba iniziare già durante la generazione.

I nostri modelli di IA vengono continuamente addestrati utilizzando politiche di sicurezza interne che riducono fin dall’inizio la probabilità che vengano creati contenuti vietati. Ogni creatività completata passa quindi attraverso un secondo livello di moderazione automatizzata e manuale prima di diventare idonea alla distribuzione. Queste misure di salvaguardia sono in continua evoluzione. Incorporiamo quotidianamente nei nostri sistemi nuovi casi di moderazione, modelli di abuso emergenti e sviluppi normativi, il che ci consente di rafforzare in modo proattivo le protezioni invece di reagire solo dopo che si sono verificate le violazioni.

Perché è importante per gli editori

Per gli editori, un’IA responsabile significa maggiore fiducia nella pubblicità visualizzata sulle loro piattaforme, una maggiore sicurezza del marchio e una minore esposizione a contenuti fuorvianti o dannosi. Combinando le informative automatiche sull’IA, i controlli proattivi di conformità e le misure di moderazione in continua evoluzione, MGID consente agli editori di monetizzare con fiducia la pubblicità assistita dall’IA senza compromettere la fiducia degli utenti.